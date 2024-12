Welchen Beitrag kann IT zur Kostensenkung leisten? – Schon bei der Software sparen!

In Zeiten von Digitalisierung und AI scheint die Rolle der IT zunehmend die zu sein, Prozesse zu beschleunigen und Cloud Security sicherzustellen. Das erfordert immer höhere Budgets. Kostensenkungen? Nicht in Sicht. Dabei steckt bereits in der Softwarebeschaffung ein enormes Einsparpotenzial – wie zwei aktuelle Beispiele aus der Wirtschaft zeigen.

Vor einiger Zeit ging durch die Presse, dass der Anbieter des Kollaborationstools Basecamp eine Cloud-Exit-Strategie vollzogen hat. 37signals, das Unternehmen hinter Basecamp und HEY (E-Mail-Software), hat die Cloud verlassen und ist auf eigene Server umgestiegen. Der Grund: jährliche Kosten von 3,2 Millionen Dollar nur für Online-Dienste! Die Anschaffung eigener Hardware soll dem Unternehmen über einen Zeitraum von fünf Jahren etwa 10 Millionen Dollar einsparen.

Wann on-prem Sinn macht. Björn Orth, Geschäftsführer des Microsoft Solutions Partners VENDOSOFT begrüßt solche Entscheidungen. Seine Berater begleiten mittelständische Unternehmen bei der kostenoptimierten Microsoft-Lizenzierung – und die ist ebenfalls nicht zwangsläufig Cloud-basiert. Doch CIOs haben schnell das Gefühl, rückwärtsgewandt zu agieren, wenn die Lizenzstrategie keine Cloud vorsieht. Deshalb freut ihn der aktuelle Fall. »Da zeigt ein Tech-Unternehmen, dass es auf Online-Dienste verzichten kann!« Stattdessen lagert es die Server in Rechenzentren aus und setzt auf eine redundante Infrastruktur, vergleichbar robust wie die Cloud-Lösung. Die Datenübertragung, so liest man, wird weiterhin durch globale CDN-Dienste beschleunigt, um weltweit schnelle Zugriffszeiten sicherzustellen.

»Mein Reden!«, sagt der IT-Experte zu diesem Szenario. Denn obwohl VENDOSOFT sämtliche Microsoft-Produkte handelt – also auch M365 – zielt die Beratung nicht darauf ab, möglichst jeden Kunden in die Cloud zu bringen. Im Gegenteil. »In Zeiten, in denen IT-Budgets extrem strapaziert werden, helfen wir CIOs bei der kostenschonenden Softwarebeschaffung. Da ist man schnell bei On-Premises – oder einem Mix aus beidem.«

Von 300.000 auf 185.000 Euro. Der Fall zeigt eindrücklich und in großen Zahlen, wie hoch das Einsparpotenzial liegen kann. Nicht Millionenbeträge, aber beachtliche Summen kann -VENDOSOFT regelmäßig seinen in Deutschland und Europa ansässigen Kunden einsparen. Erst kürzlich für einen Spezialtextil-Hersteller. Der Großserienfertiger ist mit Werken und Niederlassungen in Europa, USA, Mittelamerika und Asien auf Microsoft-Produkte angewiesen – einfach weil sie jeder bedienen kann. Doch die Lizenzgebühren für die rund 400 PC-Arbeitsplätze überstiegen stets die Möglichkeiten. Als ein Cloud-Angebot mit 300.000 Euro vollends den Rahmen sprengte, erfuhr der CIO, dass VENDOSOFT Alternativen bietet, die die Hälfte kosten. Dort klärte man zunächst, dass der Kunde ohne Cloud auskam – und machte dann ein Gegenangebot: Anstatt 300.000 Euro für M365-Pläne auszugeben, reichten 185.000 Euro für Betriebssysteme, Office, Windows, Exchange und SQL Server in Form gebraucht gekaufter On-Premises-Lizenzen. Damit ist man bei der Holding bestens ausgestattet, trotz internationaler Zusammenarbeit. Das Unternehmen arbeitet zu 70 Prozent für die Automobilindustrie, die vorgibt, bestimmte Entwicklungen nicht auf Cloud-basierten Systemen abzuwickeln. VENDOSOFT empfahl daher die Nutzung von TEAMS über Office 2019 und den kompletten Cloud-Bereich abzuschalten. Ein weltweites VPN sichert die unternehmensweite Vernetzung im geschützten Raum. »Das ist für manche Luxus«, erklärt der IT-Experte. »Unser Kunde kann sich das aufgrund der enormen Lizenzeinsparungen leisten.«

Dauerhaft günstig. Und die Einsparungen gehen weiter: Wäre das Unternehmen in die M365-Cloud gewechselt, hätte es zu den 300.000 Euro Initialkosten weitere 100.000 Euro an jährlichen Abo-Gebühren gezahlt – unterm Strich und über die Jahre also etliche hunderttausend Euro!

