Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings.
Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen.
Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech; LegalTech; sowie Marketplace & E-commerce.
Das Ranking 2026 umfasst 70 neue Startups im Vergleich zur Ausgabe 2025.
VivaTech, Europas größtes Event für Startups und Technologie, stellt die zweite Ausgabe des »Top 100 Rising European Startups« Rankings vor, das die 100 vielversprechendsten Startups im europäischen Tech-Ökosystem hervorhebt, branchenübergreifend. Diese Unternehmen aus 12 Ländern haben das Potenzial, ihre Branchen tiefgreifend zu transformieren, und zeichnen sich durch ihr schnelles Wachstum aus.
Souveränität als roter Faden und ein führendes Länder-Trio
Im Jahr 2026 ist das europäische Startup-Ökosystem vielfältiger und spezialisierter als je zuvor. Die »Top 100 Rising European Startups« deckt 28 Sektoren ab und wurde umfassend überarbeitet: 70 Neueinsteiger ergänzen die 30 Startups, die bereits im Vorjahr vertreten waren. Die Liste zeigt auch die geographische Führungsrolle: Das Trio UK-Frankreich-Deutschland stellt 74 % der Startups im Ranking dar: 28 im Vereinigten Königreich, 23 in Frankreich und 23 in Deutschland. Die nordischen Länder (Schweden, Finnland, Dänemark) schneiden besonders in AI und Climate Tech stark ab, während Italien im Bereich LegalTech und AgriTech aufholt.
François Bitouzet, Managing Director von VivaTech, kommentiert:
»In diesem Jahr ist technologische Souveränität der rote Faden, der sich durch die Top 100 zieht, besonders sichtbar in Cybersecurity und Defence Tech. Der Aufstieg von Mistral AI gegenüber den amerikanischen Giganten ist eines der sichtbarsten Beispiele. Diese Dynamik zeigt einen strategischen Wendepunkt, bei dem Europa stark investiert, um in Schlüsseltechnologien Führungsstärke und Souveränität zu erlangen.«
Wichtige Trends 2026
Das Zeitalter der »generischen AI« ist vorbei, Integration und Spezialisierung nach Anwendungsfall rücken in den Vordergrund
Artificial Intelligence wird zunehmend vertikal, europäische Startups spezialisieren sich nach Anwendungsfall: Content Creation (vier Startups im Ranking, darunter ElevenLabs und Lovable), Voice & Conversational (vier, darunter Parloa und GetVocal AI), Productivity & Automation (neun, darunter Dust, Langdock und n8n). Diese Dynamik basiert auf soliden europäischen Technologiegrundlagen (Mistral AI, Axelera AI, Synthesia) und bestätigt einen Paradigmenwechsel: Das europäische Ökosystem betreibt keine »AI um der AI willen« mehr, sondern innoviert in Anwendung, Integration und Spezialisierung nach Anwendungsfall.
Großes Comeback der Hardware
Nach einem Jahrzehnt, das von Software dominiert wurde, erleben Hardware und physische Industrie in Europa eine starke Rückkehr. Physical AI (Neura, Dexory) zeigt die Konvergenz von künstlicher Intelligenz und autonomer Robotik. Die Raumfahrtindustrie wird durch neue Player (The Exploration Company, ICEYE, Isar Aerospace) zunehmend industrialisiert, während Defence Tech als strategischer Sektor aufsteigt (Helsing, ARX, Quantum Systems, Comand AI). Getrieben von diesen Dynamiken startet der europäische Kontinent eine technologische Reindustrialisierung, eng verknüpft mit Fragen der Souveränität und industriellen Wettbewerbsfähigkeit.
Europäische FinTech erreicht Reife
FinTech bleibt eine Säule der europäischen Innovation. Heute geht es über Neobanken hinaus, hin zu »unsichtbaren« und spezialisierten Infrastrukturen. Finanz-Rails (Truelayer, Silverflow), Embedded Finance (Taktile, Flatpay) und Open Finance (Insurely) übernehmen, Modelle verschieben sich von B2C zu B2B2C. Diese Entwicklung geht einher mit einer Europäisierung der Zahlungsinfrastrukturen gegenüber amerikanischen und chinesischen Giganten: Europäische FinTech baut nun die Finanz-Backends von morgen.
