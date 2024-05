Vertrauenslücke: Unternehmen schätzen Digital Trust, aber erzielen kaum Fortschritte bei der Implementierung

76 % der Fachleute glauben, dass Digital Trust für ihre Organisationen relevant ist, dennoch bestehen Lücken in ihren Strategien.

Während Unternehmen die digitale Transformation vorantreiben, müssen sie dringend Digital Trust priorisieren, um ihre Ziele zu erreichen und sich auf zukünftige Marktchancen, Gesetzgebung und Vorschriften vorzubereiten. Eine neue Studie von ISACA, dem Berufsverband, der Einzelpersonen und Organisationen bei ihrem Streben nach Digital Trust unterstützt, zeigt kritische Lücken in den Unternehmensstrategien in Bezug auf Digital Trust auf.

Der ISACA-Bericht »State of Digital Trust 2024« stellt fest, dass 77 % der Befragten zustimmen, dass Digital Trust entscheidend für die digitale Transformation ist. Dabei geben 82 % von ihnen an, dass die Bedeutung von Digital Trust in den nächsten fünf Jahren zunehmen wird. Trotz dieser Erkenntnis sagen fast drei Viertel (71 %), dass ihr Unternehmen keine Mitarbeiterschulungen zum Thema Digital Trust anbietet. Insgesamt planen nur 21 % der Unternehmen, ihr Budget für Digital Trust zu erhöhen.

Die meisten (76 %) Geschäfts- und IT-Fachleute glauben, dass Digital Trust für ihr Unternehmen relevant ist. Darauf aufbauend sagen 65 %, dass es wichtig ist, dass Unternehmen unabhängig nach ihren Digital-Trust-Praktiken bewertet und die Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht werden. ISACA definiert Digital Trust als das Vertrauen in die Integrität der Beziehungen und Transaktionen zwischen Anbietern und Verbrauchern innerhalb eines digitalen Ökosystems und ist ein wichtiger Indikator für die Sicherheitsreferenzen eines Unternehmens.

Trotz der Anerkennung seiner Relevanz und Bedeutung sind drei Viertel (75 %) der Befragten unsicher oder nicht vollständig darüber informiert, was die Verbesserung des Digital Trust in der Praxis erfordert. Eine ähnliche Anzahl (77 %) berichtet, dass ihre Unternehmen derzeit nicht den Reifegrad ihrer Digital-Trust-Praktiken messen oder sich nicht sicher sind, ob sie dies tun.

Chris Dimitriadis, Chief Global Strategy Officer bei ISACA, sagte: »Es ist ermutigend, dass Unternehmen die Bedeutung von Digital Trust nicht nur für die Nachhaltigkeit, Sicherheit und Rentabilität des Unternehmens, sondern auch für den Aufbau langfristigen Vertrauens der Verbraucher weiterhin anerkennen. Dennoch muss mehr getan werden, um wirklich ein hohes Maß an Digital Trust zu erreichen, was damit beginnt, den aktuellen Stand zu messen, um eine Benchmark zu etablieren und einen Reifeplan zu erstellen.«

39 % der Unternehmen geben zu, dass sie im Vergleich zum Vorjahr mehr Cyberangriffe erleben, während 15 % mehr Datenschutzverletzungen registrieren. Diese Situation wird sich nur noch verschlimmern, wenn Unternehmen dem Digital Trust keine Priorität einräumen. Die Befragten erkennen an, dass Unternehmen mit geringem Digital Trust eher einen Reputationsverlust erleiden (64 %), mehr Cybersicherheitsvorfälle erleben (58 %), mehr Datenschutzverletzungen hinnehmen müssen (57 %) und sogar Kunden verlieren (54 %). Die Umfrage zeigt, dass die größten Hindernisse für das Erreichen eines hohen Niveaus an Digital Trust der Mangel an Mitarbeiterqualifikationen und -schulungen (50 %), fehlende Unterstützung durch die Führungsebene (42 %) und unzureichende Prozesse und Governance-Praktiken (32 %) sind.

