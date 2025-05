Datenhelden treffen bessere Entscheidungen – Lobster Data Hero Summit 2025

Philipp Schiede befragte mit Tim Srock, CEO von Lobster, auf dem Lobster Data Hero Summit am 14. Mai 2025.



Der Event ist erst ein paar Stunden alt, wie viele Highlights hast du heute schon erlebt?

Tim Srock: Erst einmal ist es schön, dass alles zusammengekommen ist. Wir hatten mehr als 1.000 Leute erwartet, und genau das ist eingetreten. Wir haben kaum Absagen bekommen, das ist natürlich Wahnsinn. Wir hatten heute schon einen Vortrag von Anu Bradford, mit einem geopolitischen Fokus. Das war für uns extrem wichtig, um aufzuzeigen, vor welchen globalen Herausforderungen Unternehmen aktuell stehen und wie Lobster diese ganz konkret lösen kann. Aus meiner Sicht hat das sehr gut funktioniert, und das positive Feedback bestätigt uns darin. Das freut uns sehr, denn wir haben als Team viel Herzblut in diese Veranstaltung gesteckt. Und wenn dann auch noch das Wetter so hervorragend mitspielt, könnte es kaum besser laufen.



Euer Event heißt »Data Hero Summit« – was steckt genau hinter dieser Bezeichnung?

Tim Srock: Unsere Vision bei Lobster ist es, Menschen und Daten zu verbinden. Daher stehen die Menschen für uns im Vordergrund. »Data Hero« ist für uns eine Person, die mithilfe von Daten bessere Entscheidungen trifft, Integrationen erleichtert und Teams befähigt – also ein echter Datenheld oder eine echte Datenheldin. Summit leitet sich von dem »Berg-Gedanken» ab, da wir hier als Community zusammenkommen und uns einmal im Jahr auf dem Gipfel treffen. Diese Idee haben wir bewusst so entwickelt, da viele Technologieanbieter meist ausschließlich über ihre Technologie sprechen. Wir dagegen möchten explizit den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Ein Beispiel sind die Videos, die wir heute gezeigt haben: Wir haben ein fiktives Unternehmen kreiert, und alle Personen, die darin zu sehen waren, sind Lobster-Mitarbeitende. Das zeigt, dass wir auch bei uns selbst die Menschen als essenziellen Part ansehen – und hat natürlich ungemein Spaß bei der Produktion gemacht!



Es ist am Anfang nicht leicht auf den Gipfel zu kommen – gerade für Unternehmen, die mit Daten im allgemeinen und unstrukturierten Daten im Besonderen zu kämpfen haben und diese digitalisieren und zusammenführen möchten. Was sind hierbei die größten Herausforderungen, welchen sich Unternehmen gegenübersehen?

Tim Srock: Sieht man sich die Supply Chain an, stellt man schnell fest, dass Daten nicht an der Unternehmensgrenze enden. Selbst wenn man eine Datenstrategie für das eigene Unternehmen hat, scheitert es oft an der fehlenden Integration mit den Logistikpartnern, Lieferanten und weiteren externen Dienstleistern. Daher müssen wir diese Prozesse neu denken und überlegen, wie man diese verschiedenen Player verbinden kann, so dass nicht nur innerhalb eines Unternehmens optimiert wird, sondern entlang der gesamten Lieferkette. Gerade in der aktuellen geopolitischen Lage, die Anu Bradford heute beschrieben hat, müssen Unternehmen agil und schnell entscheiden können. Wenn sich Marktbedingungen oder Anforderungen kurzfristig verändern, müssen Unternehmen rasch reagieren und ihre Lieferketten entsprechend anpassen können. Das ist das was wir wollen, dass Unternehmen zusammenkommen und die Lobster Data World soll genau das sein: Ein Teil der Lösung im gesamten Konstrukt. Das ist unsere Ambition.

Vielen Dank Tim für das kurze Gespräch anlässlich des Lobster Data Hero Summit.

Bilder: © Lobster