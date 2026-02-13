DefTech-Startups warnen: Deutschland kaum abwehrbereit

- 87 Prozent halten Deutschlands Verteidigungsfähigkeit weiter für gering.
- Im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz: Appell für neue und schnellere Vergabe- und Beschaffungswege.
- Drei Viertel würden erneut in Deutschland oder der EU gründen – USA verlieren deutlich an Attraktivität.
Russlands Krieg gegen die Ukraine, Spannungen zwischen der EU und den USA und hybride Angriffe auf unsere Infrastrukturen, Verwaltungen und Unternehmen: Trotz der massiv veränderten Weltlage ist Deutschland weiterhin kaum in der Lage, sich zu verteidigen. Davor haben im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz deutsche DefTech-Startups gewarnt. 9 von 10 stufen die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands als gering (76 Prozent) oder sehr gering (11 Prozent) ein. Im Vorjahr hatten noch 71 Prozent die Verteidigungsfähigkeit als gering und 25 Prozent sogar als sehr gering bezeichnet. Grundlage ist eine Befragung von 37 Gründerinnen und Gründern von DefTech- und Dual-Use-Startups durch Get Started, der Startup-Initiative des Digitalverbands Bitkom [1].
»Verteidigungsfähigkeit und Resilienz werden inzwischen gesellschaftlich breit debattiert und es bewegt sich etwas, aber die Dringlichkeit ist zu oft noch nicht spürbar. Wir können nicht Jahre auf Veränderungen warten, wir brauchen schnell einsatzfähige Lösungen«, sagt Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. »Zur Verteidigungsfähigkeit gehören heute auch Daten, KI und vernetzte Systeme. Software Defined Defense muss das Leitmotiv deutscher Verteidigungspolitik sein.«
Der größte Hemmschuh bleibt nach Ansicht der Startups der langwierige Beschaffungsprozess. 90 Prozent fordern deshalb beschleunigte Vergabe- und Beschaffungsverfahren wie durch Fast Tracks. 87 Prozent sprechen sich zudem für mehr Mittel aus dem Verteidigungshaushalt zur Beschaffung innovativer Lösungen aus. 76 Prozent wünschen sich eine frühe Kooperation von Bundeswehr und Startups, etwa in Form von Challenge-Formaten. Und 84 Prozent halten es für wichtig, dass die Politik die Kooperation von DefTech-Startups und etablierten Unternehmen stärker fördert. »Startups entwickeln permanent Innovationen in sehr kurzen Zyklen. Das müssen wir nutzen und Erprobung und Beschaffung so aufstellen, dass neue Lösungen unverzüglich in der Praxis ankommen können«, so Wintergerst.
USA verlieren deutlich an Attraktivität, Deutschland legt zu
Trotz aller Kritik wächst unter den Startups das Vertrauen in den Standort Deutschland. Rund jedes zweite DefTech-Startup (49 Prozent) würde bei einer erneuten Gründung Deutschland wählen, das ist ein Plus von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr. 24 Prozent würden in einem anderen EU-Land gründen (2025: 16 Prozent). Die Attraktivität der USA geht dagegen deutlich zurück: Nur noch 8 Prozent würden dort gründen, vor einem Jahr waren es mit 25 Prozent noch drei Mal so viele.
Und an noch einer Stelle wird eine Verbesserung wahrgenommen: Mit ihrem Engagement als Gründerin oder Gründer im Verteidigungsbereich fühlen sich mit 65 Prozent inzwischen zwei Drittel hierzulande wertgeschätzt. Vor einem Jahr war es mit 41 Prozent nicht einmal jedes zweite.
[1] Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Get Started, die Startup-Initiative des Bitkom, durchgeführt hat. Dabei wurden 37 DefTech- und Dual-Use-Startups in Deutschland online befragt, darunter 6 Single-Use- und 31 Dual-Use-Startups . Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Die Befragung fand im Zeitraum von KW 01/2026 bis KW 04/2026 statt.
