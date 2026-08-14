KI im Mittelstand: Es geht auch ohne Großprojekt

Mittelständische Unternehmen zögern oft mit der Einführung von künstlicher Intelligenz, weil sie langwierige und kostspielige Großprojekte befürchten. Mit dem richtigen Vorgehen sind diese Bedenken jedoch unbegründet. KMU können den Einstieg pragmatisch gestalten und anschließend durch die Wiederverwendung von Ressourcen den KI-Einsatz effizient ausweiten.
Management Summary
- KI-Einstieg ohne Großprojekt: Mittelständische Unternehmen können mit einem klar begrenzten Pilotprojekt starten und erste Resultate innerhalb weniger Wochen erzielen.
- Plattform statt Insellösung: Der wirtschaftliche Hebel entsteht, wenn Rechenleistung, Daten, Modelle und Schnittstellen von Beginn an wiederverwendbar aufgebaut werden.
- Skalierung über die KI-Fabrik: Jeder weitere Use Case nutzt vorhandene Komponenten, senkt den Integrationsaufwand und verbessert die Kosten-Nutzen-Bilanz.
- Hybrid ist der Realitätscheck: Cloud, eigenes Rechenzentrum und Edge lassen sich so kombinieren, dass Performance, Datenschutz, Compliance und Kosten zusammenpassen.
- Praxisnutzen entscheidet: Geeignete Startpunkte sind Prozesse mit hohem manuellem Aufwand, großen Datenmengen oder klar messbaren Engpässen.
Künstliche Intelligenz erreicht den deutschen Mittelstand in der Breite. Laut Bitkom nutzen 41 Prozent der Unternehmen ab 20 Beschäftigten KI aktiv, und fast die Hälfte plant oder diskutiert den Einsatz. Gleichzeitig meldet aber auch ein Drittel höhere Kosten als erwartet. Die Ursache dafür sind oft isolierte Einzelprojekte.
Viele Unternehmen bauen für jeden neuen Anwendungsfall eine eigene Umgebung mit eigenen Servern, eigener Datenhaltung und eigene Schnittstellen. Der Betrieb dieser Silos bindet Personal, vervielfacht Lizenzkosten, erschwert die Wartung und behindert insbesondere die Skalierung: Bei jeder neuen KI-Anwendung müssen Unternehmen wieder ganz von vorn beginnen.
Der Kernfehler liegt dabei im Zuschnitt des ersten Projekts. Als abgeschlossene Insel gebaut, lässt sich die erste KI-Anwendung später nicht ohne weiteres weiterverwenden. Ein weiterer Use Case fordert dann erneut Hardware, Integration und Konfiguration und führt Mittelständler in die gefürchteten Großprojekte.
Das erste Projekt ist das Fundament für alles Weitere
Das Konzept der KI-Fabrik bietet den Gegenentwurf. Es zielt auf eine zentrale Plattform für Rechenleistung und Daten ab, die unterschiedliche Anwendungsfälle gemeinsam bedient. Das erste KI-Projekt bildet dabei das Fundament für alle Folgeprojekte. Sie greifen auf bereits vorhandene Komponenten zu und gelangen dadurch schneller, kostengünstiger und mit weniger Aufwand in den erfolgreichen Betrieb. Mit jedem weiteren Use Case sinken die Stückkosten, und die Plattform wird immer effizienter.
Der Start in die KI-Fabrik bleibt dabei überschaubar. Ein eng umrissenes Pilotprojekt kann bereits in wenigen Wochen Resultate liefern und das Risiko gering halten. Für Entwicklung und Test reicht oft schon eine KI-fähige Workstation, und ein kleineres KI-Modell sowie eine begrenzte Datenbasis genügen für den Machbarkeitsnachweis. Bewährt sich der Pilot, lässt sich die Anwendung nahtlos auf eine produktive Serverinfrastruktur überführen, entweder im eigenen Rechenzentrum oder an einem Colocation-Standort.
