Wenn KI ihre eigenen Grundlagen frisst

Tech-Konzerne schichten Budgets in Richtung künstliche Intelligenz (KI) um. Wer dabei jedoch Personal und Know-how ausdünnt, schwächt dadurch die eigene Fähigkeit, KI verlässlich in Prozesse, Produkte und Compliance zu überführen.
Weltweit streichen Tech-Konzerne derzeit Tausende Stellen, allein im ersten Quartal 2026 waren es fast 80.000. Oft wird der Schritt mit notwendigen KI-Investitionen begründet. Die zugrunde liegende Annahme: KI werde kurzfristig Produktivität steigern und Kosten senken. Doch genau dieser Zusammenhang ist bislang kaum belegt. Viele Unternehmen preisen Produktivitätsgewinne ein, die es operativ noch nicht gibt. Wer gleichzeitig Know-how abbaut, riskiert, genau die Kompetenzen zu verlieren, die für den produktiven Einsatz der Technologie notwendig sind.
Der finanzielle Effekt wird überschätzt
Viele Organisationen behandeln KI derzeit wie eine Investition mit schneller Amortisation. Dahinter steht die Erwartung, dass agentische Systeme Workloads rasch übernehmen und dadurch unmittelbar Kosten senken. Gartner zeichnet jedoch ein anderes Bild. Eine Umfrage unter 350 Führungskräften, deren Teams bereits KI-Agenten, intelligente Automatisierung oder autonome Systeme nutzen, zeigt: Vier von fünf Unternehmen haben Personal abgebaut, doch für den ROI macht das keinen Unterschied. Die Daten legen nahe, dass die Rendite von KI nicht durch den Abbau von Stellen entsteht, sondern durch die Fähigkeit der Organisation, Menschen und autonome Systeme wirksam zusammenarbeiten zu lassen. Unternehmen, die besser performen, investieren stärker in Qualifikation und Betriebsmodelle, die Menschen befähigen, autonome Systeme zu steuern und zu skalieren.
Kompetenzen verschwinden, bevor neue Prozesse laufen
Das zentrale Risiko bei einem finanziell motivierten Stellenabbau ist operativer Natur. Unternehmen verlieren Kompetenzen, bevor neue Strukturen tatsächlich funktionieren. Gerade KI-Einführungen brauchen Menschen, die Anforderungen präzisieren, Datenflüsse verstehen, Grenzfälle bewerten und Verantwortung für Qualität übernehmen. Tiefgreifendes Wissen über Prozesse, Ausnahmen, Kundenanforderungen und Risiken steckt selten vollständig in Dokumentationen. Die Basis dafür bilden Menschen mit ihrer langjährigen Erfahrung, mit Routinen und der Fähigkeit, Signale früh zu deuten. Wer KI einführen will, sollte daher Budgets für Umschulungen einplanen, um Mitarbeiter für neue Rollen auszubilden und Talente zu fördern.
Wissen im Unternehmen halten zahlt sich aus
Das gilt insbesondere mit Blick auf die sogenannte Copilot Economy: Dabei wird die generative KI vom bloßen Tool zum intelligenten, eigenständig agierenden Copiloten, der sich nahtlos in geschäftliche Arbeitsabläufe integriert. Wenn menschliches Urteilsvermögen und maschinelle Fähigkeiten zusammenwirken, um die Leistungsfähigkeit und die Entscheidungsfindung zu verbessern, rücken die angestrebten Effizienzsteigerungen in greifbare Nähe. Voraussetzung dafür ist die Verbindung bestehender Fachkompetenz mit praktischer KI-Anwendung, vor allem in konkreten Bereichen wie Finanzen, HR oder Engineering. Weiterbildungsprogramme, die Praxiserfahrung in spezifischen Anwendungsfeldern vermitteln und zu anerkannten Zertifizierungen führen, bereiten Belegschaften besser auf die neuen Anforderungen vor als breite, unspezifische KI-Schulungen.
KI-Transformation braucht eine Talentstrategie
Wer Kompetenzen abbaut, um Technologie zu finanzieren, sägt an dem Ast, auf dem erfolgreiche KI-Einführungen sitzen. Die Entlassungswellen der vergangenen Monate folgen dieser Logik und riskieren damit genau das, was sie eigentlich ermöglichen sollen. Klare Betriebsmodelle sind die Voraussetzung dafür, dass autonome Systeme sicher, nachvollziehbar und skalierbar funktionieren. Mindestens ebenso entscheidend ist die kontinuierliche Investition in Menschen. Unternehmen mit langfristiger Perspektive – wie inhabergeführte Häuser, die nicht quartalsweise optimieren – tun sich dabei leichter. Sie können Weiterbildung, Zertifizierungen und Hochschulpartnerschaften als strategische Konstante behandeln, nicht als Sparposten.
