Schnellere Bereitstellung von IT-Services – Kundenkommunikation als strategischer Hebel für die IT

Wie Unternehmen mit einer Cloud-basierten Plattform für Kundenkommunikations-Management Kosten und Risiken senken und zugleich ihre Markteinführungszeiten beschleunigen.
Unternehmen, die eine große Anzahl – mehr als 70.000 – an Kunden betreuen, wie etwa Energie-, Telekommunikationsanbieter, Banken, Versicherungen sowie auch Behörden oder gemeinnützige Organisationen, nutzen seit Jahren erfolgreich Lösungen für Customer Communication Management (CCM), um mit ihren Kunden effektiv und effizient kommunizieren zu können. Typische Anwendungen sind personalisierte Dokumente, Verträge, Rechnungen oder Marketing-Mailings, die die Unternehmen auf der Basis ihrer Kundendaten erstellen, konfigurieren und über multiple Kanäle versenden.
Reine On-Prem-Lösungen von Kosten-, Flexibilitäts- und Time-to-market-Risiken bedroht. Oftmals werden CCM-Lösungen schon seit Jahren als On-Prem-Installationen von den IT-Abteilungen betrieben und gelten als sehr zuverlässig und stabil. Jedoch deuten die jüngsten Entwicklungen sowie veränderte gesetzliche Bestimmungen darauf hin, dass Unternehmen und Organisationen, die weiterhin rein auf On-Prem-CCM-Lösungen setzen, höheren Risiken ausgesetzt sein werden: Dazu zählen höhere Kosten, eine geringere Flexibilität, sinkende Innovationskraft beziehungsweise verspätete Markteintrittszeiten (time to-market). Außerdem drohen größere Abhängigkeiten von Altsystemen und von nicht-technischen Lieferanten, eine höhere Komplexität sowie ferner Einbußen bei der Kundenzufriedenheit und mögliche Reputationsverluste.
CCM-Plattform
Mit CCM-Lösungen lassen sich durchgängig integrierte Prozesse für eine interaktive Kommunikation mit Kunden gestalten. Sie erstrecken sich vom Erstellen von Kommunikationsvorlagen (Templates), über das Konfigurieren und Personalisieren von Inhalten und Kommunikationsformaten bis hin zum Versand über die verschiedensten analogen und digitalen Kommunikationskanäle. Unternehmen, die eine CCM-Plattform einsetzen, können von einem zentralen Ort aus managen, wie sie den Zugriff auf die benötigten Daten aus Quellsystemen, das Erstellen, Personalisieren, Formatieren der Inhalte sowie den Versand über die Kommunikationskanäle und das Tracking (Nachvollziehen) der jeweiligen Kommunikationsmaßnahmen automatisiert ablaufen lassen.
Durch die Einführung einer Cloud-basierten CCM-Plattform können Unternehmen nicht nur diese Risiken vermeiden, sondern zugleich technische und wirtschaftliche Vorteile erzielen.
1. Services und Anwendungen auf einer Plattform zentralisieren.
In Unternehmen lässt sich die Kundenkommunikation mit skalierbaren, modularen Cloud-Technologien von einem zentralen Ort aus steuern. Dadurch sinkt der Zeitaufwand für Kommunikationsprozesse um 50 Prozent. Zudem wird die papierbasierte Kommunikation innerhalb von drei Jahren im Durchschnitt um 42 Prozent reduziert, wie Doxee-Kunden berichten, die digitale Transformationsprojekte umgesetzt haben.
Eine Lösung wie die »Doxee Platform« kann von den IT-Abteilungen als strategischer Hebel eingesetzt werden, um mehrere von veralteten Systemlandschaften verursachte Probleme anzugehen und um Innovationen auf den Markt zu bringen.
2. Schaffen von Migrationspfaden.
Um den Zugriff auf Daten in den Alt- und Kernsystemen sowie die Betriebsabläufe aufrechtzuerhalten, bietet die Plattform über APIs und SFTP eine direkte Integration in die Quellsysteme. Sie ist als Hub für durchgängige Kundenkommunikations- und Customer Experience-Prozesse konzipiert. Im weiteren Verlauf werden die Daten umgewandelt und schließlich Kommunikationsprodukte erstellt.