Für viele IT-Verantwortliche spricht das Argument der fortlaufenden Aktualisierung für die Cloud. Doch der Preisvorteil von Gebrauchtsoftware macht das Rennen, wenn auf die Kosten geschaut werden muss. Auch das bekanntlich eine wichtige Rolle von CIOs.

Weitere Beispiele dafür, welchen Beitrag IT zur Kostensenkung leisten kann, unter:

www.vendosoft.de/casestudys

144 Artikel zu „Gebrauchtsoftware“

News Gebrauchtsoftware-Top-Ten: »Office 2016« an der Spitze Keine gebrauchte Software-Lizenz hat sich im vergangenen Jahr häufiger verkauft als »Microsoft Office 2016«. Dies teilte der europäische Gebrauchtsoftware-Anbieter usedSoft mit. In 2018 waren noch »User CAL« für verschiedene Microsoft-Server die Spitzenreiter im usedSoft-Angebotsportfolio. Die Verkäufe der Editionen »Office 2016 Standard« und »Office 2016 Professional« sind 2019 im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt knapp… Weiterlesen →

News | Strategien | Tipps Gebrauchtsoftware: Hohes Einsparpotenzial für Unternehmen Wie Unternehmen vom An- und Verkauf von Gebrauchtsoftware profitieren. Der Handel mit gebrauchter Software ist nicht neu. Aber immer noch muss die kostengünstigere Alternative zu Neulizenzen um Akzeptanz buhlen. Vor allem SaaS-Lösungen lassen das Thema Second Hand überholt erscheinen. Dabei spart der Einsatz von Gebrauchtsoftware Unternehmen bis zu 70 Prozent ihrer jährlichen IT-Kosten. Die Relicense… Weiterlesen →

News | Effizienz | Lösungen | Services | Ausgabe 9-10-2024 Wettbewerbsvorteil für Handelsunternehmen – Microsoft-Lizenzierung verschlanken Die digitale Transformation ist allgegenwärtig. Den Handel prägt sie besonders: durch E-Commerce-Lösungen, daten-getriebenes Marketing, Omnichannel, künstliche Intelligenz. Ganz selbstverständlich findet all das in der Cloud statt. Was Fluch und Segen zugleich ist – denn »die Cloud« wird immer teurer. Da ist es eine gute Nachricht für Handelsunternehmen, dass ihre eigenen Microsoft-Systeme, quasi das Rückgrat ihrer Geschäfts­tätigkeit, nicht a aus M365-Plänen bestehen müssen. Der Microsoft-Lizenz­händler VENDOSOFT erklärt, wie eine Software-Infrastruktur aussehen kann, die alle Anforderungen erfüllt – aber nur die Hälfte kostet. Weiterlesen →

News | Business | Marketing | Nachhaltigkeit Der aktuelle Stand der CSRD Es ist weit über ein Jahr her, dass die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD) in Kraft getreten ist. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) hatten eine klare Frist bis zum 6. Juli, um den Text in ihr jeweiliges nationales Recht umzusetzen – aber nur eine Handvoll Länder hat dies erfolgreich abgeschlossen. Jetzt müssen… Weiterlesen →

News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2030 Digitale Wirtschaft wächst und wächst Laut Forrester wird die globale digitale Wirtschaft von 11,8 Billionen Dollar im Jahr 2023 auf 16,5 Billionen Dollar im Jahr 2028 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7 % wachsen. Der Online-Einzelhandel und die Online-Reisebranche sind die Haupttreiber des Wachstums der digitalen Wirtschaft. Es wird erwartet, dass beide ihren Anteil an der globalen digitalen… Weiterlesen →

News | Business | Digitalisierung | Geschäftsprozesse Eine neue Klasse von Microsoft-Partnern Das Produktportfolio von Microsoft wächst immer mehr zusammen. Aspekte wie Security und KI ziehen sich als Querschnittsaufgaben durch sämtliche Produkte. Damit wandelt sich auch die Microsoft-Partnerlandschaft deutlich. Wir sprechen mit dem Microsoft-Partner abtis und einigen seiner Kunden über die Hintergründe dieses Trends und den Nutzen für die Anwender. Das Portfolio des Softwareriesen Microsoft wandelt… Weiterlesen →