Deutsche Unternehmen streben nach digitaler Souveränität und erhöhen Investitionen in KI

- Für 80 % der Befragten in Deutschland nimmt die digitale Souveränität eine Top-Priorität in ihrer IT-Strategie ein.
- Für 96 % der Befragten ist eine Open-Source-Strategie von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Hinblick auf digitale Souveränität, Hybrid- und Multi-Cloud, Virtualisierung sowie Sicherheit.
- 98 % der Befragten stimmen zu, dass Deutschland bereits weltweit führend im Bereich KI ist oder das Potenzial hat, um innerhalb von drei Jahren global eine führende Rolle bei KI einzunehmen.
- Deutsche Unternehmen planen, ihre KI-Investitionen bis 2026 um über ein Drittel im Durchschnitt zu steigern, und 85 % der Befragten geben an, dass aus KI noch kein Kundennutzen resultiert.
- 77 % bestätigen einen akuten Mangel an KI-Fachkräften, wobei KI-Know-how bei der Verknüpfung von KI mit den Unternehmensdaten am stärksten gefragt ist (58 %).
- 91 % der Befragten geben an, in ihrem Unternehmen mit Schatten-KI konfrontiert zu sein.
Red Hat, Anbieter von Open-Source-Lösungen, hat die Ergebnisse einer neuen Untersuchung bekannt gegeben1. Auf die Frage nach der IT-Strategie ihres Unternehmens für die nächsten 18 Monate geben 80 % der Befragten in Deutschland an, dass die digitale Souveränität eine Top-Priorität ist, gefolgt von Sicherheit (79 %) und Hybrid- oder Multi-Cloud (78 %)2. 74 % räumen zudem der KI einen hohen Stellenwert ein2: Die Ergebnisse zeigen, dass deutsche Unternehmen bis 2026 eine Steigerung ihrer Investitionen in KI um durchschnittlich 34 % erwarten3. Allerdings geben 85 %4 der befragten Unternehmen an, dass sie noch keinen Kundennutzen aus ihren KI-Investitionen ziehen5.
KI als ein kontinuierlicher Prozess
Die höchste Priorität für die Befragten bei KI (85 %) hat die Förderung der breiten Akzeptanz durch die Mitarbeitenden. Ganz oben auf der Prioritätenliste stehen zudem die Flexibilität zur Unterstützung beliebiger KI-Modelle (84 %) und die Gewährleistung von Transparenz und Offenheit in der KI-Strategie (83 %)2.
Die Gewinnung und Bindung von Talenten bleibt eine Herausforderung: Zum zweiten Mal in Folge zeigt sich KI dabei als größte Qualifikationslücke in Deutschland, was 77 % der Befragten bestätigen2. Im Bereich der KI spiegelt der Fachkräftemangel die Prioritäten der deutschen IT- und KI-Führungskräfte wider: Bei der Verknüpfung von KI mit Unternehmensdaten sehen 58 % der Befragten, die fehlendes KI-Know-how beklagen, den größten Qualifikationsbedarf, dicht gefolgt von Agentic AI (52 %) und der Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit KI (51 %).
Fast alle Befragten (99 %) sehen Hindernisse bei der Einführung von KI6, insbesondere die hohen Kosten für die Implementierung und Wartung (32 %), die fehlende Transparenz bei den KI-Modellen (30 %) oder hinsichtlich der von IT-Abteilungen isolierten KI-Teams (29 %).
Darüber hinaus geben 91 %7 der Befragten an, dass sie mit Schatten-KI konfrontiert sind, das heißt der unbefugten Nutzung von KI-Tools durch Mitarbeitende.
Vertrauen durch Komplexität gemindert – Open Source als Schlüssel
Das Vertrauen in das Potenzial Deutschlands auf der globalen KI-Bühne ist groß: 98 % der Befragten stimmen zu, dass das Land eine führende KI-Rolle einnimmt oder das Potenzial hat, innerhalb der nächsten drei Jahre eine solche zu erreichen8. Ebenfalls hohe Werte verzeichnen hier andere europäische Länder wie Spanien mit 99 % oder Schweden und die Niederlande mit 98 %9. Als Hauptgründe, die den Aufstieg Deutschlands zu einer führenden KI-Nation behindern, nennen die Befragten das Fehlen einer Computing-Infrastruktur (49 %), das unzureichende Engagement des privaten Sektors (47 %) sowie den Mangel an der richtigen Politik und Strategie der Regierung (45 %)10.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen und die Ziele im Bereich KI umzusetzen, setzen deutsche Unternehmen in allen Bereichen ihrer IT-Strategie auf Open Source. Die Befragten halten fast einstimmig (96 %) Open-Source-Software für Unternehmen für wichtig, wenn es um digitale Souveränität, Hybrid- oder Multi-Cloud, Virtualisierung und Sicherheit geht11.