Die vollständigen Ergebnisse der Befragung stehen online bereit unter: www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/DefTech-Report-2026
1116 Artikel zu „Verteidigung“
News | Digitalisierung | Infrastruktur | Logistik | Services | Whitepaper
Verteidigung braucht Wirtschaft – Deutschland als logistische Drehscheibe der NATO
Wie Staat und Industrie im Krisenfall (digital) zusammenarbeiten könnten. Neue Studie analysiert, wie Deutschland durch privatwirtschaftlich-militärische Zusammenarbeit verteidigungsfähiger werden kann. Als logistische Drehscheibe der NATO braucht Deutschland eine neue Form der Partnerschaft zwischen Staat und Privatwirtschaft. Lösungsskizze: Über eine digitale Plattform können militärische Bedarfe und privatwirtschaftliche Kapazitäten koordiniert und bedient werden. Klare Zuständigkeiten, Datensicherheit…
News | IT-Security | Produktmeldung | Services
Schutz auf Kernel-Ebene zur Verteidigung vor Infostealern, die auf sensible Daten abzielen
Keeper Security Forcefield ist branchenweit erster Schutz vor speicherbasierten Angriffen auf Windows-Endpunkten. Keeper Security, ein Cybersecurity-Anbieter für Zero-Trust- und Zero-Knowledge- Privileged-Access-Management-Software (PAM) zum Schutz von Passwörtern, Passkeys, privilegierten Konten, Geheimnissen und Remote-Verbindungen, kündigt Keeper Forcefield an – den ersten Schutz seiner Art gegen speicherbasierte Angriffe auf Windows-Geräten. Forcefield ist ein Endpoint-Sicherheitsprodukt auf Kernel-Ebene, das…
News
Sicherung kritischer Infrastrukturen: Dringender Bedarf an mehrschichtiger Verteidigungsstrategie
Die Resilienz, also Widerstandsfähigkeit sogenannter wesentlicher Dienste in Deutschland – von Versorgungsunternehmen über Telekommunikation bis hin zu Gesundheit und Verkehr – gegenüber Cyberangriffen wurde in den letzten Monaten genauer unter die Lupe genommen. Anfang November konkretisierte die Bundesregierung ihre Absicht, die kritische Infrastruktur (KRITIS) besser zu schützen. So beschloss das das Bundeskabinett am 6. November…
News | IT-Security | Lösungen | Services | Tipps
Cybersicherheit: Selbstangriff ist die beste Verteidigung
Sicherheitsexperte: »Firmen sollten sich regelmäßig selbst angreifen, um ihre Cyberresilienz zu testen.« Rainer M. Richter: »Heutige Angriffssysteme aus der Cloud sind für jeden Mittelständler erschwinglich.« Bei mehr als 70 aufgedeckten Software-Schwachstellen am Tag kommen die Firmen nicht mehr nach, ihre Systeme vor Cyberangriffen sicher zu machen. Die deutsche Wirtschaft setzt bei Cybersecurity zu einseitig…
News | IT-Security | Produktmeldung | Services
Plattform für Pentests, Risikoanalyse und Cyberverteidigung
ADN und Enginsight bieten All-In-One-Security für Systemhäuser und Service Provider. Cyberangriffe sind zum Geschäftsrisiko Nummer eins geworden. Gleichzeitig steigen die gesetzlichen Anforderungen an Unternehmen stetig. Mit der All-In-One-Security-Plattform von Enginsight bietet ADN seinen Partnerunternehmen und deren Kunden aus dem Mittelstand ab sofort die richtige Antwort auf diese Herausforderungen. Laut dem Allianz Risk Barometer 2023…
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2022 | Security Spezial 9-10-2022
Starke Cyberresilienz durch gestaffelte Verteidigungslinien – Das Schweizer-Käse-Modell
Wie lässt sich eine mehrschichtige Sicherheit bei der Rechteverwaltung erreichen?
