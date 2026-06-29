Der Schlüssel zu souveräner und vertrauenswürdiger KI in der öffentlichen Verwaltung – Confidential AI

Management Summary
-
Öffentliche Verwaltung steht zwischen Effizienzgewinn und Datenhoheit: Generative KI kann Dokumentenanalysen, Wissenszugriffe und Entscheidungsprozesse massiv beschleunigen – doch Behörden müssen gleichzeitig höchste Anforderungen an Datenschutz, Vertraulichkeit und staatliche Souveränität erfüllen.
-
Cloud‑basierte KI‑Dienste kollidieren mit Souveränitätsanforderungen: Werden sensible Verwaltungs‑ oder Gesundheitsdaten in globale KI‑Plattformen eingespeist, verlieren Institutionen Kontrolle über Speicherort, Zugriff und regulatorische Konformität – ein zentrales Risiko für den öffentlichen Sektor.
-
Confidential AI schützt Daten auch während der Verarbeitung: Durch hardwareisolierte Ausführungsumgebungen (Confidential Computing) bleiben Daten selbst während der KI‑Inferenz verschlüsselt und für Administratoren oder Cloud‑Provider unzugänglich – ein entscheidender Sicherheitsgewinn.
-
Sichere KI‑Architekturen ermöglichen flexible Modellwahl: Lösungen wie GenAI‑Firewalls kombinieren interne Wissensbestände, RAG‑Verfahren und automatische Pseudonymisierung, sodass externe KI‑Modelle genutzt werden können, ohne dass sensible Inhalte die geschützte Umgebung verlassen.
-
Souveräne KI wird zum Fundament moderner Verwaltung: Confidential AI schafft die Basis für effiziente Prozesse, sichere Cloud‑Nutzung und geringere Abhängigkeit von einzelnen Anbietern – und stärkt damit Vertrauen, Compliance und digitale Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen.
Künstliche Intelligenz verspricht der öffentlichen Verwaltung mehr Effizienz, schnellere Auswertungen und besseren Zugang zu komplexen Wissensbeständen. Doch je sensibler die verarbeiteten Daten sind, desto drängender wird die Frage, wie sich Datenschutz, Sicherheit und digitale Souveränität beim Einsatz moderner KI-Systeme gewährleisten lassen. Confidential AI zeigt, wie Behörden die Potenziale generativer KI nutzen können, ohne die Kontrolle über kritische Informationen aus der Hand zu geben.
Künstliche Intelligenz entwickelt sich zunehmend zu einem zentralen Werkzeug moderner Organisationen – auch im öffentlichen Sektor. Generative KI-Systeme und Large Language Models (LLMs) eröffnen neue Möglichkeiten, große Mengen an Dokumenten zu analysieren, komplexe Sachverhalte aufzubereiten oder Verwaltungsprozesse effizienter zu gestalten. Gerade Behörden und öffentliche Einrichtungen arbeiten täglich mit umfangreichen Wissensbeständen, von Gesetzestexten über Akten bis hin zu statistischen Daten. KI kann dabei helfen, diese Informationen schneller zugänglich zu machen und Mitarbeitende in ihrer Arbeit zu unterstützen.
Gleichzeitig steigen die Erwartungen an eine moderne, digitale Verwaltung. Bürgerinnen und Bürger erwarten schnelle Auskünfte, transparente Verfahren und effizientere Prozesse. KI kann hier einen wichtigen Beitrag leisten – etwa bei der strukturierten Auswertung großer Dokumentenmengen oder bei der Unterstützung von Fachpersonal in komplexen Entscheidungsprozessen.
Doch gerade dort, wo große Datenbestände verarbeitet werden, entstehen auch neue Herausforderungen. Denn öffentliche Institutionen tragen eine besondere Verantwortung für den Schutz sensibler Informationen. Verwaltungsdaten, Gesundheitsdaten oder sicherheitsrelevante Informationen unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen und dürfen nicht unkontrolliert in externe Systeme gelangen.
