KMU: Leichter Zugang zu sicheren Datenräumen

Europäische Cloud-Anbieter und branchenspezifische Datenräume bündeln Kräfte, um 10.000 KMU in vertrauenswürdige Datennetzwerke zu integrieren.
Zusammenarbeit überwindet Teilnahmebarrieren und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit Europas.
-
Neue Initiative beschleunigt die breite Einführung vertrauenswürdiger Datennetzwerke über Branchen hinweg – von der Automobilindustrie bis zur Pharmaindustrie – indem Kosten-, Zeit- und Technologiebarrieren überwunden werden, die für KMU bislang schwer zu bewältigen waren.
-
Mitglieder des Data Space Adoption Forum (DSAF) haben gemeinsam Open-Source-Softwareprojekte entwickelt, die diesen Durchbruch ermöglichen, darunter eine neue Multi-Tenant-Architekturimplementierung der Eclipse Dataspaces Components.
-
KMU bilden das Rückgrat zunehmend komplexer Lieferketten, und ihre Integration in vertrauenswürdige Datennetzwerke ist entscheidend für nachhaltiges strategisches Wachstum, stärkere Zusammenarbeit und höhere Wettbewerbsfähigkeit in globalen Industrien.
Das Data Spaces Adoption Forum, eine Initiative aus europäischen Cloud-Anbietern, Managed Service Providern (MSPs) und branchenspezifischen Datenräumen, hat beim Data Spaces Symposium neue Werkzeuge und eine Vermarktungsstrategie vorgestellt. Damit sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) leichter und in großem Umfang Zugang zu sicheren und vertrauenswürdigen Datenräumen bekommen. Ziel der Initiative ist es, innerhalb der nächsten 18 Monate 10.000 KMU in bestehende und neue Datenräume einzubinden und damit Innovation, Wettbewerbsfähigkeit sowie regulatorische Konformität in Europa und weltweit zu stärken.
Vertrauenswürdige branchenspezifische Datenräume
Vertrauenswürdige branchenspezifische Datenräume werden zunehmend essenziell für Transparenz, Effizienz, Innovation und Nachhaltigkeit in komplexen globalen Wertschöpfungsketten. Dennoch haben die meisten KMU, die in vielen Branchen von der Automobilindustrie bis zur Pharmaindustrie das Rückgrat bilden, große Schwierigkeiten bei der Teilnahme. Die Integrationskosten sind hoch, es werden spezialisierte Fachkenntnisse benötigt und die Onboarding Prozesse sind uneinheitlich. Allein die Automobilindustrie verfügt über mehr als 800.000 Zulieferer. Die große Mehrheit davon sind Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitenden. Dies zeigt deutlich die Größenordnung der KMU-Integrationsherausforderung. Die DSAF-Initiative reagiert darauf mit einem kostengünstigen Open Source Onboarding Tool, das die Teilnahme für kleinere Unternehmen einfacher, schneller und wirtschaftlich tragfähig macht.
Die Mitglieder des Data Space Adoption Forum haben gemeinsam Open Source Softwareprojekte entwickelt, die die Skalierung von Datenräumen durch die stärkere Einbindung von KMU beschleunigen. Die gemeinsame technologische Grundlage bildet eine neue Multi Tenant Architektur sowie eine Implementierung der Eclipse Dataspaces Components. Hinzu kommen neue Innovationen im Ressourcenmanagement und in Onboarding Technologien für Zulieferer.
Die Eclipse Dataspaces Components sind außerdem in die OPC UA Architektur integriert, um insbesondere für Fertigungsunternehmen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen. Zusammengenommen bauen diese Tools technische und finanzielle Barrieren ab, die KMU bisher den Zugang zu Datenräumen erschwert haben. Das DSAF strebt an, innerhalb der nächsten 18 Monate 10.000 neue KMU als Teilnehmer zu gewinnen. Dies dient als Proof of Concept für dieses neue Modell.
Eine skalierbare Lösung für KMU
Mitglieder des Data Space Adoption Forum haben einen neuen Ansatz entwickelt, um den Zugang zu Datenräumen zu vereinfachen:
Technische Innovation.
