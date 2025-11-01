Vertrauen statt Hype: Deutsche setzen auf Klarheit, Komfort und Sicherheit im Umgang mit Geld

Consumer Survey 2025 zeigt: Familie wichtiger als Influencer; Buy Now, Pay Later etabliert sich als Komfort-Tool; Banken bleiben zwischen Tradition und digitaler Transformation.
Wie denken Verbraucherinnen und Verbraucher über Finanzen, Banking und neue Technologien? Riverty hat gemeinsam mit YouGov in einer repräsentativen Umfrage die Stimmungslage basierend auf dem Zukunftspapier FinTech 2040 erfasst [1]. Die Ergebnisse machen deutlich: Deutsche Verbraucher wünschen sich einfache, sichere und transparente Lösungen. Während traditionelle Banken nach wie vor Vertrauen genießen, zeigt sich eine wachsende Offenheit für digitale Services, wenn diese verlässlich und verständlich gestaltet sind.
- Familie wichtiger als Influencer
44 % der Deutschen vertrauen bei Kaufentscheidungen am meisten auf Familie, 36 % auf Freunde. Nur 8 % nennen Influencer – Authentizität schlägt Reichweite.
- BNPL als Komfort-Standard
Buy Now, Pay Later etabliert sich als praktische Bezahlmethode: 18 % nutzen es, um Produkte vor der Bezahlung zu prüfen, 15 % wegen unkomplizierter Rücksendungen. Für Verbraucher:innen steht Komfort statt Kredit im Vordergrund.
- Vertrauen entscheidet
23 % fühlen sich beim Zugang zu Finanzprodukten ausgeschlossen. Häufige Gründe für abgebrochene Anträge sind versteckte Kosten, Meinungsänderung und fehlendes Vertrauen.
- Neue Services brauchen Glaubwürdigkeit
71 % lehnen Kryptowährungen ab, 66 % misstrauen Neobanken. Selbst die Gen Z bleibt zurückhaltend – ein klarer Auftrag an FinTechs, Vertrauen und Sicherheit konsequent aufzubauen.
- Hybrid statt Entweder-oder
28 % regeln ihre Finanzen vollständig online, doch 38 % suchen weiterhin persönliche Beratung zur Klärung eines Problems in der Filiale. Banking bleibt hybrid: Digital für den Alltag, persönlich für komplexe Entscheidungen.
- Sicherheitsbedenken prägen Verhalten
50 % sorgen sich vor Cyberangriffen, 42 % lagern Bargeld für Notfälle zu Hause. Digitale Sicherheit bleibt Top-Priorität.
Für FinTechs wie Riverty gilt: Innovation allein reicht nicht – sie muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen. BNPL und digitale Finanzservices überzeugen nur dann, wenn sie Komfort, Sicherheit und Kontrolle vereinen.
»Wir verstehen BNPL nicht als Kredit, sondern als Service, der Menschen Sicherheit und Flexibilität gibt«, sagt Florian Lampe, Country Lead Germany von Riverty. »Die Ergebnisse unserer Umfrage zeigen klar: Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen sich Vertrauen, Transparenz und Nähe – auch in einer digitalen Welt. Als humancentric FinTech stellen wir deshalb die Menschen in den Mittelpunkt all unserer Lösungen. Unser Anspruch ist es, Brücken zu bauen, zwischen technologischer Innovation und dem Bedürfnis nach Vertrauen, und so gemeinsam mit unseren Kunden die Finanzwelt von morgen zu gestalten.«
[1] Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 17. und 18.09.2025 insgesamt 1038 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.
