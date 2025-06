Große Offenheit für digitale Angebote – doch viele fühlen sich abgehängt

72 Prozent würden gerne mehr digitale Angebote im Alltag nutzen. Aber 46 Prozent haben Angst, mit der technischen Entwicklung nicht Schritt halten zu können.

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland sieht die Digitalisierung als Chance – zugleich wünschen sich viele mehr Unterstützung, um im digitalen Wandel nicht abgehängt zu werden. So sehen 88 Prozent der Bürgerinnen und Bürger die Digitalisierung als Chance für die Gesellschaft. Rund drei Viertel (78 Prozent) sagen, dass digitale Technologien ihr Leben leichter machen und fast ebenso viele (72 Prozent) würden gerne mehr digitale Angebote im Alltag nutzen.

Es zeigt sich jedoch: Fast die Hälfte der Menschen in Deutschland (46 Prozent) hat Angst, mit der technischen Entwicklung nicht Schritt halten zu können. Mehr als ein Drittel (37 Prozent) fühlt sich von digitalen Technologien häufig überfordert und rund jeder Sechste (16 Prozent) würde lieber in einer Welt ohne digitale Technologien leben. Auch in der Selbsteinschätzung zeigt sich Unsicherheit – im Schnitt bewerten die Menschen in Deutschland ihre eigenen Digitalkompetenzen nur mit der Schulnote »befriedigend«.

Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung anlässlich des bundesweiten Digitaltags am 27. Juni 2025. Befragt wurden 1.003 Personen in Deutschland ab 16 Jahren [1]. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer Pressekonferenz der Initiative »Digital für alle« gemeinsam mit ihren Partnern präsentiert.

Demnach sehen zwei Drittel (67 Prozent) der Deutschen die Gesellschaft als digital gespalten – ein erneuter Anstieg gegenüber den Vorjahren (2024: 63 Prozent, 2023: 60 Prozent, 2022: 58 Prozent). Zugleich stärkt die Digitalisierung aber auch das gesellschaftliche Miteinander: 73 Prozent der Deutschen sehen die Digitalisierung als Chance für die Demokratie. So sind zum Beispiel 63 Prozent überzeugt, dass soziale Medien den Austausch verschiedener politischer Meinungen fördern und rund jeder Fünfte (22 Prozent) sagt, digitale Technologien erleichtern das politische Engagement. Gleichzeitig sehen 41 Prozent in Hass und Hetze im Netz eine ernsthafte Bedrohung für unsere Demokratie. Der diesjährige Digitaltag steht unter dem Motto »Digitale Demokratie: Mitreden. Mitgestalten. Mitwirken.«

Renate Künast, Vizepräsidentin des Deutschen Bibliotheksverbandes, kommentiert: »Wer keinen Zugang zu digitalen Angeboten hat, hat es in immer mehr Bereichen des Alltags schwer, sei es bei der Arbeit, in der Freizeit oder im Kontakt mit Behörden. Hier unterstützen Bibliotheken mit ihren Angeboten. Digitale Teilhabe und digitale Kompetenzen sind inzwischen eine der Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Immer mehr Alltagsgeschäfte werden digitalisiert. Die Initiative ‚Digital für alle‘ setzt exakt hier an: Sie begleitet Menschen im digitalen Wandel, fördert Debatten über unser digitales Miteinander und stärkt digitale Kompetenzen quer durch die Gesellschaft.«

»Auch im Sinne der Demokratie müssen sich Politik, Wirtschaft und Gesellschaft mehr digitale Teilhabe zur gemeinsamen Aufgabe machen. Um mehr Menschen bei der Digitalisierung mitzunehmen, braucht es niedrigschwellige Unterstützungsangebote, flächendeckende digitale Bildung und eine gute digitale Infrastruktur für alle«, so Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. »Digitale Technologien eröffnen neue Wege, sich zu informieren, mitzureden und mitzuentscheiden. Eine starke Demokratie lebt vom Mitmachen – auch im digitalen Raum.«

Uwe Conradt, Vizepräsident des Deutschen Städtetags, erklärt: »Die Digitalisierung verändert unserer Gesellschaft in rasantem Tempo. Damit niemand den Anschluss verliert, müssen digitale Angebote für alle verständlich und zugänglich sein. Städte und Gemeinden tragen eine besondere Verantwortung: Sie gestalten den digitalen Wandel direkt vor Ort und sichern so die demokratische Teilhabe aller Menschen. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe – von den Kommunen über den Bund bis hin zur Zivilgesellschaft – dafür zu sorgen, dass alle sicher, selbstbestimmt und kompetent an der digitalen Welt teilhaben können. Der Digitaltag 2025 zeigt mit rund 2.000 Aktionen bundesweit, wie digitale Teilhabe konkret gelingt und wo es noch Unterstützung braucht.«