Initiale Infrastruktur auf Wiederverwendbarkeit auslegen
Entscheidend ist, diese erste Infrastruktur so zu bauen, dass ihre Ressourcen wiederverwendet werden können. Das gelingt mit standardisierten und klar getrennten modularen Komponenten sowie definierten Schnittstellen. Die nächste KI-Anwendung benötigt dann keine komplett neu errichtete Umgebung. Vielmehr genügt es, die vorhandene Plattform um zusätzliche Rechen- und Speicherkapazitäten zu erweitern.
Auch bei der Software und den Prozessbausteinen lohnt es sich, vorauszuplanen, weil sie sich ebenfalls oft gut für eine Wiederverwendung eignen. So können etwa KI-Modelle für Sprach-, Bild- und Mustererkennung, Datenpipelines, Trainings-Vorlagen oder Schnittstellen zu Quellsystemen wie ERP und CRM oder Wissensdatenbanken von mehreren Anwendungen genutzt werden. Wenn sie generisch aufgebaut und über einheitliche Schnittstellen verknüpft sind, ist für ihre Wiederverwendung oft nur eine Anpassung erforderlich.
Unterschiedliche Betriebsmodelle kombinieren
Für ihre zentrale Infrastruktur können Unternehmen unterschiedliche Betriebsmodelle miteinander kombinieren. Rechenintensives Training beispielsweise erfolgt dann in der Public Cloud, die Rechenleistung elastisch und in großem Umfang bereitstellt. Regulierte oder schützenswerte Daten verbleiben im eigenen Rechenzentrum, so dass Unternehmen die Hoheit über Datenschutz, Compliance und Sicherheit behalten. Zeitkritische Anwendungen laufen am Edge, direkt dort, wo die Daten anfallen, zum Beispiel unmittelbar an den Produktionsmaschinen, wodurch die Latenzen niedrig bleiben. So entsteht eine flexible, leistungsfähige Gesamtarchitektur, die Kosten optimiert, Risiken minimiert und gleichzeitig Innovation beschleunigt.
Der Weg zur KI-Fabrik folgt einer überschaubaren Reihenfolge. Er beginnt mit klaren Geschäftszielen wie schnelleren Prozessen oder besseren Entscheidungsgrundlagen und der Identifikation geeigneter Einsatzfelder. Nach einer Bewertung von Nutzen und Machbarkeit wird ein vielversprechender Pilot-Use-Case umgesetzt, anschließend optimiert und schrittweise auf weitere Prozesse ausgeweitet. So entsteht mit jeder Iteration eine wiederverwendbare KI-Infrastruktur. Für den Einstieg eignen sich dabei vor allem Prozesse mit hohem manuellem Aufwand, Engpässen oder großen Datenmengen und Use Cases. Den Vorzug verdienen Anwendungsfälle, die großen Nutzen bei geringem Aufwand ermöglichen und eine gute Basis für nachfolgende Anwendungen schaffen.
Praxisbeispiel: Ein Service-Assistent binnen zwei Monaten
Der Anbieter von Software für Zeitwirtschaft, Personalmanagement sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung Eckhardt GmbH zeigt das Vorgehen in der Praxis. Das Unternehmen baute in nur zwei Monaten einen KI-gestützten Service-Assistenten. Dieser Assistent beantwortet den Mitarbeitern und Kunden fachliche und technische Fragen zu den Softwarelösungen des Unternehmens, so dass langwierige Recherchen in Handbüchern und Gesetzestexten hinfällig sind. Dadurch geht die Zahl der Anrufe beim Support zurück, und das Team gewinnt Spielraum für anspruchsvollere Aufgaben.
Für die Erprobung des Assistenten diente dabei eine KI-Workstation mit einem kleineren Modell und begrenzter Datenbasis. Nach dem Machbarkeitsnachweis übertrug die Eckhardt GmbH den Assistenten für den Produktivbetrieb auf zwei Server im eigenen Rechenzentrum. Im nächsten Schritt möchte das Unternehmen das Dokumentenmanagement anbinden, sodass sich Angaben zu Fehlzeiten oder aus Arbeitsverträgen abrufen lassen. Perspektivisch sollen auch Bescheinigungen und Nachweise automatisiert ausgewertet werden. Auch eine Anomalieerkennung für Lohnabrechnungen ist angedacht.