https://www.riverty.com/en/business/insights/fintech-2040/
478 Artikel zu „FinTech“
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
»Fintech 2040«: Positionspapier für die Zukunft der Finanzbranche
Angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten, sich wandelnder Gesetzgebung und Regulierungen und rasanter Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz steht der Fintech-Sektor vor einer turbulenten Zeit. Vor diesem Hintergrund hat Riverty sein neues Positionspapier »Fintech 2040: Entwicklungspfade für das Fintech-Ökosystem der Zukunft« vorgestellt, das Prof. Dr. Roland Frank mit Unterstützung von Riverty verfasst hat. Der Report bietet einen forschungsbasierten,…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Produktmeldung
Bargeldland Deutschland? Wie ein FinTech Deutschland umkrempeln will
Rund 3,5 Millionen klein- und mittelständische Unternehmen (KMUs) machen ganze 99,5 Prozent der Betriebe im Land aus. Dennoch fällt es vielen schwer, mit den wenigen Big Playern auf dem Markt mitzuhalten. Experte Zoltan Gyenge, myPOS Managing Director, geht davon aus, dass das unter anderem an Bargeldzahlungen liegen könnte. Diese sind nämlich altersabhängig. Studien zeigen, dass…
News | IT-Security | Tipps
Sicherheitswarnung: Aktuelle Cybercrime-Kampagne nimmt Schweizer FinTech-Branche ins Visier
Evilnum-Gruppe will Unternehmen infiltrieren und ausspionieren. Unternehmen in der Schweiz, aber auch in den EU-Ländern, sollten derzeit genau auf ihre eingehenden E-Mails achten. Die Hacker-Gruppe Evilnum ist derzeit wieder sehr aktiv und hat es gezielt auf FinTech-Firmen abgesehen. Mit sogenannten Spear-Phishing-Mails, also ganz gezielten Attacken gegen ausgewählte Ziele, sollen die Empfänger dazu gebracht werden, einen…
News | Business | Cloud Computing | IT-Security | Lösungen
Lehren aus dem FinCEN-Datenleck – mit Fintech und Regtech Schwarzgeld aufspüren
Der aktuelle Fall des sogenannten FinCEN-Files-Datenlecks zeigt, dass das Aufspüren von Schwarzgeld und die Bekämpfung von Geldwäsche für die Finanzbranche eine ständige Herausforderung bleibt. Im Fall des FinCEN-Files-Datenlecks gelangten sogenannte Verdachtsmeldungen an die Öffentlichkeit, die im Zeitraum zwischen 1999 und 2017 bei der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) eingereicht wurden. Den Recherchen eines…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Online-Artikel | Rechenzentrum
Datenmanagement als Wettbewerbsvorteil: Wie Banken den Fintechs die Stirn bieten können
Kaum eine Branche ist so stark von der Digitalisierung betroffen wie der Finanzsektor. Innovative Fintechs wie N26, Clark und Lendstar krempeln mit ihren digitalen Geschäftsmodellen den Markt um. Sie bieten Dienstleistungen, die genau auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, und überzeugen mit nutzerfreundlichen Apps. Kunden können damit ihre Geldgeschäfte zu jeder Zeit bequem online…
News | Blockchain | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | IT-Security | Outsourcing | Online-Artikel | Services | Strategien
Wirtschaftliche Risiken von FinTech-Unternehmen
Finanztechnologische Unternehmen (auch unter dem Namen FinTech bekannt) werden zunehmend beliebter. Umso wichtiger ist es auf potenzielle Risiken hinzuweisen, die ihre finanzielle Stabilität gefährden können und darauf, wie man diese Risiken am besten senkt. Es geht immerhin um Finanzdaten oder persönliche Informationen. Viele Daten lassen sich auf Banken und andere Finanzinstitute rückführen, sind höchst vertraulich…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
Wie Fintech-Unternehmen mit Video-Identifizierungsverfahren das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen
