Schöne Hülle, schwache Verbindung? Kommunikationssysteme in historischen Gebäuden modernisieren

Der Siegeszug in die Datenwolke ist nicht aufzuhalten: Auch mittelständische Unternehmen lassen ihre veralteten IT- und Telefonanlagen zusehends hinter sich und verlagern ihre Anwendungen in die Cloud. Doch für den Systemwechsel bei etablierten Unternehmen ist Expertenwissen gefragt. Die Kraft und Macht der Cloud ist im Geschäftsleben zu spüren. Das Cloud Computing hat in den…

Weiterlesen →