Die Gruppe hat Open Source Komponenten entwickelt, die Data Space Onboarding as a Service Funktionen bereitstellen. Dazu gehören:
- EDC V. Eine hochoptimierte Variante der Dataspace Component Architektur EDC der Eclipse Foundation, zugeschnitten auf Cloud Service Provider.
- Connector Fabric Manager CFM. Ein Multi Tenant Ressourcenmanager und eine Orchestrierungsplattform, die automatisierte Bereitstellung sowie Lifecycle Management von EDC V Services ermöglicht.
- Ein Demonstrator für Cloud Service Provider, der alle für den Betrieb von EDC V und CFM erforderlichen Komponenten zusammenführt und eine sofort einsatzbereite Referenz für kundenspezifische Angebote bereitstellt.
Distribution.
Cloud Exchange Points und föderierte Cloud Infrastrukturen erhöhen die Reichweite und fördern die Skalierung sowie die Markteinführung dieser Technologien, indem lokale MSPs und Systemintegratoren in verschiedenen Regionen und Branchen einbezogen werden.
Commitment.
Das DSAF vereint alle Ebenen des Datenraum Ökosystems, von Cloud Anbietern und Systemintegratoren über OEMs und Trust Framework Anbieter bis hin zu KMU selbst. Diese Zusammenarbeit ermöglicht End to End Support, sicheren Datenaustausch und ein standardisiertes Onboarding über mehrere Datenräume hinweg.
Vorteile der neuen Lösung
KMU profitieren von Managed Services, die Kosten und Technologiebarrieren für die Teilnahme an Datenräumen abbauen. Die Zusammenarbeit mit bestehenden vertrauenswürdigen Dienstleistern, die die Teilnahme als Service anbieten, reduziert Zeitaufwand und Kosten. Managed Service Provider erhalten einen einfach implementierbaren Value Added Service, der Umsatz steigern, die Kundenbindung vertiefen und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen kann.
Cloud Service Provider können MSPs ein zusätzliches gehostetes As a Service Produkt sowie potenziell weitere datenraumbezogene Services anbieten. Datenräume. Standardisiertes Onboarding beschleunigt die Einführung und ermöglicht auch kleinsten Teilnehmern in Lieferketten den Zugang.
Wirkung in der Praxis
Die heutige Pilotdemonstration und der kollaborative Workshop, durchgeführt gemeinsam mit Catena X, zeigen, wie dieser Ansatz bereits im Automobilsektor Mehrwert schafft. Gleichzeitig lässt sich das Modell branchenübergreifend und über mehrere Datenräume hinweg einsetzen.
Organisationen aus dem gesamten Datenraum Ökosystem, darunter KMU, Managed Service Provider, Cloud Anbieter, branchenspezifische Datenräume und Systemintegratoren, sind eingeladen, mit dem Data Space Adoption Forum zusammenzuarbeiten, um Kooperations, Teilnahme und Einführungsoptionen zu prüfen.
Über das Data Space Adoption Forum (DSAF)
Das Data Space Adoption Forum (DSAF) ist eine Initiative der International Data Spaces Association (IDSA), die Cloud-Anbieter, Managed Service Provider, Softwareentwickler und branchenspezifische Datenräume zusammenbringt. Ziel ist es, technische und finanzielle Barrieren für die Teilnahme von KMU abzubauen und eine sichere sowie skalierbare Einführung vertrauenswürdiger Datenräume zu ermöglichen. Durch die Abstimmung technischer Grundlagen, kommerzieller Bereitstellungsmodelle und Ökosystem-Zusammenarbeit unterstützt das DSAF das Wachstum der europäischen Datenökonomie und stärkt Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und digitale Souveränität.