Darüber hinaus ist mit einer SaaS-Lösung möglich, über vorgefertigte Konnektoren eine Systemintegration zu den führenden CRM-Systemen herzustellen, sodass Unternehmen die Dokumente für ihre Kundenkommunikation direkt aus ihrer bestehenden Umgebung erzeugen können.
Die IT-Abteilung kann alle Prozesse zur Steuerung der Kundenkommunikation einheitlich von einer einzigen Cloud-basierten Any-Prem-Plattform verwalten lassen. Dies spart IT-Ressourcen und Kosten, reduziert Kundendatensilos und erhöht zugleich die Flexibilität gegenüber Veränderungen.
3. Verbesserung der betrieblichen Effizienz und Innovationskraft.
In dem Maße, wie Unternehmen auf sich häufig verändernde Marktbedingungen treffen oder neue gesetzliche Vorgaben erfüllen müssen, können sie mit Cloud-basierten Tools in der Regel flexibler und schneller reagieren, weil diese für effizientere und beschleunigte Abläufe und Workflows sorgen. Im Kundenkommunikationsmanagement kommt es etwa darauf an, dass die begleitenden Kommunikationsaktivitäten und -kampagnen für neue Produkte und Dienstleistungen stets einen Tick schneller fertig und erbracht sein müssen als die jeweils dazugehörigen Produkte. IT-Abteilungen sind gefordert, die Ressourcen so zu orchestrieren, dass einen Tag vor dem Produktlaunch die Templates erstellt, Inhalte und Formate konfiguriert sind, um daraufhin die personalisierten Inhalte über die verschiedensten Kanäle ausspielen zu können.
Wie Praxisfälle aus der Energiebranche zeigen, können Energieversorger mit der Doxee-Plattform die Kommunikation und Dokumentation für neue Produkte, Dienstleistungen oder geänderte Stromtarife nun in einigen Stunden anstelle von mehreren Tagen umsetzen. Für Unternehmen aus stark regulierten Branchen ist dies wichtig, weil sie spezifische gesetzliche Bestimmungen erfüllen müssen: zum Beispiel Veränderungen den Kunden rechtzeitig und rechtssicher mitteilen. So sind etwa die Stromanbieter aufgrund der neuen 24-Stunden-Wechselregelung seit Juni 2025 gezwungen, den technischen Anbieterwechsel sowie die Kommunikation mit den Endkunden schneller umzusetzen.
4. Mehr Omnichannel-Funktionalität und Ad-hoc-Kommunikation via Selbstbedienung.
Künftig sind mehr Architekturen gefragt, die neben der klassischen personalisierten Massenkommunikation auch Selbstbedienungslösungen für Fachabteilungen ermöglichen. In modernen CCM-Plattformen lassen sich bereits Vorlagen und Orchestrierungs-Workflows – ohne Programmierkenntnisse besitzen zu müssen – eigenständig einfach im No-Code-Modus bearbeiten. Dies entlastet die IT-Abteilung von Routineaufgaben, sodass sie sich anderen Aufgaben widmen und ihre Rolle mehr in Richtung eines Brokers von Lösungen und Services entwickeln kann.
Innovative Kundenkommunikation wird künftig stärker datenbasiert, auf Feedback ausgerichtet und multimedialer sein. Der Trend geht hin zu personalisierten Videos, die die Kunden per Link in einem ersten Anschreiben oder per Rechnung empfangen. Die Customer Journey erstreckt sich vom personalisierten Begrüßungsvideo über Erklärvideos zum Produktangebot bis hin zur Rechnung mit personalisiertem Video-Link an die Kunden. Zum Beispiel erhalten Kunden von Energieversorgungsunternehmen eine Rechnung mit einem integrierten Link zu einem Video, des ihnen den individuellen Stromverbrauch erklären und Wechseloptionen aufzeigen kann.
Herbert Liebl, Chief Product Officer (l.),
Michael Biechele, Chief Revenue Officer (r.),
Doxee
Illustration: © Grandfailure | Dreamstime.com
519 Artikel zu „IT-Services“
News | TechTalk | Services
»manage it« TechTalk: So profitiert der Ducati-Rennstall von Managed IT-Services
Auf dem Hannover Messe-Stand der Var Group GmbH stand eine rote, große Ducati-Rennmaschine. Was lag da näher, als mit Georg Herbst über diesen Hochleistungsboliden zu sprechen. Beziehungsweise darüber, was sie mit den Managed IT-Services der Var Group zu tun hat und wie sich die Ducati Motor Holding damit unterstützen lässt.
