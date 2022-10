Fachkräftemangel entgegenwirken: IT-Spezialist überzeugt mit ganzheitlichem Employer Branding

Was Top-Talente von ihren zukünftigen Arbeitgebern erwarten dürfen. Bild: Pixabay, Standsome

Anzeige

Die Entwicklung eines eigenen Employer Branding ist für Unternehmen maßgebend, wenn sie beim Recruiting bzw. der Mitarbeitergewinnung erfolgreich sein möchten. Denn der Wettbewerb um kompetentes Personal hat sich aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels deutlich verschärft. Ein Unternehmen, das erfolgreich Talente mittels der eigens entwickelten Arbeitgebermarke für sich begeistert, ist Evolution, ein auf IT-Solutions spezialisiertes Unternehmen.

Mit eigenem Employer Branding werben

War es früher das Privileg der Unternehmen, sich aus einer Vielzahl von Bewerber*innen die geeigneten Mitarbeitenden auszusuchen, so hat sich diese Situation quasi vollkommen umgekehrt. Es gibt aktuell für viele offene Stellen viel zu wenige Bewerber*innen. Aus diesem Grund wirbt das 2006 gegründete Unternehmen Evolution mit einem innovativen Recruiting-Ansatz. Der schwedische IT-Spezialist, der sich auf die Entwicklung schlüsselfertiger Hard- und Softwarelösungen fokussiert hat, wirbt als attraktive Arbeitgebermarke um Toptalente – vor allem aus dem Segment der Top-Ingenieure.

Hauptarbeitsfeld des Unternehmens Evolution ist der B2B-Bereich, also die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen. Wie erfolgreich Evolution in seinem Segment agiert, zeigen die inzwischen mehr als 50 Awards, mit denen das Unternehmen bisher ausgezeichnet wurde.

Um seine Ziele zu realisieren und ausschließlich hochqualifizierte Top-Ingenieure ins Unternehmen zu holen, nutzt Evolution innovative Konzepte im Recruiting und verfolgt Ansätze wie New Work oder eine ausgeglichene Work-Life-Balance. Zahlreiche Benefits werden ebenfalls geboten, auf die Talente heute Wert legen. Längst ist nicht mehr nur allein ein herausragendes Gehalt, das, was überzeugend ist. Auch die Rahmenbedingungen im Unternehmen sollen ihren Vorstellungen entsprechen. Um die Wichtigkeit dieser Konzepte zu unterstreichen, bietet das Unternehmen seinen Mitarbeitenden wichtige Grundpfeiler der Arbeitskultur. Beispielsweise werden Überstunden bestmöglich umgangen, die offene Entfaltung der Mitarbeitenden erfreut sich eines hohen Stellenwerts und auch das Thema Weiterbildung wird kontinuierlich gefördert.

Der Spaß der Mitarbeitenden an dem, was sie tun, ist für das Unternehmen ebenfalls sehr wichtig. Dieser Aspekt wirkt sich etwa bei der Gestaltung der Unternehmensräume aus, die so designt sind, dass für die Mitarbeitenden die Grenze zwischen Büro und Wohnzimmer verschwimmt.

Wer heute nach einer Anstellung sucht, der achtet darauf, dass er einen Arbeitsplatz bekommt, der es ihm ermöglicht, Arbeits- und Privatleben miteinander in größtmöglichen Einklang zu bringen. Gerade junge Väter oder Mütter möchten trotz angestrebter Karriere noch genug Zeit für ihren Nachwuchs haben. Damit einher geht zum Beispiel auch die Möglichkeit, ganz aus dem Homeoffice oder remote zu arbeiten. Derartige Faktoren machen eine Stellenausschreibung attraktiv und locken qualitativ hochwertige Arbeitnehmer aus unterschiedlichsten Tätigkeitsbereichen an.

Rahmenbedingungen als wesentlicher Aspekt des Recruitings

Die Unternehmensführung von Evolution legt im Rahmen des sich ständig weiterentwickelnden Arbeitnehmermarktes großen Wert auf neue Führungskonzepte. Das Unternehmen ist sich bewusst, dass es stark personalorientiert agieren muss. Daher wird bei Evolution auf eine Kultur der Offenheit, des Respekts, der Kreativität, der Integrität, der Glaubwürdigkeit und der Fürsorge für andere Werte gelegt. Daraus resultiert, dass die entwickelte Arbeitgebermarke an Attraktivität gewinnt.

Aufgrund seiner Spezialisierung auf einen technischen Bereich ist Evolution vor allem auf der Suche nach hochqualifizierten Top-Ingenieuren, etwa Softwareingenieuren. Dem Unternehmen ist es ein wichtiges Anliegen, dass seine potenziellen neuen Mitarbeitenden motiviert sind, jeden Tag besser zu werden und immer neue Grenzen zu überwinden. Gleitzeit, Homeoffice oder remotes Arbeiten als Formen flexibler Arbeitszeit- und Arbeitsplatzmodelle können hier zu einer positiven Grundatmosphäre beitragen.

Im immer härter werdenden Kampf um Top-Ingenieure kann Evolution auf ein gutes Konzept hinsichtlich seiner Recruiting-Prozesse zurückgreifen. Schließlich ist eines von zentraler Bedeutung: Um als innovatives, globales Team erfolgreich interagieren zu können und verschiedene Schwerpunkte zu setzen ist es essenziell, mit attraktiven Mitarbeiter-Benefits sowohl Young Professionals als auch etablierte Fachkräfte für sich zu gewinnen.