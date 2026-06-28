Konsequente Integration als Erfolgsfaktor für KI-Anwendungen – Raus aus dem Piloten, rein in die Kernprozesse

Management Summary

KI liefert nur dann echten Nutzen, wenn sie tief in Kernprozesse eingebettet ist: Pilotlösungen und isolierte Tools erzeugen keinen nachhaltigen Impact – erst die Integration in bestehende Systeme schafft Präzision, Geschwindigkeit und betriebliche Wirksamkeit. Einheitliche Sicherheits‑, Rollen‑ und Datenstrukturen sind die Grundvoraussetzung: KI muss auf denselben Governance‑, Compliance‑ und Zugriffsmodellen basieren wie die Unternehmensapplikationen, um Datenschutz, Auditierbarkeit und Verlässlichkeit sicherzustellen. Kontextualisierte KI steigert Effizienz in HR und Finance messbar: Automatisierte Datenabfragen, Rechnungsvalidierung, Policy‑Checks und Self‑Service‑Funktionen reduzieren manuelle Routinen, entlasten Teams und beschleunigen Entscheidungsprozesse. Privacy‑by‑Design und Responsible AI sind integraler Bestandteil, nicht Add‑on: Verschlüsselung, feingranulare Zugriffe, Audit‑Trails und klare Verantwortlichkeiten schaffen Vertrauen und ermöglichen eine sichere, regelkonforme KI‑Nutzung. Erfolgreiche KI‑Einführung ist ein Führungs‑ und Change‑Thema: Transparente Kommunikation, Einbindung der Mitarbeitenden und klare Zielbilder sind entscheidend, um Akzeptanz zu schaffen und Arbeitsweisen nachhaltig weiterzuentwickeln.

KI-Investitionen erzielen oft nur begrenzten Nutzen, weil KI-Tools nicht tief in Kernprozesse und Unternehmenssysteme integriert wurden. Eine konsequente Integration erfordert gemeinsames Sicherheits- und Rollenmanagement, einheitliche Datenzugriffe, Aktionsfähigkeit der KI mit eingebetteten Compliance- und Kontrollmechanismen sowie Privacy-by-Design-Architekturen, damit Präzision, Datenschutz und Auditierbarkeit gewährleistet sind. Durch kontextualisierte KI in vertrauten Systemen lassen sich repetitive HR- und Finance-Aufgaben automatisieren, Supportanfragen reduzieren, Entscheidungsprozesse beschleunigen und messbare betriebliche Effekte erzielen, sofern Führung, Governance und Change-Management die verantwortungsvolle Einführung begleiten.

Unternehmen investieren Milliarden in KI-Lösungen – doch der echte Impact bleibt oft aus. Ein zentrales Problem, das sich in vielen Organisationen zeigt: KI-Tools, Agenten und Copilots sind auf verschiedene Systeme verteilt und nicht in die Kernprozesse eingebunden. Lösungen sitzen in Browser-Tabs und Pilotprojekten – eindrucksvoll in Demos, aber ohne echten Einfluss auf die tägliche Arbeit. Wenn Daten nicht gebündelt als Quelle für KI-Anwendungen zur Verfügung stehen, schlägt sich das in einer mangelnden Präzision der Ergebnisse nieder. Darüber hinaus bestehen Risiken für Compliance und Datenschutz. Insbesondere im Kontext von sensiblen Daten wie HR- oder Finanzinformationen ist es unerlässlich, das Spannungsfeld zwischen KI-getriebener Innovation, Datenschutz und Compliance zu entschärfen.

Die zentrale Herausforderung: Integration statt Isolation

Die Frage lautet daher nicht primär, ob KI Potenzial hat, sondern wie sie sinnvoll in bestehende Prozesse und Systeme integriert werden kann. Für Unternehmen bedeutet das ein konsequentes Umdenken: KI sollte nicht ergänzend neben den Geschäftssystemen stehen, sondern in sie eingebettet werden.

Eine solche Integration erfordert mehrere Voraussetzungen:

Die KI-Lösung muss auf denselben Sicherheits-, Rollen- und Zugriffsstrukturen basieren wie die Kernapplikationen.

Sie muss mit denselben Daten arbeiten – unabhängig davon, in welchem System diese vorliegen. So lassen sich Silos zwischen den Bereichen aufbrechen und Rollen in einer dialog-orientierten Kultur neu definieren.

Sie sollte nicht nur Empfehlungen geben, sondern auch Aktionen ausführen können – im Einklang mit den Compliance- und Kontrollmechanismen des Unternehmens.

