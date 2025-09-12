Quick Check Services: Der schnellste Weg zur lückenlosen Compliance

Controlware unterstützt Unternehmen mit maßgeschneiderten Quick Check Services – einem Beratungsangebot für die effektive Standortbestimmung im Hinblick auf definierte Informationssicherheitsziele, etwaige Standards oder interne Richtlinien. Mit dem kosten- und zeiteffizienten Angebot wird der Ist-Zustand bestimmt, das Delta zum angestrebten Soll aufgezeigt und eine hilfreiche Entscheidungsgrundlage für das weitere Vorgehen geliefert.

»Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung, der zunehmend komplexen Bedrohungslage und der wachsenden geopolitischen Spannungen gewinnen Informationssicherheit und Notfallmanagement über alle Branchen hinweg immer mehr an Bedeutung«, erklärt Daniel Kammerbauer, Team Lead Governance, Risk & Compliance bei Controlware. »Und auch von regulatorischer Seite steigt der Druck auf Unternehmen – vor allem durch NIS2. Die Umsetzung von Normen und Branchenstandards stellt viele Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, und die beginnen oft schon bei der Bewertung der vorhandenen Sicherheitsorganisation und -architektur sowie verbundener Prozesse. Genau an diesem Punkt setzen daher unsere Quick Checks an, die auf Basis einer fundierten Gap-Analyse den Weg zur Erfüllung der individuellen Anforderungen ebnen.«

Der strategische Basisansatz

Die Grundlage der Controlware Quick Checks bilden die in den jeweiligen Themenbereichen geltenden nationalen sowie internationalen Regularien, Normen und Standards. Im Bereich der Informationssicherheit sind dies etwa ISO/IEC 27001, der IT-Grundschutz des BSI (200-1 bis 200-3), das NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz sowie TISAX. Darüber hinaus gilt es, im Bereich IT-Notfallmanagement die ISO 22301 und den BSI-Standard 200-4 sowie im Bereich Datenschutz die EU-DSGVO und das deutsche BDSG zu berücksichtigen. Die Quick Checks beinhalten folgende Aspekte:

Feststellung des Ist-Zustands: Im Rahmen der Controlware Quick Check Services bestimmen erfahrene Berater für Informationssicherheit – mit entsprechender Expertise in den jeweiligen Vorgaben oder Regelwerken – schnell und zielgerichtet den Status Quo des Unternehmens.

Gap-Analyse: Im Anschluss daran werden die Ist-Werte analysiert und mit dem Soll-Zustand abgeglichen.

Robuste Grundlage für weitere Maßnahmen: Die Ergebnisse der Gap-Analyse vermitteln ein detailliertes Bild der Ist-Situation. Auf diese Weise kommt man sehr schnell zu konkreten Maßnahmen. Unternehmen, die sich für einen Quick Check entscheiden, können ihren Status Quo besser bewerten, Zusammenhänge und Wirkungsweisen überdenken und zielgerichtete Schritte einleiten.

»Mit unseren Controlware Quick Check Services liefern wir unseren Kunden kosten- und zeiteffizient eine robuste und fundierte Ausgangsbasis für die lückenlose Umsetzung von Standards oder Compliance-Vorgaben«, fasst Michael Anschütz, Lead Consultant bei Controlware, zusammen. »So sehen Entscheider und Verantwortliche auf einen Blick, welche Weichen gestellt werden müssen, um allen relevanten Anforderungen gerecht zu werden. Anschließend begleiten wir bei Bedarf bei der kompletten Umsetzung der Maßnahmen, um das anvisierte Sicherheitsniveau zu erreichen.«

Weitere Informationen zu den Controlware Quick Check Services erhalten interessierte Leser unter: https://www.controlware.de/governance-risk-compliance

