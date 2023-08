Im heutigen digitalen Zeitalter ist es für Unternehmen unerlässlich, ihren Kunden sichere und nahtlose digitale Erlebnisse zu bieten. Dies erfordert ein ganzheitliches Konzept, welches Identitätsmanagement, Kundenbindung und eine reibungslose Datenmigration umfasst. Ein wegweisendes Event findet vom 20. bis zum 21.09.2023 im Europa-Park statt – die cidaas connect – eine Konferenz, die die neuesten Entwicklungen im digitalen Identitätsmanagement und der Kundenbindung präsentiert.

In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Reise durch die Highlights der cidaas connect und verraten Ihnen, wie diese Konferenz die digitale Landschaft revolutionieren kann.

Digitales Identitätsmanagement: Die Grundlage für sichere und personalisierte Erlebnisse. In einer Zeit, in der die Sicherheit und der Schutz von Daten oberste Priorität haben, präsentiert die Konferenz wegweisende Lösungen zur Verwaltung von Identitäten und Zugriffsrechten. Von Multi-Faktor-Authentifizierung über Single Sign-On bis hin zur Integration biometrischer Daten bietet das Event innovative Ansätze, um Benutzeridentitäten sicher und benutzerfreundlich zu verwalten.

Kundenbindung im digitalen Zeitalter: Maßgeschneiderte Erlebnisse schaffen. Ein zentrales Thema der Konferenz ist die Customer Experience (CX). Unternehmen wollen ihren Kunden ein nahtloses und personalisiertes Erlebnis bieten. Die cidaas connect zeigt, wie digitales Identitätsmanagement dazu beitragen kann, dass Kunden sich sicher und wertgeschätzt fühlen. Von der einfachen Registrierung und Anmeldung bis hin zu personalisierter Ansprache und Angeboten – die Konferenz stellt Tools und Strategien vor, die Unternehmen dabei unterstützen eine herausragende CX zu schaffen und Kunden langfristig zu binden.

Jenseits von Passwörtern: Die aufregende Entwicklung der Authentifizierung. Angesichts immer komplexerer Bedrohungen und Angriffsmethoden müssen Unternehmen innovative Wege finden um die Sicherheit ihrer digitalen Systeme zu gewährleisten. In einer Welt in der Sicherheit und Datenschutz immer wichtiger werden, müssen herkömmliche Passwörter einer fortschrittlicheren Form der Authentifizierung weichen. Die Entwicklung von Authentifizierungstechnologien hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht und verspricht die Art und Weise wie wir unsere digitalen Identitäten schützen zu revolutionieren. Die Authentifizierung geht heute weit über die Eingabe von Benutzernamen und Passwörtern hinaus.

Die neuesten Entwicklungen verwirklichen nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit. Die Zeiten in denen wir uns mühsam eine Vielzahl von Passwörtern merken mussten sind vorbei – Benutzer können sich von der Verwaltung von Passwörtern verabschieden und stattdessen auf bequeme, sichere Technologien zurückgreifen.

Identitäten verifizieren: Die spannenden Fortschritte bei der Identitätsüberprüfung. In der heutigen digitalen Welt ist die Verifizierung von Identitäten von entscheidender Bedeutung. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Identität ihrer Kunden sicher und zuverlässig zu überprüfen, um Betrug, Datenmissbrauch und Identitätsdiebstahl zu verhindern. Zum Glück haben sich in den letzten Jahren spannende Fortschritte in der Identitätsüberprüfung ergeben, die auf innovativen Technologien und Ansätzen basieren.

Die cidaas connect widmet sich genau diesem Thema und präsentiert ausschlaggebende Methoden zur Identitätsüberprüfung, die das Vertrauen zwischen Unternehmen und Kunden stärken. Dank Technologien wie maschinelles Lernen, Blockchain und biometrische Daten werden Identitätsüberprüfungen sicherer, effizienter und zuverlässiger als je zuvor.

Es ist eine einzigartige Gelegenheit für Unternehmen, Einblicke in die neuesten Technologien und Ansätze zur Identitätsüberprüfung zu erhalten und sich mit Experten auf diesem Gebiet auszutauschen.

Grenzen durchbrechen: Die Zukunft von Zero Trust. Die Zukunft von Zero Trust ist ein weiteres Thema, welches auf der cidaas connect im Vordergrund steht. Das traditionelle Modell des digitalen Vertrauens reicht nicht mehr aus, um die Sicherheit von Daten und Systemen zu gewährleisten.

Zero Trust stellt den Grundsatz in Frage, dass alles innerhalb eines Unternehmensnetzwerks automatisch vertrauenswürdig ist. Stattdessen geht Zero Trust davon aus, dass nichts und niemand als vertrauenswürdig betrachtet werden sollte, weder interne noch externe Benutzer oder Geräte. Dieser Ansatz stellt eine radikale Abkehr von traditionellen Netzwerkperimetern dar und erfordert eine ständige Überprüfung und Verifizierung der Identität und des Zugriffsrechts.

Die Konferenz präsentiert die Konzepte und Technologien hinter Zero Trust, einem Ansatz, bei dem jeder Zugriff streng überprüft wird, unabhängig von Quelle oder Standort.

Die Macht entfesseln: Security by Identity. Schließlich widmet sich die cidaas connect dem Thema »Security by Identity«. Der Schutz von Daten und Systemen muss eng mit der Identität und den Zugriffsrechten der Benutzer verknüpft sein. Die herkömmlichen Ansätze zur Sicherheit, die auf Firewalls und Netzwerkperimeter basieren, reichen nicht mehr aus um Angriffe und Bedrohungen von heute abzuwehren. Hier kommt ein fortschrittliches Konzept ins Spiel – Sicherheit durch Identität.

Security by Identity baut auf dem Zero-Trust-Prinzip auf. Anstatt darauf zu vertrauen, dass eine Person die ist, die sie vorgibt zu sein, setzt das Konzept auf eine gründliche Überprüfung und Verifizierung der Identität, bevor Zugriff gewährt wird. Es geht darum, jedem Benutzer eine eindeutige digitale Identität zuzuweisen um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zugriff auf bestimmte Ressourcen erhalten.

Die cidaas connect 2023 verspricht, die Grenzen des digitalen Identitätsmanagements und der Kundenbindung zu revolutionieren. Unternehmen die an dieser Konferenz teil­nehmen, werden von den neuesten Innovationen und Erkenntnissen profitieren, um ihre Sicherheitsstrategien zu stärken, das Vertrauen ihrer Kunden zu gewinnen und wettbewerbsfähig zu bleiben. Stellt sich nur noch die Frage: Sind Sie bereit für diese ­spannende Reise in die Zukunft des Identitätsmanagements? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr Ticket für die cidaas connect. Mit dem Gutscheincode CIDAAS1014323 erhalten Sie nochmals 20 % Rabatt. https://connect-2023.events.cidaas.com

Bilder: © Widas