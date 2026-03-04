Was Führungsteams lähmt und wie sie wieder handlungsfähig werden – Unentschieden macht unbeweglich

Organisationen stehen heute vor mehr Entscheidungen als je zuvor. Doch gerade in diesem Moment verlieren viele ihre Fähigkeit zu handeln. Warum? Und wie kommen wir da wieder heraus?
Über 33 Millionen europäische Unternehmen mit 162 Millionen Beschäftigten fällen täglich Milliarden geschäftsrelevanter Entscheidungen (Eurostat [1]). Gleichzeitig zeigt die Forschung, dass jeder Mensch rund 35.000 Entscheidungen pro Tag trifft, viele davon im Arbeitskontext (FHnews.ch [2]). Daten einer Pleo-Studie zeigen, dass deutsche Führungskräfte deutlich mehr Entscheidungen treffen müssen und das unter erheblich höheren Geschwindigkeits- und Belastungsbedingungen [3].
Gleichzeitig sinkt das Vertrauen in die eigenen Entscheidungsgrundlagen. Für IT-Verantwortliche, die mit fragmentierten Systemlandschaften, unvollständigen Daten und wachsenden Abhängigkeiten arbeiten, ist dieser Zustand riskant. Ohne fundierte, kontextreiche Entscheidungsbasis geraten Transformationen ins Stocken und Innovationen kommen nicht voran.
Entscheider unter Druck. 63 Prozent der befragten Finanzverantwortlichen in Deutschland geben an, heute deutlich mehr hochrelevante Entscheidungen treffen zu müssen als noch vor einem Jahr. Diese höhere Schlagzahl fällt in eine Zeit globaler Unsicherheiten, wirtschaftlicher Spannungen und eines ausgeprägten Kostendrucks.
Gleichzeitig fehlt es an verlässlichen Grundlagen. Führungskräfte berichten, dass sie bei bis zu 43 Prozent ihrer Entscheidungen nicht genügend Vertrauen in ihre Daten haben. Noch schwerer wiegt, dass mehr als die Hälfte eine Form von Entscheidungslähmung erlebt: einen Zustand, in dem Umfang und Tragweite der anstehenden Entscheidungen so überwältigend wirken, dass am Ende gar keine Entscheidung mehr getroffen wird.
Der blinde Fleck: Kontext fehlt überall. Für IT-Verantwortliche ist dieser Befund besonders relevant. Eine Technologieentscheidung ohne klaren Kontext bedeutet ein hohes Risiko. Ohne vollständige und konsistente Daten ist unklar, ob Investitionen sinnvoll sind, wo Risiken entstehen oder wie einzelne Maßnahmen in die strategische Gesamtarchitektur passen. Studienergebnisse zeigen, dass fast die Hälfte der Führungspersonen angibt, dass fehlender Kontext ihre Entscheidungsfähigkeit massiv einschränkt.
Das bestätigt die strukturellen Schwächen vieler Unternehmen. Daten liegen verteilt in Silos, Berichte werden manuell erstellt, Teams arbeiten mit widersprüchlichen Informationen und Prioritäten. Mitarbeitende sollen unter solchen Bedingungen präzise entscheiden, obwohl sie kaum verstehen, wie diese Entscheidungen ineinandergreifen oder welche Auswirkungen sie haben. Dieses fehlende Verständnis ist einer der stärksten Treiber für Unsicherheit und Fehleranfälligkeit.
Eine zentrale Datenbasis kann diesen strukturellen Schwachpunkt aufbrechen. Plattformen, die Daten konsolidieren und verständlich aufbereiten, schaffen erstmals einen gemeinsamen Referenzrahmen. Doch die wahre Wirkung entsteht erst, wenn Datenintelligenz, Transparenz und klare Verantwortlichkeiten zusammengeführt werden. Technologien, die die gesamte Finanz- und Ausgabensteuerung sichtbar machen und gleichzeitig intelligente Entscheidungsgrenzen einziehen, stärken das Vertrauen in operatives und strategisches Handeln. Sie geben Teams den Kontext, den sie brauchen, um konsequent und zielgerichtet zu agieren.
Warum Kultur zählt. Neben der Datenbasis prägt vor allem die Unternehmenskultur die Qualität der Entscheidungen. Unternehmen, die Sicherheit über Fortschritt stellen, verhindern entschlossenes Handeln. Wenn Mitarbeitende Angst haben, für unvollkommene Entscheidungen kritisiert zu werden, entscheiden sie eher gar nicht mehr.
Dabei sind unvollkommene Entscheidungen in dynamischen Umgebungen oft der bessere Weg. Sie schaffen Bewegung, generieren Wissen und ermöglichen iterative Verbesserungen. Jede nicht getroffene Entscheidung hingegen erzeugt Stillstand. Dieser Stillstand blockiert Innovationen, verzögert digitale Transformationen und schwächt die strategische Position von Unternehmen.
Führungskräfte sollten daher zwei Dinge gleichzeitig tun:
- Struktur schaffen, damit Teams mit belastbaren Informationen arbeiten können.
- Psychologische Sicherheit etablieren, damit Mitarbeitende mutig und verantwortungsvoll agieren.
Dazu gehört auch die Fähigkeit, Entscheidungen in reversible und irreversible Kategorien zu trennen. Reversible Entscheidungen lassen schnelle Experimente zu, während sich -Führungsteams bei langlebigen und strategischen Entscheidungen bewusst Zeit nehmen. Nur wenn beide Arten verstanden und bewusst angewendet werden, entsteht ein Spielfeld für effiziente und gleichzeitig verantwortungs-bewusste Prozesse.
Technologie als Katalysator für Handlungsfähigkeit. Die Studie zeigt, dass 40 Prozent der CFOs nicht ausreichend Zugriff auf die Ausgabendaten haben, die sie für sichere Investitionsentscheidungen benötigen. Dieser Mangel an Transparenz bremst Entscheidungsprozesse und mindert zugleich deren Qualität. Eine zentrale Datenplattform schafft hier Abhilfe: Sie erhöht die Effizienz, stärkt das Vertrauen, macht Entscheidungswege nachvollziehbar, zeigt Zusammenhänge auf und reduziert Abhängigkeiten.
Jede Entscheidung erweitert die bestehende Datenbasis und bildet damit die Grundlage für bessere Entscheidungen in der Zukunft. Dieser kontinuierliche Kreislauf aus Daten, Entscheidungen und Feedback steigert langfristig die Entscheidungsintelligenz einer Organisation. Unternehmen, die ihn aktiv nutzen, gewinnen nicht nur an Geschwindigkeit, sondern zudem an Präzision und Anpassungsfähigkeit. Wer diesen Prozess vernachlässigt, riskiert hingegen spürbare Wettbewerbsnachteile.
Am Ende bleibt die wichtigste Erkenntnis überraschend einfach. Perfekte Entscheidungen gibt es nicht und wird es nie geben. Doch Entscheidungen, die konsequent auf Daten fußen und in kulturell reifen Organisationen getroffen werden, sind zuverlässig genug, um Unternehmen voranzubringen. So schaffen sich Organisationen mit einer zentralen Datenbasis die Grundlage, nicht länger im Dunkeln zu stehen.
Jeppe Rindom,
Co-Founder & CEO
von Pleo
[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Structural_business_statistics_overview
[2] https://www.fhnews.ch/artikel/wir-tun-es-35-000-mal-taeglich?
[3] https://content.pleo.io/en/decisions-report-2025?
Illustration: © Jozef Micic | Dreamstime.com
