Internetknoten machen Europas Cloud-Landschaft souveräner – Mehr Souveränität, weniger Risiko

Management Summary

Digitale Souveränität wird zum strategischen Prüfstein: Geopolitische Risiken, Lieferkettenstörungen und Abhängigkeiten von US‑Hyperscalern zwingen Unternehmen, ihre Cloud‑Strategien neu auszurichten und Resilienz als Kernziel zu definieren. Europa verliert im KI‑Computing an Boden: Trotz Leuchtturmprojekten wie dem Exascale‑Supercomputer Jupiter stehen nur noch 5 % der globalen Supercomputing‑Kapazitäten in Europa – ein Risiko für Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Hybride und Multi‑Cloud‑Modelle setzen sich durch: Unternehmen verteilen Workloads gezielt über Private‑ und Public‑Clouds, um Abhängigkeiten zu reduzieren, Compliance zu sichern und technische Stärken verschiedener Anbieter zu kombinieren. Internetknoten stärken Kontrolle und Resilienz: Internet Exchanges wie DE‑CIX ermöglichen private, regionale Datenpfade, optimieren Latenzen und Egress‑Kosten und schaffen die Grundlage für souveräne Multi‑Cloud‑Architekturen. Regionale Superscaler gewinnen an Bedeutung: Europäische Cloud‑Anbieter bieten datenschutzkonforme, interoperable Dienste und verbessern die Verhandlungsposition von Unternehmen gegenüber globalen Plattformen.

Geschäftliche Risiken und geopolitische Unwägbarkeiten: Europas digitale Souveränität steht auf dem Prüfstand. Unternehmen setzen zunehmend auf hybride Clouds, regionale Anbieter und Internetknoten. Internet Exchanges machen Europas Clouds souveräner.

Er ist in etwa 50 Containern modular verpackt, steht in der rheinischen Provinz bei Jülich und kann so schnell rechnen wie eine Million Smartphones: Anfang September 2025 ging der Supercomputer Jupiter an den Start [1]. Er soll Klimamodelle simulieren, neue Arzneimittel entwickeln – und Europas digitale Souveränität in puncto künstlicher Intelligenz (KI) stärken. Schließlich zählt der Rechner der Exascale-Klasse zu den wenigen Exemplaren dieser Art. Beispiel Algorithmen-Training: Während die dafür notwendige Computing-Leistung in den vergangenen fünf Jahren weltweit um den Faktor 3.000 gestiegen ist, hat Europa an Boden verloren [2]. Nur noch 5 Prozent der globalen Supercomputer-Kapazitäten stehen auf dem Kontinent.

Abhängigkeit in der Cloud: Komfort mit Risiken

Lieber andere rechnen lassen – dafür stehen Cloud-Provider bereit. Egal ob Infrastructure-as-a-Service, Serverless Computing oder Container-Orchestrierung – gerade Hyperscaler trumpfen kontinuierlich mit neuen Features und global verfügbaren Ökosystemen auf. Zwar macht genau das die Sache für viele Unternehmen attraktiv. Aber welche Risiken zu einseitige Abhängigkeiten bergen können, hat die jüngste Geschichte gezeigt: Viren bringen globale Lieferketten zum Erliegen, Gaspipelines fliegen in die Luft und Zölle legen den Handel mit Standardchips lahm. Was einst undenkbar war, erscheint mittlerweile möglich.

Unternehmen prüfen Cloud-Strategien

Geschäftliche Risiken und geopolitische Unwägbarkeiten – Umfragen zeigen, was in der Wirtschaft vor sich geht. Laut Cloud Report 2025 von Bitkom halten mehr als drei von vier Unternehmen (78 Prozent) Deutschland für zu abhängig von US-Providern [3]. Jeder zweite Anwender (50 Prozent) sieht sich aufgrund der Politik der US-Regierung gezwungen, die eigene Strategie zu prüfen. Laut EuroCloud Pulse Check 2025 von techconsult messen 83 Prozent der Befragten Souveränität und Resilienz eine hohe Bedeutung bei [4]. 47 Prozent sehen sie sogar als entscheidend für ihre Zukunft. Die Folgen: Während Public Clouds an Bedeutung verlieren, werden Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien immer interessanter. Zugleich rücken europäische Angebote stärker in den Fokus, wie die Umfrage unter 258 IT- und Business-Entscheidern in hiesigen Betrieben ab 50 Beschäftigten zeigt.

