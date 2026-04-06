Souveränität für europäische Tech-Ökosysteme: »Top 100 Rising European Startups« Ranking

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe der »Top 100 Rising European Startups« präsentiert VivaTech die zweite Ausgabe des Rankings.

Zwölf Länder sind vertreten, wobei das Vereinigte Königreich (28), Frankreich (23) und Deutschland (23) als bedeutende Brutstätten für Unternehmen hervorstechen.

Die sechs am stärksten vertretenen Sektoren sind Artificial Intelligence (unterteilt in sechs Unterkategorien); FinTech; Cybersecurity; HealthTech; LegalTech; sowie Marketplace & E-commerce.

Das Ranking 2026 umfasst 70 neue Startups im Vergleich zur Ausgabe 2025.

VivaTech, Europas größtes Event für Startups und Technologie, stellt die zweite Ausgabe des »Top 100 Rising European Startups« Rankings vor, das die 100 vielversprechendsten Startups im europäischen Tech-Ökosystem hervorhebt, branchenübergreifend. Diese Unternehmen aus 12 Ländern haben das Potenzial, ihre Branchen tiefgreifend zu transformieren, und zeichnen sich durch ihr schnelles Wachstum aus.

Souveränität als roter Faden und ein führendes Länder-Trio

Im Jahr 2026 ist das europäische Startup-Ökosystem vielfältiger und spezialisierter als je zuvor. Die »Top 100 Rising European Startups« deckt 28 Sektoren ab und wurde umfassend überarbeitet: 70 Neueinsteiger ergänzen die 30 Startups, die bereits im Vorjahr vertreten waren. Die Liste zeigt auch die geographische Führungsrolle: Das Trio UK-Frankreich-Deutschland stellt 74 % der Startups im Ranking dar: 28 im Vereinigten Königreich, 23 in Frankreich und 23 in Deutschland. Die nordischen Länder (Schweden, Finnland, Dänemark) schneiden besonders in AI und Climate Tech stark ab, während Italien im Bereich LegalTech und AgriTech aufholt.

François Bitouzet, Managing Director von VivaTech, kommentiert:

»In diesem Jahr ist technologische Souveränität der rote Faden, der sich durch die Top 100 zieht, besonders sichtbar in Cybersecurity und Defence Tech. Der Aufstieg von Mistral AI gegenüber den amerikanischen Giganten ist eines der sichtbarsten Beispiele. Diese Dynamik zeigt einen strategischen Wendepunkt, bei dem Europa stark investiert, um in Schlüsseltechnologien Führungsstärke und Souveränität zu erlangen.«

Wichtige Trends 2026

Das Zeitalter der »generischen AI« ist vorbei, Integration und Spezialisierung nach Anwendungsfall rücken in den Vordergrund

Artificial Intelligence wird zunehmend vertikal, europäische Startups spezialisieren sich nach Anwendungsfall: Content Creation (vier Startups im Ranking, darunter ElevenLabs und Lovable), Voice & Conversational (vier, darunter Parloa und GetVocal AI), Productivity & Automation (neun, darunter Dust, Langdock und n8n). Diese Dynamik basiert auf soliden europäischen Technologiegrundlagen (Mistral AI, Axelera AI, Synthesia) und bestätigt einen Paradigmenwechsel: Das europäische Ökosystem betreibt keine »AI um der AI willen« mehr, sondern innoviert in Anwendung, Integration und Spezialisierung nach Anwendungsfall.

Großes Comeback der Hardware

Nach einem Jahrzehnt, das von Software dominiert wurde, erleben Hardware und physische Industrie in Europa eine starke Rückkehr. Physical AI (Neura, Dexory) zeigt die Konvergenz von künstlicher Intelligenz und autonomer Robotik. Die Raumfahrtindustrie wird durch neue Player (The Exploration Company, ICEYE, Isar Aerospace) zunehmend industrialisiert, während Defence Tech als strategischer Sektor aufsteigt (Helsing, ARX, Quantum Systems, Comand AI). Getrieben von diesen Dynamiken startet der europäische Kontinent eine technologische Reindustrialisierung, eng verknüpft mit Fragen der Souveränität und industriellen Wettbewerbsfähigkeit.

Europäische FinTech erreicht Reife

FinTech bleibt eine Säule der europäischen Innovation. Heute geht es über Neobanken hinaus, hin zu »unsichtbaren« und spezialisierten Infrastrukturen. Finanz-Rails (Truelayer, Silverflow), Embedded Finance (Taktile, Flatpay) und Open Finance (Insurely) übernehmen, Modelle verschieben sich von B2C zu B2B2C. Diese Entwicklung geht einher mit einer Europäisierung der Zahlungsinfrastrukturen gegenüber amerikanischen und chinesischen Giganten: Europäische FinTech baut nun die Finanz-Backends von morgen.

Regulierte Sektoren öffnen sich der Artificial Intelligence

Der Boom von LegalTech (fünf Startups, darunter Lawhive, Summize, Solve Intelligence), die Transformation von HealthTech durch klinische AI (Nabla, Voize, Tandem) und die Modernisierung von HR Tech (Skello, Sona, Jack&Jill) beschleunigen die Öffnung stark regulierter Sektoren für intelligente Automatisierung. Selbst InsurTech (Kota, Artificial) und EdTech (Emma) integrieren diese Technologie. 2026 ist Innovation nicht mehr nur auf »tech-native« Branchen beschränkt: AI findet ihren Weg in Bereiche, in denen Compliance, Regulierung und menschliche Faktoren bisher als Hindernisse galten.

Cybersecurity, ein unverzichtbarer Hebel zum Schutz von Unternehmen, Behörden und Menschen

Mit der Beschleunigung von Artificial Intelligence und dem Aufkommen von Quantencomputing entstehen neue Sicherheitsherausforderungen. Fünf Startups, die zur europäischen Souveränität beitragen, sind im Ranking vertreten: Aikido Security (Belgien), Stoïk (Frankreich), Riot Security (Frankreich), Filigran (Frankreich) und Exein (Italien).

Auswahlkriterien

Die Auswahl der 100 Startups erfolgte in Zusammenarbeit mit fünf der weltweit größten Investmentfonds: Accel, Eurazeo, HV Capital, Northzone und Partech. Jedes Startup im Ranking erfüllt folgende Kriterien:

Hauptsitz in Europa;

Nachweisbare Innovation mit Transformationspotenzial für die eigene Branche;

Jahresumsatz (ARR) von mindestens 5 Mio. € in 2025;

Jährliches Wachstum von mindestens 40 % in den letzten drei Jahren.

Entdecken Sie die vielversprechendsten europäischen Startups und ihre Gründer bei VivaTech 2026.

Besuchen Sie das »VivaTech Rising European Startups Village« vom 17. bis 20. Juni 2026. Täglich werden zwölf ausgewählte Startups vorgestellt, die den Besuchern die Möglichkeit geben:

Bahnbrechende Innovationen zu entdecken;

Die Gründerteams zu treffen;

Partnerschaftsmöglichkeiten zu erkunden; und

Mit den zukünftigen Champions der europäischen Technologie zu netzwerken.

Unter den Gründerteams sind bei VivaTech unter anderem: Roeland Delrue, Co-Founder & COO von Aikido Security, Hélène Huby, Gründerin & CEO von The Exploration Company, Mati Staniszewski, Co-Founder von Eleven Labs.

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