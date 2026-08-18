Warum KI in vielen Unternehmen nicht die erwartete Produktivitätswende bringt

KI entscheidet nicht automatisch über Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit oder Zukunftsfähigkeit. Der Unterschied entsteht dort, wo CEO und CIO die Technologie gemeinsam aus der Pilotphase in belastbare Betriebsmodelle, klare Datenverantwortung und messbare Geschäftsziele überführen. Wer jetzt nur experimentiert, riskiert neue Abhängigkeiten und verpasste Wertschöpfung; wer konsequent handelt, kann KI zum strategischen Produktivitätshebel machen.

Management Summary

KI entfaltet erst dann Produktivität, wenn sie in Kernprozesse, Datenflüsse und Entscheidungswege integriert wird – isolierte Tools und Pilotprojekte reichen nicht aus.

CEOs müssen KI als strategisches Transformationsprogramm führen und Budgets, Prioritäten sowie messbare Geschäftsziele verbindlich setzen.

CIOs müssen Plattformarchitektur, Datenqualität, Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit zur operativen Grundlage jedes KI-Vorhabens machen.

Datensilos, Schatten-KI, fehlende MLOps-Strukturen und unklare Verantwortlichkeiten sind die größten Bremsklötze auf dem Weg zu messbarer Wertschöpfung.

Der Wettbewerbsvorteil entsteht nicht durch KI-Nutzung allein, sondern durch die Fähigkeit, KI sicher, souverän und geschäftsnah zu betreiben.

Trotz hoher Verbreitung von KI‑Technologien bleiben die erwarteten Produktivitätsgewinne in vielen Unternehmen aus. Ursachen sind nicht primär die Algorithmen, sondern infrastrukturelle, organisatorische und regulatorische Barrieren sowie mangelhafte Daten‑ und Governance‑Reife. Der Artikel zeigt, warum KI häufig nicht über Pilotprojekte hinauskommt, und leitet konkrete strategische Maßnahmen für CEO und CIO ab.

Vom Hype zur harten Realität

KI‑Projekte sind in vielen Unternehmen Alltag geworden. Doch Produktivität und wirtschaftlicher Mehrwert verbessern sich oft nur langsam. Entscheider stehen vor der Frage, wie aus punktuellen KI‑Pilotprojekten nachhaltige, skalierbare Wertschöpfung wird. Vier Problemfelder sind dabei besonders kritisch: Infrastruktur, Daten, Organisation sowie Markt‑ und Regulierungsrahmen.

Zentrale Befunde aus der Unternehmenspraxis

Hohe Verbreitung, geringe Skalierung Viele Unternehmen nutzen KI‑Tools in einzelnen Bereichen (z. B. Automatisierung von Routineaufgaben, Chatbots, Analytik). Die Verbreitung ist hoch, doch die Projekte bleiben häufig isoliert und erreichen nicht die Breite, die für messbare Produktivitätsgewinne nötig wäre.

Rechenkapazität und Kosten Große Modelle und anspruchsvolle KI‑Workloads erfordern spezialisierte Hardware, stabile Energieversorgung und professionellen Betrieb. Für viele mittelständische und große europäische Unternehmen sind Aufbau und Steuerung der notwendigen Kapazitäten kosten‑ und know‑how‑intensiv.

Datenqualität und Datenzugang Ein wiederkehrendes Ergebnis: Daten sind fragmentiert, in Silos gespeichert, oft unvollständig oder nicht in einer Form, die für robuste KI‑Modelle nutzbar ist. Fehlende Datenpipelines und mangelnde Metadaten verhindern Reproduzierbarkeit und Skalierung.

Organisatorische Reife fehlt KI wird häufig als IT‑Projekt verstanden. Ohne Anpassung von Prozessen, Rollen und Entscheidungswegen werden KI‑Ergebnisse jedoch nicht zuverlässig in operative Entscheidungen und Geschäftsmodelle überführt.

Regulatorische und geopolitische Aspekte Zugangsfragen zu führenden Modellen, Compliance‑Anforderungen und Unsicherheit durch regulatorische Rahmenbedingungen (z. B. EU‑AI‑Regulierung) bremsen schnelle Implementierung und den Einsatz in kritischen Bereichen.

Ergänzende Einordnung aus der Fachperspektive

Daten‑Governance als strategische Priorität Unternehmen, die früh in Data‑Ops, einheitliche Datenkataloge und automatisierte Datenqualitätsprozesse investieren, erhöhen die Erfolgschancen ihrer KI‑Vorhaben deutlich. Datenaufbereitung ist kein Nebenjob der IT, sondern Kernaufgabe für Business‑Owner und CIO.

KI‑Souveränität und kritische Infrastrukturen Souveränität bedeutet nicht vollständige Isolation von globalen Anbietern, sondern strategische Unabhängigkeit durch hybride Architekturen und klare Vertrags‑/Exit‑Klauseln.