Die Cloud ist und bleibt eines der drei wichtigsten Themen auf der IT-Agenda in Deutschland. Dabei erhöht KI als zusätzlicher Workload die Komplexität und muss mit den sich entwickelnden Cloud-Strategien in Einklang gebracht werden. Die Hindernisse für die Cloud-Einführung bestehen weiterhin: Die Befragten nennen Bedenken hinsichtlich der Souveränität (73 %), Widerstände auf Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Veränderungen (70 %) und interne Silos (69 %)2. Bei der Betrachtung der Cloud-Souveränitätsstrategie für die nächsten 18 Monate legen die Befragten aus Deutschland den Schwerpunkt auf Transparenz und Auditierbarkeit (86 %), Flexibilität und Wahlfreiheit bei IT-Anbietern (84 %) sowie die Sicherung der Software-Lieferkette (82 %)2.
Gregor von Jagow, Senior Director und Country Manager Germany, Red Hat
»Die Untersuchung zeigt, dass KI und digitale Souveränität in deutschen Unternehmen eine wichtige Rolle spielen. Open Source kann hierbei die Brücke schlagen. Ein konsistenter Open-Source-Ansatz fördert die technologische Offenheit, die für eine sicherere Umsetzung einer Vielzahl von Kontroll- und Compliance-Anforderungen erforderlich ist. Bei KI sollte die Nachvollziehbarkeit immer im Vordergrund stehen, da nur wenige Unternehmen eine Blackbox in Bezug auf Algorithmen, Trainingsdaten oder Modelle wünschen. Daher ist die Förderung von Transparenz und Offenheit in der KI-Strategie auch für die befragten Unternehmen in Deutschland von großer Bedeutung – und insbesondere Open Source kann dies bieten.«
Hans Roth, Senior Vice President und General Manager EMEA, Red Hat
»Unternehmen wünschen sich mehr operative Kontrolle und IT-Resilienz, um sich in einer Welt ständiger Umbrüche anzupassen. Die Umfrageergebnisse sowie unsere täglichen Gespräche zeigen, dass Souveränität ganz oben auf der Agenda für die laufenden Cloud-Strategien von Unternehmen und die sich abzeichnenden Chancen im Bereich KI steht. Open Source spielt bei diesem Wandel eine zentrale Rolle, da es Unternehmen die Transparenz und Flexibilität bietet, schnell und ohne Kompromisse innovativ zu sein. Red Hat hilft Unternehmen dabei, die Wahlfreiheit zu behalten, wo ihre Daten gespeichert werden, wie ihre Infrastruktur betrieben wird und mit wem sie zusammenarbeiten. Souveränität und Resilienz entstehen durch Ökosysteme, nicht durch Silos. Wir sehen es als unsere Aufgabe, jedes Modell, jeden Beschleuniger und jede Cloud zu ermöglichen – wobei Vertrauen im Mittelpunkt steht.«
1 Methodik: Im Rahmen der von Censuswide durchgeführten Studie wurden 909 IT-Manager und -Direktoren (einschließlich Infrastruktur- und Cloud-Infrastruktur-Verantwortliche) sowie KI-Ingenieure (einschließlich Software-Ingenieure in KI/ML, NLP- und LLM-Ingenieure sowie Data Scientists) aus Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern in der EMEA-Region (in Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Schweiz, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Vereinigten Königreich) befragt. Davon sind 100 aus Deutschland. Censuswide hält sich an die Richtlinien der Market Research Society, beschäftigt Mitglieder dieser Gesellschaft und befolgt den MRS-Verhaltenskodex sowie die ESOMAR-Grundsätze. Censuswide ist außerdem Mitglied des British Polling Council.
2 Kombination der Antworten »Stimme voll und ganz zu« und »Stimme eher zu«.
3 Fast ein Fünftel der Befragten (18 %) rechnet mit einer Investitionssteigerung von 51 bis 75 %, während die Hälfte von Steigerungen von 21 bis 50 % (51 %) ausgeht. 30 % sehen einen Anstieg von 5 bis 20 %. Nur 1 % plant keine Investitionssteigerung.
