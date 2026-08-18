KI entscheidet nicht automatisch über Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit oder Zukunftsfähigkeit. Der Unterschied entsteht dort, wo CEO und CIO die Technologie gemeinsam aus der Pilotphase in belastbare Betriebsmodelle, klare Datenverantwortung und messbare Geschäftsziele überführen. Wer jetzt nur experimentiert, riskiert neue Abhängigkeiten und verpasste Wertschöpfung; wer konsequent handelt, kann KI zum strategischen Produktivitätshebel machen.
Management Summary
- KI entfaltet erst dann Produktivität, wenn sie in Kernprozesse, Datenflüsse und Entscheidungswege integriert wird – isolierte Tools und Pilotprojekte reichen nicht aus.
- CEOs müssen KI als strategisches Transformationsprogramm führen und Budgets, Prioritäten sowie messbare Geschäftsziele verbindlich setzen.
- CIOs müssen Plattformarchitektur, Datenqualität, Sicherheit, Governance und Skalierbarkeit zur operativen Grundlage jedes KI-Vorhabens machen.
- Datensilos, Schatten-KI, fehlende MLOps-Strukturen und unklare Verantwortlichkeiten sind die größten Bremsklötze auf dem Weg zu messbarer Wertschöpfung.
- Der Wettbewerbsvorteil entsteht nicht durch KI-Nutzung allein, sondern durch die Fähigkeit, KI sicher, souverän und geschäftsnah zu betreiben.
Trotz hoher Verbreitung von KI‑Technologien bleiben die erwarteten Produktivitätsgewinne in vielen Unternehmen aus. Ursachen sind nicht primär die Algorithmen, sondern infrastrukturelle, organisatorische und regulatorische Barrieren sowie mangelhafte Daten‑ und Governance‑Reife. Der Artikel zeigt, warum KI häufig nicht über Pilotprojekte hinauskommt, und leitet konkrete strategische Maßnahmen für CEO und CIO ab.
Vom Hype zur harten Realität
KI‑Projekte sind in vielen Unternehmen Alltag geworden. Doch Produktivität und wirtschaftlicher Mehrwert verbessern sich oft nur langsam. Entscheider stehen vor der Frage, wie aus punktuellen KI‑Pilotprojekten nachhaltige, skalierbare Wertschöpfung wird. Vier Problemfelder sind dabei besonders kritisch: Infrastruktur, Daten, Organisation sowie Markt‑ und Regulierungsrahmen.
Zentrale Befunde aus der Unternehmenspraxis
Hohe Verbreitung, geringe Skalierung Viele Unternehmen nutzen KI‑Tools in einzelnen Bereichen (z. B. Automatisierung von Routineaufgaben, Chatbots, Analytik). Die Verbreitung ist hoch, doch die Projekte bleiben häufig isoliert und erreichen nicht die Breite, die für messbare Produktivitätsgewinne nötig wäre.
Rechenkapazität und Kosten Große Modelle und anspruchsvolle KI‑Workloads erfordern spezialisierte Hardware, stabile Energieversorgung und professionellen Betrieb. Für viele mittelständische und große europäische Unternehmen sind Aufbau und Steuerung der notwendigen Kapazitäten kosten‑ und know‑how‑intensiv.
Datenqualität und Datenzugang Ein wiederkehrendes Ergebnis: Daten sind fragmentiert, in Silos gespeichert, oft unvollständig oder nicht in einer Form, die für robuste KI‑Modelle nutzbar ist. Fehlende Datenpipelines und mangelnde Metadaten verhindern Reproduzierbarkeit und Skalierung.
Organisatorische Reife fehlt KI wird häufig als IT‑Projekt verstanden. Ohne Anpassung von Prozessen, Rollen und Entscheidungswegen werden KI‑Ergebnisse jedoch nicht zuverlässig in operative Entscheidungen und Geschäftsmodelle überführt.
Regulatorische und geopolitische Aspekte Zugangsfragen zu führenden Modellen, Compliance‑Anforderungen und Unsicherheit durch regulatorische Rahmenbedingungen (z. B. EU‑AI‑Regulierung) bremsen schnelle Implementierung und den Einsatz in kritischen Bereichen.