Digitale Souveränität als Voraussetzung für KI-Einsatz
Der Einsatz generativer KI in der Verwaltung steht deshalb häufig in einem Spannungsfeld: Auf der einen Seite stehen enorme Effizienzpotenziale, auf der anderen Seite der Anspruch, staatliche Datenhoheit und digitale Souveränität zu wahren.
Viele heute verfügbare KI-Dienste werden über globale Cloudplattformen bereitgestellt. Werden sensible Informationen in solche Systeme eingespeist, besteht die Gefahr, dass Daten außerhalb des eigenen Einflussbereichs verarbeitet werden. Für Behörden und öffentliche Einrichtungen ist dies problematisch – sowohl aus datenschutzrechtlicher Perspektive als auch im Hinblick auf staatliche Souveränität.
Hinzu kommen neue sicherheitstechnische Risiken. Moderne KI-Systeme können selbst Ziel neuartiger Angriffe werden, etwa durch manipulierte Eingaben oder sogenannte Prompt-Injection-Techniken. Diese können dazu führen, dass Systeme entgegen ihren vorgesehenen Schutzmechanismen vertrauliche Informationen preisgeben oder unerwartete Ergebnisse erzeugen.
Für den öffentlichen Sektor stellt sich daher eine zentrale Frage: Durch welche GenAI-Security-Lösungen lassen sich die Vorteile moderner KI-Technologien nutzen, ohne die Kontrolle über sensible Daten zu verlieren?
Confidential AI: Daten auch während der Verarbeitung schützen
Eine vielversprechende technologische Antwort auf diese Herausforderung bietet der Ansatz der Confidential AI. Ziel dieses Konzepts ist es, KI-Systeme so zu betreiben, dass Daten während ihres gesamten Lebenszyklus geschützt bleiben – nicht nur bei der Speicherung oder Übertragung, sondern auch während der Verarbeitung selbst.
Die Grundlage bildet dabei das Prinzip des Confidential Computing. Dabei werden Anwendungen in vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen betrieben, die hardwareseitig isoliert sind. Innerhalb dieser geschützten Enklaven bleiben Daten verschlüsselt und können selbst von privilegierten Systemkomponenten – etwa Administratoren oder Cloud-Anbietern – nicht eingesehen werden.
Dieser Ansatz schließt eine wichtige Sicherheitslücke klassischer IT-Architekturen. Während Daten im Ruhezustand und während der Übertragung üblicherweise verschlüsselt sind, liegen sie während der Verarbeitung in vielen Systemen im Klartext vor – etwa während der AI Inferences. Confidential Computing sorgt dafür, dass auch dieser Verarbeitungsschritt geschützt bleibt und ermöglicht öffentlichen Einrichtungen somit auch einen wesentlich breiteren Handlungsspielraum bei der Wahl des Cloud-Anbieters. Das BSI nennt in seinem Leitfaden für den Einsatz von Cloud-Lösungen im VS-Kontext der Bundesverwaltung sogar explizit Confidential Computing als wirksame Maßnahme, um VS-Daten während ihrer Verarbeitung vor dem Zugriff und der Manipulation durch den Cloud Provider hinreichend zu schützen [1].
Für Behörden bedeutet dies: Mithilfe von Confidential Computing und im speziellen auch Confidential AI erweitern sie ihre Flexibilität bei der Wahl des Cloud-Anbieters erheblich und können sogar von frei verfügbaren KI-Systemen profitieren, ohne dass sensible Informationen die geschützte Umgebung verlassen oder für unbefugte Parteien sichtbar werden.
Architektur souveräner Plattformen
Auf Basis des Confidential Computing entstehen neue Architekturen für den sicheren Einsatz von KI – wie etwa die GenAI-Firewall Garnet des deutschen Startups enclaive. Im Rahmen dieser Confidential-AI-Lösung werden interne Datenbestände zunächst in einer geschützten Infrastruktur verarbeitet und strukturiert. Dokumente werden beispielsweise vektorisiert und mit Metadaten angereichert, sodass KI-Systeme sie effizient durchsuchen können.