13916 Artikel zu „EU Daten“
News | Trends 2026 | Business | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Zwei Drittel der Unternehmen übertragen personenbezogene Daten in Länder außerhalb der EU
Die Mehrheit der deutschen Unternehmen überträgt personenbezogene Daten in Nicht‑EU‑Länder, vor allem für Cloud‑Dienste, Kommunikation und globalen Support. Ein Ende internationaler Datentransfers würde für viele Unternehmen erhebliche wirtschaftliche Nachteile bedeuten, darunter höhere Kosten, Wettbewerbsverluste und Einschränkungen ihres Angebots. Hauptzielland der Datentransfers sind die USA, wobei Unternehmen vor allem Standardvertragsklauseln nutzen und gleichzeitig mehr Rechtssicherheit von…
News | Infrastruktur | IT-Security | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Warum Datensicherung zur strategischen Kernkompetenz wird – Die neue Relevanz von Backup
Am 20. Oktober 2025 stand die digitale Wirtschaft still. Ein DNS-Fehler in der AWS-Region US-EAST-1 legte weltweit über 2.000 Unternehmen und Millionen Nutzer lahm. Von Snapchat über Signal bis zu kritischen Finanzdienstleistern – der mehrstündige Ausfall demonstrierte mit schonungsloser Klarheit die Achillesferse der globalisierten Cloud-Infrastruktur. Für europäische Unternehmen war dies mehr als eine technische Störung. Es war ein Weckruf zur strategischen Neuausrichtung ihrer Backup- und Resilienzsysteme.
News | Trends 2026 | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security
KI-Betrug, Datenklau, Fake-Shops: Nur 14 Prozent der Deutschen machen sich keine Sorgen beim Online-Shopping
Fast die Hälfte der Befragten haben Bedenken vor betrügerischen Angeboten beim Einkaufen im Internet . Millennials haben deutlich mehr Angst beim Online-Shopping als Boomer. Echtheit bei Bewertungen, Käufern und Verkäufern wird immer wichtiger. Gerade zu Weihnachten boomt der digitale Handel. Fast 75 Prozent der Deutschen kaufen ihre Weihnachtsgeschenke online [1]. Dennoch fühlt sich nur…
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Vom Dokument zum Datenfluss – Informationsmanagement neu denken
Viele Unternehmen wissen gar nicht, was ihre Dokumentenprozesse kosten. Wo analoge und digitale Abläufe nebeneinander existieren, verlieren sich Verantwortlichkeiten, Standards und Kennzahlen. Wie groß die Lücke zwischen technischer Digitalisierung und strategischem Informationsmanagement ist, zeigt eine Umfrage von MSM Research und SPS. Sie untersucht, wo Unternehmen in Deutschland und der Schweiz heute stehen – und welche Weichen sie stellen müssen, um brachliegende Potenziale für Effizienzsteigerung, »Speed« und Kundenzufriedenheit zu nutzen.
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Die immense Bedeutung der Daten: 9 Trends, die 2026 über den Erfolg von KI-Initiativen bestimmen
Mit Blick auf das Jahr 2026 stehen viele Unternehmen an einem strategischen Wendepunkt ihrer Daten- und KI-Initiativen. Während Themen wie künstliche Intelligenz, Multi-Cloud oder Data Mesh weiterhin präsent sind, zeigt sich in der Praxis ein anderes Bild: Der tatsächliche Mehrwert entsteht weniger durch neue Technologien als durch belastbare Datenfundamente, klare Governance und konsequente Umsetzung. …
News | Trends 2026 | Business | Business Process Management | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Governance neu gedacht: Was 2026 den Umgang mit Daten prägen wird
Im Jahr 2026 verschärfen sich weltweit die regulatorischen Anforderungen an den Umgang mit Daten, insbesondere durch neue Datenschutzrahmen und KI-spezifische Vorgaben, was Unternehmen zu einer proaktiven, automatisierten und unternehmensweiten Daten-Governance zwingt. Die Governance von künstlicher Intelligenz rückt in den Fokus, wobei Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ethische Kontrolle von Modellen sowie der Schutz generativer KI immer wichtiger…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