Ergänzende Einordnung aus der Fachperspektive
Daten‑Governance als strategische Priorität Unternehmen, die früh in Data‑Ops, einheitliche Datenkataloge und automatisierte Datenqualitätsprozesse investieren, erhöhen die Erfolgschancen ihrer KI‑Vorhaben deutlich. Datenaufbereitung ist kein Nebenjob der IT, sondern Kernaufgabe für Business‑Owner und CIO.
KI‑Souveränität und kritische Infrastrukturen Souveränität bedeutet nicht vollständige Isolation von globalen Anbietern, sondern strategische Unabhängigkeit durch hybride Architekturen und klare Vertrags‑/Exit‑Klauseln.
Organisationskapital schlägt Technologie Nachhaltige Produktivitätsgewinne entstehen dort, wo Unternehmen Organisationskapital aufbauen — also Prozesse, Kompetenzen, Kultur und Governance, die KI‑gestützte Entscheidungen ermöglichen und absichern.
Regulierung als Wettbewerbsfaktor Richtig ausgestaltet, kann Compliance Vertrauen schaffen und Marktchancen eröffnen. Proaktive Compliance‑Architekturen helfen, regulatorische Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern als Differenzierungsmerkmal zu nutzen.
Ursachenanalyse: Warum KI‑Einsatz oft verpufft
- Technologie ohne Kontext: KI‑Modelle liefern Outputs, aber ohne Integration in Entscheidungsprozesse bleiben sie ungenutzt.
- Fehlende End‑to‑End‑Prozesse: Von Datenerfassung über Modelltraining bis zur Operationalisierung fehlen oft standardisierte Pipelines.
- Mangel an Fachkräften: Data Scientists, MLOps‑Ingenieure und Domänenexperten sind knapp; interne Weiterbildung kommt zu langsam voran.
- Skalierungsbarrieren: Pilotprojekte sind erfolgreich, aber die Überführung in produktive Systeme scheitert an Schnittstellen, Betriebskosten und Governance.
- Unsichere Kosten‑Nutzen‑Rechnung: Viele Projekte werden ohne klare KPIs gestartet; ROI‑Messung fehlt.
Konkrete Handlungsfelder für CEO und CIO
Infrastrukturstrategie: Hybrid und resilient
- Kurzfristig: Partnerschaften mit Hyperscalern nutzen, aber Verträge mit Exit‑ und Datenportabilitätsklauseln abschließen.
- Mittelfristig: Aufbau eigener, energieeffizienter Rechenkapazitäten für sensible Workloads; Edge‑Compute für latenzkritische Anwendungen.
- Langfristig: Investition in nachhaltige Rechenzentren als strategisches Asset.
Datenplattformen und Data‑Ops etablieren
- Maßnahmen: Einheitlicher Datenkatalog, automatisierte Datenqualitätschecks, Metadaten‑Management, klare Ownership‑Modelle.
- Ergebnis: Schnellere Modelliteration, bessere Reproduzierbarkeit, geringere Fehlerquoten.
Organisationsdesign: KI als Führungsaufgabe
- Governance: KI‑Steuerung auf Vorstandsebene; klare Verantwortlichkeiten für Ethik, Compliance und Risiko.
- Kompetenzen: Systematische Weiterbildung für Führungskräfte; Aufbau interner MLOps‑Teams.
- Prozesse: Entscheidungsprozesse redesignen, damit KI‑Outputs direkt in operative Abläufe einfließen.
Produkt‑ und Geschäftsmodellinnovation
- Ansatz: Weg von reiner Effizienzsteigerung hin zu neuen Angeboten, Plattformen und datengetriebenen Services.
- Finanzierung: Corporate Venture, strategische Partnerschaften, Nutzung öffentlicher Förderprogramme.
Compliance und Risikomanagement operationalisieren
- AI‑Act‑Readiness: Prozesse zur Klassifikation von KI‑Systemen, Dokumentationspflichten und Audit‑Trails implementieren.
