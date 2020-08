Datensicherheit und Datenschutz: Das Vertrauen im Kundenservice gewinnen

Der Anbieter für elektronische Signaturen HelloSign ist ab heute in 21 neuen Sprachen – darunter auch Deutsch – erhältlich, weitet seinen internationalen Support entscheidend aus und bietet ab sofort auch Datenspeicherung in Europa an. Dropbox kündigt an, dass die im vergangenen Jahr vom Unternehmen erworbene E-Signatur-Lösung HelloSign ab sofort in deutscher Sprache sowie 20 weiteren…

Weiterlesen →