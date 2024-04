Integration von Unified Communications – Digitalisierung im Krankenhaus unterstützen

Die Digitalisierung in Krankenhäusern und Kliniken spielt eine wichtige Rolle, um eine effiziente und schnelle Patientenversorgung zu gewährleisten. In diesem Kontext erweist sich die Integration von Unified Communications (UC) als eine wertvolle Unterstützung für Krankenhausinformationssysteme (KIS).

UC-Technologie, wie die OfficeMaster Suite des Berliner UC-Spezialisten Ferrari electronic, ermöglicht es, verschiedene Kommunikationskanäle und Software-Module nahtlos miteinander zu verbinden, was den Austausch von Informationen zwischen den Abteilungen, dem medizinischen Personal und externen Akteuren im Gesundheitswesen deutlich vereinfacht.

Ein wesentlicher Vorteil liegt darin, dass Unified Communications den Schutz sensibler Patientendaten verbessern kann, indem der Datenaustausch über gesicherte Kanäle erfolgt. Ferrari electronic hat dafür das Dokumentenaustauschverfahren NGDX, Next Generation Document Exchange, entwickelt. Mit NGDX können Kunden echte Dokumente so einfach wie per E-Mail, aber mit höherer Sicherheit, über die Telefonanbindung austauschen. Nicht nur eine hohe Geschwindigkeit und Darstellung in Farbe sind nun möglich. Es können auch hybride Formate, von Menschen und Maschinen lesbar, wie Rechnungen nach ZUGFeRD 2.1, sowie umfangreiche Dokumente ohne Einschränkungen und Qualitätsverlust übertragen werden. Kann die Gegenstelle kein NGDX empfangen, ist die Dokumentenaustauschlösung abwärtskompatibel zum Faxserver.

Automatisierte Dokumentenverarbeitung inklusive. Anstatt auf manuelle Prozesse wie das Abtippen oder das Kopieren und Einfügen von Daten in neue Dokumente angewiesen zu sein – eine Praxis, die zeitintensiv ist und das Risiko von Fehlern birgt – ermöglicht die OfficeMaster Suite von Ferrari electronic eine direkte, automatisierte Übertragung von Patienteninformationen mittels OCR (Optical Character Recognition), wenn ein anderer Versandweg als NGDX genutzt wurde. Dies trägt nicht nur zu einer höheren Datenintegrität bei, sondern entlastet auch das medizinische Personal, sodass mehr Zeit für die direkte Patientenbetreuung zur Verfügung steht. Durch die Einbindung in ein KIS können beispielsweise Termine, Behandlungspläne und wichtige Patienteninformationen in Echtzeit geteilt und abgerufen werden, was zu einer signifikanten Reduzierung von Wartezeiten und zu einer optimierten Patientenbetreuung führt. Die OfficeMaster Suite integriert sich in bestehende IT-Architekturen, sei es Microsoft Dynamics 365 oder SAP S/4HANA und lässt sich in der Cloud betreiben, ohne Abstriche an der Sicherheit machen zu müssen.

Beitrag zur Patientenzufriedenheit. Somit eröffnet die Integration der OfficeMaster Suite von Ferrari electronic in KIS-Systeme Krankenhäusern und Kliniken die Möglichkeit, den Herausforderungen der modernen Patientenversorgung effektiver zu begegnen und letztlich die Qualität der Gesundheitsdienstleistungen insgesamt zu steigern. Darüber hinaus trägt die Digitalisierung durch UC zu einer verstärkten Patienteneinbindung und -zufriedenheit bei. Patienten können durch die Nutzung digitaler Kommunikationskanäle aktiver in den Behandlungsprozess eingebunden werden, ihre Anliegen und Rückfragen einfacher kommunizieren und erhalten zeitnah Rückmeldungen von ihrem Behandlungsteam. Dies führt nicht nur zu einem besseren Verständnis und einer höheren Akzeptanz der eigenen Behandlung, sondern stärkt auch das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten und medizinischem Personal.

Insgesamt zeigt sich, dass die Implementierung von Unified Communications in das Krankenhausinformationssystem eine umfassende Strategie darstellt, die nicht nur die interne Prozesseffizienz steigert, sondern auch die Patientenversorgung auf ein neues Niveau hebt.