KI wird in den kommenden Jahren noch tiefer in Rollen und Entscheidungsprozesse eindringen, als viele heute kalkulieren. Entscheidend ist dabei die Umsetzungskompetenz: Unternehmen, die ihre Wissensbasis gehalten und gezielt ausgebaut haben, schaffen die Grundlage für Systeme, die verlässlich liefern und den ROI rechtfertigen, den viele bereits einpreisen.
Suvish Viswanathan ist Regional Director DACH bei Zoho und beobachtet die Entwicklung aus einer im Tech-Umfeld ungewöhnlich langfristig geprägten Unternehmensperspektive: Zoho ist seit drei Jahrzehnten inhabergeführt, ohne Risikokapital gewachsen und entwickelt seine Produkte selbst. Trotz zahlreicher Marktumbrüche verzeichnet das Unternehmen in seiner 30-jährigen Geschichte bislang keinen betriebsbedingten Stellenabbau.
2330 Artikel zu „KI Job“
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work
Wie viele Jobs sind in den USA durch KI gefährdet – oder werden neu geschaffen?
Rund 18 Prozent der Jobs in den USA sind kurzfristig einem erhöhten Automatisierungsrisiko durch künstliche Intelligenz ausgesetzt. Gleichzeitig zeigt die Infografik auf Basis eines aktuellen OpenAI-Reports [1], dass der größere Teil des Arbeitsmarkts differenzierter betroffen ist: 24 Prozent der Jobs dürften sich vor allem umstrukturieren, während 12 Prozent sogar von zusätzlichem Wachstum profitieren könnten. Mit…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work
Erwerbstätige nutzt KI im Job ohne Know-how und Leitplanken
Die berufliche Nutzung künstlicher Intelligenz gewinnt stark an Bedeutung. Vier von fünf suchen mit Hilfe von KI nach Informationen, fast jeder zweite erstellt Texte und jeder zehnte programmiert. Beschäftigte nutzen die Technologie häufig ohne klare Vorgaben und ohne ausreichende Qualifikation. Künstliche Intelligenz (KI) wird im Arbeitsalltag zur neuen Normalität. Aktuell nutzt fast die Hälfte…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
KI und Arbeit: Warum der große Jobabbau ausbleibt – und was sich stattdessen verändert
Während viele vor einer KI‑bedingten Entlassungswelle warnen, zeigen Daten und Praxis ein deutlich widersprüchlicheres Bild. KI ersetzt bislang kaum Jobs, sondern verschiebt Aufgaben, scheitert aber an Datenqualität und schafft neue Rollen dort, wo Prozesse neu gedacht werden. Warum Angst schneller wächst als Produktivität – und weshalb Europas Herausforderung weniger im Personalabbau als in Qualifizierung und…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps | Whitepaper
Diese 10 Jobs werden (sehr wahrscheinlich) von KI ersetzt – doch es gibt Alternativen
Künstliche Intelligenz ist keine ferne Zukunftsvision mehr – sie verändert schon heute Arbeitsplatzsicherheit, Skill-Anforderungen und Karrierewege: Laut kürzlich geleakten Dokumenten plant Amazon, 600.000 US-Mitarbeitende durch Roboter zu ersetzen. 41 % der Unternehmen weltweit erwarten, ihre Belegschaft bis 2030 aufgrund von KI zu reduzieren. 53 % der IT-Führungskräfte glauben, dass KI zu kleineren Teams führen wird.…
News | Trends 2025 | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Agenten im Job: Das denken Angestellte in Deutschland
Angestellte ohne Führungsverantwortung blicken mit einer Mischung aus Skepsis und Neugier auf eine Zukunft, in der ihnen KI-Agenten im Beruf zur Seite stehen werden. Ob positive oder negative Gefühle überwiegen, hängt ganz davon ab, wen man fragt: Frauen freuen sich beispielsweise eher auf die agentische Zukunft (38 Prozent vergaben positive Attribute, 37 negative) als Männer…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work
Kein Thema für German Jobangst: Bewerbende rechnen mit mehr KI im Job
Neun von zehn Bewerbenden rechnen für 2025 mit einem stärkeren Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt, nur sechs von zehn gehen dabei allerdings von einem direkten Einfluss auf den eigenen Job aus. Befürchtungen im Hinblick auf den eigenen Job hat dabei nur eine kleine Minderheit. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von softgarden, für die…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Services
Jobs in der IT: Stellenabbau und Stellenaufbau durch KI