Kontextualisierte KI in der Praxis

Die praktischen Konsequenzen eines integrierten Ansatzes wie mit Sana von Workday sind erheblich. Wenn KI direkt in bestehende Systeme eingebunden ist, arbeiten Mitarbeitende grundlegend anders: Routinefragen zu Urlaubstagen, Richtlinien oder Vertragsdaten lassen sich sofort beantworten, ohne den Umweg über das Quellsystem oder gar Support-Tickets zu gehen. Anwender können Daten nicht nur abrufen, sondern auch mit systemübergreifenden Aktionen verknüpfen. Außerdem können sie mit Hilfe von KI Dashboards und Berichte schneller erstellen. Gleichzeitig können wiederkehrende Prozesse – von der Rechnungsprüfung bis zur Datenvalidierung – automatisiert werden, ohne Sicherheits- und Compliance-Vorgaben zu verletzen.

Moderne Lösungen als Katalysator für HR und Finance

Das hat direkte Auswirkungen auf zwei Abteilungen, die bislang stark durch manuelle Routinen geprägt sind. Im HR-Bereich können Mitarbeitende deutlich mehr Fragen selbst klären. Das reduziert die Anzahl manueller Anfragen und entlastet HR-Verantwortliche. Die dadurch entstehenden Freiräume kommen der Abteilung für die doppelte Herausforderung des KI-Zeitalters zugute: die Digitalisierung der eigenen Prozesse auf der einen Seite sowie das Begleiten und Befähigen der Mitarbeitenden für eine KI-gestützte Arbeitswelt auf der anderen Seite.

Auch im Finanzbereich wird der Mehrwert unmittelbar sichtbar: Rechnungsvalidierung, Policy-Abgleiche und Datenabfragen, die sonst Tage in Anspruch nehmen, können in Minuten erfolgen – mit den gleichen Kontrollen und Audit-Trails wie manuelle Prozesse, nur deutlich effizienter. Echtzeitdaten ermöglichen es, das Geschäft noch gezielter zu steuern. Der eigentliche Vorteil entsteht dort, wo automatisierte Systeme keine zusätzliche Komplexität schaffen, sondern bestehende Prozesse intelligent vereinfachen.

Verantwortung und Vertrauen nicht als Zusatz, sondern als Grundlage

Die Integration von KI in Kernprozesse ist ein weitreichender Schritt. Sie kann nur gelingen, wenn KI von Anfang an verantwortungsvoll eingesetzt wird. Responsable AI erfordert deshalb ein vertrauenswürdiges Set-up mit klaren Governance-Strukturen und verbindlichen Verantwortlichkeiten.

Der Ansatz »Privacy by Design« stellt sicher, dass Sicherheit und Datenschutz fest in Entwicklung und Architektur verankert sind – nicht als separate Kontrollschicht, sondern als integraler Bestandteil des Systems. Dazu gehören modernste Verschlüsselung, feingranulare Zugriffskontrollen, lückenlose Audit-Trails und strenge, unabhängige Sicherheitsüberprüfungen. So entstehen die notwendigen Voraussetzungen, um Compliance-Vorgaben verlässlich einzuhalten.

Ebenso wichtig ist es, für eine menschenzentrierte Transformation die Führungsebene sowie Mitarbeitende transparent in die Veränderungen einzubinden, Ziele und Chancen aufzuzeigen sowie Bedenken ernst zu nehmen. Ein umfassendes Change Management schafft die notwendige Akzeptanz, um Arbeitsweisen grundlegend weiterzuentwickeln und Unternehmen damit zukunftsfähig aufzustellen.

Tiefgehende KI-Integration für messbare Ergebnisse

KI entfaltet ihr Potenzial nur dann vollständig, wenn sie in vertraute, klar geregelte Systeme eingebettet ist, statt neben ihnen zu existieren. Eine KI-Lösung, die auf denselben Sicherheits-, Compliance- und Governance-Strukturen basiert wie die Kernsysteme eines Unternehmens, kann zuverlässiger, präziser und nachvollziehbarer arbeiten.

Das ist nicht nur eine technische Verbesserung – es ist ein konzeptioneller Unterschied: Statt »Wie können wir KI zu unseren Systemen hinzufügen?« lautet die entscheidende Frage »Wie können wir KI von Beginn an als fundamentale Basis einer neuen Systemarchitektur integrieren?« Unternehmen erreichen mit diesem Weg höhere Akzeptanz und belastbare Ergebnisse. An diesem Punkt entfalten KI-Investitionen messbare Wirkung.

Jens Löhmar ist CTO Continental Europe & DACH bei Workday und verantwortet die technologische Strategie sowie die Weiterentwicklung der Cloud‑Plattform in einer der wichtigsten Wirtschaftsregionen des Unternehmens. Er unterstützt CIOs und HR‑/Finance‑Entscheider dabei, moderne Cloud‑Architekturen, KI‑gestützte Prozesse und sichere Betriebsmodelle erfolgreich zu etablieren. Mit langjähriger Erfahrung in Enterprise‑IT, SaaS‑Transformation und internationalen Technologieprogrammen gilt er als zentraler Ansprechpartner für digitale Modernisierung im europäischen Markt.

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