Maßnahmen zur Gewährleistung der IT‑Sicherheit in Kommunen

Der öffentliche Sektor muss Governance, Personal, Technik, Prozesse und Partnerschaften systematisch verbessern — kombiniert mit Sensibilisierung, Monitoring und klarer Verantwortung — um Angriffe zu verhindern, Schäden zu begrenzen und digitale Dienste resilient bereitzustellen.
- Strategische Governance und Verantwortlichkeiten
-
- Zentrale Steuerung für IT‑Sicherheit etablieren (z. B. IT‑Sicherheitsbeauftragte, Governance‑Gremien) zur Koordination zwischen Verwaltung, IT und Recht.
- Klare Zuständigkeiten entlang des gesamten Lebenszyklus (Betrieb, Beschaffung, Incident Response) definieren, damit Entscheidungen schnell und abgestimmt getroffen werden.
- Risiko‑ und Compliance‑Management
-
- Regelmäßige Risikoanalysen und Bedrohungsbewertungen durchführen; Risiken priorisieren und in Budget/ Roadmaps übersetzen.
- Rechtliche und datenschutzkonforme Vorgaben (z. B. DSGVO‑konforme Datenverarbeitung, Vorgaben zur Standortwahl von Diensten) verbindlich machen; Standort/Provider‑Entscheidungen nach digitaler Souveränität bewerten.
- Technik, Architektur und Infrastruktur
-
- Grundschutzmaßnahmen konsequent umsetzen: Patch‑Management, Zugriffskontrollen, Netzsegmentierung, Endpoint‑Schutz und Backup‑
- Monitoring und Erkennung (SIEM/MDR/SOC) einführen oder als Managed Service betreiben, um 24/7‑Erkennung und Reaktion zu gewährleisten; externe SOCs helfen Personalmangel zu kompensieren.
- Resiliente Infrastruktur und Offline‑Backups für kritische Systeme vorhalten; regelmäßige Wiederanlauf‑Tests durchführen
- Personal, Outsourcing und Partnerschaften
-
- Fachkräfte aufbauen und halten; gezielte Weiterbildung und Security‑Awareness für alle Mitarbeitenden implementieren (Bewusstseinslücke oft hoch).
- Gezieltes Outsourcing an geprüfte, vorzugsweise lokal/europäische Anbieter nutzen, wenn intern Know‑how fehlt; Onshore‑Leistungen unterstützen digitale Souveränität und rechtliche Sicherheit.
- Krisenkommunikation und Ansprechpartner definieren (inkl. deutschsprachigem Support für Krisenfälle).
- Prävention, Übungen und Incident Response
-
- Notfallpläne und regelmäßige Übungen (Tabletop, technische DR‑Tests) etablieren; Wiederanlaufzeiten und Kommunikationsprozesse validieren (viele Kommunen haben Pläne, aber Übungen sind entscheidend).
- Forensik‑ und Wiederherstellungsprozesse bereitstellen; Entscheiden, wann externes Incident Response‑Team eingebunden wird.
- Budget, Beschaffung und Modernisierung
-
- Angemessene Budgets für Sicherheit, Monitoring und Personal sichern; Investitionen priorisieren nach Risiko und Kritikalität.
- Altsysteme modernisieren oder isolieren; veraltete Technik erhöht Angriffsfläche und bindet Ressourcen.
- Nutzung moderner Technologien verantwortungsvoll
-
- KI‑gestützte Abwehr einbinden zur Analyse großer Datenmengen, dabei Mensch‑in‑der‑Schleife beibehalten; KI ist wirksam, ersetzt aber nicht Expertenwissen.
- Gleichzeitig die Risiken von KI‑gestützten Angriffen (z. B. automatisierte Phishing‑Kits) in Szenarienplanung berücksichtigen.
Priorisierte erste Schritte (Praxisfahrplan)
- Governance‑Gremium und zentrale Verantwortlichkeiten benennen.
- Kritische Systeme inventarisieren und ein erstes Risiko‑Priorisierungsboard aufsetzen.
- Managed SOC/Detection als kurzfristige Maßnahme prüfen, um 24/7‑Erkennung sicherzustellen.
- Notfallpläne testen und Security‑Awareness‑Trainings für Mitarbeitende starten.
- Beschaffungsrichtlinien anpassen: Datenschutz, Standortanforderungen und Lieferanten‑Due‑Diligence verankern.
30 Tage — Sofortmaßnahmen (Containment & Governance)
Ziel: akute Risiken minimieren, klare Verantwortlichkeiten schaffen, schnelle Erkennung sicherstellen.
- Aktionen
- Governance: Benennung eines IT‑Sicherheitsverantwortlichen (z. B. CISO oder interner Beauftragter) und Einrichtung eines kleinen Steuerkreises (IT, Recht, Verwaltung, Beschaffung).
- Inventarisierung (High‑Level): Aufnahme aller kritischen Systeme, Dienste und externen Anbieter (Top‑10 kritischste Systeme).
- Basis‑Härtung: Durchsetzung von Patch‑Management für OS und kritische Anwendungen; Sperrung kompromittierter oder ungepatchter Services.
- Erst‑Monitoring: Aktivierung von Logging auf zentraler Ebene; Nutzung eines Managed SIEM/MDR‑Pilotfalls falls intern kein SOC vorhanden.
- Notfallplan: Überprüfung und Aktualisierung eines einfachen Incident‑Response‑Playbooks (Kommunikation, Eskalation, externe Unterstützung).