Mitarbeitende interagieren anschließend über eine gesicherte Benutzeroberfläche mit dem System und prompten in natürlicher Sprache. Das KI-System analysiert zunächst die vorhandenen internen Datenbestände und erstellt daraus eine Antwort. Bei diesem Verfahren, das als Retrieval-Augmented Generation bezeichnet wird, generiert die KI ihre Antworten auf Basis vorhandener Informationen.
Soll eine Anfrage zusätzlich durch externe KI-Modelle ergänzt oder validiert werden, können sensible Inhalte zuvor automatisch identifiziert und pseudonymisiert werden. Externe Modelle erhalten damit lediglich abstrahierte Informationen, während die eigentlichen Daten innerhalb der geschützten Umgebung verbleiben. Die finale Antwort wird anschließend wieder mit den internen Informationen zusammengeführt und den Nutzerinnen und Nutzern bereitgestellt.
Diese Architektur ermöglicht es Organisationen, moderne und frei verfügbare KI-Modelle flexibel zu nutzen und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten zu behalten.
Souveräne KI als Baustein moderner Verwaltung
Der Einsatz von Confidential Computing eröffnet dem öffentlichen Sektor neue Chancen. Behörden können Cloud- und KI-Technologien nutzen, um große Wissensbestände zu erschließen, komplexe Analysen zu beschleunigen und Mitarbeitende in ihrem Arbeitsalltag zu unterstützen – ohne dabei Kompromisse bei Datenschutz und Informationssicherheit eingehen zu müssen.
Darüber hinaus trägt dieser Ansatz auch zur digitalen Souveränität bei. Wenn sensible Daten innerhalb kontrollierter Infrastrukturen verarbeitet werden und Organisationen flexibel zwischen verschiedenen Cloud-Service-Providern und KI-Modellen wählen können, sinkt die Abhängigkeit von einzelnen Anbietern oder Plattformen.
Gerade für staatliche Institutionen ist diese Unabhängigkeit ein zentraler Faktor. Eine souveräne KI-Infrastruktur ermöglicht es, Innovation voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über kritische Daten und Systeme zu behalten.
Confidential AI ist der entscheidende Baustein einer zukunftsfähigen digitalen Verwaltung, die die Potenziale moderner Technologien nutzt und zugleich das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern in den verantwortungsvollen Umgang mit Daten stärkt.
Norbert Müller ist Chief Strategy Officer bei enclaive und für die strategische Geschäftsentwicklung verantwortlich. Zuvor war er Vice President von secunet Cloud Solutions und CEO von SysEleven. Als Experte für souveräne Cloud-Projekte, insbesondere im Public Sector, engagiert er sich zudem im Vorstand des Bitkom-AK Cloud-Politik & Gaia-X.
[1] https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Geheimschutz/Leitfaden_Cloud-Loesungen_Bundesverwaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=4
Illustration: © Stuardesa77 | Dreamstime.com
138 Artikel zu „Confidential AI“
News | Künstliche Intelligenz | Strategien
Strategien und Taktiken zu Confidential AI
Künstliche Intelligenz wird häufig als latente Gefahr für die Datensouveränität von Unternehmen beschrieben. Wer sich dieser Gefahr nicht aussetzen will, muss Strategien und Taktiken für den sicheren und zugleich produktiven Umgang mit KI entwickeln. VNC erklärt die wichtigsten Parameter von Confidential AI. Künstliche Intelligenz und Confidential Computing stehen in einem scheinbar unauflösbaren Spannungsverhältnis: Einerseits stellt…
News | Business Process Management | IT-Security | Services | Strategien
Confidential Supply Chains: Wie Unternehmen ihre Softwarelieferkette strategisch absichern
