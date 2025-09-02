IT Financial Management und FinOps – Gemeinsam mehr erreichen

Die Integration von Cloud-Kosten in das IT Financial Management (ITFM) stellt eine Herausforderung dar. Viele Organisationen haben Schwierigkeiten, Cloud-Kosten effektiv zu verwalten und zu integrieren. Spezialisierte FinOps-Teams und -Tools schaffen zwar Transparenz, reichen aber allein nicht aus. Ein ganzheitliches ITFM-Tool, das Cloud-Kosten integriert, schafft die Grundlage für bessere Entscheidungen und ein nachhaltiges Kostenmanagement.
In vielen Unternehmen ist IT Financial Management (ITFM) noch ein statischer Prozess: Jährlich werden Budgets geplant, gefolgt von monatlichen Forecasts. Das funktionierte früher gut, als IT-Ausgaben langfristig kalkulierbar waren. Doch die Realität hat sich verändert. Cloud-Services sind dynamisch, Abrechnungen nutzungsbasiert – klassische Methoden stoßen an ihre Grenzen.
FinOps bringt Transparenz – aber reicht allein nicht aus. Wenn Cloud-Kosten aus dem Ruder laufen, greifen viele Unternehmen zu FinOps. Spezialisierte Teams und Tools analysieren Cloud-Ausgaben, ordnen sie mittels Tags zu und identifizieren Einsparpotenziale. Doch dieser Fokus auf die Cloud ist auch die Schwäche: IT-Kosten enden nicht an der Cloud-Grenze. Für strategische Entscheidungen brauchen Unternehmen den vollen Überblick – über alle IT-Services, Plattformen und Verträge hinweg.
Die Realität: Integration ist noch eine Herausforderung. Zusammen mit dem Analystenhaus Research in Action hat die USU Unternehmen in Europa und Nordamerika gefragt, wie sie Cloud-Kosten in ihr unternehmensweites ITFM integrieren: 38 Prozent haben dafür noch keine Lösung. Sie machen es entweder gar nicht, manuell oder fangen gerade erst an (siehe Abbildung 1).
Das klingt zunächst so, als hätten 62 Prozent das Problem bereits gelöst. Doch die Realität sieht anders aus: 78 Prozent sagen, dass die Integration von Cloud-Kosten nach wie vor eine Herausforderung ist (siehe Abbildung 2).
Die Unternehmen arbeiten also aktiv an der besseren Integration ihrer Cloud-Kosten in das unternehmensweite ITFM. Laut dieser Umfrage stehen 43 % der Unternehmen dabei vor einer besonderen Herausforderung: Sie nutzen MS-Excel für die Planung, Zuordnung und Verrechnung ihrer IT-Kosten. Die Anpassung von Excel-Tabellen an die Dynamik der Cloud ist nicht nur sehr ineffizient, sondern auch fehleranfällig.
Der aktuelle »Gartner Market Guide for IT Financial Management Tools« bestätigt diese Entwicklung:
- »Der Markt für ITFM-Tools wuchs 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 16,7 % (konstante Währung)« – und wird voraussichtlich »bis 2028 jährlich um 11 % wachsen«.
- »Das wachsende Interesse an FinOps treibt das breitere IT-Kosten-Management an.«
- »Excel-Tabellen sind nach wie vor das am häufigsten genutzte Werkzeug zur Steuerung von IT-Kosten. Doch je höher die Anforderungen an detaillierten Analysen sind, desto öfter werden sie durch professionelle ITFM-Tools ersetzt.«
Laut Gartner geht es CIOs nicht nur darum, Kosten einzusparen. Sie benötigen auch valide Antworten auf die folgenden Fragen:
- Warum kostet IT, was sie kostet?
- Was bringt die IT dem Business?
- Wie lassen sich Ausgaben mit strategischen Zielen verknüpfen?
Genau hier setzen moderne ITFM-Tools an. Sie machen die Total-Cost-of-Ownership für IT- und Business-Services transparent und schaffen so Mehrwert über reines Reporting hinaus.
Die führenden Hersteller im Marktvergleich. Das Analystenhaus Research in Action hat in der aktuellen Vendor Selection Matrix »IT Financial und Technology Business Management-Lösungen« Unternehmen in DACH nach den wichtigsten Investitionstrends im Bereich ITFM/TBM-Markt befragt. Die ITFM-Verantwortlichen haben dabei das Cloud-Kosten-Management als eines der Top-Themen angegeben und dabei auch ihre präferierten Hersteller benannt: Mit Apptio/IBM, USU und DextraData befinden sich gleich zwei deutsche Softwarehersteller unter den Top 3.
FinOps und ITFM: Zwei Perspektiven, ein Ziel. FinOps bietet Detailtiefe für Cloud-Kosten. ITFM liefert den strategischen Überblick. Zusammen ermöglichen die beiden Disziplinen:
- einen vollständigen Blick auf alle IT-Ausgaben
- Transparenz über den geschäftlichen Nutzen
- schnellere und fundierte Entscheidungen.
Statt Excel und isolierten Lösungen entsteht ein zentrales Steuerungsinstrument – für Cloud, On-Prem und mehr.
Whitepaper
»IT Financial Management im Zeitalter der Cloud«
https://www.usu.com/de/ressourcen/25/it-financial-management-im-cloud-zeitalter
Fazit: Der ganzheitliche Blick zählt. Cloud-Dienste verändern die IT – und damit auch das IT Financial Management. Gefragt sind flexible Lösungen mit kurzen Prüfzyklen, die alle IT-Kostenarten abbilden. Ein ganzheitliches ITFM-Tool mit der Integration der Cloud-Kosten aus FinOps-Tools schafft die Grundlage für bessere Entscheidungen und ein nachhaltiges Kostenmanagement. Es macht die Gesamtkosten eines Business Services transparent – und hilft so, in einer dynamischen IT-Welt den Überblick zu behalten.
Martin Landis,
Director Marketing,
USU
www.usu.com
Illustrationen: © Anton Vierieretin, Khaneeros T., ROWTECH | shutterstock.com; USU