Design-Vertrauen 2.0: Authentifizierung in der Now Economy. Bei der Abwicklung von Onlinegeschäften spielt das Vertrauen der Kunden in den Anbieter eine wesentliche Rolle für den Kaufabschluss. Doch insbesondere im Finanzwesen ist die Abbruchquote bei der Onlineabwicklung überaus hoch. Dies liegt mitunter daran, dass der Erstabschluss sowie manche Transaktionen aus rechtlichen Gründen ausführlichere Authentifizierungsverfahren erfordern. Fühlen…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | Geschäftsprozesse | Trends 2018 | Services
Finanzen: Fintech in Deutschland
Mit Wirecard wird in Kürze voraussichtlich ein deutsches Fintech-Unternehmen in den DAX aufgenommen. Die Branche entwickelt sich insgesamt positiv, wie die Infografik zeigt: So ist die Summe der Investitionen in deutsche Fintechs von rund 147 Millionen US-Dollar im Jahr 2014 auf über 650 Millionen US-Dollar im Jahr 2017 angewachsen – ein Plus von knapp 350…
News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Outsourcing | Strategien
Studie: Jede vierte Bank ist Fintech-Gründer
Die Banken in Deutschland mischen sich unter die Fintechs. Jedes vierte Institut (27 Prozent) hat selbst ein Fintech gegründet, beispielsweise in Form einer selbstständigen Digitaleinheit unter dem Konzerndach oder als komplett losgelöste Marke. 61 Prozent der Institute arbeiten in irgendeiner Form mit einem Finanztechnologieunternehmen zusammen. Übernahmen sind dagegen weniger verbreitet. Das sind die Ergebnisse des…
News | Business | Trends Mobile | Digitalisierung | Trends Services | E-Commerce | Effizienz | Trends E-Commerce | Geschäftsprozesse | Trends 2017 | Services
Finanzen: China steht auf FinTech, Japan nicht
35 Prozent der erwachsenen Onliner in Deutschland nutzen FinTech-Dienstleistungen. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten FinTech Adoption Index 2017 von EY hervor. Darunter fallen Angebote aus den Bereichen Überweisungen & Payments, Finanzplanung, Sparen & Investments, Kredite und Versicherungen. Deutlich populärer ist FinTech mit einer Adaptions-Rate von 69 Prozent in China. Dagegen übt sich die Hochtechnologie-Nation…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Trends 2017 | Lösungen | Services | Strategien
FinTech ist der neue Mainstream – sagt die Finanzindustrie
Neun von zehn Finanzdienstleistern haben sich damit abgefunden, Marktanteile an FinTechs zu verlieren. Kumuliert sind über die vergangen vier Jahre rund 40 Milliarden Dollar in Finanz-Start-ups geflossen. Statt die Newcomer zu bekämpfen, sucht das Establishment den Schulterschluss. 56 Prozent aller Finanzdienstleister wollen das Thema Disruption selbst ins Zentrum ihres Geschäftsmodells stellen. Banken und…
News | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Effizienz | Geschäftsprozesse | Online-Artikel | Services | Strategien
Digitalisierung der Finanzbranche: Was Banken von Fintechs lernen müssen
»Fintechs« kapern mit ihren digitalen Finanz-Angeboten zunehmend das Geschäft der klassischen Bankenbranche. Die Banken haben den Digitalisierungs-Trend vollkommen verschlafen und verlieren immer mehr Marktanteile. Im Wettbewerb um den Kunden brauchen sie jetzt mehr als ein schickes neues Kunden-Portal. Sie müssen eine digitale Transformation vornehmen und dazu etablierte Strukturen auflösen. Ein Konto eröffnen, einen Kredit beantragen,…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Mit der 360-AI-Plattform bieten wir eine vollständig integrierte Infrastrukturlösung, die alles abdeckt
Die digitale Transformation schreitet innerhalb von Mitteleuropa mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran. Von etablierten Märkten im DACH-Raum bis hin zu den aufstrebenden Digital-Hubs in Polen und im restlichen CEE-Bereich. Zudem verändert KI die Infrastrukturanforderungen von europäischen Rechenzentren und schafft so neue Chancen für datensouveräne Rechenzentren. manage it sprach mit Igor Grdic, Regional Director Central Europe…
Trends 2025 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI verleiht altbekannten Angriffstaktiken neue Schlagkraft und Dimension