15 Prozent der Unternehmen rechnen mit Stellenabbau durch KI. 38 Prozent erwarten steigende Nachfrage nach IT-Fachkräften. Wird KI zu Jobverlusten in der IT führen? In der deutschen Wirtschaft gibt es dazu aktuell unterschiedliche Einschätzungen. So gehen 15 Prozent der Unternehmen davon aus, dass es durch KI-Einsatz zu einem Stellenabbau bei IT-Fachkräften kommt. 20 Prozent…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Trends 2023
Jobmarkt: Unternehmen schreiben rund 50 Prozent mehr KI-Jobs aus als vor fünf Jahren
Suche nach Soft Skills in Stellenanzeigen seit 2019 gleichzeitig fast verdreifacht (+ 190 Prozent). KI-Hype bereits vor ChatGPT sichtbar: Schon 2021 wurden 85 Prozent mehr Jobs mit KI-Bezug ausgeschrieben als 2019. KI wird Recruiting weiter verändern. Künstliche Intelligenz ist in Deutschlands Unternehmen angekommen: Die Suche nach Mitarbeitenden, die sich mit Prompting, Machine Learning und…
News | Trends 2024 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | New Work | Tipps
Neues Jahr, neue Jobperspektiven – Fünf Wege zur KI-Karriere 2024
Die rasante Entwicklung im Bereich künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert nicht nur Branchen, sondern eröffnet auch zahlreiche neue Berufsfelder. Angesichts dessen mahnte die OECD im November eine verbesserte Aus- und Weiterbildung an. Der Grund: Während neue Berufsprofile und Qualifikationsanforderungen entstehen, nehmen im Durchschnitt der OECD-Länder nur etwa vier von zehn Erwachsenen an beruflichen Weiterbildungen teil. Das…
News | Business | Künstliche Intelligenz
Jobkiller oder Karriere-Booster? Was die KI-Revolution für Freelancer bedeutet
Die Gefahren und Chancen von künstlicher Intelligenz am Arbeitsplatz werden seit dem Aufkommen von ChatGPT, Google Bard und Co. heiß diskutiert. Vor allem Freelancer sehen in der KI eine Bedrohung – und spüren bereits eine Veränderung bezüglich der Auftragslage in ihren Tätigkeitsbereichen. Andere Freiberufler fühlen sich weniger betroffen. Thomas Maas, Geschäftsführer der Freelancing-Plattform freelancermap, und…
News | Business | Trends Wirtschaft | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Trends 2023 | New Work
Arbeitswelt: Job-Skills werden sich bis 2030 drastisch verändern
Die Fähigkeiten, die Arbeitnehmer in ihrem beruflichen Alltag benötigen, werden sich bis 2030 um mindestens 65 Prozent verändern, so ein zentrales Ergebnis des Linkedin Future of Work Reports. Vor allem die derzeitigen rasanten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz beschleunigen diesen Wandel. Dass dieser bereits in vollem Gange ist, zeigt sich an den Stellenausschreibungen,…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work
Jobkiller KI? Berufsbilder werden sich wandeln
Gute KI, schlechte KI – die Verunsicherung über die Auswirkungen durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz auf unsere Jobs und den Arbeitsmarkt, egal in welcher Branche, ist groß. Doch wie berechtigt ist die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz wirklich? Die aktuelle Studie der IAO (Internationale Arbeitsorganisation der UN) hat die potenziellen Auswirkungen von KI auf…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2023 | Strategien
Die gefragtesten Skills 2023: Diese Fähigkeiten eröffnen neue Jobchancen
Im DACH-Raum sind vor allem Soft Skills für das Miteinander gefragt. Unternehmen sollten bei Bewerbern verstärkt auf Fähigkeiten statt auf Jobtitel achten. Der Arbeitsmarkt hat sich zu einem Arbeitnehmermarkt gewandelt. In einer aktuellen Umfrage von Linkedin gaben zuletzt knapp sechs von zehn der befragten Arbeitnehmer in Deutschland an, dieses Jahr ihren Job wechseln zu…
News | Business | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends 2019 | Künstliche Intelligenz | Strategien
Durch KI entstehen viele neue Jobprofile
CIOs erwarten positiven Einfluss durch künstliche Intelligenz. Die aktuelle Arbeitsmarktstudie des Personaldienstleisters Robert Half zeigt: Künstliche Intelligenz (KI) wird immer mehr zur Top-Priorität. Fast die Hälfte der deutschen CIOs (45 %) möchte in den nächsten beiden Jahren in Projekte zu KI investieren und damit die IT-Strategie im Unternehmen unterstützen. Der Schutz unternehmensbezogener Daten bleibt zwar…
News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Marketing | Services
Digitalisierungseffekt: KI – ein Job-Killer?
