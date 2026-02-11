KMU: Leichter Zugang zu sicheren Datenräumen

Europäische Cloud-Anbieter und branchenspezifische Datenräume bündeln Kräfte, um 10.000 KMU in vertrauenswürdige Datennetzwerke zu integrieren.

Zusammenarbeit überwindet Teilnahmebarrieren und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas.

Neue Initiative beschleunigt die breite Einführung vertrauenswürdiger Datennetzwerke über Branchen hinweg – von der Automobilindustrie bis zur Pharmaindustrie – indem Kosten-, Zeit- und Technologiebarrieren überwunden werden, die für KMU bislang schwer zu bewältigen waren.

Mitglieder des Data Space Adoption Forum (DSAF) haben gemeinsam Open-Source-Softwareprojekte entwickelt, die diesen Durchbruch ermöglichen, darunter eine neue Multi-Tenant-Architekturimplementierung der Eclipse Dataspaces Components.

KMU bilden das Rückgrat zunehmend komplexer Lieferketten, und ihre Integration in vertrauenswürdige Datennetzwerke ist entscheidend für nachhaltiges strategisches Wachstum, stärkere Zusammenarbeit und höhere Wettbewerbsfähigkeit in globalen Industrien.

Das Data Spaces Adoption Forum, eine Initiative aus europäischen Cloud-Anbietern, Managed Service Providern (MSPs) und branchenspezifischen Datenräumen, hat beim Data Spaces Symposium neue Werkzeuge und eine Vermarktungsstrategie vorgestellt. Damit sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) leichter und in großem Umfang Zugang zu sicheren und vertrauenswürdigen Datenräumen bekommen. Ziel der Initiative ist es, innerhalb der nächsten 18 Monate 10.000 KMU in bestehende und neue Datenräume einzubinden und damit Innovation, Wettbewerbsfähigkeit sowie regulatorische Konformität in Europa und weltweit zu stärken.

Vertrauenswürdige branchenspezifische Datenräume

Vertrauenswürdige branchenspezifische Datenräume werden zunehmend essenziell für Transparenz, Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit in komplexen globalen Wertschöpfungsketten. Dennoch haben die meisten KMU, die in vielen Branchen von der Automobilindustrie bis zur Pharmaindustrie das Rückgrat bilden, große Schwierigkeiten bei der Teilnahme. Die Integrationskosten sind hoch, es werden spezialisierte Fachkenntnisse benötigt und die Onboarding Prozesse sind uneinheitlich. Allein die Automobilindustrie verfügt über mehr als 800.000 Zulieferer. Die große Mehrheit davon sind Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Dies zeigt deutlich die Größenordnung der KMU-Integrationsherausforderung. Die DSAF-Initiative reagiert darauf mit einem kostengünstigen Open Source Onboarding Tool, das die Teilnahme für kleinere Unternehmen einfacher, schneller und wirtschaftlich tragfähig macht.

Die Mitglieder des Data Space Adoption Forum haben gemeinsam Open Source Softwareprojekte entwickelt, die die Skalierung von Datenräumen durch die stärkere Einbindung von KMU beschleunigen. Die gemeinsame technologische Grundlage bildet eine neue Multi Tenant Architektur sowie eine Implementierung der Eclipse Dataspaces Components. Hinzu kommen neue Innovationen im Ressourcenmanagement und in Onboarding Technologien für Zulieferer.

Die Eclipse Dataspaces Components sind außerdem in die OPC UA Architektur integriert, um insbesondere für Fertigungsunternehmen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen. Zusammengenommen bauen diese Tools technische und finanzielle Barrieren ab, die KMU bisher den Zugang zu Datenräumen erschwert haben. Das DSAF strebt an, innerhalb der nächsten 18 Monate 10.000 neue KMU als Teilnehmer zu gewinnen. Dies dient als Proof of Concept für dieses neue Modell.

