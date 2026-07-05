Regionale Rechenzentren – Die souveräne KI-Antwort für den deutschen Mittelstand

Management Summary

Digitale Souveränität wird zum strategischen Imperativ: Mittelständische Unternehmen suchen KI‑Fähigkeiten ohne Abhängigkeit von Hyperscalern – regionale Rechenzentren mit EU‑Eigentümerstruktur erfüllen genau diese Anforderungen. Infrastruktur-Lücke zwischen Keller‑IT und Hyperscaler schließt sich: Moderne regionale RZ bieten 15–50 kW pro Rack für KI‑Inferenz – ausreichend für produktive, wertschöpfende Workloads im Mittelstand. Wirtschaftlichkeit durch flexible Einstiegsmodelle: GPU‑as‑a‑Service reduziert Capex‑Risiken und erlaubt später den Wechsel zu eigener Hardware oder dedizierten Cages im regionalen RZ. Rechtssicherheit statt extraterritorialer Risiken: Ein BSI‑C5‑Testat allein reicht nicht – entscheidend ist der Schutz vor CLOUD Act & Co., den nur EU‑kontrollierte Betreiber garantieren. Nähe schafft Vertrauen und Resilienz: Regionale RZ bieten deutsche Ansprechpartner, kurze Wege, Tier‑3‑Redundanz und nachhaltige Betriebsmodelle – ideal für kritische KI‑Workloads im industriellen Umfeld.

Die öffentliche Debatte über digitale Souveränität und KI pendelt zwischen Verheißung und Untergang. Zwischen Produktivitätssprüngen, neuen Geschäftsmodellen und Autonomie auf der einen und Know-how-Verlust, Abhängigkeit und Insolvenz auf der anderen Seite. Die Realität in Deutschland liegt in der Mitte: Die Lücke zwischen globalem Hyperscaler und eigenem Serverraum schließt eine Infrastrukturkategorie, die zur mittelständisch geprägten Wirtschaft passt: das regionale, souveräne Rechenzentrum.

Laut Bitkom setzen bereits 36 Prozent der Unternehmen generative KI ein, mehr als die Hälfte nennt rechtliche Hürden, fehlendes Know-how und Personalmangel als zentrale Hemmnisse [1]. Dies trifft insbesondere auf den Mittelstand zu, der die deutsche Wirtschaft prägt. Denn hier entstehen die Lösungen, die über Jahrzehnte Deutschlands Stärke auf dem Weltmarkt gesichert haben und mithilfe von KI auch weiterhin zu erhalten versprechen.

On-prem versus Hyperscaler ist die falsche Wahl

Doch bislang fehlt vielen Unternehmen die notwendige Infrastruktur. Laut einem Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz von 2025 geht noch rund die Hälfte der IT-Anschlussleistung auf traditionelle Rechenzentren zurück, die sozusagen »im eigenen Keller« der Unternehmen stehen [2]. Hinzu kommen die notwendigen Investitionen. Dazu zählen Beschaffung und Einrichtung von GPU-Clustern auf aktueller Hardware, redundante Kühlung, Notstromversorgung, 24/7-Betrieb und Spezialistenteams, die der Arbeitsmarkt nur selten hergibt. Das dürfte viele Unternehmen, insbesondere im Mittelstand, überfordern.

Diese Investitionen sind bislang die Domäne der globalen Hyperscaler. Daraus die Schlussfolgerung zu ziehen, die digitale Souveränität zugunsten von KI aufzugeben, wäre jedoch grundfalsch. Die gute Nachricht lautet: Die Inferenz-Workloads, die in Zukunft den Kern industrie- und unternehmensspezifischer Lösungen bilden werden, sind gar nicht auf die Ressourcen der Hyperscaler angewiesen. Stattdessen auf regionale Rechenzentrumsanbieter zurückzugreifen, genügt. Und die Kapazitäten sind heute schon vorhanden.

Dezentrale Rechenzentrumslandschaft verschafft Optionen

Deutschland besitzt eine einmalige dezentrale Rechenzen-trumslandschaft. Von den rund 2,3 Gigawatt Anschlussleistung entfallen mehr als die Hälfte, etwa 1,2 Gigawatt, auf kleinere und mittlere Rechenzentren. Prognosen gehen bis 2030 von rund 3 Gigawatt Netzanschlussleistung aus. Diese verteilte Struktur ist keine Schwäche, sondern der eigentliche Hebel für den souveränen KI-Betrieb, insbesondere für den Mittelstand.

Ein regionales Rechenzentrum weist typischerweise bis zu 25 Megawatt Netzanschlussleistung auf, also klar unterhalb der Hyperscaler-Klasse. Für Inferenz-Workloads reichen im Schnitt 15 kW bis 50 kW Leistung pro Rack aus.

Dieses differenzierte Infrastrukturangebot leistet einen entscheidenden Beitrag, um finanzielle Risiken im Mittelstand zu vermeiden. Die Unternehmen befinden sich aktuell in einer Phase, die von Versuch und Irrtum gekennzeichnet ist. Es dauert, bis die wirklich wertschöpfenden KI-Workloads und die dafür benötigten Infrastrukturen gefunden sind. Bis dahin ist es in vielen Fällen wirtschaftlich, zum KI-Einstieg ein Multimandantenangebot wie GPU-as-a-Service zu nutzen. Danach haben die Unternehmen die Wahl, entweder eine On-prem-Infrastruktur aufzubauen, einen eigenen Cage im regionalen Rechenzentrum zu mieten oder bei dem Serviceangebot zu bleiben.