Das gängige Vorurteil lautet so: Künstliche Intelligenz automatisiert und vernichtet Arbeitsplätze. Warum das so nicht stimmt, verrät ein Blick aufs Kundengeschäft. »Video Killed the Radio Star« sangen die Buggles 1979. Zwei Jahre später lief der Song als erster Clip auf MTV. Der ironische Abgesang auf die künstlerische Kreativität in einer kalten Plastikwelt läutete eine spannende…
News | Trends 2030 | Business Intelligence | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Trends Geschäftsprozesse | Industrie 4.0 | Trends 2018 | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
KI kostet keine Jobs und schafft über 11 Prozent Wachstum in der Industrie
Bis 2030 erwartet Europas Industrie über 11 Prozent Wachstum durch künstliche Intelligenz. Industrieunternehmen sehen künstliche Intelligenz (KI) als Motor für ein profitables Wachstum, denn KI steigert ihrer Meinung nach ihre Effizienz, Flexibilität und Differenzierung. Um den Einsatz der Technologie weiter auszubauen, müssen die Unternehmen dabei aber vor allem zwei Probleme lösen: die unzureichende Quantität und…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
KI-Assistenz senkt Stress im Contact Center
Eine Felduntersuchung, gefördert von der Schweizer Agentur für Innovationsförderung, zeigt, dass »Agent Assist« von Spitch Contact-Center-Mitarbeitende genau dann entlastet, wenn der Druck am höchsten ist. Zudem hilft die KI-Assistenz beim Onboarding. Die Arbeit im Kundenservice ist anspruchsvoll, besonders wenn Anrufer unfreundlich oder aggressiv werden. Eine neue, unabhängige Feldstudie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität…
News | IT-Security | Tipps
Rootkits: die versteckte Malware, die monatelang unbemerkt auf Geräten bleiben kann
Rootkits verbergen sich tief im Betriebssystem, stehlen Daten im Hintergrund und ermöglichen Angreifern langfristigen Zugriff auf Geräte. Nicht jede gefährliche Malware macht sich sofort bemerkbar. Manche Schadprogramme sperren den Bildschirm, blenden Warnmeldungen ein oder verlangsamen ein Gerät deutlich. Rootkits funktionieren anders: Sie sind darauf ausgelegt, sich tief im Betriebssystem zu verstecken, Sicherheitssoftware zu umgehen…
Trends 2026 | News | Trends Kommunikation | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work
KI-Assistenten etablieren sich als zweithäufigste Informationsquelle
39 Prozent der deutschen Online-Nutzer verwenden KI-Assistenten zur Informationssuche – Suchmaschinen weiterhin führend. Jüngere Generationen nutzen breiteres Spektrum an Kanälen. Künstliche Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Menschen in Deutschland online nach Informationen suchen. Laut der aktuellen YouGov-Studie »Searching for answers: How AI is changing online discovery in 2026« haben sich KI-Assistenten und…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | New Work | Strategien
Droht ein massiver Stellenabbau durch KI?
Management Summary Die Bonner Wirtschafts-Akademie warnt vor einem massiven Beschäftigungsabbau in Deutschland durch die gleichzeitige Wirkung von Energiekrise, KI-Einsatz und strukturellem Wandel. KI wird aus Sicht der BWA nicht nur Büroarbeitsplätze verändern, sondern über humanoide Roboter künftig auch industrielle Tätigkeiten zunehmend automatisieren. Internationale CEO-Befragungen deuten auf deutliche Personaleinschnitte hin; BWA-Geschäftsführer Harald Müller erwartet vergleichbare…