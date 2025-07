Guido Grillenmeier vom Sicherheitsanbieter Semperis war während der European Identity & Cloud Conference 2025 unter anderem Teil einer Diskussionsrunde, in der ausgiebig über das Thema identitätszentrische Sicherheit gesprochen wurde. Welche wesentlichen Erkenntnisse sich daraus ableiten ließen und was Semperis in diesem Kontext alles unternimmt, sagt Guido in diesem gut 2 Minuten währenden Video.