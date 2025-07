Datenschutz, Markenvertrauen und Rabattcodes: So ticken deutsche Verbraucher

Neue Erkenntnisse zeigen, dass transparente Kommunikation zum Datenschutz für den Aufbau von Vertrauen unerlässlich ist.

Ohne Datenschutz kein Vertrauen – 62 % der Deutschen geben an, dass sie einem Unternehmen vertrauen, das den Schutz ihrer Daten ernst nimmt.

Deutsche Verbraucher auf Schnäppchenjagd – 41 % halten Rabattaktionen für eine gute Möglichkeit für Marken, mit Kunden in Kontakt zu treten.

Die Erwartungen an den Datenschutz steigen – 77 % erwarten von Unternehmen grundsätzlich einen verantwortungsvollen Umgang mit ihren Daten, gegenüber 70 % im Vorjahr.

Intuit Inc., die globale Finanztechnologieplattform, die Intuit TurboTax, Credit Karma, QuickBooks und Mailchimp entwickelt hat, hat die Ergebnisse einer deutschlandweiten Verbraucherumfrage zum Thema Datenschutz und Kundenvertrauen veröffentlicht. Die Umfrage unter 2.000 Befragten zeigt, dass ein angemessener Datenschutz ein entscheidender Faktor für den Aufbau von Vertrauen zwischen deutschen Verbrauchern und Unternehmen ist.

Die Umfrage zeigt, dass 77 % der deutschen Verbraucher erwarten, dass Unternehmen verantwortungsvoll mit ihren Daten umgehen und dies klar und transparent kommunizieren – ein Anstieg gegenüber 70 % im Vorjahr. Der Vergleich mit dem Intuit Mailchimps Brand Trust Report aus dem Jahr 2024 zeigt, dass Verbraucher immer mehr Wert auf den Schutz ihrer Daten legen und höhere Erwartungen an den Umgang der Marken mit diesen Daten haben. Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, die Kommunikation mit ihren Kunden noch transparenter zu gestalten, um langfristiges Vertrauen aufzubauen. 62 % der deutschen Verbraucher bestätigen, dass sie einem Unternehmen vertrauen, das den Datenschutz klar ernst nimmt.

Laut unserer Studie gehören zu den konkreten Datenschutzmaßnahmen, die das Vertrauen der Verbraucher in Unternehmen in dieser Hinsicht nachweislich stärken, die Nichtweitergabe von Daten an Dritte (51 %), die Beschränkung der Datenerhebung auf das wirklich Notwendige (40 %) und eine umfassende Datenschutzerklärung in einfacher Sprache (35 %).

Neben dem Aufbau von Vertrauen in den verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Daten müssen Unternehmen aber auch relevante Anreize schaffen, die den Verbraucher einen Mehrwert für ihre Daten bieten. Laut den Umfrageergebnissen ist ein Rabattcode der wirksamste Ansatz: 41 % der Befragten sehen darin eine gute Möglichkeit, mit einer Marke in Kontakt zu treten. Darüber hinaus sind hochgradig personalisierte Angebote (20 %) ein Vorteil, den Kunden als Gegenleistung für die Weitergabe ihrer Daten an Unternehmen schätzen.

»Deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern ist Datenschutz enorm wichtig. Unsere Studie zeigt daher ganz klar: Ohne einen verantwortungsvollen Umgang mit Datenschutz kann ein Unternehmen kein Vertrauen bei deutschen Verbrauchern aufbauen,« erklärt Franz Riedl, Head of DACH bei Intuit Mailchimp. »Unternehmen, die ein starkes Signal in puncto Datenschutz setzen wollen, sollten sicherstellen, dass sowohl ihre internen Prozesse als auch die Tools, Lösungen und Plattformen, die sie nutzen, den Datenschutzanforderungen entsprechen und vor allen Dingen DSGVO-konform sind. Nur damit kann der Grundstein für eine langfristige Vertrauensbasis gelegt werden.«

Unternehmen, die Vertrauen aufbauen wollen, müssen langfristig planen und sorgfältig vorgehen: Ein Drittel der Befragten (32 %) gibt an, dass nichts ihr Vertrauen in eine Marke wiederherstellen kann, wenn es einmal verloren gegangen ist. Die folgenden Maßnahmen können jedoch dazu beitragen, das Vertrauen der Kunden wieder aufzubauen: DSGVO-Zertifizierung (34 %), transparente Kommunikation (33 %) und glaubwürdige Kundenbewertungen (30 %) werden von den Befragten als vertrauensbildende Maßnahmen angesehen.

[1] Über die Umfrage:

Die Daten stammen aus einer aktuellen repräsentativen Online-Umfrage, die Intuit Mailchimp in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunternehmen Savanta anlässlich des 8. Jahrestags der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zu Einstellungen, Erwartungen und Verhaltensweisen im Umgang mit Datenschutz und Markenkommunikation durchgeführt hat. Die Studie wurde in Deutschland unter 2.000 Verbraucherinnen und Verbraucher durchgeführt. Die vollständigen Daten sind auf Anfrage erhältlich.