In den letzten Jahren haben Supply-Chain-Angriffe zeitweise ganze Branchen lahmgelegt oder massenhaften Datendiebstahl ermöglicht. Vor dem Hintergrund des EU-Cyber-Resilience-Acts wird von Softwareherstellern daher künftig nicht nur Transparenz, sondern auch nachweisbare Integrität ihrer Komponenten verlangt. Kryptografisch gesicherte Pipelines und Confidential Computing ermöglichen hier eine belastbare, auditfähige Lieferkette. Aber wie sieht eine solche »Confidential Supply Chain« in…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung
enclaive und Bare.ID kooperieren: Confidential Cloud Computing trifft digitales Identitätsmanagement
enclaive, einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich Confidential Computing, und Bare.ID, einer der führenden deutschen SSO-as-a-Service-Anbieter, arbeiten ab sofort bei der Bereitstellung innovativer, sicherer und flexibler Authentisierungsservices zusammen. Die Kombination der Confidential Cloud Computing-Plattform von enclaive mit der Authentifizierungstechnologie von Bare.ID ermöglicht es Unternehmen, eine sichere End-to-End-Kommunikation, lückenlose Compliance und digitale Souveränität zu gewährleisten.…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Infrastruktur | IT-Security | Services | Strategien
Deutschlands digitale Identität vor der europäischen Wende
AMLR, EUDI-Wallet und wachsende Betrugsrisiken verändern digitale Identitätsprozesse. Für Unternehmen und öffentliche Stellen wird entscheidend, etablierte Verfahren und neue europäische Vertrauensdienste sicher miteinander zu verbinden. Deutschland verfügt über etablierte und regulierte Verfahren für die digitale Identitätsprüfung. Videoidentifikationsverfahren ermöglichen es insbesondere Banken, Fintechs und anderen regulierten Unternehmen, Personen bei digitalen Registrierungs- und Vertragsabschlussprozessen aus der…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
Ein weiterer Krisenfaktor: Die internationale Abhängigkeit von der Produktion von Computer-Chips in Taiwan
Globale Chipabhängigkeit von Taiwan wird zum geopolitischen Risikofaktor Die weltweite Halbleiterproduktion ist hochgradig konzentriert – und Taiwan bildet mit rund 60 % der globalen Chipfertigung sowie über 90 % der High‑End‑Chips das strategische Zentrum dieser Industrie. Der Artikel zeigt, wie geopolitische Spannungen, militärische Drohkulissen und wirtschaftliche Rivalitäten die Abhängigkeit westlicher Volkswirtschaften in ein systemisches Risiko verwandeln.…
News | Business Process Management | Infrastruktur | Logistik | Produktmeldung
Arvato implementiert neuen Omnichannel-Hub für Tom Tailor
Erweiterung der bestehenden Partnerschaft um performancebasierte Nachversorgung des B2B-Geschäfts. Zentrale Steuerung von B2C- und B2B-Prozessen erhöht Geschwindigkeit und reduziert Komplexität. Automatisierung und integrierte Abläufe verbessern Reaktionsfähigkeit und Lieferperformance. Arvato, Anbieter von Supply-Chain- und E-Commerce-Lösungen, baut die langjährige Partnerschaft mit der Mode- und Lifestyle-Marke Tom Tailor weiter aus und übernimmt künftig neben dem bestehenden B2C-Geschäft…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Confidential Computing für die digitale Souveränität – Sichere Datenverarbeitung in unsicheren Zeiten
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wollen ihre Daten in der Cloud verarbeiten können, ohne dabei Vertraulichkeit, Datenhoheit oder Compliance zu gefährden. Confidential Computing gilt als Schlüsseltechnologie, um genau dies zu erreichen. Worauf ist bei der Implementierung von Confidential Computing zu achten?