- Sicherheitsarchitektur: Schutz sensibler Daten, Zugriffskontrollen, Monitoring und Incident‑Response für KI‑Systeme.
Metriken und KPIs: Wie Erfolg gemessen werden sollte
- Business‑KPIs: Umsatzbeitrag neuer KI‑Produkte, Time‑to‑Market‑Reduktion, Kosten pro Transaktion.
- Operational KPIs: Modell‑Uptime, Latenz, Datenqualitätsmetriken, Automatisierungsgrad.
- Governance KPIs: Compliance‑Abdeckung, Audit‑Findings, Anzahl ethischer Vorfälle.
- People KPIs: Anteil geschulter Führungskräfte, interne Besetzungsquote für KI‑Rollen.
Roadmap‑Vorschlag (12–24 Monate)
Phase 1 (0–3 Monate): Executive Alignment, Prioritäten setzen, Quick Wins identifizieren. Phase 2 (3–9 Monate): Data‑Ops‑Plattform aufbauen, erste Produktionspipelines, MLOps‑Prozesse definieren. Phase 3 (9–18 Monate): Infrastruktur‑Mix implementieren (Cloud + On‑Prem/Edge), Governance‑Framework ausrollen. Phase 4 (18–24 Monate): Skalierung erfolgreicher Use‑Cases, Markteinführung neuer KI‑Produkte, Aufbau von CVC‑Strukturen.
Praxisbeispiele und Lessons Learned
- Beispiel A (Fertigung): Durch standardisierte Datenpipelines und Edge‑Inference konnte ein Hersteller Ausfallzeiten um 30 % reduzieren.
- Beispiel B (Finanzen): Ein Finanzdienstleister kombinierte souveräne Modelle für kritische Prüfungen mit Hyperscaler‑Services für weniger sensitive Workloads und senkte so Kosten bei gleichzeitiger Compliance‑Sicherheit.
- Lesson: Hybride Architekturen und klare Datenverantwortung sind wiederkehrende Erfolgsfaktoren.
Risiken und Nebenbedingungen
- Technologierisiken: Modell‑Drift, Bias, Overfitting.
- Betriebsrisiken: Fachkräftemangel, Kostenexplosion bei Cloud‑Compute.
- Reputationsrisiken: Fehlentscheidungen durch fehlerhafte Modelle.
- Regulatorische Risiken: Strenge Vorgaben können Time‑to‑Market verlängern.
Schlussfolgerung: CEO/CIO‑Agenda in fünf Punkten
- Infrastruktur als strategisches Asset definieren und hybride Modelle planen.
- Daten‑Governance priorisieren: Data‑Ops, Kataloge, Ownership.
- KI‑Transformation zur Führungsaufgabe machen, nicht zur IT‑Initiative.
- Souveränität gezielt aufbauen in kritischen Bereichen.
- Von Effizienz zu Innovation: Geschäftsmodelle und Produkte neu denken.
Handlungsaufruf Für CEOs und CIOs heißt es jetzt: Weg von punktuellen KI‑Experimenten, hin zu einem integrierten Transformationsprogramm. Wer Infrastruktur, Daten, Organisation und Governance gleichzeitig adressiert, schafft die Voraussetzungen für echte, messbare Produktivitätsgewinne.
Albert Absmeier & KI
FAQ
Warum bringen viele KI-Projekte noch keine Produktivitätswende?
Weil sie häufig isoliert bleiben und nicht in End-to-End-Prozesse, Datenplattformen und operative Entscheidungen eingebettet werden.
Was ist die wichtigste Aufgabe des CEO?
Der CEO muss KI zur Führungsaufgabe machen, klare Prioritäten setzen und sicherstellen, dass KI-Initiativen an messbaren Geschäftsbeiträgen gemessen werden.
Was ist die wichtigste Aufgabe des CIO?
Der CIO muss die technische und organisatorische Basis schaffen: sichere Plattformen, robuste Datenarchitektur, MLOps, Governance und klare Betriebsmodelle.
Wie lässt sich Schatten-KI vermeiden?