Threat Report 2025 – Relevante SOC-Daten aus Deutschland und Schutzempfehlungen für IT-Entscheider
Controlware veröffentlicht mit dem Controlware Threat Report 2025 einen umfassenden Lagebericht zur aktuellen Cybersicherheitslage mit klarem Fokus auf Organisationen im DACH-Raum. Der Bericht basiert auf den Daten und Incident-Analysen aus dem unternehmenseigenen, ISO-27001-zertifizierten Security Operations Center (SOC) in Dietzenbach bei Frankfurt am Main und bietet Unternehmen und Behörden relevante und praxisnahe Daten und Empfehlungen zur…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Kommunikation | Services
Europa gewinnt digitales Profil – Outlook-Alternative setzt auf Datenschutz und Effizienz
Mit dem Support-Ende für Microsoft Exchange müssen Unternehmen ihre Kommunikationssysteme überdenken. Die tschechische Plattform IceWarp bietet eine kosteneffiziente, kompatible und datenschutzkonforme Lösung – und zeigt, dass Europa auch technologisch konkurrenzfähig ist. Am 14. Oktober endete der Support für Microsoft Exchange Server 2016 und 2019. Für viele Unternehmen ist das mehr als eine technische Formalie.…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Zuverlässige Daten als Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung des EU AI Acts
Seit dem 2. Februar 2025 verbietet das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz (AI Act) den Einsatz von KI-Systemen, die als »inakzeptable Risiken« eingestuft werden. Organisationen, die gegen dieses Gesetz verstoßen, müssen mit hohen Strafen rechnen, die bis zu 7 % ihres weltweiten Jahresumsatzes oder 35 Millionen Euro betragen können. Die Einhaltung der Vorschriften erfordert keine Neuerfindung…
News | Blockchain | IT-Security | Kommunikation | Strategien
Dynamische Datensperren – Wie KI und Blockchain Governance neu definieren
https://www.pexels.com/de-de/foto/abstrakt-technologie-forschung-digital-17485707/ Die klassische Welt der Datenhaltung kennt zentrale Datenbanken, Sperr- oder Negativlisten und manuelle Prozesse für Widerruf oder Löschung. Doch im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Blockchain- bzw. Distributed-Ledger-Technologien verändert sich das Fundament von Speicherung, Nutzung und Kontrolle personenbezogener Daten grundlegend. Statt rein zentral gesteuerter Sperrmechanismen entstehen Architekturen aus dezentraler, kryptografisch gestützter Zugriffskontrolle, ergänzt durch…
News | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Strategien | Ausgabe 9-10-2025
Smart City: Mit Daten zu lebenswerteren, nachhaltigeren Städten – Urbane Intelligenz neu denken
Wie digitale Zwillinge, KI-Agenten und Datenplattformen die Transformation zu lebenswerten urbanen Räumen gestalten.
News | Business | Cloud Computing | Trends 2025 | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Strategien
Cloud-Anwender wollen europäische Datenhoheit – Cloud-Speicher wird auch privat zur Vertrauensfrage
Eine aktuelle Studie zur Nutzung von Cloud-Speichern in Deutschland zeigt, dass 75 Prozent der deutschen Cloud-Nutzenden europäische Datenhoheit fordern und Datenschutzbedenken gegenüber außereuropäischen Anbietern haben. Die Mehrheit der Befragten legt großen Wert auf europäische Serverstandorte und die Einhaltung der DSGVO, selbst wenn dies höhere Kosten bedeutet. Zudem wird deutlich, dass Komfort und Sicherheit bei der…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | IT-Security
Schaden durch Datendiebstahl, Industriespionage und Sabotage steigt auf 289 Milliarden Euro
Der wirtschaftliche Schaden beträgt mittlerweile 289 Milliarden Euro. Die Spur führt öfter nach Osten – und zu ausländischen Geheimdiensten. Russland und China nehmen deutsche Wirtschaft ins Visier. Cyberattacken: Knapp drei von vier Unternehmen registrieren Zunahme von Angriffen. Jedes dritte Unternehmen hat nach Ransomware-Attacken Lösegeld gezahlt. Angriffe auf die deutsche Wirtschaft haben in den vergangenen…
News | Digitalisierung | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