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Strategien
Confidential Computing: Sichere Datenverarbeitung in unsicheren Zeiten
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen wollen ihre Daten in der Cloud verarbeiten können, ohne dabei Vertraulichkeit, Datenhoheit oder Compliance zu gefährden. Confidential Computing gilt als Schlüsseltechnologie, um genau dies zu erreichen. Andreas Walbrodt, CEO des Berliner Unternehmens enclaive, erklärt, worauf bei der Implementierung von Confidential Computing zu achten ist. Ob im Gesundheitswesen, der öffentlichen Verwaltung,…
News | Business | Cloud Computing | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem
Ein wettbewerbsfähiges und souveränes europäisches Cloud-Ökosystem erfordert koordinierte Maßnahmen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören die Schaffung geeigneter politischer Rahmenbedingungen, gezielte finanzielle Unterstützung, technische Offenheit, Vertrauen durch Zertifizierungen und abgestimmte Nachfragestrategien. Ohne eine enge Zusammenarbeit zwischen politischen und marktseitigen Akteuren wird das Problem der Skalierbarkeit bestehen bleiben, und europäische Anbieter werden Schwierigkeiten haben, globale Marktanteile zu…
News | Business | Trends 2025 | Cloud Computing | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Cloud-Anwender wollen europäische Datenhoheit – Cloud-Speicher wird auch privat zur Vertrauensfrage
Eine aktuelle Studie zur Nutzung von Cloud-Speichern in Deutschland zeigt, dass 75 Prozent der deutschen Cloud-Nutzenden europäische Datenhoheit fordern und Datenschutzbedenken gegenüber außereuropäischen Anbietern haben. Die Mehrheit der Befragten legt großen Wert auf europäische Serverstandorte und die Einhaltung der DSGVO, selbst wenn dies höhere Kosten bedeutet. Zudem wird deutlich, dass Komfort und Sicherheit bei der…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Infrastruktur | IT-Security | Services
Souverän in der Cloud: Adfinis und enclaive sichern die Software Supply Chain
Adfinis, ein international agierender IT-Dienstleister für Open-Source-Lösungen, und das deutsche Confidential-Computing-Unternehmen enclaive geben ihre neue Partnerschaft bekannt. Die Kooperation kombiniert moderne Verschlüsselungstechnologien mit einem durchgängigen IT-Lifecycle-Ansatz und stärkt die Sicherheit und Souveränität in Cloud-Umgebungen. Cyberattacken zielen immer häufiger auf die Software-Lieferkette: Angreifer schleusen Backdoors, Malware oder Schwachstellen in Open-Source-Komponenten ein, um sich später Zugang…
News | Business Process Management | Digitalisierung | E-Commerce | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Logistik | Services | Tipps
Wie COOs die Supply Chain resilient gestalten: Fünf Erfolgsfaktoren
Die globalen Supply-Chain-Ströme stehen massiv unter Druck: Aktuelle Herausforderungen wie die unklare Situation bei der Zollthematik mit den USA, Verschiebung in Handels- und Warenströmen, weltweite Konflikte und Kriege sowie neue Wettbewerber mit aggressiver Preispolitik oder Umwelteinflüsse und Naturereignisse beeinflussen maßgeblich das Tagesgeschäft. Oft werden die bisherigen Warenströme gestört oder kommen in Teilen zum Erliegen. Verschiebungen…
News | Blockchain | Cloud Computing
Wie Kryptowährung und Blockchain das Cloud Computing revolutionieren
In der sich stetig weiterentwickelnden Welt des Cloud Computing suchen Unternehmen ständig nach innovativen Möglichkeiten, um die Sicherheit zu verbessern, Kosten zu senken und die Betriebsabläufe zu optimieren. Ein solcher Durchbruch ist die Integration von Kryptowährung und Blockchain-Technologie, zwei schnell wachsenden Kräften, die die Landschaft der Cloud-Dienste verändern. Mit der zunehmenden Einführung digitaler Währungen gestalten…
News | Trends 2025 | Business Process Management | Trends Services | Logistik | Services
Supply Chain 2025: Die fünf (möglicherweise) wichtigsten Trends im Überblick
