SAP und französische KI-Unternehmen stärken gemeinsam Europas digitale Souveränität

Die SAP SE hat eine engere Zusammenarbeit mit französischen KI-Unternehmen bekannt gegeben, die sowohl neue als auch vertiefte Partnerschaften mit Bleu, Capgemini und Mistral AI einschließt. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die SAP-Expertise bei Unternehmensanwendungen mit dem dynamischen KI-Ökosystem Frankreichs zu vereinen. Damit sollen sichere, skalierbare und KI-gestützte Cloud-Lösungen entwickelt werden, die den Schutz von Daten und geistigem Eigentum gewährleisten und zugleich die digitale Transformation Europas vorantreiben. Die Ankündigung erfolgte auf dem Gipfel zur europäischen digitalen Souveränität in Berlin, bei dem Frankreich und Deutschland die Förderung von Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Europa besonders betonten.
»Die Wettbewerbsfähigkeit Europas beruht darauf, kompromisslos innovativ zu sein – und dazu müssen technologische Spitzenleistungen mit echter digitaler Souveränität Hand in Hand gehen«, sagt Christian Klein, CEO der SAP SE. »Durch unsere Zusammenarbeit mit dem herausragenden französischen KI-Ökosystem trägt SAP dazu bei, eine vertrauenswürdige digitale Basis für Europa zu schaffen. So fördern wir offene Innovation, schützen Daten und stellen sicher, dass Technologie dem Menschen und dem Fortschritt zugutekommt.«
Bleu und Delos Cloud: Französisch-deutsche Zusammenarbeit für eine starke europäische digitale Souveränität
Angesichts des volatilen und dynamischen geopolitischen Umfelds haben Bleu und Delos Cloud eine starke französisch-deutsche Allianz geschmiedet, um Europas digitale Infrastruktur nachhaltig zu schützen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wurde eine Vereinbarung unterzeichnet, die die gegenseitige Unterstützung sowie technische und operative Zusammenarbeit bei Krisen- und Notfallsituationen zusichert, die insbesondere in groß angelegten Krisen- und Notfallsituationen greift. Ziel ist es, auch in extremen Fällen wie militärischen Konflikten oder Cyberangriffen eine schnelle und koordinierte Krisenreaktion sicherzustellen.
Die Kooperation ermöglicht grenzüberschreitende und frühzeitige Erkennung, Analyse, Abwehr und Behebung von Cybervorfällen. Durch die enge Zusammenarbeit stärken Bleu und Delos Cloud Europas Resilienz und digitale Souveränität. Gemeinsam setzen sie neue Maßstäbe für vertrauenswürdiges Datenmanagement und betriebliche Zuverlässigkeit – sowohl zur Krisenprävention als auch für langfristige Stabilität.
In Kooperation mit SAP, staatlichen Behörden und Regierungen sind Bleu und Delos Cloud bereit, einen entscheidenden Beitrag zur digitalen Souveränität Europas zu leisten. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die kritische Infrastruktur sicher, widerstandsfähig und unter europäischer Kontrolle zu halten. Weitere Informationen finden Sie hier [1].
Capgemini: Die KI-getriebene digitale und technologische Souveränität Europas vorantreiben
SAP und Capgemini intensivieren ihre strategische Partnerschaft, um die Cybersicherheit zu stärken und die Einführung souveräner, KI-gestützter Lösungen für die digitale Transformation von Unternehmen in ganz Europa zu beschleunigen [2]. Im Rahmen der französisch-deutschen Industrieallianz unterzeichnen beide Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung und starten eine souveräne Technologiepartnerschaft.
Dadurch erhalten europäische Organisationen Zugang zu umfassendem Unternehmensdatenmanagement, Migrationsdienstleistungen, moderner Cloud-Infrastruktur, Automatisierungsplattformen und fortschrittlichen KI-Funktionen für verschiedene Branchen – einschließlich des öffentlichen Sektors und regulierter Bereiche. Mit diesem gemeinsamen Ansatz setzen SAP und Capgemini neue Maßstäbe für eine vertrauenswürdige, regelkonforme und widerstandsfähige digitale Infrastruktur und unterstützen europäische Organisationen dabei, sicher und unabhängig Innovationen zu schaffen.