News | Digitalisierung | Services
IT-Services: Neue Herausforderungen gemeinsam meistern
Seit Jahren steigen die Anforderungen an die IT-Abteilungen in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen rasant. Zusätzlich zur Digitalisierung stehen in letzter Zeit neue Aufgaben rund um ein hybrides Arbeitsumfeld und Nachhaltigkeitsthemen auf der Agenda. Was sich angesichts des IT-Fachkräftemangels und mancherorts angespannter Budgets wie die Quadratur des Kreises anhört, ist strategisch nur mit einer Fokussierung auf…
News | Cloud Computing | Produktmeldung | Services
Die neue Welt der Managed-IT-Services
IT-Services in Multi-Cloud-Umgebungen zu integrieren, ist ab sofort spielend einfach: Der neue FUJITSU Service Hub ermöglicht es, bestehende und künftige IT-Ressourcen auf einzigartige Weise zu integrieren, zu orchestrieren und zu automatisieren. Er ist ein Onlineshop für Services, Dienste, Applikationen und Apps aus der Cloud. Der Trend hin zur Cloud und Hybrid-IT ist unbestritten. Je nach…
News | Cloud Computing | Services | Advertorial
Ein Onlineshop für die Multi-Cloud: Managed IT-Services neu gedacht
Mit dem FUJITSU Service Hub gelingt die Integration von IT-Services in hybride sowie Multi-Cloud-Umgebungen spielend einfach. Wie der Onlineshop für Services, Dienste, Applikationen und Apps aus der Cloud funktioniert und Sie davon profitieren können, erfahren Sie im Interview mit Dr. Christof Benecke, Head of Service Portfolio & Strategy, und Steffen Müter, Fujitsu Head of Service…
News | Strategien | Veranstaltungen | Advertorial
Managed IT-Services von morgen: Innovation neu denken, Services besser orchestrieren
CIOs, Analysten und IT-Experten sind sich einig: Bald schon wird die hybride Cloud-Welt Services und Anwendungen dominieren. Schließlich ermöglichen Investments in Cloud-Infrastrukturservices leistungsfähigere, einfachere und beherrschbare Nutzungskonzepte. Wie genau, dass erfahren Sie im CIO-Strategietalk von Fujitsu am 25. März. Melden Sie sich heute noch zum CIO-Strategietalk »IT´s TEAm-Time – Innovation neu denken, Services besser…
News | Outsourcing | Services | Strategien
IT-Services, Offshoring und Kooperationen: Outsourcen oder aufbauen
Krisen können wie Katalysatoren wirken und Entwicklungen beschleunigen. In der Corona-Situation verstärkt sich der Einfluss von Digitalisierung, Cloudnutzung und Robotic Process Automation – das hat auch Auswirkungen auf die Rollenverteilung und die Zusammenarbeit zwischen unternehmensinterner IT-Organisation und externen Diensteistern. Die Auswirkungen der Corona Pandemie geben vielen Unternehmen Anlass, ihre Prozesse neu zu überdenken. Das betrifft…
News | Outsourcing | Strategien
IT-Services, Offshoring und Kooperationen: Outsourcen oder aufbauen – Neue Rollenverteilung in der IT
Krisen können wie Katalysatoren wirken und Entwicklungen beschleunigen. In der Corona-Situation verstärkt sich der Einfluss von Digitalisierung, Cloudnutzung und Robotic Process Automation – das hat auch Auswirkungen auf die Rollenverteilung und die Zusammenarbeit zwischen unternehmensinterner IT-Organisation und externen Diensteistern. Die Auswirkungen der Corona Pandemie geben vielen Unternehmen Anlass, ihre Prozesse neu zu überdenken. Das betrifft…
News | Lösungen | Services | Ausgabe 1-2-2020
ITIL 4 fordert Wertschöpfung für die Kunden der IT – IT-Services mit Mehrwert
ITIL 4 ist das erste größere Update für ITIL V3 seit 2011. Erste Veröffentlichungen des aktualisierten Frameworks sind bereits seit Februar 2019 erfolgt. Weitere Veröffentlichungen folgen innerhalb der nächsten Monate. Die neue Version beschreibt Wege, wie Unternehmen im Kontext der Digitalisierung ihre Kunden besser über Services und Produkte unterstützen können.