Organisationskapital schlägt Technologie Nachhaltige Produktivitätsgewinne entstehen dort, wo Unternehmen Organisationskapital aufbauen — also Prozesse, Kompetenzen, Kultur und Governance, die KI‑gestützte Entscheidungen ermöglichen und absichern.

Regulierung als Wettbewerbsfaktor Richtig ausgestaltet, kann Compliance Vertrauen schaffen und Marktchancen eröffnen. Proaktive Compliance‑Architekturen helfen, regulatorische Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern als Differenzierungsmerkmal zu nutzen.

Ursachenanalyse: Warum KI‑Einsatz oft verpufft

Technologie ohne Kontext: KI‑Modelle liefern Outputs, aber ohne Integration in Entscheidungsprozesse bleiben sie ungenutzt.

KI‑Modelle liefern Outputs, aber ohne Integration in Entscheidungsprozesse bleiben sie ungenutzt. Fehlende End‑to‑End‑Prozesse: Von Datenerfassung über Modelltraining bis zur Operationalisierung fehlen oft standardisierte Pipelines.

Von Datenerfassung über Modelltraining bis zur Operationalisierung fehlen oft standardisierte Pipelines. Mangel an Fachkräften: Data Scientists, MLOps‑Ingenieure und Domänenexperten sind knapp; interne Weiterbildung kommt zu langsam voran.

Data Scientists, MLOps‑Ingenieure und Domänenexperten sind knapp; interne Weiterbildung kommt zu langsam voran. Skalierungsbarrieren: Pilotprojekte sind erfolgreich, aber die Überführung in produktive Systeme scheitert an Schnittstellen, Betriebskosten und Governance.

Pilotprojekte sind erfolgreich, aber die Überführung in produktive Systeme scheitert an Schnittstellen, Betriebskosten und Governance. Unsichere Kosten‑Nutzen‑Rechnung: Viele Projekte werden ohne klare KPIs gestartet; ROI‑Messung fehlt.

Konkrete Handlungsfelder für CEO und CIO

Infrastrukturstrategie: Hybrid und resilient

Kurzfristig: Partnerschaften mit Hyperscalern nutzen, aber Verträge mit Exit‑ und Datenportabilitätsklauseln abschließen.

Partnerschaften mit Hyperscalern nutzen, aber Verträge mit Exit‑ und Datenportabilitätsklauseln abschließen. Mittelfristig: Aufbau eigener, energieeffizienter Rechenkapazitäten für sensible Workloads; Edge‑Compute für latenzkritische Anwendungen.

Aufbau eigener, energieeffizienter Rechenkapazitäten für sensible Workloads; Edge‑Compute für latenzkritische Anwendungen. Langfristig: Investition in nachhaltige Rechenzentren als strategisches Asset.

Datenplattformen und Data‑Ops etablieren

Maßnahmen: Einheitlicher Datenkatalog, automatisierte Datenqualitätschecks, Metadaten‑Management, klare Ownership‑Modelle.

Einheitlicher Datenkatalog, automatisierte Datenqualitätschecks, Metadaten‑Management, klare Ownership‑Modelle. Ergebnis: Schnellere Modelliteration, bessere Reproduzierbarkeit, geringere Fehlerquoten.

Organisationsdesign: KI als Führungsaufgabe

Governance: KI‑Steuerung auf Vorstandsebene; klare Verantwortlichkeiten für Ethik, Compliance und Risiko.

KI‑Steuerung auf Vorstandsebene; klare Verantwortlichkeiten für Ethik, Compliance und Risiko. Kompetenzen: Systematische Weiterbildung für Führungskräfte; Aufbau interner MLOps‑Teams.

Systematische Weiterbildung für Führungskräfte; Aufbau interner MLOps‑Teams. Prozesse: Entscheidungsprozesse redesignen, damit KI‑Outputs direkt in operative Abläufe einfließen.

Produkt‑ und Geschäftsmodellinnovation

Ansatz: Weg von reiner Effizienzsteigerung hin zu neuen Angeboten, Plattformen und datengetriebenen Services.

Weg von reiner Effizienzsteigerung hin zu neuen Angeboten, Plattformen und datengetriebenen Services. Finanzierung: Corporate Venture, strategische Partnerschaften, Nutzung öffentlicher Förderprogramme.

Compliance und Risikomanagement operationalisieren

AI‑Act‑Readiness: Prozesse zur Klassifikation von KI‑Systemen, Dokumentationspflichten und Audit‑Trails implementieren.

Prozesse zur Klassifikation von KI‑Systemen, Dokumentationspflichten und Audit‑Trails implementieren. Sicherheitsarchitektur: Schutz sensibler Daten, Zugriffskontrollen, Monitoring und Incident‑Response für KI‑Systeme.

Metriken und KPIs: Wie Erfolg gemessen werden sollte

Business‑KPIs: Umsatzbeitrag neuer KI‑Produkte, Time‑to‑Market‑Reduktion, Kosten pro Transaktion.