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Die Golden Copy als beste Verteidigungslinie gegen Ransomware
Eine um eine Golden Copy aufgerüstete Backup-Strategie garantiert die Wiederherstellung der Unternehmensdaten im Fall der Fälle. Diese zehn Faktoren helfen bei der Auswahl der richtigen Lösung zur Einrichtung. Jede Unterbrechung der Geschäftskontinuität kostet Unternehmen Zeit und Geld. Wie teuer es wird, hängt letzten Endes davon ab, wie schnell sich ein Unternehmen von dem Ausfall…
News | IT-Security | Ausgabe 7-8-2021 | Security Spezial 7-8-2021
DNS im Visier der Cyberkriminellen – Die erste Verteidigungslinie
Das Domain Name System (DNS) ist zentral für den Netzwerkverkehr. Eine Beeinträchtigung des DNS führt dazu, dass Nutzer nicht mehr auf kritische Apps und Services zugreifen können. DNS-Sicherheit ist somit wichtig, um Applikationen, Nutzer und Daten zu schützen. Das spüren Unternehmen gerade in Zeiten vom Home Office, IoT und vernetzten Geräten, da mit der wachsenden Komplexität von Unternehmensnetzwerken auch das Risiko von DNS-Attacken wie Phishing, DDoS oder Ransomware gestiegen ist.
News | IT-Security | Tipps
Aktive Verteidigung: Nationalstaatliche Akteure mit ihren eigenen Waffen schlagen
Laut einer kürzlich von HP und Forschern der Universität Surrey durchgeführten Studie war in den Jahren zwischen 2017 und 2020 ein hundertprozentiger Anstieg »signifikanter« nationalstaatlicher Vorfälle zu verzeichnen [1]. Experten zufolge hat die Pandemie diesen Trend noch beschleunigt. Unternehmen waren zu einem schnellen Umstieg auf Remote Working gezwungen und vielfach nicht ausreichend vorbereitet, die derart…
News | IT-Security | Kommentar
Krieg gegen Ransomware: Die EU sendet klares Signal und setzt Mittel aus dem Verteidigungsetat für Maßnahmen gegen Cyberangriffe ein
Kommentar von Eric Waltert, Regional Vice President DACH bei Veritas Technologies Die Europäische Union (EU) verdeutlicht mit der Einberufung der neu geschaffenen Joint Cyber Unit, wie ernst sie die aktuelle Bedrohungslage durch Hacker nimmt. Die Cyber-Einheit soll auch mit Mitteln aus dem europäischen Verteidigungsetat Hackerangriffe wie Ransomware bekämpfen. Damit setzt die EU ein Zeichen, dass…
News | IT-Security | Strategien
Innenverteidigung: Cybersecurity mit Blick nach innen
Organisationen verstärken aufgrund der Gefahrenlage ihre Abwehr gegen Cyberangriffe von außen. Dabei vergessen sie oft jedoch den Blick nach innen. Neue Technologien helfen dabei, Angreifer zu stoppen, die sich bereits im Netzwerk befinden. Für Cyberkriminelle bedeutet die Corona-Krise und ihre Folgen eine Goldgräberstimmung – noch nie waren viele Unternehmen so verwundbar wie heute. Die…
News | IT-Security | Ausgabe 9-10-2020 | Security Spezial 9-10-2020
Aktive Verteidigung des gesamten Unternehmens – Sicherheit beginnt mit Prävention
Traditionelle Zonen-Strategien reichen in einem Enterprise of Things nicht mehr aus, um kritische Infrastrukturen zu schützen. Eine effektive Sicherheitslösung bietet zu 100 Prozent agentenlose Gerätetransparenz, kontinuierliche Überwachung und automatisierte Reaktion auf Bedrohungen.
