Die Antwort auf Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel in der IT-Branche bremst Digitalisierung und den technologischen Fortschritt. Was können Unternehmen tun, um ungenutztes Talentpotenzial zu erschließen?

In Deutschland fehlen 149.000 IT-Fachkräfte, wie der Digitalverband Bitkom berichtet. Diese Zahl steigt in den nächsten Jahren auf 663.000 an, sofern Unternehmen nicht gezielt gegensteuern (Bitkom 2024). Die Konsequenzen sind klar: Ohne ausreichend IT-Fachkräfte drohen Unternehmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren, Wachstumschancen zu verpassen und ihre digitale Transformation nicht schnell genug voranzutreiben. Insbesondere im globalen Wettbewerb könnten Unternehmen aus dem DACH-Raum durch den Fachkräftemangel ins Hintertreffen geraten.

Weibliche Fachkräfte in Unterzahl. Der massive Mangel sorgt seit Jahren für einen Wettbewerb um vorhandene Talente. Dabei scheint es, dass eine naheliegende Ressource weitgehend ungenutzt bleibt: Frauen. Obwohl Frauen etwa die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, stellen sie nur etwa 21 % der Studenten im Bereich Informatik; in Ausbildungsberufen, die auf IT ausgerichtet sind, sind es sogar nur rund 10 % (Bitkom 2024). Die Zahl der weiblichen Beschäftigten in IT-Unternehmen ist ebenfalls deutlich niedriger als bei Männern.

Woher stammt die Disparität? Über die Ursachen wird trefflich gestritten – sind es traditionelle Rollenbilder, fehlende Vorbilder, strukturelle Barrieren? Andere Präferenzen, Lebensmodelle, Anforderungen? Welche Faktoren auch immer Frauen aus der IT fernhalten, das Ergebnis ist, dass die IT-Branche bislang auf einen großen Teil der potenziellen Arbeitskräfte verzichtet. Unternehmen sollten nicht den Fehler begehen, auf strukturelle Änderungen in der Gesellschaft zu warten. Im Wettbewerb um Talente ist es nötig, das vorhandene Potenzial intelligent zu erschließen.

IT-Rollen öffnen: Sechs erfolgreiche Ansätze. Wie also können Unternehmen das »Women in Tech«-Potenzial nutzen, um den Fachkräftemangel in der IT zu lindern? Eine naheliegende Antwort wäre, den Anteil an weiblichen Neueinstellungen zu erhöhen – doch der Pool an Kandidatinnen ist klein, weil bereits vor dem Studium eine Reduktion stattfindet.

Anstatt also zu versuchen, mehr Frauen auf den traditionellen Karrierepfad zu führen, könnte es pragmatischer sein, die IT-Rolle an sich zu öffnen: Mit attraktiveren Angeboten für alle Menschen, die vom bisherigen Standardmodell abweichen. Solche Angebote umfassen flexiblere Arbeits-modelle, die Förderung team- und kommunikationsorientierter Rollen sowie interdisziplinäre Karrierewege. Indem IT-Berufe breiter definiert und unterschiedliche Präferenzen berücksichtigt werden, kann die Branche für eine größere Bandbreite an Fachkräften attraktiver gemacht werden.

1. Flexibilität in der Arbeitsgestaltung: Teilzeit und Remote-Arbeit

IT-Berufe bieten bereits eine hohe Flexibilität, und diese könnte noch weiter ausgebaut werden. Viele IT-Tätigkeiten, wie etwa Softwareentwicklung, Systemadministration oder IT-Support, lassen sich problemlos remote oder in Teilzeit erledigen. Dies eröffnet Möglichkeiten für Fachkräfte mit familiären Verpflichtungen, Beruf und Privatleben besser zu vereinbaren. Flexible Arbeitszeiten und Remote-Arbeitsoptionen könnten ein entscheidender Hebel sein, um mehr weibliche Fachkräfte in die IT zu bringen.