Dimitriadis fügt hinzu: »Es liegt nicht allein an den Führungskräften, die Verantwortung zu übernehmen – Digital-Trust-Praktiken sollten in allen Abteilungen implementiert und aufeinander abgestimmt werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Unsere Umfrage hat ergeben, dass viele Unternehmen unsicher sind, was die Verbesserung des Digital Trust in der Praxis erfordert. Aber die Zusammenarbeit mit einem vertrauenswürdigen Partner, der einen schrittweisen Rahmen bereitstellen und bei der Schulung zum Thema Digital Trust unterstützen kann, bringt das Unternehmen auf den richtigen Weg zu Erfolg und Sicherheit.«

Nutzung von Tools und Frameworks zur Förderung des Vertrauens

Der Umfrage zufolge nutzen derzeit nur 15 Prozent der befragten Unternehmen ein Framework für ihre Digital-Trust-Praktiken, aber fast die Hälfte (46 %) der Befragten hält es für äußerst/sehr wichtig, dass eine Organisation über ein Digital-Trust-Framework verfügt. ISACA hat kürzlich sein Digital Trust Ecosystem Framework (DTEF) eingeführt, eine umfassende Ressource für Digital Trust mit Indikatoren und Kontrollen, die für die Bedürfnisse aller Organisationen verwendet und angepasst werden können. Die DTEF-Roadmap und Implementierungsleitfäden bieten ein klares Verständnis dafür, wie Organisationen das Niveau an Digital Trust erreichen können, das zu ihren Geschäftsmodellen, Strategien und Zielen passt.

Die drei wichtigsten Vorteile der Verwendung eines Frameworks sind Zeitersparnis und Aufwandsreduzierung, die Möglichkeit des Benchmarkings mit anderen Organisationen auf kosteneffiziente Weise und die zusätzliche Glaubwürdigkeit und Validierung durch Dritte zur Unterstützung von Budget- und Personalanfragen.

[1] Alle Zahlen basieren auf einer Feldstudie, die ISACA zwischen dem 12. Januar und 30. Januar 2024 unter insgesamt 1.161 Unternehmens- und IT-Fachkräften in Europa durchgeführt hat. Insgesamt hat ISACA mehr als 5.870 Unternehmens- und IT-Fachkräfte weltweit befragt.

Was ist Digital Trust und wie setzt man es im Unternehmen um?

Digital Trust, oder digitales Vertrauen, ist ein zunehmend wichtiger Faktor für Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung. Es bezieht sich auf das Vertrauen, das Kunden, Mitarbeiter und Partner in die digitalen Prozesse, Systeme und Sicherheitsmaßnahmen eines Unternehmens setzen. Die Implementierung von Digital Trust in einem Unternehmen ist ein mehrschichtiger Prozess, der eine Kombination aus Technologie, Compliance, Risikomanagement und Unternehmenskultur erfordert.

Um Digital Trust erfolgreich umzusetzen, müssen Unternehmen zunächst eine klare Definition von digitalem Vertrauen etablieren und verstehen, wie es entsteht und gefördert werden kann. Dies beinhaltet die Schaffung einer sicheren und zuverlässigen IT-Infrastruktur, die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die transparente Kommunikation von Sicherheitsmaßnahmen und -richtlinien.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nutzerzentrierung. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre digitalen Dienste und Produkte benutzerfreundlich und zugänglich sind, um das Vertrauen der Nutzer zu gewinnen und zu erhalten. Innovationen spielen ebenfalls eine Rolle, da sie dazu beitragen können, die Sicherheit und Effizienz von digitalen Prozessen zu verbessern.

Zertifizierungen können als Nachweis für die Einhaltung von Standards und Best Practices dienen und so das Vertrauen in die digitalen Angebote eines Unternehmens stärken. Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit sind ebenfalls entscheidend, da Ausfallzeiten und technische Probleme das Vertrauen schnell untergraben können.

Sicherheit ist natürlich ein Kernstück des Digital Trust. Unternehmen müssen robuste Sicherheitsprotokolle implementieren, um Daten und Systeme vor Cyberangriffen zu schützen. Dies umfasst Maßnahmen wie regelmäßige Sicherheitsaudits, die Verwendung von Verschlüsselungstechnologien und die Schulung von Mitarbeitern in Bezug auf Cybersicherheit.

Die Kombination von Schnelligkeit und Agilität ermöglicht es Unternehmen, schnell auf Veränderungen und Bedrohungen zu reagieren und gleichzeitig innovative Lösungen zu entwickeln, die das Vertrauen in ihre digitalen Angebote stärken.

Schließlich ist es wichtig, dass Unternehmen ein Digital Trust Framework oder Ökosystem entwickeln, das Integrität, Sicherheit, Datenschutz, Widerstandsfähigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit umfasst. Dieses Framework hilft dabei, die Vertrauenswürdigkeit und Reputation zu erhöhen und die Akzeptanz von digitalen Transformationen zu fördern.

Die Umsetzung von Digital Trust ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess, der ständige Aufmerksamkeit und Anpassung erfordert. Unternehmen, die in der Lage sind, ein hohes Maß an digitalem Vertrauen aufzubauen und zu erhalten, werden besser positioniert sein, um die Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt zu meistern.

Genki Absmeier