4 Ergebnis derjenigen, die bei der Frage »In welcher Phase befindet sich Ihr Unternehmen hinsichtlich der Einführung von KI, falls vorhanden? Bitte wählen Sie die Option aus, die am ehesten zutrifft« nicht die Antwort »Phase 5: Steigerung des Kundennutzens« ausgewählt haben.
5 Die Befragten sollten auch die KI-Phase auswählen, die am ehesten auf ihr Unternehmen zutrifft. Dabei nennen
5 % die Phase 1 – Aufbau von Awareness für KI
19 % die Phase 2 – Vorbereitung für KI
48 % die Phase 3 – Untersuchung von KI-Anwendungsfällen
13 % die Phase 4 – Maximierung der KI-Investitionen
15 % die Phase 5 – Steigerung des Kundennutzens
50 % der Befragten geben an, dass sie hoffen, in fünf Jahren den Kundennutzen steigern zu können.
6 Invers zu denjenigen, die auf die Frage »Was sind die größten Hindernisse für Ihr Unternehmen bei der Einführung von KI-Technologien? (Wählen Sie bis zu 3 aus)« mit »Es gibt keine wesentlichen Hindernisse« geantwortet haben.
7 Kombination aller »Ja«-Optionen.
8 45 % der Befragten meinen, dass Deutschland bereits eine weltweit führende Kraft im Bereich KI ist, 53 % glauben, dass dies in drei Jahren erreicht werden könnte.
9 Spanien hat den höchsten Anteil an Befragten, die angeben, dass ihr Land eine global führende KI-Rolle einnimmt oder das Potenzial dazu hat (99 %), gefolgt von Schweden, Deutschland und den Niederlanden (alle 98 %). Italien hat mit 76 % den niedrigsten Anteil.
10 Antworten der Befragten, die nicht denken oder sich nicht sicher sind, dass ihr Land in den nächsten drei Jahren eine weltweit führende Kraft im Bereich KI sein wird oder werden kann.
11 Kombination der Antworten »Sehr wichtig« oder »Teilweise wichtig«.
Zusätzliche Informationen
-
Blog von Hans Roth
-
Untersuchung »The State of Virtualization«
-
Das Engagement von Red Hat für die souveräne Cloud
935 Artikel zu „Souveränität“
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Strategien
Souveränität 2025 – Von Debatte zu Delivery
Der Gipfel in Berlin hat einen richtigen und längst überfälligen Schwerpunkt gesetzt: europäische digitale Souveränität. Die Ankündigung, von der Debatte zur konkreten Umsetzung zu kommen, ist wichtig. Entscheidend wird sein, ob wir den Mut finden, Abhängigkeiten tatsächlich zu reduzieren und eigene Lösungen in Europa zu bauen und zu skalieren. Dabei stehen drei Punkte im Vordergrund:…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommentar | Services | Strategien
Digitalgipfel: Richtiger Weckruf – jetzt Souveränität zur Chefsache machen
Europa hat in Berlin das überfällige Signal gesetzt. Deutschland und Frankreich holen die digitale Souveränität aus der Sonntagsrede in die erste Reihe und unterlegen sie mit konkreten Kooperationsankündigungen. SAP und Mistral AI, Delos und Bleu, Investitionen in Rechenkapazitäten und KI-Anwendungen, flankiert von der EU-AI-Champions-Initiative – die politische Botschaft ist eindeutig: Wir wollen einen eigenen europäischen…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
SAP und französische KI-Unternehmen stärken gemeinsam Europas digitale Souveränität
Die SAP SE hat eine engere Zusammenarbeit mit französischen KI-Unternehmen bekannt gegeben, die sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI einschließt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die SAP-Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem dynamischen KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum | Services | Strategien
Cloudwashing – Warum digitale Souveränität mit US-amerikanischen Partnern ein Märchen ist
In den USA ansässige Cloudprovider werben im europäischen Markt mit »Sovereign Clouds« und EU-konformer Datensouveränität. Unter Vorschriften wie dem CLOUD Act und FISA 702 bleiben europäische Daten jedoch niemals vor den USA geschützt. Wie funktioniert systematisches Cloudwashing, welche Risiken entstehen daraus für deutsche Unternehmen und welche Alternativen bieten echte Datensouveränität? Roland Stritt, CRO beim…
Trends 2026 | News | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security
Digitale Souveränität: 2026 – das Ende der Ausreden
Kommendes Jahr ändert sich vieles für Unternehmen, denn die EU macht ernst mit digitaler Souveränität. Die folgenden sechs Trends zeigen die Tücken und Herausforderungen, wenn Anforderungen wie NIS2 und DORA verpflichtend werden. Ab 2026 gibt es kein »Weiter so« mehr: Mit der verpflichtenden Umsetzung von NIS2 und DORA wird digitale Souveränität zur rechtlichen Realität…
News | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
In welchen konkreten Schritten kann ein Unternehmen digitale Souveränität erlangen?