KI-Fabrik wird immer effizienter
Das Konzept der KI-Fabrik ermöglicht dem Mittelstand den Einstieg und die Skalierung von KI ohne ausufernde Großprojekte. Ein eng gefasster erster Anwendungsfall bringt rasch ein Ergebnis und legt zugleich die Basis für weitere Use Cases. Mit jeden weiteren Anwendungsfall wächst die KI-Fabrik und wird dabei durch die Wiederverwendung vorhandener Ressourcen immer effizienter. IT-Partner wie Dell Technologies können mittelständische Unternehmen auf diesem Weg umfassend begleiten: von der ersten Workstation für den Pilot über vorkonfigurierte Server und Speichersysteme für den Produktivbetrieb im eigenen Rechenzentrum bis hin zum schrittweisen Ausbau der KI-Fabrik.
Ingo Gehrke ist General Manager Small and Medium Business bei Dell Technologies in Deutschland
FAQ
Warum sollten Mittelständler nicht mit einem großen KI-Programm starten?
Großprojekte binden Budget, Personal und Zeit, bevor ein belastbarer Nutzen sichtbar wird. Ein fokussierter Pilot reduziert das Risiko und schafft eine pragmatische Entscheidungsgrundlage.
Was unterscheidet eine KI-Fabrik von einzelnen KI-Projekten?
Eine KI-Fabrik stellt gemeinsame Ressourcen wie Infrastruktur, Datenpipelines, Modelle und Schnittstellen bereit. Neue Anwendungen müssen dadurch nicht jedes Mal von Grund auf neu aufgebaut werden.
Welche Use Cases eignen sich für den Einstieg?
Besonders geeignet sind klar abgegrenzte Prozesse mit hohem manuellem Aufwand, wiederkehrenden Anfragen, großen Datenbeständen oder messbaren Engpässen im Tagesgeschäft.
Muss KI zwingend in der Public Cloud laufen?
Nein. Viele Unternehmen kombinieren Public Cloud, eigenes Rechenzentrum und Edge-Umgebungen. So lassen sich Skalierbarkeit, Datenschutz, Latenz und Kosten passend zum jeweiligen Anwendungsfall austarieren.
Welche Rolle spielt ein IT-Partner beim Aufbau?
Ein erfahrener Partner kann bei der Auswahl des Pilotprojekts, der Architektur, der Infrastruktur und dem späteren Ausbau unterstützen. Entscheidend ist, dass der erste Schritt bereits auf Wiederverwendbarkeit und Skalierung ausgelegt ist.
Management Summary, FAQ und Bild wurden mit Hilfe von KI erstellt
Tipps für Unternehmen: So gelingt der nächste Schritt
- Mit einem klaren Business-Ziel starten: Unternehmen sollten nicht mit der Technologie beginnen, sondern mit einer konkreten Frage: Welcher Prozess soll schneller, günstiger, zuverlässiger oder kundenfreundlicher werden?
- Einen überschaubaren Pilot-Use-Case auswählen: Der erste Anwendungsfall sollte fachlich relevant, technisch beherrschbar und innerhalb weniger Wochen testbar sein. Ideal sind wiederkehrende Aufgaben mit vielen Daten und messbarem Nutzen.
- Die Infrastruktur von Anfang an modular planen: Auch ein kleines Pilotprojekt sollte so aufgebaut sein, dass Datenpipelines, Modelle, Schnittstellen und Rechenressourcen später wiederverwendet werden können.
- Cloud, Rechenzentrum und Edge bewusst kombinieren: Unternehmen sollten früh klären, welche Daten in der Cloud verarbeitet werden dürfen, welche im eigenen Rechenzentrum bleiben müssen und wo Edge-Verarbeitung wegen Latenz oder Datennähe sinnvoll ist.
- Governance und Sicherheit früh mitdenken: Datenschutz, Zugriffsrechte, Compliance, Modellqualität und Kostenkontrolle sollten nicht erst im Produktivbetrieb geregelt werden, sondern bereits im Pilotprojekt.