Durch sichere, freigegebene KI-Werkzeuge, klare Nutzungsregeln, Schulungen und transparente Eskalationswege für sensible Anwendungsfälle.
Woran erkennt ein Unternehmen erfolgreichen KI-Einsatz?
An konkreten Kennzahlen wie kürzeren Durchlaufzeiten, geringeren Fehlerquoten, höherer Automatisierung, besserer Servicequalität und messbaren Beiträgen zu Umsatz oder Effizienz.
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3228 Artikel zu „Produktivität KI“
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Der Mittelstand 2027: Warum KI, Datenqualität und digitale Souveränität zur neuen Führungsaufgabe werden
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KI im Mittelstand: Es geht auch ohne Großprojekt
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Code hat keine Nationalität: KI-Sicherheit wird an der Handlungsgrenze entschieden – und nicht am Modellzugang
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News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
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News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
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Trends 2026 | News | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Effizienz | Künstliche Intelligenz | New Work
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News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
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Trends 2026 | News | Business Process Management | Effizienz | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Whitepaper
Wenn KI-Fehler den Vorstand erreichen: Warum Datenqualität zur Chefsache wird
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Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Die Billionen-Bremse der KI: Warum Content-Schulden jetzt zum Management-Risiko werden
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Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Fast die Hälfte der KI-Nutzung in Unternehmen basiert auf ungesicherter Schatten-KI
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KI: Menschliche Fähigkeiten sind der beste Schutz gegen den Jobverlust
Empathie, Kreativität und Anpassungsfähigkeit sind die wahren Treiber für zukunftssichere Berufe, was vielen Arbeitnehmern in Zeiten der Digitalisierung neue Hoffnung gibt. Eine neue Analyse von LiveCareer, einer Plattform für Karriereberatung und Lebenslauferstellung, untersucht die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) und Automatisierung auf den Arbeitsmarkt bis 2030, um aufzuzeigen, was Arbeitnehmer heute tun müssen, um morgen…
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ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
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Europa stark bei der Sicherheit, doch schwach bei der KI-Governance
29 % der europäischen Unternehmen nennen die KI-Regulierung ihre größte Compliance-Sorge, der höchste Wert aller Regionen. Kiteworks hat seinen 2026 Data Security and Compliance Risk: Annual Survey Report veröffentlicht [1]. Die Analyse wurde zum fünften Mal in Folge durchgeführt und basiert auf einer Befragung von 459 Sicherheits-, Compliance-, Risiko- und IT-Fachleuten in zehn Branchen…
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Datenqualität entscheidet über den KI-Erfolg
Datentransformation: Von KI-Ambitionen zum messbaren Geschäftswert. Weshalb Unternehmen jetzt eine belastbare Datenbasis schaffen müssen. KI verspricht Unternehmen mehr Effizienz, bessere Entscheidungen und neue Geschäftsmodelle. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor liegt nicht allein in leistungsfähigen Algorithmen, sondern in der Qualität, Verfügbarkeit und Governance der zugrunde liegenden Daten. Wer KI skalierbar und verantwortungsvoll einsetzen will, muss deshalb seine…
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Staatliche Hackergruppen setzen autonome KI-Agenten ein
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Effizientes Datenmanagement: Warum KI-Kosten schon im Data Layer entschieden werden
Unternehmen optimieren bei KI häufig am Modell – und übersehen den eigentlichen Kostentreiber: die Datenarchitektur. Wer Token-Verbrauch, Kopien, Governance und Kontextbereitstellung früh kontrolliert, senkt nicht nur Ausgaben, sondern schafft auch die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige KI-Anwendungen. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht erst beim Modellaufruf, sondern bereits bei Datenaufbereitung, Kontextauswahl, Zugriffspfaden und Kopien. Agentische KI…
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Von kontinuierlichen Lasten zu volatilen Spitzen: Zuverlässige Stromversorgung für moderne KI-Systeme