Regulierte Sektoren öffnen sich der Artificial Intelligence
Der Boom von LegalTech (fünf Startups, darunter Lawhive, Summize, Solve Intelligence), die Transformation von HealthTech durch klinische AI (Nabla, Voize, Tandem) und die Modernisierung von HR Tech (Skello, Sona, Jack&Jill) beschleunigen die Öffnung stark regulierter Sektoren für intelligente Automatisierung. Selbst InsurTech (Kota, Artificial) und EdTech (Emma) integrieren diese Technologie. 2026 ist Innovation nicht mehr nur auf »tech-native« Branchen beschränkt: AI findet ihren Weg in Bereiche, in denen Compliance, Regulierung und menschliche Faktoren bisher als Hindernisse galten.
Cybersecurity, ein unverzichtbarer Hebel zum Schutz von Unternehmen, Behörden und Menschen
Mit der Beschleunigung von Artificial Intelligence und dem Aufkommen von Quantencomputing entstehen neue Sicherheitsherausforderungen. Fünf Startups, die zur europäischen Souveränität beitragen, sind im Ranking vertreten: Aikido Security (Belgien), Stoïk (Frankreich), Riot Security (Frankreich), Filigran (Frankreich) und Exein (Italien).
Auswahlkriterien
Die Auswahl der 100 Startups erfolgte in Zusammenarbeit mit fünf der weltweit größten Investmentfonds: Accel, Eurazeo, HV Capital, Northzone und Partech. Jedes Startup im Ranking erfüllt folgende Kriterien:
- Hauptsitz in Europa;
- Nachweisbare Innovation mit Transformationspotenzial für die eigene Branche;
- Jahresumsatz (ARR) von mindestens 5 Mio. € in 2025;
- Jährliches Wachstum von mindestens 40 % in den letzten drei Jahren.
Entdecken Sie die vielversprechendsten europäischen Startups und ihre Gründer bei VivaTech 2026.
Besuchen Sie das »VivaTech Rising European Startups Village« vom 17. bis 20. Juni 2026. Täglich werden zwölf ausgewählte Startups vorgestellt, die den Besuchern die Möglichkeit geben:
- Bahnbrechende Innovationen zu entdecken;
- Die Gründerteams zu treffen;
- Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden; und
- Mit den zukünftigen Champions der europäischen Technologie zu netzwerken.
Unter den Gründerteams sind bei VivaTech unter anderem: Roeland Delrue, Co-Founder & COO von Aikido Security, Hélène Huby, Gründerin & CEO von The Exploration Company, Mati Staniszewski, Co-Founder von Eleven Labs.
577 Artikel zu „Startups“
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Infrastruktur | Strategien
DefTech-Startups warnen: Deutschland kaum abwehrbereit
87 Prozent halten Deutschlands Verteidigungsfähigkeit weiter für gering. Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz: Appell für neue und schnellere Vergabe- und Beschaffungswege. Drei Viertel würden erneut in Deutschland oder der EU gründen – USA verlieren deutlich an Attraktivität. Russlands Krieg gegen die Ukraine, Spannungen zwischen der EU und den USA und hybride Angriffe auf unsere…
News | Business | Favoriten der Redaktion | New Work | Strategien | Tipps
Startups sollten Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen – aber wie genau?
4 von 10 Startups beteiligen Mitarbeiter am Unternehmen. Weitere 47 Prozent können sich das für die Zukunft vorstellen. Fast alle Startups in Deutschland sind bereit, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen. Bislang nutzen 40 Prozent diese Möglichkeit, weitere 47 Prozent können sich das für die Zukunft vorstellen. Nur 8 Prozent beteiligen ihre Beschäftigten nicht…
News | TechTalk | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
TechTalk: Unsere Rechenzentren sind insbesondere für KI-Startups interessant
Auf der Tech Show Frankfurt wollten wir von Murat Turgut wissen, was an den Rechenzentren der NorthC Datacenters Deutschland so besonders ist. Und warum für das Unternehmen im speziellen KI-Startups wichtig und interessant sind, hat er uns auch verraten.