News | Business | Effizienz | Strategien
IT-Strategien für Kostenkontrolle und Souveränität
Die neue Realität am Softwaremarkt erfordert ein Umdenken: raus aus der CloudFalle, hin zu einem bedarfsgerechten, hybriden Konzept. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein intelligentes Lizenzmanagement.
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung | Services
Bitdefender und secunet: Digitale Souveränität in der Cloud
Bitdefender, ein in Europa ansässiges führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit secunet bekanntgegeben, einem Unternehmen, das auf digitale Souveränität und den Schutz hochkritischer Umgebungen, etwa von Behörden, spezialisiert ist. In Deutschland kann Bitdefender ab sofort Bitdefender GravityZone, seine umfassende Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance, in der souveränen OpenStack Cloud von SysEleven, einem Tochterunternehmen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
»Index Digitale Souveränität«: Vier von fünf Unternehmen ohne Strategie
Digitale Souveränität wird für die deutsche Wirtschaft zum Erfolgsfaktor – doch eine Strategie dafür hat kaum ein Unternehmen entwickelt: Das zeigt der erstmals ermittelte »Index Digitale Souveränität«, den adesso gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute erhoben hat [1]. Die branchenübergreifende Umfrage unter rund 500 Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand macht deutlich: Die deutsche Wirtschaft…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Tipps
Transformations-strategien mit Managed Services und KI neu ausrichten
Neue globale Studie bestätigt den Trend, dass immer mehr Unternehmen ihre Herausforderungen mit IT-Service-Partnern lösen, die sowohl IT-Kompetenz als auch Business-Expertise einbringen. CGI, ein unabhängiges IT- und Business-Consulting-Unternehmen, veröffentlicht die Ergebnisse seiner jährlichen globalen Studie »Voice of our Clients« [1]. Sie basiert auf Interviews mit mehr als 1.800 Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie, 80…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Logistik | Nachhaltigkeit | Services
Ein elektrisches Jahrhundert: Wie sich Post-Fahrzeuge in Deutschland weiterentwickelt haben
Meilensteine der Entwicklung: Von ersten E-Dreirädern der Post in den 1910er Jahren bis zur größten Elektro-Flotte weltweit Elektrische Zustellfahrzeuge wurden in den vergangenen 100 Jahren immer leistungsstärker und innovativer, heute prägen sie den Regelbetrieb Kein anderes Logistikunternehmen setzt weltweit so viele Elektrofahrzeuge ein wie die DHL Group. Aus mehr als 42.000 elektrisch betriebenen Fahrzeugen…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Lösungen
Identity Fabric – Die wichtigste Voraussetzung für Agentic AI
Todd Thiemann, Principal Analyst der Enterprise Strategy Group, beschäftigte sich jüngst mit den beherrschen Themen rund um das »Identiverse 2025«. Zu den Hauptanliegen eines Sicherheitsexperten zählen die Risiken, die von Non-Human Identities ausgehen und solche, die auf Datenschutzverletzungen durch Large Language Models (LLMs) zurückzuführen sind. Ein Grund für die steigenden Risiken liegt laut Thiemann darin,…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Geschäftslage in der Digitalwirtschaft verbessert sich
Bitkom-ifo-Digitalindex liegt erstmals seit einem Jahr wieder im positiven Bereich. Zum ersten Mal seit einem Jahr notiert der Bitkom-ifo-Digitalindex wieder im positiven Bereich bei +1,9 Punkten. Das ist ein Plus von 3,3 Punkten im Vergleich zum Juli. Der Index bildet – wie der ifo-Konjunkturindex – die aktuelle Geschäftslage und die Geschäftserwartungen für die kommenden drei…
News | Business | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Ausgabe 7-8-2025
IT Financial Management und FinOps – Gemeinsam mehr erreichen
Die Integration von Cloud-Kosten in das IT Financial Management (ITFM) stellt eine Herausforderung dar. Viele Organisationen haben Schwierigkeiten, Cloud-Kosten effektiv zu verwalten und zu integrieren. Spezialisierte FinOps-Teams und -Tools schaffen zwar Transparenz, reichen aber allein nicht aus. Ein ganzheitliches ITFM-Tool, das Cloud-Kosten integriert, schafft die Grundlage für bessere Entscheidungen und ein nachhaltiges Kostenmanagement.