Flexibel, vernetzt, nachhaltig: Die Lieferketten von morgen. Eine resiliente Lieferkette steht für die meisten Unternehmen an oberster Stelle. Risikominimierung, Verbesserung nachhaltiger Praktiken, schlanker Betrieb, schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse und Verbesserung der Termintreue bei überschaubaren Kosten sind dabei Faktoren, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Mit Blick auf das Jahr 2025 und darüber hinaus stellt E2open…
News | Infrastruktur | Logistik
Total-Sperrung des Hamburger Hafens − ein fiktives Gedankenspiel aus der Welt der Supply Chain
Kleine Ursache, große Wirkung — so lassen sich viele Zwischenfälle in der Supply-Chain-Welt zusammenfassen, wie etwa bei der Ever Given, die im März 2023 den Suezkanal, das Nadelöhr der Weltwirtschaft, blockierte. Schiffe konnten nicht mehr über das Rote Meer ins Mittelmeer gelangen und mussten kurzfristig um Südafrika fahren. Als im März 2024 ein Frachtschiff mit…
News | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Logistik | Services
Polykrisen und Lieferketten: Mit diesen Tech-Trends das Supply Chain Management optimieren
Der weltweite Handel ist von den aktuellen Polykrisen akut betroffen. So bewirkten beispielsweise die Huthi-Angriffe im Suezkanal, dass sich der Warenverkehr fast halbiert hat. Das verdeutlicht einmal mehr, wie fragil und anfällig viele Komponenten der Lieferketten sind – ein Zustand, der weder Unternehmen noch Kunden zufriedenstellt. Doch wie lässt sich das ändern? Madeleine Samios, Account…
News | Trends Security | IT-Security
Sicheres Mikrochip-Design: Kaiserslauterer Forscher erhalten den Intel Hardware Security Academic Award 2022
Wie lassen sich Hardware-Ökosysteme und darin enthaltene sensible Daten gegen Hacker-Angriffe schützen? Wie können Sicherheitslücken entdeckt werden? Hier sind Lösungen aus der Sicherheitsforschung gefragt. Der Halbleiterhersteller Intel zeichnet mit dem Intel Hardware Security Academic Award besonders innovative Forschungsergebnisse in diesem Bereich aus. Dieses Jahr hat sich ein Team der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) den ersten…
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security
Confidential Computing: Datensouveränität nach Schrems II
2020 war nicht nur das Jahr, das von der Covid-19-Pandemie geprägt wurde. Es haben sich auch einige tiefgreifende Veränderungen auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datensouveränität vollzogen. Im Juli 2020 entschied der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) in der Rechtssache Schrems II. Das Urteil hat weitreichende Konsequenzen für jede Organisation innerhalb der EU und…
1611 Artikel zu „KI souverän“
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Quantensouveräne KI – vom kritischen Risiko zur vertrauenswürdigen Lösung
KEEQuant, Collaider und noris network demonstrieren ein souveränes KI-Modell, das quantengesicherte Kommunikation, vertrauenswürdige deutsche Infrastruktur und anwendungsbereite KI für vertraulichkeitssensible Anwendungsfälle kombiniert. Viele Organisationen möchten KI für ihre eigentliche Arbeit nutzen, schrecken jedoch davor zurück, wenn sensible Informationen unter einem herkömmlichen Cloud-Modell ihre Umgebung verlassen müssen. Fragen rund um Vertraulichkeit, Governance und langfristige Datenexposition…
Trends 2026 | News | Business | Trends Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Whitepaper
Künstlicher Vendor-Lock-in: Herausforderungen auf dem Weg zur KI‑Souveränität
90 % der Befragten in EMEA (87 % in Deutschland) haben kein vollständiges Verständnis ihrer KI‑Abhängigkeiten über Anbieter, Modelle und Infrastruktur hinweg. Für 73 % der befragten Führungskräfte in EMEA (65 % in Deutschland) wäre ein Wechsel des primären KI‑Anbieters oder KI‑Modells schwierig. Weltweit schützen Organisationen mit den fortschrittlichsten KI-Kontrollfunktionen 55 % mehr operativen Gewinn…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveränität: KI-Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle
Der Fall Anthropic zeigt, dass KI‑Souveränität nicht theoretisch, sondern operativ entscheidend geworden ist: Verfügbarkeit unter eigener Kontrolle wird zum neuen strategischen Maßstab. Management Summary KI wird zur kritischen Infrastruktur: Die erzwungene Abschaltung der Anthropic‑Modelle Fable 5 und Mythos 5 verdeutlicht, wie schnell zentrale KI‑Fähigkeiten durch politische Entscheidungen außerhalb Europas ausfallen können. Abhängigkeit wird zum Geschäftsrisiko: Unternehmen, die…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Whitepaper