Digitale Souveränität braucht mehr als ein BSI-C5-Testat

Digitale Souveränität bedeutet Kontrolle über Daten, Code und kryptografische Schlüssel. Sie bedeutet aber vor allem Schutz vor extraterritorialen Zugriffen nach US CLOUD Act oder chinesischem Cyber Security Law sowie die volle Erfüllung europäischer Regelwerke. Ein BSI-C5-Testat allein reicht dafür nicht aus. Denn es gilt nur in eine Richtung und besagt, dass die Rechenzentrumsbetreiber die Daten ihrer Kunden ausschließlich innerhalb Deutschlands lagern. Ungelöst bleibt jedoch das Problem, dass ausländische Muttergesellschaften oder Investoren im Ernstfall den Zugriff auf Anweisung ihrer Regierungen erzwingen können und müssen [3].

Regionale Rechenzentren, deren Eigentümer und Investoren aus der EU stammen, haben dieses Problem nicht. Sie sind folglich ideal positioniert, um die Voraussetzung für digitale Souveränität und eine sichere KI-Nutzung im deutschen Mittelstand zu schaffen.

Nähe erleichtert die Entscheidung

Wer jahrzehntelang sein eigenes Rechenzentrum betrieben hat, wird den Schritt in ein externes Rechenzentrum nicht leichtfertig tun. Wer jedoch nur wenige Kilometer zu seiner KI-Infrastruktur fahren muss und bei möglichen Problemen jederzeit deutsche Ansprechpartner anrufen kann, ist keine Nummer, sondern ein Kunde, der erkannt wird. Außerdem arbeiten viele Mittelständler teilweise seit Jahrzehnten mit ihrem IT-Dienstleister »um die Ecke« zusammen. Dort arbeiten die ersten Ansprechpartner und Berater, wenn es um die Identifizierung, Implementierung und am Ende den Betrieb wertschöpfender KI-Workloads geht. Da ist es gut, wenn auch das Rechenzentrum, das diese Workloads beherbergt, unweit vom Unternehmenssitz steht.

Hinzu kommt, dass KI-Inferenz-Workloads, die zum Beispiel in der Produktion genutzt werden, ausfallsicher sein müssen. Regionale Rechenzentren mit Tier-3-Redundanz können genau das liefern, auch über verschiedene Standorte hinweg. Zudem lassen sich regionale Rechenzentren grundsätzlich nachhaltiger betreiben als Großanlagen – keine 100-Megawatt-Anschlusslasten, die ganze Regionen überfordern, sondern verteilte Einheiten, die sich mit Ökostrom betreiben, effizienter kühlen und leichter mit kommunalen Wärmesystemen koppeln lassen.

In der Mitte liegt die Zukunft

So ergibt sich ein klares Bild. Regionale Rechenzentren vereinen digitale Souveränität, KI-Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit – leistungsfähig für moderne KI-Workloads, rechtssicher für echte Souveränität und nah genug, um den Mittelstand als das zu behandeln, was er ist: der wirtschaftliche Kern dieses Landes.

FAQ Was sind souveräne regionale Rechen­zentren?

Souveräne regionale Rechenzentren sind dezentrale Infrastrukturstandorte mit typischerweise 25 MW Anschlussleistung, die KI-Workloads für Unternehmen in räumlicher Nähe betreiben und im Eigentum europäischer Betreiber und Investoren stehen. Reicht die Leistung regionaler Rechenzentren für KI-Anwendungen?

Ja. Für KI-Inferenz – den dominanten produktiven KI-Workload im Mittelstand – genügen in der Regel 15 – 50 kW pro Rack. GPU-dichte Konfigurationen mit 400 – 500 kW sind ebenfalls verfügbar. Warum reicht ein BSI-C5-Testat nicht für digitale Souveränität?

C5 regelt nur den Speicherort, nicht aber den Eigentums­hintergrund oder den Schutz vor extraterritorialen Gesetzen wie dem US CLOUD Act. Welche Einstiegsoption empfiehlt sich für den Mittelstand?

GPU-as-a-Service in einem regionalen Rechenzentrum. Diese Option minimiert Capex-Risiko und ermöglicht später den Wechsel auf eigene Hardware. Fazit: Souveräne regionale Rechenzentren sind die

strukturell passende Antwort auf die KI-Anforderungen

des deutschen Mittelstands. Sie kombinieren KI-Leistungs­fähigkeit (15 - 50 kW pro Rack), digitale Souveränität (EU-Eigentümerstruktur, Schutz vor extraterritorialem Zugriff)

und Nähe (deutscher Service, Tier-3-Resilienz, kommunale Anbindung) – drei Anforderungen, die in der Regel weder Hyperscaler noch klassische On-Premises-Lösungen

gleichzeitig erfüllen.

Murat Turgut verantwortet Vertrieb und Kundenservice des Co-Location-Rechenzentrumbetreibers NorthC in Deutschland. Er verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und Branchenexpertise im deutschsprachigen Rechen­zentrumsmarkt, die er in leitenden Positionen unter anderem bei namhaften Firmen wie Colt Technology Services, Digital Realty MainCubes erworben hat.

[1] Vgl. KI-Nutzung im deutschen Mittelstand (36 %) Bitkom Research, »Künstliche Intelligenz 2025«, Pressemitteilung vom 15. September 2025: https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Durchbruch-Kuenstliche-Intelligenz

[2] Vgl. Stand und Entwicklung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, Gutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vom 17.01.2025, S. 33: https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/stand-und-entwicklung-des-rechenzentrumsstandorts-deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=10

[3] Vgl. Zertifizierungen (BSI C5, ISO 27001/27017/27018/42001) BSI, Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5): https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Unternehmen-und-Organisationen/Informationen-und-Empfehlungen/Empfehlungen-nach-Angriffszielen/Cloud-Computing/Kriterienkatalog-C5/kriterienkatalog-c5_node.html

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