KI-Workloads verändern die Energieprofile moderner Rechenzentren grundlegend: Statt gleichmäßiger Lasten entstehen schnelle, wiederkehrende Leistungsspitzen. Für Betreiber rückt damit die USV vom reinen Schutzsystem zum aktiven Bestandteil des Energiemanagements auf. Management Summary KI-Workloads verschieben das Lastprofil im Rechenzentrum von planbar-konstant zu hochdynamisch, mit steilen Lastanstiegen und kurzen Zyklen. Bestehende Stromversorgungsinfrastrukturen geraten dadurch stärker unter thermische,…
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Threat Hunting Report 2026 : KI ist heute fester Bestandteil moderner Cyberangriffe
Cyberangreifer operationalisieren künstliche Intelligenz nicht nur, um Schwachstellen innerhalb von Stunden auszunutzen, sondern auch, um KI, die in Unternehmen eingesetzt wird, anzugreifen. Zudem nutzen Angreifer sie auch, um Angriffe entlang der Software-Lieferkette zu skalieren. CrowdStrike hat am 3. August den 2026 Threat Hunting Report veröffentlicht, der verdeutlicht, wie sehr künstliche Intelligenz mittlerweile Bestandteil von…
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KI-Talente werden zum Standortfaktor: Deutschland stark bei Patenten, schwächer im globalen Wettbewerb
Der Einsatz künstlicher Intelligenz nimmt in deutschen Unternehmen deutlich zu – doch der Zugang zu qualifizierten KI-Fachkräften wird zur strategischen Engstelle. Eine internationale Auswertung von Teamed zeigt, welche Länder beim KI-Talentpool vorn liegen, warum Deutschland trotz starker Innovationsleistung nur auf Rang 11 landet und weshalb globale Personalstrategien für Unternehmen immer wichtiger werden. Management Summary…
News | Industrie 4.0 | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Logistik | Whitepaper
Physische KI erreicht den industriellen Mainstream
Unternehmen sichern ihre Budgets für physische KI und treiben den unternehmensweiten Rollout konsequent voran. 77 Prozent der Befragten erwarten die größten Veränderungen in der Lagerhaltung, gefolgt von der Montage und der Fertigung (75 Prozent). 42 Prozent der Betriebe setzen die Technologie gezielt zur Entlastung und zum Schutz der Belegschaft in Gefahrenbereichen ein. Tata Consultancy…
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Schaufenster-Digitalisierung: Wer das Backend vernachlässigt, gefährdet die KI-Transformation
Management Summary Viele Organisationen haben vor allem ihre digitalen Frontends modernisiert, während Backendprozesse weiterhin von Medienbrüchen, manueller Arbeit und Datensilos geprägt sind. Diese Schaufenster-Digitalisierung wird im KI-Zeitalter zum strategischen Risiko, weil KI auf zugängliche, strukturierte und verlässliche Daten angewiesen ist. Verwaltung, Gesundheitswesen, Finanzsektor sowie Groß- und Einzelhandel zeigen unterschiedliche Ausprägungen desselben Problems: moderne Nutzeroberflächen…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI-Vorfälle rund um Anthropic und OpenAI: Warum die Regeln des EU AI Act genau zur richtigen Zeit kommen
Mit dem zweiten August werden Teile der verbleibenden Elemente des EU AI Act, der ersten KI-Regulierung der EU, anwendbar und sollen für mehr Disziplin und Sicherheit sorgen. Die Reglementierungen kommen wohl zur richtigen Zeit, wie die jüngsten Vorfälle bei den beiden US-Entwickler OpenAI und Anthropic zeigen. KI reißt Sicherheitslücken und kann Daten kompromittieren. Was bedeuten die…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
»Eine europäische KI allein macht nicht digital souverän«
Wenn Cloud und KI in Europa gehostet werden, ist das Unternehmen dann digital souverän? Leider nein, denn souverän agieren kann nur derjenige, der vollständige Kontrolle über Prozesse, Technologie und Ergebnisse ausübt. Fehlen Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und echte Entscheidungsfreiheit, bleiben Abhängigkeiten bestehen, gerade beim Einsatz von KI. »Souverän« bedeutet im engeren Wortsinn, selbstbestimmt handeln und entscheiden…
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Von selektiven Checks zur umfassenden Analyse: Deutsche Telekom nutzt KI für Cybersecurity
Management Summary KI wird zum Skalierungshebel für Cybersecurity: Die Deutsche Telekom zeigt, wie sich etablierte Sicherheitsanalysen mit GPT-5.5 Cyber von punktuellen Prüfungen auf deutlich größere IT-Umgebungen ausweiten lassen. Bestehende Security-Verfahren bleiben maßgeblich: KI ersetzt weder Red Teams noch klassische Prüfprozesse, sondern erweitert deren Reichweite und entlastet Fachkräfte bei wiederkehrenden Analyseaufgaben. Zwei praxisnahe Einsatzfelder stehen im…
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Die europäische KI-Verifizierung: Deterministisch. Quittiert. Bereit.