Datenschutz und Datensouveränität: Unternehmens-KI stößt an ihre Grenzen
Steigende Anforderungen an Datenschutz und Datensouveränität legen die Grenzen von Architekturen offen, die für zentralisierte und standortübergreifende Datenflüsse entwickelt wurden. Datenhoheit ist zu einem zentralen Designparameter geworden und führt zu einem Wandel weg von global integrierten Systemen hin zu regional abgegrenzten Architekturen. Unternehmen, die ihre Architektur frühzeitig neu gestalten, verschaffen sich einen messbaren Vorsprung in…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Telekom und SAP bauen souveräne KI-Plattform für die Bundesregierung
Souveräne KI-Infrastruktur für die digitale Verwaltung in Deutschland. © Deutsche Telekom, Symbolbild, KI-generiert Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung beauftragt Telekom und SAP als Erstplatzierte bei der Entwicklung einer souveränen KI-Plattform. Intelligente Dokumentenverarbeitung und Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Erster praktische Anwendung für Dokumentenverarbeitung, Wissensmanagement und Textzusammenfassungen. Google und adesso haben ihre Vergaberüge zurückgezogen.…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz | Ausgabe 3-4-2026
KI, Cloud und digitale Souveränität – Fünf zentrale Trends im DMS
Künstliche Intelligenz prägt auch 2026 das Dokumentenmanagement und treibt spürbare Effizienzgewinne voran. Gleichzeitig wächst der Anspruch, Daten stärker zu kontrollieren und digitale Souveränität zu sichern. Daraus ergeben sich die zentralen DMS-Trends des Jahres.
News | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI auf souveräner Cloud-Infrastruktur: Modelloffene Ansätze für regulierte Umgebungen
Der Einsatz generativer künstlicher Intelligenz (KI) in Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig stehen Organisationen – insbesondere in Europa – vor der Herausforderung, Anforderungen an Datenschutz, regulatorische Konformität und technologische Unabhängigkeit mit dem Wunsch nach innovativen KI-Anwendungen zu vereinbaren. Vor diesem Hintergrund rücken modelloffene Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen verstärkt in den Fokus. Ein aktuelles…
Trends 2026 | News | Business | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Lösungen | New Work
Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings. Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen. Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech;…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
News | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Souveräne KI braucht souveräne Infrastruktur
Wie Betreibermodelle die Lücke zwischen Innovation und Kontrolle schließen. Künstliche Intelligenz ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, aber die Nutzung von Public-Cloud-Modellen birgt für regulierte Branchen und Unternehmen mit sensiblen Daten erhebliche Risiken. Die Lösung liegt in hybriden Ansätzen, die physische Kontrolle mit professionellem Betrieb verbinden und so den Weg für eine sichere, souveräne KI-Nutzung ebnen. …
Trends 2026 | News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
KI und digitale Souveränität: KI entscheidet über Wettbewerbsfähigkeit bis 2030
Keine Zukunft ohne künstliche Intelligenz (KI)? Eine neue Studie der Digitalberatung valantic in Kooperation mit dem Handelsblatt Research Institut (HRI) gibt hierauf eine klare Antwort: Unternehmen, die nicht konsequent auf KI-Technologien setzen, werden bis 2030 ihre Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Vier von fünf Entscheider (79 Prozent) stimmten dieser Aussage im Rahmen der neuen C-Level-Befragung »Digital Excellence Outlook…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Regionale Datensouveränität im Zeitalter der KI