In einer zunehmend digitalisierten Welt wird die digitale Souveränität für Unternehmen immer wichtiger. Sie ermöglicht es, Kontrolle über Daten, Systeme und Prozesse zu behalten und sich von externen Abhängigkeiten zu lösen. Doch wie kann ein Unternehmen diesen Zustand erreichen? Ein klarer Fahrplan mit konkreten Schritten und Prioritäten zeigt den Weg zu mehr Unabhängigkeit und Sicherheit…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Strategien
KI-Souveränität: Deutsche Telekom startet eine der größten KI-Fabriken Europas
Die Deutsche Telekom und NVIDIA bauen gemeinsam eine der größten KI-Fabriken Europas in München, die im ersten Quartal 2026 in Betrieb gehen soll. Diese »Industrial AI Cloud« wird deutschen Unternehmen ermöglichen, ihre KI-Modelle und -Anwendungen mit proprietären Daten weiterzuentwickeln und bietet eine um 50 Prozent erhöhte KI-Rechenleistung. Die Partnerschaft umfasst eine Investition von über einer…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | Cloud Computing | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Souveräne, skalierbare und zukunftssichere IT-Lösungen – »Digitale Souveränität ist eine Notwendigkeit, kein Trend«
Wo Sicherheit, Resilienz und digitale Souveränität zentrale Anforderungen sind, brauchen Organisationen einen vertrauenswürdigen Partner mit fundierter Erfahrung und Technologiekompetenz für skalierbare, hochverfügbare, interoperable IT-Systeme. Im Interview erklärt Matthias Moeller, CEO von Arvato Systems und Bertelsmann CIO warum der Grad an Souveränität immer zum konkreten Anwendungsfall passen muss.
News | Business | Effizienz | Strategien
IT-Strategien für Kostenkontrolle und Souveränität
Die neue Realität am Softwaremarkt erfordert ein Umdenken: raus aus der CloudFalle, hin zu einem bedarfsgerechten, hybriden Konzept. Eine Schlüsselrolle spielt dabei ein intelligentes Lizenzmanagement.
News | Kommentar | Künstliche Intelligenz
KI-Souveränität bedeutet Wahlmöglichkeit in einem globalen Ökosystem
Souverän ist, wer Wahlfreiheit hat – nicht, wer alles selbst baut. In der KI-Entwicklung bedeutet das: Globale Innovationen nutzen, aber lokal kontrollieren, sagt Tim van Wasen, Geschäftsführer DACH bei Dell Technologies. Kaum ein Begriff taucht derzeit so häufig in europäischen Strategiepapieren auf wie »souveräne KI«. Doch je öfter er fällt, desto wichtiger wird es,…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Europas Weg zur digitalen Souveränität: Chancen und Herausforderungen der souveränen Cloud
Europa strebt nach digitaler Unabhängigkeit und setzt dabei auf die souveräne Cloud. Dieser Artikel beleuchtet die führenden Anbieter, die Herausforderungen bei der Implementierung und die Chancen, die sich durch Initiativen wie Gaia-X und Virtuora bieten. Erfahren Sie, wie Europa seine digitale Zukunft selbst gestalten will und welche Rolle die Cloud-Souveränität dabei spielt. Europa will…
News | Cloud Computing | IT-Security | Produktmeldung | Services
Bitdefender und secunet: Digitale Souveränität in der Cloud
Bitdefender, ein in Europa ansässiges führendes Cybersecurity-Unternehmen, hat seine strategische Partnerschaft mit secunet bekanntgegeben, einem Unternehmen, das auf digitale Souveränität und den Schutz hochkritischer Umgebungen, etwa von Behörden, spezialisiert ist. In Deutschland kann Bitdefender ab sofort Bitdefender GravityZone, seine umfassende Plattform für Cybersicherheit, Risikomanagement und Compliance, in der souveränen OpenStack Cloud von SysEleven, einem Tochterunternehmen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Digitale Transformation | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Strategien
»Index Digitale Souveränität«: Vier von fünf Unternehmen ohne Strategie
Digitale Souveränität wird für die deutsche Wirtschaft zum Erfolgsfaktor – doch eine Strategie dafür hat kaum ein Unternehmen entwickelt: Das zeigt der erstmals ermittelte »Index Digitale Souveränität«, den adesso gemeinsam mit dem Handelsblatt Research Institute erhoben hat [1]. Die branchenübergreifende Umfrage unter rund 500 Unternehmen und Organisationen der öffentlichen Hand macht deutlich: Die deutsche Wirtschaft…
Ausgabe 9-10-2025 | Security Spezial 9-10-2025 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Strategien
Resilienz und Datensouveränität: DORA – per Exit zur Souveränität?