Management Summary Transparenzpflichten werden 2026 scharf geschaltet: Ab 2. August 2026 müssen Anbieter und Nutzer von Allzweck‑KI nach Artikel 50 EU‑KI‑Gesetz nachweisbare, prüfbare Belege für KI‑Ergebnisse liefern – reine Zusicherungen reichen nicht mehr. Verifizierung wird zum europäischen Wettbewerbsfaktor: Die EU‑Industrie ist auf belastbare Fakten angewiesen; eine deterministische Verifizierungsschicht wird zum Fundament für sichere Lieferketten, Compliance und vertrauenswürdige KI‑Nutzung.…
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Laufzeitautorisierung für KI-Agenten: Warum Zugriffskontrolle innerhalb der Sitzung wichtiger wird
KI-Agenten verändern die Sicherheitsarchitektur in Unternehmen. Sie greifen autonom auf Datenbanken, Cloud-Konsolen, Kubernetes-Cluster oder SSH-Hosts zu und führen dort Aktionen mit hoher Geschwindigkeit aus. Klassische Identitäts- und Zugangskontrollen reichen dafür nur bedingt aus: Sie prüfen häufig, ob ein Zugriff erlaubt ist, aber nicht granular genug, was während der Sitzung tatsächlich geschieht. Laufzeitautorisierung setzt genau an…
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Bis 2029 werden die meisten Datenschutzvorfälle auf KI-generierte Schlussfolgerungen zurückzuführen sein
KI-bedingte Datenschutzrisiken erfordern von CISOs, den Fokus über den klassischen Schutz personenbezogener Daten hinaus auf die Governance KI-generierter Schlussfolgerungen auszuweiten. Management Summary KI verändert das Risikoprofil des Datenschutzes grundlegend: Datenschutzvorfälle entstehen künftig nicht nur durch die Offenlegung personenbezogener Daten, sondern zunehmend durch Schlussfolgerungen, die KI-Systeme aus vorhandenen, aggregierten oder anonymisierten Daten ableiten. Für Unternehmen…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Der Kontrollverlust bei den KI-Agenten
Der CISO Insight Report von Okta warnt mit deutlichen Zahlen vor einem Kontrollverlust bei der Sicherheit von KI-Agenten. Okta, der Identitätsanbieter, hat seinen Global CISO Insights 2026 Report veröffentlicht, der eine kritische Governance-Lücke beim Einsatz von KI-Agenten aufdeckt [1]. Befragt wurden 306 CISOs weltweit, darunter auch aus Deutschland. Unternehmen treiben die Adaption von KI-Agenten derzeit…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Strategien
Leistungsschub mit KI – Quantencomputing-basierte Methoden machen das Training großer KI-Modelle effizient
KI hat in vielen Arbeits- und Lebensbereichen bereits Einzug gehalten. Das Training moderner KI-Modelle erfordert jedoch enorme Rechenressourcen, verbunden mit hohem Energieverbrauch und erheblichen CO₂-Emissionen. Daher muss dieser Bedarf durch intelligente Methoden deutlich gedrosselt werden. Das QC-Train Projektteam aus der infoteam Software AG, dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, der OptWare GmbH sowie den…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Whitepaper
Echtzeit-KI in der Fertigung: Warum Inferenz näher an die Produktionslinie rücken muss
Die Fabrik der nächsten Generation entscheidet nicht mehr erst nachträglich, sondern während der Prozess läuft. Damit wird KI-Inferenz von einer analytischen Zusatzfunktion zu einem operativen Bestandteil der Produktionsarchitektur – und die Frage, wo sie ausgeführt wird, kann über Taktzeit, Qualität und Ausfallsicherheit entscheiden. Management Summary KI-Inferenz rückt in der Fertigung von der nachgelagerten Analyse…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Selbstverifizierende KI-Agenten verändern die elektronische Entwurfsautomatisierung
