Fachkräftemangel dank Workforce of the Future von ADN chancenlos

Mit Workforce of the Future bietet ADN Partnern Recruiting-as-a-Service inkl. maßgeschneiderter Aus- oder Fortbildung für IT-Fachkräfte.

Im Januar 2023 meldete der Branchenverband Bitkom, dass unserem Wirtschaftssystem mehr als 137.000 IT-Spezialisten fehlen. Der Fachkräftemangel bei Informatikexperten hatte 2022 ein Rekordniveau erreicht, sicherlich auch, weil hier im Vergleich zu anderen Branchen die Stellenbesetzung am schwierigsten ist. Daher unterstützt ADN zusammen mit der Recruiting-Agentur Pontoon den hiesigen Mittelstand bei der Fachkräftesuche durch Recruiting-as-a-Service des Workforce of the Future-Programms. Der Clou: Egal ob Einsteiger oder Professional, die Unternehmen können sich aus dem Recruiting ihre Wunschkandidaten aussuchen, die dann in der renommierten ADN Cloud Tech Academy maßgeschneiderte Aus- oder Fortbildungskurse, abgestimmt auf ihr Aufgabenfeld im künftigen Betrieb, erhalten.

53 % der deutschen Unternehmen gaben in der Bitkom-Untersuchung an, dass die fehlenden Fachkräfte im IT-Sektor das größte Hemmnis beim Ausbau der Digitalisierung hierzulande darstellen. Um die klaffende Lücke zwischen offenen Stellen und Fachnachwuchs zu füllen, hatte Microsoft 2019 die Initiative Workforce of the Future ins Leben gerufen. ADN, mit der hauseigenen Akademie und hoher Expertise von Beginn an dabei, führt das Programm seit Februar 2023 eigenverantwortlich fort und unterstützt Partner gemeinsam mit der Recruiting-Agentur Pontoon dabei, dem Fachkräftemangel zu trotzen und das passende Personal auf die individuellen Anforderungen hin in die Unternehmen zu bringen.

Hire for potential – train for skills

»Workforce of the Future bei ADN bedeutet Recruiting-as-a-Service kombiniert mit exzellenter hands-on Cloud-Ausbildung, die über ein intensives Curriculum praxistauglich in der ADN Cloud Tech Academy gelehrt wird«, erklärt Enya Neumann, Head of Sales der Cloud Tech Academy von ADN. Dabei werden die Talente gezielt für die Jobrolle im Partnerunternehmen inklusive der entsprechenden Zertifizierungen ausgebildet. Ganz gleich, ob es um den typischen Azure Consultant im Bereich Infrastruktur geht, den Datenbankspezialisten oder den Softwareentwickler, der Applikationen in Azure bereitstellt. ADN bietet verschiedene Grundausbildungen und Upskilling-Pfade in den Bereichen Azure, Development, Architektur, DevOps, Security, Modern Work und Power Plattform an. Jeder Pfad beinhaltet methodische und technische Inhalte und kann individuell an das Lerntempo der Teilnehmenden angepasst werden. Das macht Young Talents fit für ihren Berufseinstieg und garantiert Professionals einen reibungslosen Übergang in ihren neuen Betrieb. Für Unternehmen ist das Angebot mit Kosten von ca. €10.000 inklusive Recruiting für eine exzellent ausgebildete Fachkraft verbunden. Im Vergleich zu hergebrachten Recruiting-Angeboten ist das sehr kosteneffizient, denn es fallen weder Schaltkosten für die Stellenangebote an, noch gibt es einen großen Zeiteinsatz für aufwändige Screenings der Unterlagen unpassender Kandidaten oder gar die üblichen fünfstelligen Provisionszahlungen an Recruiting-Agenturen. Doch zentral bleibt das Alleinstellungsmerkmal von Workforce of the Future: die zukünftigen Mitarbeitenden werden zielgenau auf die Bedürfnisse und Anforderungen des Unternehmens hin ausgebildet und steigen durch die Experten von ADN vollumfänglich ausgestattet in ihren neuen Betrieb ein.

Auch das Mindset passt

2022 konnten mit Workforce of the Future schon rund 120 Neueinstellungen realisiert werden. Insgesamt fünf Nachwuchstalente gingen seit dem Start der Initiative zu Christian Meyer, Gründer und Geschäftsführer von Straight Solutions aus München. Mit seinem heute 23-köpfigen Unternehmen bietet er Full-Service-IT-Dienstleistungen für mittelständische Firmen und setzt dabei den Fokus auf Microsoft-Technologien wie Microsoft 365 und die Azure Cloud. Seit 2007 gilt ADN als »bewährter Partner mit erfolgreicher Zusammenarbeitshistorie” und so ist Meyer auch seit dem Start des Workforce of the Future-Programms 2019 dabei. Der Fan der Initiative beschreibt: »Ich erhalte bei Bedarf innerhalb von wenigen Tagen vorausgewählte Kandidatenvorschläge. Beim letzten Mal waren es zehn, von denen sich auf den ersten Blick schon grundsätzlich acht eigneten. Pontoon gibt sich mit der Kandidatenauswahl viel Mühe, denn für uns ist neben allen Kenntnissen und Ausbildungsvoraussetzungen wichtig, dass jemand menschlich zu uns, zu unserer Kultur, zu unseren Werten passt«, so Meyer. Durch den Weg über Workforce of the Future von ADN spart sich Straight Solutions die aufwändige eigene Suche nach geeigneten Kandidaten, denn die liefert Pontoon auf dem Silbertablett und der Geschäftsführer kann sich auf das persönliche Kennenlernen konzentrieren. »Nach einem ersten Screening per Videokonferenz lade ich die engste Auswahl an Kandidaten zu einem Mittagessen ein, dabei erfährt man schon sehr viel über den Charakter und die Persönlichkeit des Kandidaten«, verrät Meyer. Besteht ein Kandidat die Bewerbungsrunde beim Chef und passt zu den Unternehmenswerten, reicht eine unkomplizierte Rückmeldung an Workforce of the Future, ein Probetag zum Kennenlernen des gesamten Teams und schließlich folgt ein Arbeitsvertrag.