Hybride Modelle im Vorteil: Workloads gezielt verteilen

Weniger Abhängigkeit, mehr Resilienz – Unternehmen legen ihre Zukunft kaum noch leichtfertig in die Hand eines großen Anbieters. Stattdessen nutzen laut techconsult 57 Prozent der Befragten hybride Lösungen. Künftig wollen 22 Prozent auf eine Multi-Cloud-Strategie setzen – Tendenz steigend. Die Vorteile liegen auf der Hand: Hybride Modelle verbinden die Stärken aller Welten. Anwender behalten zum Beispiel kritische Workloads und vertrauliche Daten in der Private Cloud und lagern nur noch bestimmte Ressourcen und Applikationen in Public Clouds aus.

Die gezielte Verteilung von Workloads entwickelt sich zunehmend zu einem Erfolgsfaktor. Unternehmen erkennen, dass verschiedene Anwendungen und Services unterschiedliche Anforderungen mit sich bringen. So kann ein Anbieter mit GPUs für KI überzeugen, während ein anderer mit leistungsstarken Datenbanken oder ausgeprägten Compliance-Funktionen punktet. Ein differenzierter Ansatz erlaubt es, für jede Applikation die bestgeeignete Umgebung zu wählen und Synergien zwischen den Plattformen zu schaffen. Dabei sind besonders europäische Anbieter als regionale Antwort auf die Hyperscaler aus Übersee gefragt: Die sogenannten Superscaler bieten Dienste mit einem vorrangig regionalen Fokus europaweit sowie EU-Datenschutz-konform an [5].

Private Wege in die Cloud: Mehr Souveränität für Unternehmen

Ob Backup & Disaster Recovery, Kubernetes Cluster oder Compliance – Internetknoten spielen für den Wunsch hiesiger Unternehmen nach einer digital souveräneren und resilienteren Cloud eine Schlüsselrolle. Wo immer sich Firmen, Netzwerke und Clouds an Internet Exchanges zusammenschalten, tauschen sie Daten kontrolliert und lokal untereinander aus. Die physischen Pfade, auf denen sich Bits und Bytes am öffentlichen Internet vorbei bewegen, lassen sich genau regeln und definieren. Zudem bieten Betreiber eigene virtuelle Routing-Dienste speziell für Clouds an: Wer sich an den Cloud ROUTER von DE-CIX anschließt, vernetzt sich über seinen Port direkt und privat mit Cloud-Plattformen und rund 400 Data Centern in Europa [6]. Workloads und Datenflüsse lassen sich im Self-Service über unterschiedliche Anbieter hinweg integrieren und zusammenschalten, Egress-Kosten reduzieren sowie Bandbreiten und Latenzzeiten optimieren. An die Plattform sind globale, regionale sowie spezialisierte Clouds angeschlossen. Über den Software-definierten Routing-Dienst realisieren Firmen flexible und interoperable Multi-Cloud-Strategien. Dabei ist der Service nicht an einzelne Rechenzentren gebunden, sondern europaweit verfügbar, etwa in Deutschland, Spanien, Frankreich oder den nordischen Ländern.

Laut Bitkom-Report steht für 62 Prozent der Unternehmen fest: Ohne Cloud kein Geschäftsmodell. Und 54 Prozent der Befragten planen laut techconsult, sich auch in Zukunft für hybride Betriebsformen zu entscheiden. Wer auf transparente Lösungen, kontrollierbare Datenflüsse und diversifizierte Provider setzt, stärkt die eigene digitale Souveränität und Verhandlungsposition gegenüber den Anbietern. Zurück nach Jülich. 500 Millionen Euro hat der Superrechner gekostet. Nach den Experten von Deloitte ist das der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein: Denn demnach wären 60 Milliarden Euro nötig, um den Bedarf an souveräner KI-Infrastruktur zu decken – und das allein für Deutschland [7].

Harald Kriener ist Head of Global Customer Success Management bei DE-CIX. Er leitet ein Team aus erfahrenen Interconnection-Experten und engagierten IT-Nachwuchskräften, die nicht nur Netzbetreiber, sondern auch nationale und internationale Unternehmen dabei unterstützen, unterschiedliche Interconnection-Strategien und zukünftige Lösungsszenarien zu planen und umzusetzen. Kriener hat seine Ausbildung im Bereich der klassischen Softwareentwicklung und Organisation abgeschlossen. In seiner Berufslaufbahn war er über 20 Jahre Geschäftsführender Eigentümer eines Internet Service Providers und Systemhauses.

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