Für KI muss das Potenzial von Echtzeitdaten neu gedacht werden
Stuart Hubbard, Senior Director of AI and Advanced Development bei Zebra Technologies empfiehlt Unternehmen, ihre Echtzeitdaten gezielter zu nutzen, um den Mehrwert von KI-Lösungen voll auszuschöpfen. Die Empfehlungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem in der Technologiebranche verstärkt vor Engpässen bei hochwertigen Trainingsdaten für KI gewarnt wird. Zahlreiche Berichte, Schlagzeilen und Stellungnahmen von Branchenführern…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommentar | Kommunikation | Tipps
Metas Achselzucken, Ihr Risiko: Wie Facebooks Datenlecks in Silicon Valley zur neuen Normalität wurden
Es begann, wie diese Geschichten es oft tun, nicht mit einem Knall, sondern mit einem Prahlen. Vor fast zwei Monaten behauptete ein Hacker in einem dunklen Forum, 1,2 Milliarden Facebook-Nutzerdaten abgesaugt zu haben – Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtstage, Standorte, die digitalen Brotkrumen echter Leben. Das Forschungsteam von Cybernews machte sich daran, die Behauptung zu überprüfen.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Diebstahl von Zugangsdaten auf neuem Höchststand
Der Diebstahl von Zugangsdaten ist für Unternehmen eine der größten Bedrohungen durch Cyberkriminelle – das zeigt der aktuelle Threat Report von aDvens, einem europäischen Unternehmen für Cybersicherheit [1]. Rund ein Viertel aller Cyberattacken 2024 basierte auf dieser Strategie. Dabei haben es Infostealer wie LummaC2, RisePro und Stealc auf Login-Daten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgesehen. …
News | Trends 2025 | Trends Kommunikation | Geschäftsprozesse | Trends E-Commerce | IT-Security | Kommunikation | Marketing | Services
Datenschutz, Markenvertrauen und Rabattcodes: So ticken deutsche Verbraucher
Neue Erkenntnisse zeigen, dass transparente Kommunikation zum Datenschutz für den Aufbau von Vertrauen unerlässlich ist. Ohne Datenschutz kein Vertrauen – 62 % der Deutschen geben an, dass sie einem Unternehmen vertrauen, das den Schutz ihrer Daten ernst nimmt. Deutsche Verbraucher auf Schnäppchenjagd – 41 % halten Rabattaktionen für eine gute Möglichkeit für Marken, mit…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation | Services
IT-Sicherheit: Datenschleuse kombiniert mit Data Loss Prevention
Denn Datenschleusen an jedem einzelnen Netzwerkeingang sind wünschenswert, aber unpraktikabel. USB-Sticks und andere tragbare Speichermedien gelten mittlerweile kaum noch als Gefahrenquelle – Bad USB sei doch schon ein alter Hut. Allerdings finden externe Speichergeräte häufiger den Weg in Unternehmensnetzwerke, als man denkt. Beim Kundentermin, in der Entwicklung, bei Wartungseinsätzen oder spontan im Büroalltag. …
News | Business Intelligence | Digitalisierung | Lösungen
Unsichtbare Verschwendung von Daten – die Bedeutung von Document Intelligence
Die Digitalisierung hat die Geschäftswelt grundlegend verändert. Täglich entstehen in Unternehmen enorme Mengen an Informationen. Doch laut dem internationalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen IDC sind bis zu 90 Prozent dieser Daten unstrukturiert. Dadurch sind sie faktisch wertlos für Prozesse, Entscheidungen oder künstliche Intelligenz. ABBYY erörtert, warum Unternehmen 80 Prozent ihres Dokumentenwissens ungenutzt lassen und wie intelligente…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Rechenzentrum | Strategien | Whitepaper
Die neuen Regeln des Datenmanagements
Mit den neuen Regeln des Datenmanagements können Unternehmen das Volumen und die Komplexität ihrer Daten in den Griff bekommen sowie Cybersicherheit und Observability verbessern [1]. Hindernisse beim Datenmanagement haben ganz reale Folgen Unternehmen haben Schwierigkeiten, Lösungen für die rapide ansteigenden Datenmengen und die zunehmende Komplexität zu finden. Viele haben ihre Datenmanagement-Verfahren nicht weiterentwickelt –…