- Fachabteilungen eng einbinden: KI-Projekte gelingen schneller, wenn IT und Fachbereiche gemeinsam Use Cases priorisieren, Daten bereitstellen, Ergebnisse bewerten und Akzeptanz im Unternehmen schaffen.
- Nach dem Pilot konsequent skalieren: Bewährt sich der erste Use Case, sollte das Unternehmen gezielt prüfen, welche Komponenten für weitere Anwendungen nutzbar sind und welche Prozesse als nächste von der KI-Fabrik profitieren.
3782 Artikel zu „KI Mittelstand“
Ausgabe 5-6-2026 | News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Regionale Rechenzentren – Die souveräne KI-Antwort für den deutschen Mittelstand
Die öffentliche Debatte über digitale Souveränität und KI pendelt zwischen Verheißung und Untergang. Zwischen Produktivitätssprüngen, neuen Geschäftsmodellen und Autonomie auf der einen und Know-how-Verlust, Abhängigkeit und Insolvenz auf der anderen Seite. Die Realität in Deutschland liegt in der Mitte: Die Lücke zwischen globalem Hyperscaler und eigenem Serverraum schließt eine Infrastrukturkategorie, die zur mittelständisch geprägten Wirtschaft passt: das regionale, souveräne Rechenzentrum.
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KI-basierte Cyberangriffe treffen zwei Drittel des Mittelstands in der DACH-Region
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Deutsche Unternehmen verlieren durchschnittlich 26 % ihres KI-Budgets, bevor überhaupt ein Mehrwert entsteht. Eine globale Studie unter mehr als 12.000 IT-Entscheidern zeigt: 86 % sagen, dass die Komplexität von KI die Arbeitsleistung ihrer Teams erhöht hat. 75 % der deutschen IT-Führungskräfte berichten, dass KI-Ergebnisse zu Rauschen, Fehlern oder Nacharbeit führen – ein Phänomen, das die…
News | Business | Cloud Computing | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 3-4-2026
Der Mittelstand zwischen Cloud, KI und Regulierung – Der schleichende Verlust digitaler Kontrolle
Digitale Souveränität ist längst kein politisches Schlagwort mehr, sondern entwickelt sich zur Überlebensfrage für Unternehmen, die zwischen geopolitischen Spannungen, neuen EU‑Regeln und rasanter KI‑Nutzung bestehen müssen. Abhängigkeiten von globalen Cloud‑Konzernen, rechtliche Grauzonen beim Datenschutz und unkontrollierte Schatten‑KI entpuppen sich dabei als reale Risiken für Sicherheit, Compliance und Wettbewerbsfähigkeit. Der Mittelstand sollte jetzt handeln– und sich Schritt für Schritt von der technologischen Abhängigkeit lösen.
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Der Mittelstand braucht eine eigene KI
Kaum ein Thema treibt Unternehmen aktuell mehr um als das Thema künstliche Intelligenz (KI). Aber ebenso oft hakt es bei der Umsetzung: Wie lassen sich triviale Anwendungsfelder ausweiten und nachhaltig Wettbewerbsvorteile schaffen? Wie können sensible Unternehmensdaten sicher genutzt werden? Wie gelingt die Vermeidung von Abhängigkeiten und der Erhalt digitaler Souveränität? Wir sprachen mit Rainer Francisi,…
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Mittelständische Unternehmen stehen vor einer Zwickmühle: Geschäftssysteme werden komplexer, die Anforderungen an digitale Integration steigen – doch Entwickler für maßgeschneiderte Anpassungen fehlen. IT-Abteilungen sind überlastet, Änderungen dauern Monate, spezifische Anforderungen werden zu teuren Sonderprojekten. Künstliche Intelligenz und Low-Code-Plattformen versprechen nun einen Ausweg: Fachabteilungen können selbst Software entwickeln, ohne Programmierkenntnisse. Die Marketing-Managerin baut ihr Dashboard, der…
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DeRZ veröffentlicht praxisorientierten Ratgeber mit ROI-Kalkulationen [1]. Die DeRZ Deutsche Rechenzentren GmbH hat einen umfassenden KI-Leitfaden für kleine und mittlere Unternehmen veröffentlicht. Das Whitepaper »KI-Leitfaden für den deutschen Mittelstand: Von der Strategie zur erfolgreichen Implementierung« adressiert eine kritische Marktlage: Während 68 Prozent der deutschen Unternehmen bereits KI-Tools einsetzen, plant über ein Viertel aller Firmen…
