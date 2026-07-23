KI-Governance für Entwickler im Einklang mit deutscher Compliance

Auf dem Okta AI Identity Summit in Frankfurt am Main im Juni sprach die manage it mit Jan Brose, Area Sales Director Auth0 von Okta, über die Herausforderung der Identitätssicherheit in Zeiten von KI-Agenten und benutzerfreundlicher Customer Experience.
Herr Brose, was tut Auth0, warum wurde die Firma von Okta im Jahr 2021 gekauft und welche Auswirkungen hatte diese Akquisition für deutsche Unternehmen?
Auth0 ist von Okta übernommen worden, weil der Lösungsansatz eine Ergänzung des bestehenden Portfolios darstellte und daran hat sich bis heute nichts geändert. Während Okta die internen Identitäten absichert, übernimmt Auth0 die Absicherung der externen Identitäten und bietet eine hohe Flexibilität, um unterschiedliche Anwendungsfälle und Branchenspezifika abdecken zu können. Für deutsche Unternehmen bilden wir dabei alle Compliance-Anforderungen ab, wie NIS2, DSGVO, DORA und dergleichen.
Wo setzt Auth0 an und wo führt Okta den Weg weiter?
Auth0 setzt bei Unternehmen und deren Entwicklern an, die eine angenehme Benutzererfahrung für ihre Endkunden bereitstellen wollen. Nehmen wir als Beispiel einen typischen Online-Shop, der mit einem Loyalty-Programm eine bestimmte Kundengruppe noch stärker an sich binden will und dafür spezielle Services zur Verfügung stellt. Um das zu vereinfachen, sorgen wir dafür, dass der Kunde anhand seiner digitalen Identität bei der Anmeldung automatisch die für ihn exklusiven Angebote zu sehen bekommt.
Okta dagegen kümmert sich, ebenfalls mit einer unabhängigen Plattform, um die internen Zugriffe von digitalen Identitäten, seien es Angestellte aus Fleisch und Blut, oder KI-Agenten. Auch diese müssen über Zugriffsrechte verfügen, Verantwortlichkeiten haben und Richtlinien einhalten. Im Duett liefern wir somit Identitätssicherheit für Innen und Außen.
Wie sichert Auth0 außerdem KI-Agenten ab?
Wir fokussieren uns stark auf die KI-Governance, klären also die Frage, was die KI-Agenten tatsächlich tun, was sie eigentlich tun dürfen und welche Zugriffsrechte sie besitzen. Entwickler nutzen unsere Technologie, um frühzeitig bei der Programmierung die Sicherheitsstandards in die KI-Agenten einzubauen. Dafür haben wir unsere Blaupause für das sichere KI-Agenten-Unternehmen entwickelt, die als Leitfaden für Unternehmen dient. Sie stellt Best Practices und drei Grundprinzipien in den Mittelpunkt.
Im ersten Schritt geht es um die Etablierung des Least Privilege-Ansatzes, sodass KI-Agenten nur eingeschränkten Zugriff auf die benötigten Systeme erhalten. Im zweiten Schritt geben wir kurzlebige Tokens aus, die dem KI-Agenten lediglich kurzfristige Zugriffsrechte während einer Session gewähren und nach dem Zugriff wieder eingeschränkt werden. Im dritten Schritt überwachen wir den Zugriff kontinuierlich, um jederzeit auf Anomalien reagieren zu können.
Wie sieht Ihr Ansatz für eine KI-Governance aus?
KI-Governance schränkt die Rechte eines KI-Agenten auf das notwendige Maß ein, stets im Einklang mit gängigen Compliance-Richtlinien. Das erreichen wir mittels unserer unabhängigen Plattform. Wir bieten das als Komplettlösung an, sodass Unternehmen sich nicht den Kopf über die KI-Governance zerbrechen müssen. Gerade für Entwickler und mittlere Firmen ist es günstiger, auf eine fertige Plattform für die KI-Governance zu setzen, anstatt sich selbst an den Aufbau einer solchen Plattform zu wagen.
Auf diese Weise wollen wir Unternehmen und Entwickler dabei unterstützen, ihre KI-Agenten sicher zu betreiben und vor fremden Zugriffen sowie Manipulation zu schützen. Das mündet in einer angenehmen Benutzererfahrung für die Endkunden unserer Kunden.
Vielen Dank für das Gespräch Herr Brose
2408 Artikel zu „Identität Sicherheit“
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Letzte Woche fand es also statt, das auf der it-sa 2025 ausgefallene Videointerview mit Josef Nemecek vom Sicherheitsanbieter Saviynt. Das durften wir im Rahmen des Cyber Candy Club von Milk & Honey PR mit ihm führen. Dabei interessierten uns zwei Fragen: »Wie passen Künstliche Intelligenz und Identitätssicherheit eigentlich zusammen?« und »Welche Identity-Security-Trends werden 2026 von Bedeutung sein?« Hinsichtlich beider Aspekte hatte Josef die passenden Antworten parat.
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Man sagt, Not macht erfinderisch. Wir sind in einem hohem Maß abhängig von unserer digitalen Infrastruktur. Das hat auch die Anforderungen an die Netzwerksicherheit steigen lassen – ein möglichst nahtlos funktionierender Zugriff, automatisierte Prozesse, eine durchgängige Benutzererfahrung und Interoperabilität sind gefragt. Jede Verbesserung in einem der Bereiche hat uns weiter in Richtung eines hypervernetzten, »intelligenten«…
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News | Trends 2024 | IT-Security
Digitale Identitäten: IT-Sicherheitslage, KI und NFC prägen 2024
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News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2023 | Security Spezial 9-10-2023
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Viele Unternehmen sind auf die Arbeit Dritter angewiesen – ausgelagerte IT-Services, Zeitarbeiter, Auftragnehmer, Praktikanten und so weiter. Während Unternehmen ihre Mitarbeiter mit einer Personalverwaltungssoftware managen, nutzen sie diesen Ansatz oft nicht für die Verwaltung ihrer Drittanbieter.
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Wie sich KMUs vor identitätsbasierten Angriffen schützen können – Sicherheitsstruktur mit begrenzten Ressourcen aufbauen
Die Cybersicherheitsbedrohung für kleine und mittelständischen Unternehmen (KMU) wächst zunehmend, denn Cyberkriminelle haben erkannt, wie verwundbar diese Unternehmen sind und welchen potenziellen Wert ihre Daten bieten. KMUs müssen sich dieser Bedrohung unbedingt bewusst werden und verstehen, wie sie sich gegen Angriffe schützen können.
News | Healthcare IT | IT-Security
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Digitale Identitäten im Gesundheitswesen sind aktuell eines der spannendsten und interessantesten Themen. In Fachkreisen wird es schon seit einiger Zeit heiß diskutiert, aber mit der Covid-19-Pandemie ist es endgültig ins Blickfeld einer breiteren Öffentlichkeit gerückt. Zu einem weiteren Teil hat Corona die Entwicklung und den Einsatz dieser Technologie beschleunigt, wenn auch nur in begrenztem Umfang.…