Lerntrends 2023: Data Science besonders beliebt in Deutschland

Das Jahr 2023 markiert den Durchbruch bei der generativen künstlichen Intelligenz (KI) – mit weitreichenden Folgen für die Arbeitswelt und die Zukunft der Weiterbildung. Denn die neue Technologie erleichtert und demokratisiert den Zugang zu lokalisierten und personalisierten Lerninhalten. Auch Coursera – eine Online-Lernplattformen – konnte mit Hilfe von generativer KI über 4000 Kurse ins Deutsche übersetzen. Auch die Lernenden in Deutschland zeigten großes Interesse am Thema KI, so stammten laut Auswertungen von Coursera drei der zehn beliebtesten Kurse auf der Lernplattform im Jahr 2023 aus diesem Bereich [1].

Doch welche zu erwerbenden Fähigkeiten standen überdies im vergangenen Jahr auf der Prioritätenliste der Lernenden in Deutschland? Und welche weltweiten Trends lassen sich laut Coursera für 2024 erwarten?

Lerntrends in Deutschland im Jahr 2023

Vier der Top-20-Coursera-Kurse in Deutschland befassen sich mit Datenwissenschaft. Der Data Science-Kurs »Foundations: Data, Data, Everywhere« ist zum zweiten Mal in Folge der zweitbeliebteste Kurs bei Coursera. Denn wie in vielen Branchen äußert sich auch hier die aktuelle globale Qualifizierungslücke: Während sich gerade mal 11 Prozent der Angestellten als kompetent in der Analyse und Verarbeitung von Daten einschätzen, halten die meisten C-Level-Führungskräfte (85 Prozent) ihre zukünftige Bedeutung für genauso wichtig wie Computerkompetenz für heutige Arbeitnehmende [1].

Lernende in Deutschland investierten im vergangenen Jahr zudem stark in KI-Skills: Drei der zehn beliebtesten Kurse befassten sich mit dem Thema – darunter »KI für alle« von KI-Pionier Andrew Ng, Co-Founder von Coursera. Bereits nach einer Woche verzeichnete sein Einstiegskurs weltweit bereits 43 000 Lernende – und wuchs damit so schnell wie kein anderer. Hochgerechnet meldete sich weltweit im Jahr 2023 jede Sekunde jemand für einen KI-Kurs auf Coursera an.

Welche Kompetenzen sind 2024 weltweit gefragt?

Der Report von Coursera »The Job Skills of 2024« untersucht die weltweit am schnellsten wachsenden Kurse bei Lernenden in Unternehmen – angereichert mit aktuellen Arbeitsmarktdaten wie etwa Stellenausschreibungen [2]. Anhand der im Vorjahresvergleich am stärksten gewachsenen Gesamteinschreibungen leitet er drei große Skills-Trends im Jahr 2024 ab: Führungskompetenzen, Generative KI und Cybersicherheit.

Führungsskills : Lernende investieren weltweit besonders in Führungsfähigkeiten. Angesichts der zunehmenden technologisch-wirtschaftlichen Veränderungsgeschwindigkeit bedarf es guter Teamführung, die diese gestaltet. Denn laut einer Erhebung fiel die Bereitschaft von Mitarbeitenden zu unternehmerischen Change-Prozessen, also dem planvollen Management von Veränderungen, von 74 Prozent im Jahr 2016 auf 38 Prozent im Jahr 2022 [3]. Die gefragtesten Leadership-Skills waren Personalmanagement, Verhandlungsfähigkeit und Überzeugungskraft.

: Lernende investieren weltweit besonders in Führungsfähigkeiten. Angesichts der zunehmenden technologisch-wirtschaftlichen Veränderungsgeschwindigkeit bedarf es guter Teamführung, die diese gestaltet. Denn laut einer Erhebung fiel die Bereitschaft von Mitarbeitenden zu unternehmerischen Change-Prozessen, also dem planvollen Management von Veränderungen, von 74 Prozent im Jahr 2016 auf 38 Prozent im Jahr 2022 [3]. Die gefragtesten Leadership-Skills waren Personalmanagement, Verhandlungsfähigkeit und Überzeugungskraft. KI-bezogene Skills : Im Jahr 2023 schrieben sich insgesamt 6,8 Millionen Menschen in KI-bezogene Kurse ein [2] Während Arbeitnehmende die Auswirkungen der Technologie auf ihr Leben verstehen möchten, erhoffen sich Unternehme Produktivitätsgewinne von ihr.

: Im Jahr 2023 schrieben sich insgesamt 6,8 Millionen Menschen in KI-bezogene Kurse ein [2] Während Arbeitnehmende die Auswirkungen der Technologie auf ihr Leben verstehen möchten, erhoffen sich Unternehme Produktivitätsgewinne von ihr. Cybersicherheitskompetenzen: Die Hälfte der beliebtesten Technologie-Skills im vorherigen Jahr waren Cybersicherheitskompetenzen. Das spiegelt den Anstieg von Cyberangriffen sowie den weltweiten Bedarf von rund 3,4 Millionen fehlenden Fachkräften in diesem Bereich wider [4]. Die Cybersicherheitsbehörde des Bundes kommt in ihrem Bericht für das Jahr 2023 zum Fazit, dass die Bedrohung im Cyberraum so hoch wie nie zuvor ist [5]. Laut Kaspersky haben Kaspersky-Lösungen im Jahr 2023 durchschnittlich 411 000 neue schädliche Dateien pro Tag entdeckt; das entspricht einem Anstieg um knapp drei Prozent gegenüber dem Vorjahr [6].

Ihr Wachstum fortsetzen werden auch Business-, Tech- und Data Science-Skills wie der aktuell am schnellsten wachsende Datenvisualisierungsskill. Dieser entspricht Prognosen, dass fast drei Viertel (70 Prozent) aller Arbeitnehmenden bis zum Jahr 2025 sich intensiv mit Daten auseinandersetzen werden müssen [7].

[2] Der »Job Skills Report« von Coursera identifiziert die am schnellsten wachsenden Qualifikationen des Jahres 2024, basierend auf einer detaillierten Analyse der Daten angemeldeter Lernender in Unternehmen zwischen 2022 und 2023: www.coursera.org/skills-reports/job-skills