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Worauf es beim KI-Einsatz im Mittelstand ankommt
Künstliche Intelligenz bietet dem deutschen Mittelstand enorme Potenziale, birgt aber auch spezifische Herausforderungen: Heterogene IT-Landschaften, fragmentierte Datenbestände und wachsende regulatorische Anforderungen machen den Erfolg von KI-Projekten von einer sauberen strategischen Umsetzung abhängig. Gerade für mittelständische Unternehmen gilt es, KI so einzuführen, dass Transparenz, Datensouveränität und betriebliche Effizienz gewährleistet bleiben. Heiko Beier, Gründer und Geschäftsführer…
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Mehr Effizienz, Kosteneinsparungen und höhere Produktivität als Top 3-Mehrwerte. Generative KI weit verbreitet, KI-Agenten auf dem Vormarsch. Rund ein Drittel (33,1 %) der mittelständischen Unternehmen bis 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland setzt KI-Lösungen ein. Das hat die »KI-Index Mittelstand«-Umfrage unter mehr als 500 Firmenverantwortlichen (aus IT, Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung) ergeben, die der…
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»Inspiration statt German Angst«: Weißwurstfrühstück in Davos beleuchtet KI-Chancen für den Mittelstand
Beim exklusiven Weißwurstfrühstück in Davos, das im Rahmen des World Economic Forum (WEF) stattfand, diskutierten führende Vertreter aus Wirtschaft und Politik über die Transformation der Arbeitswelt durch Künstliche Intelligenz (KI) und die Chancen für den deutschen Mittelstand. Gastgeber Werner Theiner, Präsident des German Mittelstand e.V., hatte hochkarätige Gäste eingeladen, darunter Chandler Morse, Vice President Public…
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Welche digitalen Trends und Themen beschäftigen den deutschen Mittelstand im Jahr 2025? Cloud, künstliche Intelligenz (KI) und Nachhaltigkeit – diese Kernthemen bleiben auch 2025 die Treiber der Transformation. Michael Zitz, CEO des SAP-Dienstleisters All for One, und Dr. Torben Hügens, Vice President Analytics & Insights bei All for One werfen einen Blick auf die kommenden…
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Deutscher Mittelstand hat KI-Bedarf – und KI-Bedenken
Für 96 Prozent der Befragten aus dem deutschen Mittelstand stellt KI eine gute Unterstützung für verschiedene Einsatzszenarien dar – 3 Prozentpunkte mehr als noch vor anderthalb Jahren. Dies ist ein Ergebnis der Studie »Einsatz moderner KI-Technologien in der Kundenbetreuung mittelständischer Unternehmen«, die jetzt vorliegt. Belegt wird dabei die steigende Akzeptanz KI-basierter Lösungen im Bereich Kundendialog.…
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Jedem Mittelständler seinen eigenen KI-Chatbot
In diesem Artikel erläutern wir, wie man unabhängig von der Unternehmensgröße moderne KI-Chatbots mit internen Daten und Dokumenten sicher nutzen kann. Anhand von drei konkreten Use Cases zeigen wir auf, warum Sie das tun sollten. Jeder, der sich mit dem aktuellen Hype rund um ChatGPT und Co. auseinandersetzt, merkt, dass hier eine disruptive Schwelle…
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Knapp 42 Prozent der befragten Unternehmen haben sich bisher nicht ausreichend mit der Thematik befasst. Rund 70 Prozent der Unternehmen fühlen sich trügerischerweise nicht bedroht. CyberDirekt, die erste digitale Plattform für Cybergefahren und deren Absicherung, präsentiert die »CyberDirekt Risikolage 2022«. Die repräsentative Studie in Zusammenarbeit mit dem Düsseldorfer Forschungsinstitut INNOFACT zeigt, dass es in…
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KI für KMU: Wenn Strategie und Umsetzung auseinanderdriften