Wie das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Regulierung maximalen Mehrwert für Unternehmen schafft. Als Apollo 13 infolge der Explosion eines Sauerstofftanks in über 200.000 Meilen Entfernung von der Erde in eine kritische Situation geriet, standen die Ingenieure der NASA vor der Aufgabe, unter extremen Beschränkungen handlungsfähig zu bleiben. Rasche Entscheidungen mussten innovative Lösungsansätze mit unverrückbaren…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Souveränität, Sicherheit, KI: Wie sich Europas IT-Strategien neu ausrichten
Unternehmen in Europa stehen vor einem Dilemma: Entweder sie halten am Status quo fest und riskieren eine folgenschwere Abhängigkeit von einzelnen Anbietern – oder sie akzeptieren die tiefgreifenden technologischen Veränderungen und machen ihre IT wirklich zukunftsfähig. Das Festhalten an proprietären Single‑Vendor‑Lösungen ist längst nicht mehr nur eine Frage der Technologie. Es ist ein finanzielles Risiko und kann zur Bedrohung für das…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: KI, Cyberrisiken und digitale Souveränität verändern die IT-Landschaft
Die digitale Welt befindet sich im Umbruch – sie wird komplexer, schneller und zugleich deutlich angreifbarer. Vor allem künstliche Intelligenz und moderne IT-Sicherheitskonzepte gehören zu den zentralen Trends, die bestimmen, wie Unternehmen ihre Netzwerke, Schutzmechanismen und Datenstrukturen künftig gestalten müssen. »Wir stehen an einem Punkt, an dem Unternehmen ihre technologische Zukunft konsequenter denn je…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Künstliche Intelligenz | Strategien
Deutsche Unternehmen streben nach digitaler Souveränität und erhöhen Investitionen in KI
Für 80 % der Befragten in Deutschland nimmt die digitale Souveränität eine Top-Priorität in ihrer IT-Strategie ein. Für 96 % der Befragten ist eine Open-Source-Strategie von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität, Hybrid- und Multi-Cloud, Virtualisierung sowie Sicherheit. 98 % der Befragten stimmen zu, dass Deutschland bereits weltweit führend im Bereich KI ist…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
SAP und französische KI-Unternehmen stärken gemeinsam Europas digitale Souveränität
Die SAP SE hat eine engere Zusammenarbeit mit französischen KI-Unternehmen bekannt gegeben, die sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI einschließt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die SAP-Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem dynamischen KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Souveräne KI – wer profitiert und warum?
Die Diskussion um künstliche Intelligenz konzentriert sich zunehmend auf Kontrolle und Compliance. Besonders in Europa spielt das Konzept der souveränen KI eine zentrale Rolle: Unternehmen und Behörden sollen leistungsstarke Modelle einsetzen können, ohne ihre Datenhoheit oder die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gefährden. Die globale Digitalökonomie erlebt derzeit eine Phase tiefgreifender Neuorientierung. Handelsstreitigkeiten oder…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien
KI-Souveränität: Deutsche Telekom startet eine der größten KI-Fabriken Europas
Die Deutsche Telekom und NVIDIA bauen gemeinsam eine der größten KI-Fabriken Europas in München, die im ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen soll. Diese »Industrial AI Cloud« wird deutschen Unternehmen ermöglichen, ihre KI-Modelle und -Anwendungen mit proprietären Daten weiterzuentwickeln und bietet eine um 50 Prozent erhöhte KI-Rechenleistung. Die Partnerschaft umfasst eine Investition von über einer…
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Business | Cloud Computing | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
SAP baut souveräne Cloudangebote für Europa als Grundlage für KI-Innovationen aus
SAP bringt jahrzehntelange Erfahrung bei geschäftskritischen Abläufen mit wachsenden Anforderungen an Souveränität, Regulierung und KI-gesteuertes Wachstum zusammen. Die SAP SE stellt einen umfassenden neuen Ansatz für digitale Souveränität und KI-Innovation in Europa vor. Mit den erweiterten Angeboten des SAP Sovereign Cloud-Portfolios erhalten europäische Kunden künftig Zugang zu einem umfassenden Technologie-Stack, der sowohl die SAP…