News | Trends Security | IT-Security | Trends 2018 | Trends 2019
Deutsche bezüglich Cyberverteidigung skeptisch
Kein Profi, sondern, wie es Markus Beckedahl von netzpolitik.org ausdrückt, »ein junger, wütender Mensch ohne große Hacker-Fähigkeiten« ist wohl verantwortlich für den Diebstahl der Daten von 1.000 Politikern, Prominenten und Journalisten. Für den Stand der Cybersicherheit in der Bundesrepublik lässt das Böses ahnen. Einer Umfrage des Pew Research Centers aus dem letzten Sommer zeigt, dass…
News | Business Intelligence | Trends Services | Trends 2018 | Künstliche Intelligenz | Services
Künstliche Intelligenz statt Krake Paul: 9 % Chance für deutsche Titelverteidigung
Ob im Freundeskreis, in der Familie oder mit Arbeitskollegen – die Tippspiele zum Fußball-Sommer 2018 sind in vollem Gange. Blue Yonder, Spezialist für künstliche Intelligenz (KI) aus Karlsruhe, hat sich seine Expertise zunutze gemacht und zusammen mit ITM Predictive die Gewinnwahrscheinlichkeiten der anstehenden Spiele vorhergesagt. So ersetzt im Jahre 2018 künstliche Intelligenz das Kraken-Orakel von…
News | Business | Business Process Management | Trends Security | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | IT-Security | Trends 2018 | Services
Rüstung und Verteidigung: Bundeswehr – materiell sehr bedingt einsatzbereit
Später als sonst hat das Bundeverteidigungsministerium einen Bericht zur sogenannten Materiallage der Bundeswehr vorgelegt. Die drei früheren Berichte lagen dem Verteidigungsausschuss sonst bereits im Herbst vor. Der Bericht für 2017 bestätigt nun die oftmals als desaströs bezeichnete Materiallage der Bundeswehr: Viele der großen Waffensysteme zur Luft, im Wasser und auf dem Boden sind nur in…
News | Business | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | IT-Security | Lösungen | Rechenzentrum | Services | Tipps
Die einzige zuverlässige Verteidigung gegen Ransomware-Angriffe ist die umfassende Sicherung der Daten
Mit der aktuellen, »NonPetya« getauften Ransomware haben die erpresserischen Cyber-Angriffe nach Meinung der IT-Security-Experten die nächste Eskalationsstufe erreicht. Selbst Unternehmen, die nach der WannaCry-Attacke alle nötigen Patches umgesetzt haben, sind Opfer der Erpresser geworden. Die Verlockung, entgegen der Empfehlung des BSI Lösegeld zu zahlen, dürfte also in diesem Fall groß gewesen sein. Nun gibt es…
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps
E-Mail-Security in Organisationen mit Anforderungen der nationalen Sicherheit und Rüstung
Eine E-Mail. Ein Klick. Eine Entscheidung mit Folgen. Ein unscheinbarer Moment zum Arbeitsbeginn: Eine E-Mail trifft ein, der Absender scheint bekannt, der Kontext plausibel. Es geht um eine technische Rückfrage in einem Rüstungsprojekt, um eine Abstimmung entlang der Lieferkette oder um Dokumente mit sicherheitsrelevantem Bezug. Das Öffnen der Nachricht erfolgt routiniert – und genau…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Tipps
Moltbook, OpenClaw und die Vorsicht
Cybersicherheits-Experten warnen: Moltbook und OpenClaw nur in sicheren, isolierten Umgebungen ausführen. Moltbook ist eine exklusive KI-Social-Media-Plattform, die erst vor wenigen Tagen gestartet ist. Sie wird als »Reddit für KI-Agenten« bezeichnet und erfreut sich online rasant wachsender Beliebtheit. Innerhalb der ersten Woche zog Moltbook über 1,5 Millionen registrierte KI-Agenten und mehr als eine Million menschliche…
News | Business | Industrie 4.0 | Künstliche Intelligenz | Strategien
KI in der Fertigungsindustrie: KI muss endlich produktiv werden
Für die Fertigungsindustrie markiert 2026 einen Wendepunkt: Nach Jahren technologischer Experimente rücken belastbare Ergebnisse, wirtschaftlicher Nutzen und operative Resilienz in den Mittelpunkt. Denn der Produktionsalltag ist weiterhin geprägt von steigender Komplexität und regulatorischen Anforderungen sowie volatilen Lieferketten. Das zwingt Unternehmen jetzt dazu, den tatsächlichen Mehrwert von Technologie neu zu bewerten – vor allem dort, wo…