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Der Einsatz von künstlicher Intelligenz verändert die Arbeitswelt spürbar – und nach Einschätzung vieler deutscher Unternehmen wird er in den kommenden Jahren auch die Lohnentwicklung beeinflussen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des ifo Instituts, die auf den Antworten von mehr als 3.000 Unternehmen basiert, die KI bereits produktiv einsetzen. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild:…
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95 Prozent der Unternehmen mussten KI-Projekte verschieben
Management Summary KI-Projekte scheitern nicht an Ambitionen, sondern an Datenrealität: 95 Prozent der Unternehmen mussten Initiativen wegen Governance-, Compliance- oder Regulierungsproblemen verschieben oder stoppen. Die bestehende IT-Architektur ist für Enterprise-KI oft nicht mehr ausreichend: 72 Prozent der Unternehmen sehen einen grundlegenden Umbau ihrer Datenarchitektur als notwendig an. Governance wird zur kritischen Infrastruktur: Verteilte Daten über…
Trends 2026 | News | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
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Management Summary Content-Schulden werden zur Wachstumsbremse: Veraltete, schlecht strukturierte und schwer auffindbare Inhalte verursachen laut Studie weltweit Kosten in Billionenhöhe und gefährden messbare Umsatzanteile. KI macht das Problem sichtbar: Generative Suche und KI-Antwortsysteme greifen auf vorhandene Inhalte zurück – sind diese falsch, veraltet oder uneinheitlich, leidet die Markenwahrnehmung unmittelbar. Das Risiko ist nicht nur kommunikativ,…
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ROI-Logik bei KI ist anders: Denkfehler bei der Bewertung von KI
Warum die klassische ROI-Logik bei KI versagt und worauf es jetzt ankommt. Viele Unternehmen investieren massiv in künstliche Intelligenz, bewerten ihren wirtschaftlichen Erfolg aber weiterhin mit klassischen ROI-Modellen. Genau darin liegt ein Denkfehler: KI entfaltet ihren Nutzen erst im produktiven Einsatz, in veränderten Prozessen und über laufend überprüfte Ergebniskennzahlen. Wer den Business Case zu…
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Datenqualität entscheidet über den KI-Erfolg
Datentransformation: Von KI-Ambitionen zum messbaren Geschäftswert. Weshalb Unternehmen jetzt eine belastbare Datenbasis schaffen müssen. KI verspricht Unternehmen mehr Effizienz, bessere Entscheidungen und neue Geschäftsmodelle. Doch der eigentliche Erfolgsfaktor liegt nicht allein in leistungsfähigen Algorithmen, sondern in der Qualität, Verfügbarkeit und Governance der zugrunde liegenden Daten. Wer KI skalierbar und verantwortungsvoll einsetzen will, muss deshalb seine…
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Industrie-KI verlässt die Experimentierphase
Eine IFS-Umfrage unter Führungskräften in der DACH-Industrie zeigt: Künstliche Intelligenz ist in vielen Unternehmen angekommen, liefert erste Effizienzgewinne und steht nun vor dem nächsten Reifegrad. Entscheidend für die Skalierung sind vor allem Datenqualität, Systemintegration und klar messbare Anwendungsfälle. Management Summary Industrieunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben den KI-Einstieg geschafft, befinden sich aber…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
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KI hat sich vom Hilfsmittel zum aktiven Akteur in Cyberattacken regierungsnaher Angreifer entwickelt. TrendAI, der Enterprise-Cybersecurity-Geschäftsbereich von Trend Micro, veröffentlicht seinen APT (Advanced Persistent Threat)-Lagebericht für das erste Halbjahr 2026. Die Zwischenbilanz zeigt: KI hat das Stadium isolierter Experimente verlassen. Staatliche Akteure setzten KI in mehr Phasen des Angriffszyklus ein als je zuvor. Zwischen…
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Effizientes Datenmanagement: Warum KI-Kosten schon im Data Layer entschieden werden