Eine skalierbare Lösung für KMU

Mitglieder des Data Space Adoption Forum haben einen neuen Ansatz entwickelt, um den Zugang zu Datenräumen zu vereinfachen:

Technische Innovation.

Die Gruppe hat Open Source Komponenten entwickelt, die Data Space Onboarding as a Service Funktionen bereitstellen. Dazu gehören:

EDC V. Eine hochoptimierte Variante der Dataspace Component Architektur EDC der Eclipse Foundation, zugeschnitten auf Cloud Service Provider.

Connector Fabric Manager CFM. Ein Multi Tenant Ressourcenmanager und eine Orchestrierungsplattform, die automatisierte Bereitstellung sowie Lifecycle Management von EDC V Services ermöglicht.

Ein Demonstrator für Cloud Service Provider, der alle für den Betrieb von EDC V und CFM erforderlichen Komponenten zusammenführt und eine sofort einsatzbereite Referenz für kundenspezifische Angebote bereitstellt.

Distribution.

Cloud Exchange Points und föderierte Cloud Infrastrukturen erhöhen die Reichweite und fördern die Skalierung sowie die Markteinführung dieser Technologien, indem lokale MSPs und Systemintegratoren in verschiedenen Regionen und Branchen einbezogen werden.

Commitment.

Das DSAF vereint alle Ebenen des Datenraum Ökosystems, von Cloud Anbietern und Systemintegratoren über OEMs und Trust Framework Anbieter bis hin zu KMU selbst. Diese Zusammenarbeit ermöglicht End to End Support, sicheren Datenaustausch und ein standardisiertes Onboarding über mehrere Datenräume hinweg.

Vorteile der neuen Lösung

KMU profitieren von Managed Services, die Kosten und Technologiebarrieren für die Teilnahme an Datenräumen abbauen. Die Zusammenarbeit mit bestehenden vertrauenswürdigen Dienstleistern, die die Teilnahme als Service anbieten, reduziert Zeitaufwand und Kosten. Managed Service Provider erhalten einen einfach implementierbaren Value Added Service, der Umsatz steigern, die Kundenbindung vertiefen und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen kann.

Cloud Service Provider können MSPs ein zusätzliches gehostetes As a Service Produkt sowie potenziell weitere datenraumbezogene Services anbieten. Datenräume. Standardisiertes Onboarding beschleunigt die Einführung und ermöglicht auch kleinsten Teilnehmern in Lieferketten den Zugang.

Wirkung in der Praxis

Die heutige Pilotdemonstration und der kollaborative Workshop, durchgeführt gemeinsam mit Catena X, zeigen, wie dieser Ansatz bereits im Automobilsektor Mehrwert schafft. Gleichzeitig lässt sich das Modell branchenübergreifend und über mehrere Datenräume hinweg einsetzen.

Organisationen aus dem gesamten Datenraum Ökosystem, darunter KMU, Managed Service Provider, Cloud Anbieter, branchenspezifische Datenräume und Systemintegratoren, sind eingeladen, mit dem Data Space Adoption Forum zusammenzuarbeiten, um Kooperations, Teilnahme und Einführungsoptionen zu prüfen.

Über das Data Space Adoption Forum (DSAF)

Das Data Space Adoption Forum (DSAF) ist eine Initiative der International Data Spaces Association (IDSA), die Cloud-Anbieter, Managed Service Provider, Softwareentwickler und branchenspezifische Datenräume zusammenbringt. Ziel ist es, technische und finanzielle Barrieren für die Teilnahme von KMU abzubauen und eine sichere sowie skalierbare Einführung vertrauenswürdiger Datenräume zu ermöglichen. Durch die Abstimmung technischer Grundlagen, kommerzieller Bereitstellungsmodelle und Ökosystem-Zusammenarbeit unterstützt das DSAF das Wachstum der europäischen Datenökonomie und stärkt Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und digitale Souveränität.