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Strategien
Startups gehen auf Distanz zu den USA
31 Prozent stellen Finanzierung durch US-Investoren auf den Prüfstand. USA unter Trump gelten als Risiko für die deutsche Wirtschaft. Startup-Appell für mehr digitale Souveränität in Deutschland. Die USA galten lange Zeit als Vorbild und wichtigster Partner für die deutsche Startup-Szene, doch seit dem Regierungswechsel dort wächst hierzulande die Skepsis. 7 von 10 Gründerinnen und Gründern…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Strategien
Jedes dritte Unternehmen sucht die Nähe zu Startups
Die große Mehrheit ist mit der Zusammenarbeit zufrieden. Größte Hürden für eine Zusammenarbeit sind fehlendes Geld, fehlende Kontakte und fehlende Ideen. Etablierte Unternehmen haben oft hervorragende Marktkenntnisse und eingeführte Produkte, aber häufig fehlen ihnen Erfahrungen mit neuesten digitalen Technologien oder innovativen Geschäftsmodellen. Jedes dritte Unternehmen (32 Prozent) in Deutschland arbeitet deshalb mit Tech-Startups zusammen.…
News | IT-Security | Services | Strategien | Whitepaper
DefTech-Startups: Deutschland kann sich derzeit kaum verteidigen
Bürokratisches Beschaffungswesen, strikte Regulierung und fehlendes Risikokapital bremsen digitale Verteidigungs-Innovationen. Nur jedes dritte DefTech-Startup würde wieder in Deutschland gegründet. Deutschland kann sich aktuell nur bedingt gegen militärische Angriffe verteidigen – das sagen Gründerinnen und Gründer von DefTech- und Dual-Use-Startups. 71 Prozent halten die Verteidigungsfähigkeit für gering, 25 Prozent sogar für sehr gering. Das sind…
News | Business | Trends 2024 | Trends Wirtschaft
Die Situation der Startups in Deutschland: Zwischen Hoffen und Bangen
45 Prozent meinen, die Situation für Startups habe sich verschlechtert – nur 23 Prozent sehen eine Verbesserung. Der Blick auf das eigene Startup ist zuversichtlicher, aber jedes zehnte befürchtet eine Insolvenz in den kommenden zwölf Monaten. Steigende Zinsen, Nullwachstum und globale Krisen: Die schwierige Konjunktur geht auch an den deutschen Startups nicht spurlos vorbei.…
News | Business | Kommentar | Lösungen
Startups können Beschäftigte besser am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen
Durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz wird die Mitarbeiterbeteiligung einfacher und steuerlich attraktiver. Nach jahrelangem Ringen wird der Bundestag heute das Zukunftsfinanzierungsgesetz beschließen und darin auch die Möglichkeiten für die Mitarbeiterbeteiligung bei Startups deutlich verbessern. Dazu erklärt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst: »Das Zukunftsfinanzierungsgesetz macht den Weg frei für eine deutlich verbesserte Mitarbeiterbeteiligung in Startups. Mitarbeiterbeteiligungen werden zunehmend…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2020
Digitalisierung: Nachhaltigkeit ist ein Top-Thema für Startups
9 von 10 Startups glauben, dass Digitalisierung für weniger Ressourcenverbrauch und mehr Klimaschutz sorgen kann. Bitkom veröffentlicht Startup-Report 2020 [1]. Der großen Mehrheit der Startups in Deutschland geht es nicht nur um den eigenen Erfolg, sondern sie wollen auch einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. So sagen zwei Drittel (67 Prozent) der Gründer, dass sie…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2020
Womit Startups ihre Mitarbeiter motivieren
Nur eine Minderheit setzt auf Spiel- und Unterhaltungsangebote, um die Mitarbeiter zu binden. Weit verbreitet sind Homeoffice, flexible Arbeitszeit und Mitarbeiterevents. Ein Kicker im Großraumbüro galt noch vor wenigen Jahren als Erkennungszeichen für ein Startup. Doch inzwischen steht gerade einmal noch in rund jedem siebten Startup (17 Prozent) ein Kicker-Tisch – und nur jedes…
News | Business | Digitale Transformation | Kommunikation
Etablierte Unternehmen und Startups: Noch beim Vernetzen oder schon beim Transformieren?
