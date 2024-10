»Es gibt keinen Fachkräftemangel«

Gerade mittelständische Unternehmen haben alle Chancen, zum Fachkräftemagneten zu werden.

5,4 Millionen Menschen werden in den nächsten rund fünf Jahren den Arbeitsmarkt verlassen. Die Boomer gehen in den Ruhestand, die jungen Leute sind heißumkämpft, aber zahlenmäßig wenige. Digitalisierung, Automatisierung und Zuwanderung allein werden das Problem nicht lösen. Und dennoch: Für Unternehmen, die sich richtig aufstellen, gibt es auch keinen Fachkräftemangel. Davon zumindest ist der Personalexperte Reiner Huthmacher überzeugt, der von Bornheim bei Köln aus Unternehmen aus ganz Deutschland zu wahren »Fachkräftemagneten« entwickelt. Wie das geht und wie Unternehmen sogar von den Veränderungen am Arbeitsmarkt profitieren können, verrät Reiner Huthmacher in einem Webinar.

Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung

»Bestehende Mitarbeiter motivieren und binden, sich als Arbeitgeber maximal attraktiv machen, intelligent rekrutieren und zum Vorreiter in der Branche werden, das ist grob gesagt das Erfolgsrezept«, erklärt Reiner Huthmacher. Was lapidar klingt, sei in Wahrheit eine Erfolgsformel, die, wenn sie richtig umgesetzt wird, zwangsläufig zum Erfolg im sogenannten War of Talents führe. Mit Kickertischen und Obstkörben sei es freilich nicht getan, auch nicht mit schillernden Werbeanzeigen oder teuren Headhuntern, erzählt er. Was wirklich zähle sei, die bestehende Belegschaft zu begeistern und diese zu Botschaftern zu machen. »Soziale Absicherung, zum Beispiel durch betriebliche Zusatzleistungen bei der Krankenversicherung, das Gefühl, zu einer Familie zu gehören, etwa durch Beiträge zur Altersvorsorge sowie kreative Beteiligungsmodelle auf allen Ebenen, oder die Förderung von Ehrenamt und sozialem Engagement, seien nur einige mögliche Maßnahmen«, führt er aus seinem breiten Repertoire aus. »Menschen wollen mitbestimmen, sich wertgeschätzt und sicher fühlen und vor allem ein Betriebsklima, das ihnen Freude bei der Arbeit macht«, erklärt der Personalberater, der seit über 30 Jahren in der Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterfindung unterwegs ist. Es gebe keine einfachen Lösungen, aber für jedes Unternehmen umsetzbare und zielführende.

Zudem müssten im Rahmen der Fachkräftestrategie auch Fragen von Führung und Verantwortung angegangen werden. Wer zum »Fachkräftemagneten« werden wolle, müsse sich sein Geschäftsmodell, seine Hierarchien und seine Kommunikation im Markt anschauen. »Das ist hochstrategisch«, so Huthmacher. Zukunftsfähige Geschäftsmodelle müssen auch die Mitarbeiter einbeziehen – auch, weil nur motivierte und wertgeschätzte Mitarbeiter den Weg zu glücklichen Kunden ebnen. Wer auf beiden Ebenen nachweislich attraktiv ist, findet auch Fachkräfte und tut sich leichter beim Recruiting.

Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung

Mehr als 50 Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung hat Huthmacher im Programm, die für jedes Unternehmen einzeln kombiniert werden können. Hinzu kommt ein breites Partnernetzwerk aus Dienstleistern, Agenturen, Beratern und Experten, die in Summe für jeden Betrieb einen einzigartigen und individuellen Leistungsmix ermöglichen – von Recruiting ausländischer Fachkräfte über betriebliches Gesundheitsmanagement bis hin zu Gratifikationen und Incentives. »Jeder Euro, der in die eigenen Mitarbeiter investiert wird, rechnet sich doppelt und dreifach. Das ist eine strategische Frage, eine kaufmännische, eine vertriebliche sowie eine marketing- und kommunikationstaktische.« Die Arbeitgebermarke sei heute wichtig und mindestens so relevant wie die eigentliche Unternehmens- oder Produktmarke. Portale wie kununu bewiesen dies eindrucksvoll. »Auch die müssen gemangt und bespielt werden«, so Huthmacher.

Reiner Huthmacher hat seine Methode bereits hundertfach erprobt und deren Erfolg unter Beweis gestellt. Das Best-of gibt er nun in einem Webinar weiter. Das nächste Webinar mit dem Titel »Fachkräftemangel gibt es nicht« findet am Donnerstag, den 31. Oktober zwischen 10.00 und 11.30 Uhr statt. Unternehmer und Führungskräfte können kostenlos daran teilnehmen. Weitere Informationen zum Webinar und die Möglichkeit zur Anmeldung, über Reiner Huthmacher und die Huthmacher & Partner sowie über die Themen Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung gibt es unter https://webinar.fachkraeftemagnet.net.

Reiner Huthmacher ist Gründer der Huthmacher & Partner mit Sitz in Bornheim. Das Unternehmen widmet die sich der Fachkräftebindung und Fachkräftegewinnung, entwickelt kleine und mittlere Unternehmen zu anziehenden Fachkräftemagneten, die sich die besten Bewerber aus dem umkämpften Markt aussuchen können. Employer Branding, die vorausschauende und umfassende Absicherung der Risiken von Mitarbeitern sowie individuelle Benefits und Mehrwerte für Belegschaften sind ebenso Teil des Angebots der Huthmacher & Partner GmbH wie die aktive Unterstützung bei Fragen der Arbeitgeberkommunikation und beim Recruiting. Reiner Huthmacher ist seit mehr als 30 Jahren Unternehmer in der Personal- und Versicherungsbranche und unter anderem als Bezirksdirektor einer großen Versicherungsgesellschaft aktiv. Als Consultant für Fachkräftemagneten hat er »Das kleine 1×1 der Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung« entwickelt, eine Methode, die schon mehrere hundert Mal in KMUs verschiedener Branchen zum Einsatz kam und nahezu immer für messbar mehr Motivation und Mitarbeiterbegeisterung gesorgt hat. Reiner Huthmacher ist gefragter Vortragsredner und als Experte in mehreren renommierten Fachzirkeln und Gremien aktiv.

Weitere Informationen unter https://webinar.fachkraeftemagnet.net.