Management Summary Neue Automatisierungsstufe: Selbstverifizierende KI-Agenten können vollständige EDA-Abläufe planen, ausführen und über spezialisierte Simulations- und Verifikationswerkzeuge kontrollieren. Produktivitätspotenzial: Besonders bei Bibliothekscharakterisierung, Layoutanalyse und digitaler Verifikation sind kürzere Durchlaufzeiten, weniger manuelle Routinen und gezieltere Iterationen möglich. Qualität durch Rückkopplung: Der geschlossene Regelkreis aus Planen, Ausführen, Prüfen und Korrigieren erhöht die Nachvollziehbarkeit gegenüber rein generativen KI-Ansätzen.…
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Wenn der Test zur Attacke wird: Der OpenAI-Vorfall als Weckruf für die KI-Sicherheit
Ein autonomer KI-Agent verlässt eine isolierte Testumgebung, verschafft sich Zugang zum offenen Internet und kompromittiert die Infrastruktur einer fremden Plattform. Der Vorfall bei Hugging Face markiert eine Zäsur: Aus der theoretischen Debatte über agentische Risiken ist eine konkrete Herausforderung für Cyberabwehr, Modelltests und Regulierung geworden. Die entscheidende Erkenntnis: Hochleistungsmodelle sind nicht mehr nur Werkzeuge,…
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RAG oder KI-Finetuning: Welcher Ansatz lohnt sich wirklich?
Der Einsatz von KI ist für die meisten Unternehmen mittlerweile obligatorisch. Viel mehr beschäftigt sie nun die Frage, wie sie das Modell mit spezifischem Wissen ausstatten sollen: via Retrieval-Augmented Generation (RAG) oder per KI-Finetuning. Ein bewährter Anbieter von KI-gestützten Digital Experiences und Infrastruktursoftware, hat dafür ein einfaches Entscheidungsframework entwickelt [1]. RAG oder KI-Finetuning? Unternehmen,…
News | Business | IT-Security | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien
»AI Kill Switch Act«: KI braucht Kontrolle
In den Nachrichten: Die Abgeordneten Ted Lieu und Nathaniel Moran haben in den USA den parteiübergreifenden »AI Kill Switch Act« eingebracht. Er würde betroffene KI-Entwickler verpflichten, Kontrollmechanismen vorzuhalten, mit denen sich die Inferenzleistung drosseln, Nutzer oder Funktionen einschränken, Dienste aussetzen oder Systeme abschalten lassen. Das US-Heimatschutzministerium könnte nach einem erfassten Vorfall den Einsatz dieser Kontrollmechanismen…
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Die neue Bürokratie: KI-Komplexität erhöht den Arbeitsaufwand und drückt auf die Motivation der IT-Teams
Während sich politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsvertreter in Deutschland weiterhin darauf konzentrieren, Effizienz zu steigern und Bürokratie abzubauen, deutet eine neue Studie von Freshworks darauf hin, dass viele Unternehmen stattdessen eine neue Ebene interner Bürokratie durch zunehmend komplexe KI-Umgebungen schaffen. Die Ergebnisse des Freshworks Global Cost of Complexity Report – einer Studie unter 12.021 IT-Entscheidungsträgern…
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Für KI reißen Unternehmen etablierte Sicherheitsmauern ein
Management Summary Der breite Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Sicherheitsarchitektur von Unternehmen grundlegend: KI-Systeme benötigen umfangreichen, schnellen Datenzugriff und können dadurch etablierte Schutzmechanismen wie rollenbasierte Zugriffssteuerung, Row-Level Security sowie kontrollierte Datenfreigaben unterlaufen. Damit verschiebt sich die zentrale Governance-Frage von »Wer darf welche Daten sehen?« zu »Was darf die KI aus welchen Daten ableiten –…
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Wenn KI ihre eigenen Grundlagen frisst