Von einer Kooperation profitieren sowohl digitale Newcomer als auch alteingesessene Marktgrößen, sobald sie die Hürden gemeinsam angehen. Ein klares Erwartungsmanagement und eine deutliche Kommunikation auf Augenhöhe sind bereits zu Beginn ein wichtiges Mittel für eine erfolgreiche langfristige Zusammenarbeit. Digitale Projekte haben oftmals einen Hang zu Komplexität. Die Skills, die man dafür benötigt, sind vielfältig, technologisch…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
Model Collapse und Datenökologie: Warum die englischsprachige Wikipedia KI‑generierte Artikeltexte untersagt
Abstract Die englischsprachige Wikipedia hat den Einsatz großer Sprachmodelle (LLMs) zum Generieren oder Umschreiben von Artikelinhalt untersagt und nur eng begrenzte Ausnahmen für Copyediting eigener Texte sowie Übersetzungsunterstützung zugelassen. Diese Entscheidung lässt sich nicht allein als redaktionelles Qualitätsinstrument verstehen, sondern als datenökologischer Eingriff in ein globales Trainingsdaten‑Ökosystem, das zunehmend durch synthetische Inhalte geprägt wird. Zentraler…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Warum Wikipedia den Einsatz generativer KI einschränkt: Habsburg KI als datenökologisches Risiko
Die Entscheidung der englischsprachigen Wikipedia, den Einsatz großer Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) zum Schreiben oder Umschreiben von Artikeln weitgehend zu untersagen, markiert einen Wendepunkt im gesellschaftlichen Umgang mit generativer künstlicher Intelligenz. Auf den ersten Blick wirkt das Verbot paradox: Gerade LLMs sind in der Lage, formal korrekte, gut strukturierte und enzyklopädisch anmutende Texte zu…
News | Trends 2026 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work
70 Prozent der Unternehmen genehmigen KI-Projekte trotz Sicherheitsbedenken
Jeder sechste Entscheider in Deutschland stuft Besorgnis als »extrem« ein – und wurde dennoch zugunsten von Wettbewerbsdruck und internen Forderungen übergangen. TrendAI, ein Geschäftsbereich von Trend Micro und Anbieter von KI-Sicherheit, veröffentlicht neue Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Unternehmen weltweit den Einsatz von künstlicher Intelligenz vorantreiben, obwohl bekannte Sicherheits- und Compliance-Risiken bestehen [1]. Eine neue…
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Unternehmensrisiko: KI im Einsatz ohne Kontrolle
Die meisten Unternehmen können nicht sagen, wie schnell sie ein KI-System in einer Krise stoppen könnten – und viele könnten danach nicht erklären, was schiefgelaufen ist. KI-Technologie wird in europäischen Unternehmen in rasantem Tempo eingeführt, aber viele haben sie ohne die passende Governance- und Sicherheitsinfrastruktur implementiert. Das geht aus einer neuen Studie von ISACA…
News | Infrastruktur | Kommunikation | Strategien | Tipps
So einfach gelingt der Umstieg auf eine zukunftssichere (Glasfaser-) Infrastruktur
Die digitale Transformation macht vor keinem Unternehmen Halt. Cloud, KI und Videokonferenzen in HD setzen stabile, schnelle Netze voraus – gleichzeitig steigen Anforderungen an Sicherheit und Compliance. Doch hartnäckige Mythen rund um Glasfaser – zu teuer, zu kompliziert, nur für Großunternehmen – halten viele Unternehmen noch zurück. Dabei ist der Umstieg einfacher, schneller und strategisch…
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI-Transformation gefährdet: APIs entwickeln sich zur primären Angriffsfläche
Cyberkriminelle folgen den KI-Investitionen von Unternehmen und nutzen APIs als schnellsten Weg zu Skalierung, Disruption und Profit. Akamai hat seinen SOTI-Bericht (State of the Internet) »Anwendungen, APIs und DDoS 2026« veröffentlicht, der einen entscheidenden Wandel in der Bedrohungslandschaft aufzeigt [1]. Angreifer industrialisieren ihre Methoden und zielen auf die Infrastruktur ab, die das Geschäftswachstum und…
News | Trends 2026 | Business | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps | Whitepaper
Die Technologie-Branche steht vor tiefgreifender Transformation und neuen Skill-Bedarfen
Die Technologie-Branche befindet sich in einer Phase erheblicher Umbrüche. KI-gestützte Systeme, Automatisierung und Cloud-Infrastrukturen optimieren Prozesse und verändern Kompetenzprofile in einem rasanten Tempo. Das belegt auch der Skills Economy Report 2026 von Cornerstone, der auf mehr als 28 Terabyte Echtzeit-Arbeitsmarktdaten aus über 200 Ländern basiert [1]. Der Report zeigt deutlich, dass KI, Code-Automation sowie smarte…
News | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