Die Digitalisierung setzt sich auch in Deutschland weiter durch – langsam, manchmal stockend, aber unaufhaltsam. Mit ihr steigt nicht nur die Effizienz, sondern auch die Verwundbarkeit. Allein 2024 zählte das Bundeskriminalamt über 130.000 Fälle von Cybercrime. Für Banken und Versicherungen kann ein erfolgreicher Angriff binnen Stunden Schäden in Milliardenhöhe verursachen. Der Finanzsektor gilt deshalb als…
News | Business | Cloud Computing | ERP | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Services | Strategien
Erfolg für digitale Souveränität
DSAG begrüßt souveränes Cloud-Angebot von SAP als Meilenstein für kritische Infrastrukturen. Die DSAG begrüßt die SAP-Ankündigung, ihr Portfolio an souveränen Cloud-Angeboten für Europa entscheidend auszubauen. Mit neuen Hosting-Optionen, klaren Compliance-Zusagen und einer verstärkten Grundlage für den Einsatz von künstlicher Intelligenz geht SAP auf eine langjährige Forderung der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) ein. »Dass…
News | Business | IT-Security | New Work | Ausgabe 7-8-2025
Sicherheit im Sitzungsmanagement – Digitale Souveränität beginnt beim Speicherort
Wachsende Datenschutzanforderungen, geopolitische Spannungen und der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz – europäische Unternehmen stehen aktuell vor einer strategischen Entscheidung: Wem vertrauen sie ihre sensiblen Daten an? Und wo werden diese gespeichert?
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Unabhängigkeitserklärung von der Cloud – Colocation schafft IT-Souveränität in unsicheren Zeiten
Die Unsicherheit angesichts der geopolitischen Entwicklung steigt. Militärische Konflikte, politische Allianzen oder neue Zölle stellen für Unternehmen erhebliche Risikofaktoren dar. Organisationen sind gefordert, sich strategisch sicher und IT-souverän aufzustellen – auch um ihrer Daten willen. Wer heute auf lückenlose Verfügbarkeit, rechtssicheren Datenzugriff und langfristige Geschäftskontinuität setzt, sollte digitale Datenspeicherung neu bewerten.
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Strategien
Cybersicherheit neu denken – Mehr digitale Souveränität und Resilienz
Die Cybersicherheitslandschaft in Europa verändert sich deutlich. Unternehmen stehen vor einer Zeitenwende, die von steigenden Bedrohungen, der Durchdringung künstlicher Intelligenz und einem wachsenden Bewusstsein für digitale Souveränität geprägt ist. Der HarfangLab State of Cybersecurity Report 2025 zeigt, dass 40 Prozent der befragten Unternehmen ihr Cyberbedrohungsniveau als »extrem ernst« oder »sehr ernst« einschätzen [1]. Zugleich ist…
Trends 2025 | News | Trends Security | Infrastruktur | IT-Security | Whitepaper
Unternehmen setzen bei Cybersicherheit zunehmend auf digitale Souveränität
81 Prozent der Führungsetagen in deutschen Unternehmen messen digitaler Souveränität heute mehr Bedeutung bei als noch vor einem Jahr. Eine aktuelle Studie des europäischen Cybersicherheitsunternehmens HarfangLab zeigt, dass Performance allein nicht mehr ausreicht: Bei der Wahl von Cybersicherheitslösungen achten deutsche Unternehmen verstärkt auf Fragen der Rechtszuständigkeit, Kontrolle und Transparenz [1]. Demnach geben 59 Prozent…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 5-6-2025
Cloud-Souveränität 2025 – Zwischen Regulierung, KI und technischer Realität
Digitale Souveränität zählt zu den strategischen Leitthemen europäischer Industriepolitik. Doch was bedeutet sie konkret für Cloud-Anbieter und ihre Kunden?