News | Business | IT-Security | New Work | Ausgabe 7-8-2025
Sicherheit im Sitzungsmanagement – Digitale Souveränität beginnt beim Speicherort
Wachsende Datenschutzanforderungen, geopolitische Spannungen und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz – europäische Unternehmen stehen aktuell vor einer strategischen Entscheidung: Wem vertrauen sie ihre sensiblen Daten an? Und wo werden diese gespeichert?
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Unabhängigkeitserklärung von der Cloud – Colocation schafft IT-Souveränität in unsicheren Zeiten
Die Unsicherheit angesichts der geopolitischen Entwicklung steigt. Militärische Konflikte, politische Allianzen oder neue Zölle stellen für Unternehmen erhebliche Risikofaktoren dar. Organisationen sind gefordert, sich strategisch sicher und IT-souverän aufzustellen – auch um ihrer Daten willen. Wer heute auf lückenlose Verfügbarkeit, rechtssicheren Datenzugriff und langfristige Geschäftskontinuität setzt, sollte digitale Datenspeicherung neu bewerten.
News | Business | Kommentar
Donald Trump und seine neuen Freunde aus dem Silicon Valley
Vor über einem halben Jahr, am 20. Januar 2025, standen Milliardäre wie Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai und Elon Musk trotz ihrer Differenzen Schulter an Schulter bei der Amtseinführung des nach einer Pause von vier Jahren wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Die offiziell arrangierte Sitzordnung war bewusst so gestaltet, dass diese prominenten Herrschaften samt mehr…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
Schwarz Digits baut mit Dell Technologies seine datensouveräne Cloud weiter aus
Schwarz Digits, die Digitalsparte der Schwarz Gruppe, hat die souveräne Cloud STACKIT gemeinsam mit Dell Technologies um einen neuen Service für die öffentliche Verwaltung erweitert. Die technologische Basis des Service bilden High-End-Server von Dell Technologies. Die technologische Basis des neuen Service bilden Dell PowerEdge XE9680 Server. Diese High-End-Server sind speziell für komplexe KI-Berechnungen konzipiert…
News | IT-Security | Lösungen | Tipps
Angriff erkannt – Konto verloren: Warum Logdateien allein nicht mehr ausreichen
Exklusiv Neben der öffentlichen Verwaltung (19 %) zählen laut dem aktuellen Lagebericht des BSI Banken- und Finanzdienstleistungen mit 9 % zu den am stärksten von IT-Sicherheitsvorfällen betroffenen Branchen in der Europäischen Union [1]. Kommt es zu einer Datenschutzverletzung bei Banken geraten Kunden in Panik – und das zu Recht: Unbefugte Transaktionen leeren Konten, Kreditkartenbelastungen häufen…
News | Business | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommentar | Strategien
Mikroelektronik-Turbo mit Milliardenpotenzial für den Standort Deutschland
Halbleiter / Automatisierung und Robotik / Software Neue Hightech Agenda Deutschland der Bundesregierung ist ein Mikroelektronik-Turbo mit Milliardenpotenzial für den Standort Deutschland: Silicon Saxony ist Mitinitiator von neuen industriepolitischen Projekten zur Ausgestaltung der Agenda. Statement von Silicon Saxony zur im Kabinett beschlossenen Hightech_Agenda_Deutschland der Deutschen Bundesregierung: »Die Hightech_Agenda_Deutschland setzt wichtige Impulse für eine…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
Hightech-Agenda: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit
Bitkom zur Hightech-Agenda Die Hightech-Agenda setzt genau die richtigen Schwerpunkte: Digitalisierung, Energieversorgung, Sicherheit. Die neue Hightech-Agenda markiert eine Abkehr vom über Jahrzehnte praktizierten Gießkannenprinzip, womit von der Bundesregierung jedes Jahr zweistellige Milliardenbeträge breit über die Forschungsinstitute und Unternehmen hinweg verteilt wurden. Künftig werden die Mittel dort konzentriert, wo Deutschland besonders große Chancen, aber auch einen…