Unternehmen optimieren bei KI häufig am Modell – und übersehen den eigentlichen Kostentreiber: die Datenarchitektur. Wer Token-Verbrauch, Kopien, Governance und Kontextbereitstellung früh kontrolliert, senkt nicht nur Ausgaben, sondern schafft auch die Grundlage für skalierbare, vertrauenswürdige KI-Anwendungen. Management Summary KI-Kosten entstehen nicht erst beim Modellaufruf, sondern bereits bei Datenaufbereitung, Kontextauswahl, Zugriffspfaden und Kopien. Agentische KI…
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Von kontinuierlichen Lasten zu volatilen Spitzen: Zuverlässige Stromversorgung für moderne KI-Systeme
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Threat Hunting Report 2026 : KI ist heute fester Bestandteil moderner Cyberangriffe
Cyberangreifer operationalisieren künstliche Intelligenz nicht nur, um Schwachstellen innerhalb von Stunden auszunutzen, sondern auch, um KI, die in Unternehmen eingesetzt wird, anzugreifen. Zudem nutzen Angreifer sie auch, um Angriffe entlang der Software-Lieferkette zu skalieren. CrowdStrike hat am 3. August den 2026 Threat Hunting Report veröffentlicht, der verdeutlicht, wie sehr künstliche Intelligenz mittlerweile Bestandteil von…
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Schaufenster-Digitalisierung: Wer das Backend vernachlässigt, gefährdet die KI-Transformation
Management Summary Viele Organisationen haben vor allem ihre digitalen Frontends modernisiert, während Backendprozesse weiterhin von Medienbrüchen, manueller Arbeit und Datensilos geprägt sind. Diese Schaufenster-Digitalisierung wird im KI-Zeitalter zum strategischen Risiko, weil KI auf zugängliche, strukturierte und verlässliche Daten angewiesen ist. Verwaltung, Gesundheitswesen, Finanzsektor sowie Groß- und Einzelhandel zeigen unterschiedliche Ausprägungen desselben Problems: moderne Nutzeroberflächen…
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»Eine europäische KI allein macht nicht digital souverän«
Wenn Cloud und KI in Europa gehostet werden, ist das Unternehmen dann digital souverän? Leider nein, denn souverän agieren kann nur derjenige, der vollständige Kontrolle über Prozesse, Technologie und Ergebnisse ausübt. Fehlen Überprüfbarkeit, Nachvollziehbarkeit und echte Entscheidungsfreiheit, bleiben Abhängigkeiten bestehen, gerade beim Einsatz von KI. »Souverän« bedeutet im engeren Wortsinn, selbstbestimmt handeln und entscheiden…
News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Strategien
Leistungsschub mit KI – Quantencomputing-basierte Methoden machen das Training großer KI-Modelle effizient
KI hat in vielen Arbeits- und Lebensbereichen bereits Einzug gehalten. Das Training moderner KI-Modelle erfordert jedoch enorme Rechenressourcen, verbunden mit hohem Energieverbrauch und erheblichen CO₂-Emissionen. Daher muss dieser Bedarf durch intelligente Methoden deutlich gedrosselt werden. Das QC-Train Projektteam aus der infoteam Software AG, dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, der OptWare GmbH sowie den…
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Die neue Bürokratie: KI-Komplexität erhöht den Arbeitsaufwand und drückt auf die Motivation der IT-Teams
Während sich politische Entscheidungsträger und Wirtschaftsvertreter in Deutschland weiterhin darauf konzentrieren, Effizienz zu steigern und Bürokratie abzubauen, deutet eine neue Studie von Freshworks darauf hin, dass viele Unternehmen stattdessen eine neue Ebene interner Bürokratie durch zunehmend komplexe KI-Umgebungen schaffen. Die Ergebnisse des Freshworks Global Cost of Complexity Report – einer Studie unter 12.021 IT-Entscheidungsträgern…
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KI-Governance für Entwickler im Einklang mit deutscher Compliance
