Neujahrsvorsatz Fitness: Was zieht die Deutschen ins Gym?

Pünktlich zum Jahresbeginn füllen sich die Fitnessstudios in Deutschland wieder. Grund für den Mitgliederzuwachs im Frühjahr sind vor allem die zum Jahresabschluss gesteckten Neujahrsvorsätze. Die Statista Consumer Insights haben rund 400 Fitnessstudio-Gängerinnen und Gänger nach den Gründen für ihre Mitgliedschaft gefragt. Die häufigste Antwort von etwa 63 Prozent der Befragten war; »um Fit und in Form zu sein/bleiben«. Der gesundheitliche Aspekt scheint bei der Entscheidung für das Fitnessstudio zu überwiegen. 46 Prozent gaben an, sie wollen durch den regelmäßigen Besuch der Muckibude einen gesunden und aktiven Lebensstil fördern, weitere 40 Prozent hilft der Sport Stress abzubauen und die mentale Gesundheit zu verbessern. Doch neben der Gesundheit spielen auch Optik und Leistung eine Rolle. 55 Prozent der Befragten betreiben Muskelaufbau, ob für ein definiertes Körperbild oder als Ergänzung zu anderen Sportarten. Für 40 Prozent steht das gute Aussehen im Vordergrund, weitere 36 Prozent haben sich angemeldet, um sich überschüssige Pfunde abzutrainieren. René Bocksch

Gesund und zufrieden dank Fitness

Wer Sport macht, bleibt gesund – doch was häufig unerwähnt bleibt, ist der positive Effekt auf die Selbstzufriedenheit. Laut einer Umfrage im Rahmen der Statista Consumer Insights unter Befragten, die gelegentlich solche Sportarten ausüben, die in Fitnessstudios beliebt sind, ist die Mehrheit zufrieden mit der eigenen körperlichen Gesundheit. Demnach fühlen sich 80 Prozent der Befragten gesundheitlich wohl, die vornehmlich Fitness, Cardio und Aerobic trainieren. Der Anteil derer, die mit der Fitness unzufrieden waren, hat hier bei nur einem Zehntel gelegen.

Das körperliche Wohlbefinden unter Joggern (67 Prozent) und Yogis (65 Prozent) war zwar geringer als bei den »Pumpern«, dennoch war auch hier die Mehrheit zufrieden. Auch bei den Personen, die das Laufband und Yoga-Kurse im Fitnessstudio vorziehen, waren nur jeweils etwa ein Sechstel der Befragten unzufrieden mit der Gesundheit.

So gesehen hat der Besuch von Fitness- und Wellness-Einrichtungen einen erkennbar förderlichen Effekt auf die körperliche Gesundheit. Trotzdem spielen beim Thema Zufriedenheit noch weitere Faktoren wie etwa Ernährung und auch mentale Gesundheit eine Rolle. René Bocksch

Regelmäßige körperliche Aktivität hat zahlreiche Vorteile für die Gesundheit und das Wohlbefinden. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile:

Regelmäßige Bewegung kann das Risiko für chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und bestimmte Krebsarten reduzieren.

Sport hilft, ein gesundes Körpergewicht zu halten oder abzunehmen, indem er den Kalorienverbrauch erhöht.

Regelmäßige Bewegung kann das Immunsystem stärken und die Anfälligkeit für Infektionen verringern.

Sport kann Stress abbauen, die Stimmung verbessern und das Risiko für Depressionen und Angstzustände verringern.

Regelmäßige körperliche Aktivität kann die Schlafqualität verbessern und Schlafstörungen reduzieren.

Sportliche Aktivitäten bieten die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen und soziale Kontakte zu pflegen.

Diese Vorteile tragen dazu bei, dass man sich gesünder und zufriedener fühlt.

Die beliebtesten Sportarten – bei Frauen und Männern

https://de.statista.com/infografik/30236/befragten-die-folgende-sportarten-mindestens-gelegentlich-betreiben/ Wandern ist sowohl bei Frauen wie auch bei Männern hierzulande die beliebteste Sportart. Die Statista-Erhebung zeigt außerdem, dass Fitness- und Ausdauertraining bei Frauen höher im Kurs steht als bei Männern: 41 Prozent der im Rahmen der Statista Consumer Insights befragten Frauen finden diese Form von Sport so attraktiv, dass sie sie mindestens gelegentlich betreiben. Das reicht für Platz zwei im Ranking. Bei den Männern trifft dies hingegen nur auf 28 Prozent der Befragten zu (Platz fünf). Noch deutlichere Unterschiede gibt es bei den Sportarten Yoga und Fußball: Ein Viertel der Frauen betreibt Yoga (Platz sieben), bei den Männern sind es dagegen nur sechs Prozent (Platz 15). Fußball liegt bei Männern mit 30 Prozent auf Platz drei, bei Frauen dagegen mit nur 7 Prozent auf Platz 10. Gleich beliebt ist hingegen Badminton, dass bei Frauen wie bei Männern auf dem achten Platz landet. Gemessen an der Anzahl der Mitglieder ist Fitness der beliebteste aktiv betriebene Sport in Deutschland. Über zehn Millionen Menschen besaßen im Jahr 2021 eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Ebenfalls beliebt sind die Sportarten Fußball und Turnen. So ist es nicht verwunderlich, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Deutsche Turner-Bund die mitgliedsstärksten Sportverbände in Deutschland sind. Der Deutsche Turner-Bund verzeichnet zuletzt eine Mitgliederzahl von fast 4,7 Millionen. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung zählte im selben Jahr fast 670.000 Mitglieder. Matthias Janson