2. Kommunikations- und teamorientierte IT-Rollen

Es gibt heute bereits zahlreiche IT-Rollen, die stark auf Kommunikation und Teamarbeit angewiesen sind – darunter IT-Projektmanagement, IT-Consulting, Product Management oder User Experience (UX) Design. Solche Rollen erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Kunden und anderen Geschäftsbereichen. Sie sind stärker auf zwischenmenschliche Interaktion ausgerichtet, was sie für Fachkräfte, die Kommunikation und Teamarbeit schätzen, besonders attraktiv macht.

3. IT-Schulungen und Anwenderbetreuung

Für Fachkräfte, die gerne mit Menschen arbeiten, bieten IT-Schulungen und Anwenderbetreuung spannende Möglichkeiten. Hier liegt der Fokus auf der Unterstützung von Nicht-IT-Fachleuten und der Schulung von Anwendern im Umgang mit technischen Systemen. Diese Rollen verbinden technische Kompetenz mit menschlicher Interaktion und können insbesondere für Personen interessant sein, die sich in der Rolle des Vermittlers zwischen Technik und Mensch wohlfühlen.

4. Interdisziplinäre Rollen in der IT

Interdisziplinäre Rollen kombinieren technisches Wissen mit anderen Disziplinen wie Wirtschaft, Management oder Design. IT-Business-Analysten etwa arbeiten an der Schnittstelle zwischen IT und den Geschäftsbereichen eines Unternehmens und tragen dazu bei, technische Lösungen für betriebliche Herausforderungen zu entwickeln. Solche Rollen sind ideal für Fachkräfte, die nicht ausschließlich auf die technische Seite der IT beschränkt sein möchten, sondern ihre Fähigkeiten auf mehrere Bereiche anwenden wollen.

5. Quereinsteigerprogramme und Vorbilder

Viele Menschen sehen den Einstieg in die IT als zu technisch oder zu kompliziert an. Quereinsteigerprogramme und Mentoring können diese Barrieren abbauen. Durch speziell zugeschnittene Programme können Frauen und andere unterrepräsentierte Gruppen den Zugang zur IT-Branche finden. Gleichzeitig sollten Unternehmen mehr Vorbilder sichtbar machen, die zeigen, dass es vielfältige Wege in die IT gibt, die nicht immer einem traditionellen Bildungsweg folgen.

6. Agile Arbeitsmethoden für Teamarbeit

Agile Arbeitsmethoden wie Scrum und Kanban, die in vielen IT-Abteilungen bereits genutzt werden, bieten eine sehr teamorientierte und kollaborative Arbeitsweise. Diese Methoden können für Fachkräfte attraktiv sein, die in dynamischen Teams arbeiten möchten und regelmäßigen Austausch und Feedback schätzen. Agile Methoden fördern die Zusammenarbeit und könnten stärker beworben werden, um IT-Jobs als sozialere und teamorientierte Berufe darzustellen.

Innovationskraft durch breitere IT-Definition. Langfristig kann die IT-Branche durch eine breitere Definition von IT-Berufen und die Schaffung flexiblerer Arbeitsbedingungen ihre Innovationskraft sichern. Es geht nicht nur darum, kurzfristig Fachkräfte zu gewinnen, sondern eine nachhaltige und stabile Talentbasis zu schaffen, die Unternehmen auch in Zukunft innovativ und wettbewerbsfähig hält. Internationale Beispiele zeigen, dass Länder, die es schaffen, den Frauenanteil in der IT zu erhöhen, oft auch insgesamt bei der Innovationskraft führend sind (Global Gender Gap Report 2024, WEF).

Der Fachkräftemangel in der IT ist ein erhebliches Problem, das die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen bedroht. Um diese Lücke zu schließen, ist es entscheidend, dass Unternehmen das bislang ungenutzte Potenzial von Frauen erschließen. Dies erfordert nicht nur gezielte Rekrutierungsmaßnahmen, sondern eine breitere Definition von IT-Berufen und Arbeitsmodellen, die den unterschiedlichen Präferenzen von Fachkräften gerecht werden. Durch flexible Arbeitszeiten, interdisziplinäre Rollen und eine teamorientierte Arbeitsweise kann die IT-Branche für eine größere -Vielfalt an Talenten attraktiv gemacht werden – ein entscheidender Schritt zur Sicherung der digitalen Zukunft.

Elena Sanchez Carvajal,

Cybersecurity Portfolio Manager

bei Getronics