Cyberkriminelle nutzen die Fortschritte von KI zu ihrem Vorteil – Zunahme allgemeiner Bedrohungen, professionalisierter Browser-Diebstahl und konzentrierte Angriffe auf Cloud-Umgebungen. KI verändert nicht nur, wie wir arbeiten. Sie verändert auch die Art und Weise, wie Cyberkriminelle vorgehen. Aus einer neuen Studie von Elastic, dem Unternehmen für Search AI, geht hervor: Bedrohungsakteure nutzen künstliche Intelligenz,…
News | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz
Warum KI ein Teil der Cybersicherheit von Unternehmen sein sollte
Künstliche Intelligenz beschleunigt die Reaktion auf Cyberangriffe und hilft bei der Entwicklung von Verteidigungsstrategien, die auf neue Bedrohungen zugeschnitten sind. Expertenkommentar von Joel Carusone, Senior Vice President of Data and Artificial Intelligence bei NinjaOne KI ist ein mächtiger Verbündeter im Kampf gegen Cyberbedrohungen. In einer aktuellen Umfrage des Ponemon Institute geben 56 Prozent…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Business
Deutsche Wirtschaft: Expansive Finanzpolitik als Wachstumsimpuls
Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2025: Expansive Finanzpolitik kaschiert Wachstumsschwäche. Die deutsche Wirtschaft lässt die Talsohle hinter sich und dürfte in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen. Nach der Stagnation in der ersten Jahreshälfte prognostiziert die Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose in ihrem Herbstgutachten für das laufende Jahr eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 Prozent. In den beiden…
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Strategien | Tipps
So bremst Deutschland Innovation aktiv aus
Der Motor für Erfolg und Wettbewerbsfähigkeit ist und bleibt Innovation. Ausgerechnet die Top-Exportnation Deutschland gängelt innovationswillige Unternehmen aber mit Bürokratie und anderen Hürden. Experten für kundenspezifische Hardware- und Softwarelösungen stellen die sechs fatalsten Bremsklötze vor. In Sachen Innovation und Forschung gibt es in Deutschland viel Licht und Schatten – letzteres vor allem hausgemacht. Die…
Trends 2025 | News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Führungskräfte sehen mangelnde Datenstrategie als Gefahr für den KI-Erfolg
Eine neue Studie mit fast 1.900 CIOs, CISOs und weiteren IT-Führungskräften zeigt den wachsenden Anspruch, sensible Daten zu schützen und gleichzeitig Wachstum zu fördern. OpenText hat einen neuen globalen Report mit dem Titel »The Challenges to Ensuring Information Is Secure, Compliant and Ready for AI« veröffentlicht [1]. Die Umfrage zeigt, dass deutsche und…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Tipps
Die Zukunft der Cybersicherheit: Multi-Agenten-Systeme im Einsatz
Multi-Agenten-Systeme (MAS) haben das Potenzial, die Cybersicherheit in Unternehmen maßgeblich zu steigern. Allerdings müssen die KI-Agenten nicht nur intelligent, sondern auch interoperabel, vertrauenswürdig und resilient sein. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR), nennen die größten Herausforderungen, die MAS im Cybersecurity-Bereich mit sich bringen – und skizzieren praktische Lösungsansätze. Künstliche Intelligenz ist im…
News | Business | Digitale Transformation | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Finanzdaten: Eine Baustelle mit Fortschrittspotenzial – Vertrauen, Resilienz und KI sind Schlüsselfaktoren der Finanztransformation
Finanzorganisationen stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, von dem auch die Rolle des CFOs betroffen ist. Er wird immer mehr zum strategischen Partner, der auf Augenhöhe mit dem CEO und CIO agiert. Eine unabhängige weltweite Umfrage unter 1.300 Führungskräften von Censuswide, die von BlackLine in Auftrag gegeben wurde, liefert Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, mit denen sich die Finanzabteilungen von Unternehmen auseinandersetzen müssen [1].