Auf dem Okta AI Identity Summit in Frankfurt am Main im Juni sprach die manage it mit Jan Brose, Area Sales Director Auth0 von Okta, über die Herausforderung der Identitätssicherheit in Zeiten von KI-Agenten und benutzerfreundlicher Customer Experience. Herr Brose, was tut Auth0, warum wurde die Firma von Okta im Jahr 2021 gekauft und…
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Governance als Schlüssel für agentische KI
Management Summary Agentische KI verändert die Spielregeln: Aus reaktiven Assistenten werden operative Akteure, die selbstständig auf Daten und Systeme zugreifen, Prozesse koordinieren und Aktionen auslösen. Governance wird zur Schlüsselarchitektur: Eine zentrale Kontrollschicht muss Rollen, Rechte, Freigaben und Verantwortlichkeiten technisch durchsetzen und jeden Zugriff nachvollziehbar machen. Regulatorik erhöht den Handlungsdruck: Der EU AI Act verlangt belastbare…
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KI im Kundenservice: Viele Unternehmen bauen Bots vor kaputte Prozesse
Warum KI im Kundenservice nicht an der Sprache scheitert, sondern an der Integration. Zum Ferienstart steigt das Anfragevolumen in vielen Servicecentern deutlich. Airlines, Reiseanbieter, Mobilitätsdienste und Versicherer müssen Umbuchungen, Statusfragen, Reklamationen und kurzfristige Änderungen schnell bearbeiten. Genau hier zeigt sich, ob KI im Kundenservice produktiv eingebunden ist oder nur eine weitere Dialogschicht bildet.…
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70 Jahre KI: Der Wettbewerb verlagert sich von den Modellen zur Umsetzung
Management Summary Strategie vor Aktionismus: Der nachhaltige KI-Erfolg hängt weniger von maximaler Modellleistung als von klar definierten Einsatzszenarien, passenden Autonomiegraden und einer konsequenten Umsetzungsstrategie ab. Mehrwert entsteht im operativen Alltag: KI sollte reale Geschäftsprobleme lösen und insbesondere Mitarbeitende in Handel, Produktion, Logistik und Lieferketten wirksam unterstützen. Vertrauen wird zum Wettbewerbsfaktor: Unternehmen müssen menschliche und automatisierte…
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Industrielle KI: Warum Deutschlands nächster Wettbewerbsvorteil im Datenkeller liegt
Die Verbindung von Engineering, Produktion und Betrieb wird zur entscheidenden Architekturfrage der Industrie. Die Partnerschaft von Siemens und IFS zeigt exemplarisch, wohin sich industrielle KI entwickelt: weg von isolierten Pilotprojekten, hin zu geschlossenen Datenkreisläufen, vertrauenswürdigen digitalen Zwillingen und neuen Formen industrieller Wertschöpfung. Industrielle KI entfaltet ihren Wert erst, wenn Konstruktionswissen, Produktionsdaten, Wartungsinformationen und reale Betriebsleistung…
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KI und Industrie 4.0: »Deutschlands wichtigster Rohstoff liegt noch im Keller«
Management Summary Deutschlands Industrie verfügt über große, bislang ungenutzte Datenbestände, die als strategischer Rohstoff für KI-Anwendungen erschlossen werden müssen. Der Aufbau leistungsfähiger industrieller KI erfordert mehr unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, Vertrauen und gemeinsame Daten- sowie Infrastrukturmodelle. Deutschland besitzt starke Forschung und Industrie, nutzt diese Stärken jedoch noch zu projektorientiert und zu wenig operational für digitale Wertschöpfung. Ein…
News | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Strategien
Siemens und IFS gehen Partnerschaft für die KI-gestützte Verbindung von Entwicklung, Produktion und Betrieb ein
Industrielle KI soll Entwicklung, Produktion und Anlagenbetrieb in einem kontinuierlichen Kreislauf verbinden, von der Konstruktionsvorgabe bis zum realen Betriebsergebnis. Das Ziel: mehr Produktivität und Anpassungsfähigkeit für Hersteller durch die Verknüpfung KI-nativer Produktionsplanung mit Asset-Management-Systemen. IFS, ein Anbieter von industrieller KI-Software, hat eine neue strategische Partnerschaft mit Siemens angekündigt. Ziel ist es, die Expertise und…