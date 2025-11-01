Vertrauen statt Hype: Deutsche setzen auf Klarheit, Komfort und Sicherheit im Umgang mit Geld

Consumer Survey 2025 zeigt: Familie wichtiger als Influencer; Buy Now, Pay Later etabliert sich als Komfort-Tool; Banken bleiben zwischen Tradition und digitaler Transformation.

Wie denken Verbraucherinnen und Verbraucher über Finanzen, Banking und neue Technologien? Riverty hat gemeinsam mit YouGov in einer repräsentativen Umfrage die Stimmungslage basierend auf dem Zukunftspapier FinTech 2040 erfasst [1]. Die Ergebnisse machen deutlich: Deutsche Verbraucher wünschen sich einfache, sichere und transparente Lösungen. Während traditionelle Banken nach wie vor Vertrauen genießen, zeigt sich eine wachsende Offenheit für digitale Services, wenn diese verlässlich und verständlich gestaltet sind.

Familie wichtiger als Influencer

44 % der Deutschen vertrauen bei Kaufentscheidungen am meisten auf Familie, 36 % auf Freunde. Nur 8 % nennen Influencer – Authentizität schlägt Reichweite.

BNPL als Komfort-Standard

Buy Now, Pay Later etabliert sich als praktische Bezahlmethode: 18 % nutzen es, um Produkte vor der Bezahlung zu prüfen, 15 % wegen unkomplizierter Rücksendungen. Für Verbraucher:innen steht Komfort statt Kredit im Vordergrund.

Vertrauen entscheidet

23 % fühlen sich beim Zugang zu Finanzprodukten ausgeschlossen. Häufige Gründe für abgebrochene Anträge sind versteckte Kosten, Meinungsänderung und fehlendes Vertrauen.

Neue Services brauchen Glaubwürdigkeit

71 % lehnen Kryptowährungen ab, 66 % misstrauen Neobanken. Selbst die Gen Z bleibt zurückhaltend – ein klarer Auftrag an FinTechs, Vertrauen und Sicherheit konsequent aufzubauen.

Hybrid statt Entweder-oder

28 % regeln ihre Finanzen vollständig online, doch 38 % suchen weiterhin persönliche Beratung zur Klärung eines Problems in der Filiale. Banking bleibt hybrid: Digital für den Alltag, persönlich für komplexe Entscheidungen.

Sicherheitsbedenken prägen Verhalten

50 % sorgen sich vor Cyberangriffen, 42 % lagern Bargeld für Notfälle zu Hause. Digitale Sicherheit bleibt Top-Priorität.

Für FinTechs wie Riverty gilt: Innovation allein reicht nicht – sie muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen. BNPL und digitale Finanzservices überzeugen nur dann, wenn sie Komfort, Sicherheit und Kontrolle vereinen.

»Wir verstehen BNPL nicht als Kredit, sondern als Service, der Menschen Sicherheit und Flexibilität gibt«, sagt Florian Lampe, Country Lead Germany von Riverty. »Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen klar: Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich Vertrauen, Transparenz und Nähe – auch in einer digitalen Welt. Als humancentric FinTech stellen wir deshalb die Menschen in den Mittelpunkt all unserer Lösungen. Unser Anspruch ist es, Brücken zu bauen, zwischen technologischer Innovation und dem Bedürfnis nach Vertrauen, und so gemeinsam mit unseren Kunden die Finanzwelt von morgen zu gestalten.«

[1] Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 17. und 18.09.2025 insgesamt 1038 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.