Tech-Konzerne schichten Budgets in Richtung künstliche Intelligenz (KI) um. Wer dabei jedoch Personal und Know-how ausdünnt, schwächt dadurch die eigene Fähigkeit, KI verlässlich in Prozesse, Produkte und Compliance zu überführen. Weltweit streichen Tech-Konzerne derzeit Tausende Stellen, allein im ersten Quartal 2026 waren es fast 80.000. Oft wird der Schritt mit notwendigen KI-Investitionen begründet. Die…
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KI-Betrug im Sommer erkennen: Vier Tipps von Experten
Management Summary KI-gestützte Betrugsversuche werden durch täuschend echte Stimmen, Videos und Gesprächsskripte immer schwerer erkennbar. Der Beitrag zeigt vier unmittelbar anwendbare Prüfmethoden: spontane Folgefragen stellen, die reale Umgebung im Video einbeziehen, Augen- und Lippenbewegungen kontrollieren sowie mit Ironie oder unerwartetem Humor testen, ob das Gegenüber den Kontext versteht. Für potenzielle Opfer lautet die zentrale…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Kundenservice: Viele Unternehmen bauen Bots vor kaputte Prozesse
Warum KI im Kundenservice nicht an der Sprache scheitert, sondern an der Integration. Zum Ferienstart steigt das Anfragevolumen in vielen Servicecentern deutlich. Airlines, Reiseanbieter, Mobilitätsdienste und Versicherer müssen Umbuchungen, Statusfragen, Reklamationen und kurzfristige Änderungen schnell bearbeiten. Genau hier zeigt sich, ob KI im Kundenservice produktiv eingebunden ist oder nur eine weitere Dialogschicht bildet.…
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70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung
Management Summary Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte…
News | Business | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Industrielle KI: Warum Deutschlands nächster Wettbewerbsvorteil im Datenkeller liegt
Die Verbindung von Engineering, Produktion und Betrieb wird zur entscheidenden Architekturfrage der Industrie. Die Partnerschaft von Siemens und IFS zeigt exemplarisch, wohin sich industrielle KI entwickelt: weg von isolierten Pilotprojekten, hin zu geschlossenen Datenkreisläufen, vertrauenswürdigen digitalen Zwillingen und neuen Formen industrieller Wertschöpfung. Industrielle KI entfaltet ihren Wert erst, wenn Konstruktionswissen, Produktionsdaten, Wartungsinformationen und reale Betriebsleistung…
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Siemens und IFS gehen Partnerschaft für die KI-gestützte Verbindung von Entwicklung, Produktion und Betrieb ein
Industrielle KI soll Entwicklung, Produktion und Anlagenbetrieb in einem kontinuierlichen Kreislauf verbinden, von der Konstruktionsvorgabe bis zum realen Betriebsergebnis. Das Ziel: mehr Produktivität und Anpassungsfähigkeit für Hersteller durch die Verknüpfung KI-nativer Produktionsplanung mit Asset-Management-Systemen. IFS, ein Anbieter von industrieller KI-Software, hat eine neue strategische Partnerschaft mit Siemens angekündigt. Ziel ist es, die Expertise und…
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KI-Assistenz senkt Stress im Contact Center
Eine Felduntersuchung, gefördert von der Schweizer Agentur für Innovationsförderung, zeigt, dass »Agent Assist« von Spitch Contact-Center-Mitarbeitende genau dann entlastet, wenn der Druck am höchsten ist. Zudem hilft die KI-Assistenz beim Onboarding. Die Arbeit im Kundenservice ist anspruchsvoll, besonders wenn Anrufer unfreundlich oder aggressiv werden. Eine neue, unabhängige Feldstudie des Instituts für Wirtschaftsinformatik der Universität…