Kandidatenqualität macht den Unterschied

Auch große IT-Dienstleistungsunternehmen wie ACP mit bundesweit vier Standorten und 2.100 Mitarbeitern profitieren vom ausgezeichneten Talentpool von Workforce of the Future. ACP definierte 2022 einen regionalen Wachstumsschwerpunkt im Bereich der Microsoft-Technologien und da speziell das Cloud-CRM Microsoft 365 Dynamics. Da lag es nahe, neue Mitarbeitende über Workforce of the Future zu suchen und bei ADN maßgeschneiderte Schulungen für Dynamics 365 für einen Teil der bestehenden Belegschaft, aber eben auch die neuen Mitarbeitenden zu buchen. »Die Kombination aus Recruiting und Weiterbildung ist für uns besonders spannend, denn ADN ist einfach einer der besten Partner für technische Schulungen«, so Manuela Claus, Prokuristin bei ACP. Die Vielfalt des Programms der ADN-Akademie ermöglicht es, das Personal dauerhaft über die aktuellen IT-Themen, Programme, Änderungen und Updates auf dem neuesten Stand zu halten. Eine Besonderheit ist auch, dass Teilnehmer eines Zertifizierungskurses bei Bedarf die Schulung flexibel wechseln können, sollte sich die Auftragslage ändern oder der Verständnisgrad angepasst werden müssen. So ist für jeden Wissenstand zu jeder Zeit ein passendes Angebot verfügbar.

Einen besonderen Vorteil sieht Manuela Claus in der Qualität der Kandidaten von Workforce of the Future. Diese seien hochmotiviert, da sie nicht aus Zwang und Not eine neue Anstellung suchten, sondern aktiv dazulernen und sich weiterbilden möchten. »Wir sehen das Programm als Plattform, spannende Menschen kennenzulernen, die einen Fokus darauf legen, sich technisch weiterzubilden und zu fordern. ACP will gute Leute an Bord holen, die auch uns als Unternehmen technologisch fordern. Denn in der IT ist man richtig aufgehoben, wenn man die stete Challenge mitgeht, alles Neue wissbegierig aufzusaugen und in die Arbeit einzubringen«, so Claus. Workforce of the Future sieht sie als gute Möglichkeit für den kontinuierlichen und systematischen Personalaufbau, vom Young Talent bis hin zum berufserfahrenen Professional. In Zeiten des Fachkräftemangels sei es zwar grundsätzlich herausfordernd, gute Leute zu finden, aber nicht unmöglich. Für den weiteren Bedarf des Jahr für Jahr durchschnittlich um 20 % wachsenden Unternehmens wird das Workforce of the Future-Programm gerne weiter eingesetzt.

Unternehmen die Angst vor dem Fachkräftemangel nehmen

ADN hat sich zum Ziel gesetzt, mit Workforce of the Future die gesamte Bandbreite an IT-Wissen abzudecken. Um das volle Potenzial des Programms auszuschöpfen, wurde Workforce of the Future zuletzt um Expertenkurse erweitert, die auch die Stammbelegschaften mit neuen Technologien vertraut machen können. Das unterstützt insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen, die keine eigenen Möglichkeiten haben, ihr Personal intensiv zu schulen. »Das Projekt Workforce of the Future ist ein einzigartiger Türöffner in die IT-Welt«, so Enya Neumann. 90 Partner haben schon in die Aus- und Weiterbildung neuer IT-Fachkräfte an der autorisierten ADN-Akademie investiert und erhielten dafür – nach erfolgreichem Abschluss – sehr gut ausgebildete, wertvolle neue Mitarbeitende. Mit Workforce of the Future wird dem fortschreitenden Fachkräftemangel im IT-Bereich aktiv entgegengesteuert.

Durch die außergewöhnliche Partnernähe ist ADN im Hinblick auf den Bedarf an Fachkräften stets up to date und unterstützt seine IT-Partner und Reseller tatkräftig bei der praxisnahen, kosteneffizienten Mitarbeiterrekrutierung. Schließlich können Cloudprojekte nur mit entsprechender Expertise und Technologie professionell umgesetzt, im Markt etabliert, und mithilfe der Experten von ADN zum florierenden Geschäft skaliert werden.

Mehr Informationen unter https://www.adn.de/de/microsoft-workforce-of-the-future