Souveräne KI – Warum Regulierung, staatliche Beschaffung und geopolitische Interessen den Wettbewerb um KI neu ordnen
Zwei Jahre lang dominierte im KI-Markt vor allem ein Thema: der Wettbewerb der Modelle. Neue Benchmarks, größere Kontextfenster und schnellere multimodale Fortschritte bestimmten die Diskussion. Währenddessen blieb eine zentrale Frage weitgehend im Hintergrund: Was geschieht, wenn diese Systeme für Staaten strategisch so wichtig werden, dass Regierungen Einfluss auf ihre Nutzung und ihr Verhalten nehmen? …
News | Trends 2026 | Trends 2027 | Trends 2028 | Trends 2029 | Trends 2030 | Digitale Transformation | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien
KI als Partner statt Werkzeug: Die wichtigsten Data‑&‑Analytics‑Trends bis 2030
Management‑Summary: Zentrale Gartner‑Prognosen zu Data & Analytics bis 2030 Gartner prognostiziert einen grundlegenden Wandel im Umgang mit Daten, Analysen und künstlicher Intelligenz. KI entwickelt sich von einem unterstützenden Werkzeug zu einem aktiven, autonomen Partner, der Organisationen strukturell, technologisch und kulturell verändert. KI wird zum strategischen Partner von Unternehmen Bis 2026/27 verschwimmen die Grenzen zwischen menschlicher,…
News | Infrastruktur | Services
Einfach und flexibel: Anhänger mieten in Dortmund
Wer in Dortmund schon mal spontan etwas Größeres transportieren musste, weiß, wie praktisch ein Mietanhänger sein kann. Egal ob beim Umzug, beim Möbelkauf oder wenn einfach zu wenig Platz im Auto ist – ein Anhänger schafft schnell Abhilfe. Wenn du nach einer unkomplizierten Lösung suchst, solltest du dir das anhängermieten in Dortmund einmal genauer anschauen.…
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit
Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn. Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work
Microsoft 365: Jedes zweite Unternehmen stoppt KI-Projekte
Für 82 Prozent stellt Microsoft 365 eine erhebliche operative Herausforderung dar, die mittels Automation noch nicht hinreichend adressiert werden kann. Jedes zweite Unternehmen stoppt KI-Projekte wegen Sicherheits- und Governance-Bedenken. 51 Prozent der Unternehmen weltweit haben KI-basierte Änderungen in Microsoft 365 aufgrund von Sicherheits- oder Governance-Bedenken rückgängig gemacht (Deutschland: 46 %). Gleichzeitig sehen knapp drei…
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security
Was Unternehmen jetzt zur digitalen Verifizierung wissen müssen – Identitätsbetrug als Geschäftsrisiko
Identitätsbetrug zählt heute zu den am schnellsten wachsenden Bedrohungen für Unternehmen. Besonders deutsche Firmen sind betroffen und stehen vor der Herausforderung, Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen. Moderne Technologien wie biometrische Authentifizierung und KI-gestützte Verfahren eröffnen neue Wege, um Betrug frühzeitig zu erkennen und Vertrauen als Wettbewerbsfaktor zu stärken.
News | Trends 2026 | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security
Threat Report 2026: KI und Botnetze treiben die Industrialisierung von Cyberangriffen
Die erste Version des Cloudflare Threat Reports 2026 basiert auf Telemetriedaten aus einem Netzwerk, das rund 20 Prozent des weltweiten Internet-Traffics verarbeitet – eine der größten verfügbaren Datenquellen zur globalen Bedrohungslage [1]. Er beschreibt eine zunehmend industrialisierte Cyberbedrohungslandschaft, in der Effizienz und Skalierbarkeit wichtiger sind als technische Raffinesse. Anstelle komplexer Einzelangriffe setzen Akteure immer mehr…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Strategien
Was Führungsteams lähmt und wie sie wieder handlungsfähig werden – Unentschieden macht unbeweglich
Organisationen stehen heute vor mehr Entscheidungen als je zuvor. Doch gerade in diesem Moment verlieren viele ihre Fähigkeit zu handeln. Warum? Und wie kommen wir da wieder heraus?
News | Business Intelligence | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Künstliche Intelligenz bringt Ordnung, Effizienz und Transparenz ins Enterprise Information Management
Täglich entstehen in jedem Unternehmen zahllose Daten über verschiedene Kanäle, von denen viele das Business voranbringen und sogar Wettbewerbsvorteile schaffen könnten. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Informationsfluss strukturiert und verlässlich verwaltet wird. Das ist eine zentrale Aufgabe für CFOs, die dafür auf Enterprise-Information-Management-Systeme (EIM) setzen. Wie können sie von den neuen Möglichkeiten der künstlichen…