Umsatzbeitrag neuer KI‑Produkte, Time‑to‑Market‑Reduktion, Kosten pro Transaktion. Operational KPIs: Modell‑Uptime, Latenz, Datenqualitätsmetriken, Automatisierungsgrad.

Modell‑Uptime, Latenz, Datenqualitätsmetriken, Automatisierungsgrad. Governance KPIs: Compliance‑Abdeckung, Audit‑Findings, Anzahl ethischer Vorfälle.

Compliance‑Abdeckung, Audit‑Findings, Anzahl ethischer Vorfälle. People KPIs: Anteil geschulter Führungskräfte, interne Besetzungsquote für KI‑Rollen.

Roadmap‑Vorschlag (12–24 Monate)

Phase 1 (0–3 Monate): Executive Alignment, Prioritäten setzen, Quick Wins identifizieren. Phase 2 (3–9 Monate): Data‑Ops‑Plattform aufbauen, erste Produktionspipelines, MLOps‑Prozesse definieren. Phase 3 (9–18 Monate): Infrastruktur‑Mix implementieren (Cloud + On‑Prem/Edge), Governance‑Framework ausrollen. Phase 4 (18–24 Monate): Skalierung erfolgreicher Use‑Cases, Markteinführung neuer KI‑Produkte, Aufbau von CVC‑Strukturen.

Praxisbeispiele und Lessons Learned

Beispiel A (Fertigung): Durch standardisierte Datenpipelines und Edge‑Inference konnte ein Hersteller Ausfallzeiten um 30 % reduzieren.

Durch standardisierte Datenpipelines und Edge‑Inference konnte ein Hersteller Ausfallzeiten um 30 % reduzieren. Beispiel B (Finanzen): Ein Finanzdienstleister kombinierte souveräne Modelle für kritische Prüfungen mit Hyperscaler‑Services für weniger sensitive Workloads und senkte so Kosten bei gleichzeitiger Compliance‑Sicherheit.

Ein Finanzdienstleister kombinierte souveräne Modelle für kritische Prüfungen mit Hyperscaler‑Services für weniger sensitive Workloads und senkte so Kosten bei gleichzeitiger Compliance‑Sicherheit. Lesson: Hybride Architekturen und klare Datenverantwortung sind wiederkehrende Erfolgsfaktoren.

Risiken und Nebenbedingungen

Technologierisiken: Modell‑Drift, Bias, Overfitting.

Modell‑Drift, Bias, Overfitting. Betriebsrisiken: Fachkräftemangel, Kostenexplosion bei Cloud‑Compute.

Fachkräftemangel, Kostenexplosion bei Cloud‑Compute. Reputationsrisiken: Fehlentscheidungen durch fehlerhafte Modelle.

Fehlentscheidungen durch fehlerhafte Modelle. Regulatorische Risiken: Strenge Vorgaben können Time‑to‑Market verlängern.

Schlussfolgerung: CEO/CIO‑Agenda in fünf Punkten

Infrastruktur als strategisches Asset definieren und hybride Modelle planen. Daten‑Governance priorisieren: Data‑Ops, Kataloge, Ownership. KI‑Transformation zur Führungsaufgabe machen, nicht zur IT‑Initiative. Souveränität gezielt aufbauen in kritischen Bereichen. Von Effizienz zu Innovation: Geschäftsmodelle und Produkte neu denken.

Handlungsaufruf Für CEOs und CIOs heißt es jetzt: Weg von punktuellen KI‑Experimenten, hin zu einem integrierten Transformationsprogramm. Wer Infrastruktur, Daten, Organisation und Governance gleichzeitig adressiert, schafft die Voraussetzungen für echte, messbare Produktivitätsgewinne.

Albert Absmeier & KI

FAQ

Warum bringen viele KI-Projekte noch keine Produktivitätswende?

Weil sie häufig isoliert bleiben und nicht in End-to-End-Prozesse, Datenplattformen und operative Entscheidungen eingebettet werden.

Was ist die wichtigste Aufgabe des CEO?

Der CEO muss KI zur Führungsaufgabe machen, klare Prioritäten setzen und sicherstellen, dass KI-Initiativen an messbaren Geschäftsbeiträgen gemessen werden.

Was ist die wichtigste Aufgabe des CIO?

Der CIO muss die technische und organisatorische Basis schaffen: sichere Plattformen, robuste Datenarchitektur, MLOps, Governance und klare Betriebsmodelle.

Wie lässt sich Schatten-KI vermeiden?

Durch sichere, freigegebene KI-Werkzeuge, klare Nutzungsregeln, Schulungen und transparente Eskalationswege für sensible Anwendungsfälle.

Woran erkennt ein Unternehmen erfolgreichen KI-Einsatz?

An konkreten Kennzahlen wie kürzeren Durchlaufzeiten, geringeren Fehlerquoten, höherer Automatisierung, besserer Servicequalität und messbaren Beiträgen zu Umsatz oder Effizienz.

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