- Awareness‑Kickoff: Kurzschulung + Phishing‑Sensibilisierung für alle Mitarbeitenden.
- Verantwortung
- Sicherheitsverantwortlicher; IT‑Leitung; Amtsleitung.
- Deliverables
- Ernennung Verantwortlicher; Top‑10 Inventar; gepatchte kritische Systeme; aktiviertes Logging; aktualisiertes Playbook; Awareness‑Mail & Schulungsnachweis.
- KPIs
- Prozent kritischer Systeme gepatcht; Anzahl aktiver Logging‑Quellen; Schulungsbeteiligung (%).
90 Tage — Erkennung, Schutz & Prozesse (Stabilisierung)
Ziel: Erkennungs‑ und Reaktionsfähigkeit ausbauen, Risiken priorisieren, Beschaffungsregeln anpassen.
- Aktionen
- Vollständige Asset‑Inventory: Detailliertes CMDB‑Format mit Owner, Kritikalität, Standort.
- Zugriffssteuerung: Einführung oder Verstärkung von MFA für alle administrativen Zugänge; Rollenbasierte Zugriffsrechte prüfen.
- Netzwerksegmentation: Isolierung kritischer Systeme (z. B. Verwaltung, Zahlungsverkehr, Bürgerdienste).
- SOC/MDR: Vertrag mit Managed SOC oder Ausbau internem SOC; Playbooks für häufige Incidents operationalisieren.
- Backups & Recovery: Verifikation bestehender Backups, Offline‑ oder Air‑Gapped‑Kopien für kritische Daten, Wiederherstellungstest.
- Lieferanten‑Due‑Diligence: Sicherheitscheckliste in Beschaffungsprozessen verankern; Priorisierung europäischer/vertrauenswürdiger Anbieter.
- Vertiefte Awareness: Rollenbasierte Trainings (Admins, Helpdesk, Leitungsebene).
- Verantwortung
- IT‑Leitung; Sicherheitsverantwortlicher; Beschaffung; externes SOC‑Team.
- Deliverables
- CMDB; MFA roll‑out; Netzwerksegmentplan; SOC‑Vertrag oder SOC‑Team eingerichtet; Backup‑Testbericht; aktualisierte Beschaffungsrichtlinie; Trainingszertifikate.
- KPIs
- Time‑to‑Detect (MTTD); Time‑to‑Respond (MTTR); Anteil Systeme mit MFA; Backup‑Restore Erfolgsrate.
180 Tage — Operative Reife & Modernisierung (Skalierung)
Ziel: Resilienz erhöhen, Prozesse institutionalisiert, langfristige Modernisierungs‑Roadmap.
- Aktionen
- Kontinuierliches Monitoring: Vollständige SIEM‑Integration, regelmäßige Threat‑Hunting‑Runs, automatisierte Alerts & Playbook‑Ausführung.
- Patch‑ & Schwachstellenmanagement: Etablierung SLA‑basierter Patch‑Zyklen; regelmäße Vulnerability‑Scans und Priorisierung.
- Identity Governance: Einführung eines IAM‑/Privileged‑Access‑Managements (PAM) für kritische Konten.
- Resilienztests: Quarterliche Tabletop‑Übungen und jährliche technische DR/Red‑Team‑Tests.
- Sicherheitsarchitektur‑Modernisierung: Plan zur Ablösung/Modernisierung alter Systeme; Cloud‑/On‑Prem‑Sicherheitsarchitektur definieren.
- Rechts‑ und Datenschutzintegration: Verankerung von DSGVO‑ und Compliance‑Reviews in Change‑Prozessen.
- Budget‑ & Personalplanung: Langfristiges Budget für Security, Ausbildungsplan, Talentgewinnung.
- Verantwortung
- IT‑Leitung; CIO/Amtsleitung; Security Operations; HR/Personalentwicklung.
- Deliverables
- Betrieblicher SIEM‑Betrieb; Patch‑SLA; IAM/PAM Deployment Plan; Übungsprotokolle und Lessons Learned; Modernisierungsroadmap; Budgetantrag.
- KPIs
- Reduktion ungepatchter kritischer Schwachstellen; MTD/MTTR‑Verbesserung; Zahl erfolgreicher DR‑Wiederherstellungen; Prozentsatz automatisierter Sicherheitskontrollen.
Budget‑ und Personalhinweise (kurz)
- Sofort: kleines Budget für externe SOC‑Pilotierung, Notfall‑Beratung, Awareness‑Trainings.
- Mittelfristig: Investition in SIEM/MDR, IAM, Backup‑Isolation; 1–2 Security‑FTE oder langfristige Managed‑Partnerschaften.
- Langfristig: Modernisierung veralteter Applikationen; kontinuierliche Ausbildung; Reserve für Incident‑Response‑Einsätze.
Tipps zur Erfolgssicherung
- Top‑Down Commitment: Leitungsebene sichtbar einbinden; Security‑KPIs in Zielvereinbarungen aufnehmen.
- Quick Wins zuerst: MFA, Patching, Backups zeigen schnelle Wirkung und erzeugen Vertrauen.
- Messbarkeit: KPI‑Dashboard regelmäßig berichten; Erfolge und verbleibende Risiken transparent machen.
- Externe Partnerschaften: Für Forensik, SOC und PenTests vertraglich abgesicherte SLAs vereinbaren.
- Iteratives Vorgehen: Roadmap vierteljährlich prüfen und priorisieren.
