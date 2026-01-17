Warum Identitäts- und Zugriffsmanagement zum Engpass moderner IT-Sicherheit wird

Identitäten sind längst mehr als Benutzerkonten im Active Directory. Sie sind der Schlüssel zu Anwendungen, Daten und Prozessen – und damit ein attraktives Ziel für Angreifer. In einer IT-Welt, die von Cloud, APIs und externen Plattformen geprägt ist, entscheidet sauberes Identitäts- und Zugriffsmanagement zunehmend über das tatsächliche Sicherheitsniveau.

Gleichzeitig wächst die Komplexität schneller als viele Sicherheitskonzepte mitziehen. Unternehmen investieren zwar in Firewalls, Endpoint-Schutz und Monitoring, doch Identitäten bleiben oft fragmentiert verwaltet. Das Problem zeigt sich besonders dort, wo interne Systeme mit Partnerdiensten und externen Plattformen verzahnt sind. So wird etwa in einer Übersicht zu Online-Casino-Plattformen betont, dass »Sicherheit und Zuverlässigkeit zentrale Kriterien bei der Auswahl digitaler Angebote sind« (Quelle: https://www.gameshub.com/de/online-casino/) – ein Anspruch, der sich technisch nur mit kontrollierten Identitäten umsetzen lässt.

Identitäten als neue Angriffsfläche

Angriffe beginnen heute selten mit Malware, sondern mit kompromittierten Zugangsdaten. Phishing, Credential Stuffing oder falsch vergebene Rollen reichen aus, um tief in Systeme einzudringen. Kritisch wird es, wenn unberechtigte Zugriffe nicht zeitnah erkannt oder beendet werden.

Wie groß dieses Risiko ist, zeigt eine Auswertung, laut der Unternehmen im Durchschnitt rund zweieinhalb Tage benötigen, um unberechtigte Zugänge zu sperren, wie eine auf CIO.de zusammengefasste Aberdeen-Studie belegt. In dieser Zeit können Daten abgegriffen oder Systeme manipuliert werden. Klassische Sicherheitsmodelle sind dafür zu träge.

Cloud, Partner und Schattenzugänge

Mit Cloud- und Multi-Cloud-Umgebungen entstehen zahllose neue Identitäten: Service-Accounts, API-Keys, temporäre Zugriffe für Projekte. Hinzu kommen externe Partner und SaaS-Dienste, die eigene Authentifizierungslogiken mitbringen. Die Folge sind Schattenzugänge, die kaum jemand vollständig überblickt.

Fehlkonfigurationen in IAM-Richtlinien oder Cloud-Berechtigungen gehören dabei zu den häufigsten Schwachstellen. Sie entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus Komplexität. Sobald mehrere Plattformen zusammenspielen, stoßen isolierte Sicherheitslösungen an ihre Grenzen und bieten keine durchgängige Kontrolle mehr.

Governance und technische Leitplanken

Regulatorische Anforderungen wie die DSGVO verschärfen den Druck zusätzlich. Unternehmen müssen nachweisen können, wer wann auf welche Daten zugegriffen hat – und warum. Ohne zentrale Governance wird das schnell zum Albtraum, vor allem in hybriden Umgebungen.

Der Markt reagiert darauf deutlich. Für Deutschland entfielen im Jahr 2025 rund 28,3 Prozent des europäischen CIAM-Markts auf einen Umsatz von etwa 0,89 Milliarden US‑Dollar. Funktionen wie MFA, Single Sign-on und KI-gestützte Anomalieerkennung werden zunehmend als Grundausstattung gesehen.

Praktische Prioritäten für Entscheider

Für Entscheider bedeutet das vor allem eines: Identitätsmanagement ist kein reines IT-Projekt mehr. Es braucht klare Verantwortlichkeiten, abgestimmte Prozesse und technische Leitplanken, die über Systemgrenzen hinweg greifen. Zentralisierte IAM-Plattformen sind dabei kein Selbstzweck, sondern die Basis für Transparenz und Geschwindigkeit.

Wichtig ist auch die Priorisierung. Nicht jede Anwendung muss sofort perfekt integriert sein, aber kritische Zugriffe sollten lückenlos kontrolliert werden. Wer hier Schritt für Schritt vorgeht, reduziert Risiken messbar und schafft zugleich die Grundlage für weitere Digitalisierungsvorhaben.

Identitäten sind der gemeinsame Nenner moderner IT-Landschaften. Wer sie nicht im Griff hat, verliert die Kontrolle – unabhängig davon, wie gut andere Sicherheitsmaßnahmen sind. Für Unternehmen und öffentliche Organisationen heißt das, IAM als strategisches Kernthema zu behandeln und nicht länger als nachgelagerte Infrastrukturfrage. Nur so lässt sich Sicherheit mit der nötigen Agilität verbinden.