Mistral KI: Allianz für europäische souveräne KI
SAP und Mistral AI haben die Erweiterung ihrer strategischen Partnerschaft bekannt gegeben, mit dem Ziel, die digitale Transformation zu beschleunigen und Europas technologische Souveränität im Bereich der künstlichen Intelligenz nachhaltig zu stärken. Gemeinsam werden sie Organisationen den ersten vollständig souveränen KI-Stack für Europa bereitstellen:
- Zusammenführung von Mistral AI und SAP-Produkten : SAP wird Mistral AIs Frontier-KI, einschließlich Le Chat, über die souveräne AI Foundation auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) bereitstellen. Dieses gemeinsame Angebot vereint die Stärken von Unternehmenssoftware und künstlicher Intelligenz und ermöglicht souveräne Cloud-Lösungen für Europa auf speziell dafür ausgelegten KI-Rechenzentren. Mistral AI Studio wird in die AI Foundation und SAP-Lösungen integriert, sodass Kunden und Partner souveräne Cloud-Anwendungen sowie KI-Agenten sicher, regelkonform und im großen Maßstab in ihren eigenen Umgebungen entwickeln und bereitstellen können.
- Gemeinsame Entwicklung souveräner Kundenlösungen: SAP und Mistral AI werden branchenspezifische KI-Anwendungen entwerfen und entwickeln, die auf der technologischen Führungsposition von SAP und der KI-Expertise von Mistral AI basieren, um komplexe Herausforderungen im Ingenieurwesen sowie in Forschung und Entwicklung zu meistern und zusätzlichen Geschäftswert zu schaffen.
Diese Zusammenarbeit stellt einen entscheidenden Schritt dar, um souveräne KI nach europäischen Standards zu ermöglichen. Die AI Foundation innerhalb der SAP Business Technology Platform dient als Integrationsschicht, die SAP Business AI auf nahezu jeder Infrastruktur verfügbar macht. Gemeinsam mit Partnern und unterstützt durch Regierungen schaffen Mistral AI und SAP das Fundament für skalierbare und regelkonforme KI-Lösungen in Europa – und decken dabei souveräne KI von Hardware über Plattform und Anwendungen bis hin zur Benutzeroberfläche ab.
Eine eigenständige Säule für digitale Souveränität wird gezielt öffentliche Dienste und regulierte Sektoren in Europa unterstützen, zunächst in Deutschland und perspektivisch auch in weiteren Branchen. Durch die Einbindung der KI-Kompetenzen von Mistral in die europäische Cloud-Infrastruktur von SAP ermöglicht die Partnerschaft sichere und skalierbare KI-Implementierungen, die optimal auf lokale Anforderungen zugeschnitten sind.
Eine einheitliche Vision für Europas digitale Souveränität
Diese Partnerschaften bilden einen wesentlichen Pfeiler der umfassenden SAP-Sovereign-Cloud-Lösungen, die darauf abzielen, Europas digitale Souveränität zu stärken und das volle Potenzial von künstlicher Intelligenz auszuschöpfen. SAP intensiviert seine Investitionen in die europäische Souveränität, setzt den SAP Cloud Infrastructure Service gezielt in lokalen Rechenzentren ein und stellt über 20 Milliarden Euro für souveräne Cloud- und KI-Lösungen bereit. Durch die Verbindung von zuverlässiger Governance und strikter Compliance mit der Möglichkeit, die vollständige Kontrolle über Daten und Vermögenswerte zu behalten, schafft SAP eine robuste digitale Basis. Diese Grundlage basiert auf führenden Technologien aus europäischer Perspektive und unterstützt Regierungen, öffentliche Institutionen sowie Unternehmen unter europäischer Kontrolle.
[1] https://www.sap.com/germany/documents/2025/11/e2c5ec23-2c7f-0010-bca6-c68f7e60039b.html
[2] https://www.capgemini.com/news/press-releases/capgemini-deepens-partnership-with-sap-to-bolster-europes-digital-sovereignty-and-accelerate-time-to-value-for-ai-powered-enterprise-innovation-and-transformation/
