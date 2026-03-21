So einfach gelingt der Umstieg auf eine zukunftssichere (Glasfaser-) Infrastruktur

Die digitale Transformation macht vor keinem Unternehmen Halt. Cloud, KI und Videokonferenzen in HD setzen stabile, schnelle Netze voraus – gleichzeitig steigen Anforderungen an Sicherheit und Compliance. Doch hartnäckige Mythen rund um Glasfaser – zu teuer, zu kompliziert, nur für Großunternehmen – halten viele Unternehmen noch zurück. Dabei ist der Umstieg einfacher, schneller und strategisch entscheidend für Sicherheit, Effizienz und digitale Zukunft.

Mit der NIS2-Richtlinie werden seit 2023 deutlich mehr Unternehmen in Europa verpflichtet, ihre kritische digitale Infrastruktur gegen Cyberrisiken abzusichern als bisher. Das heißt, sie müssen ihre Cybersicherheit systematisch managen, Angriffe melden und organisatorische Verantwortung übernehmen. Für viele mittelständische Unternehmen bedeutet das: Cybersicherheit ist nicht mehr »Best Practice«, sondern regulatorische Pflicht.

In diesem Kontext wird u.a. deutlich: Glasfaser ist längst nicht mehr nur schnelleres Internet – sie ist ein zentraler Baustein für Sicherheit, Stabilität und Zukunftsfähigkeit. Gleichzeitig entsteht moderne Unternehmensinfrastruktur heute erst im Zusammenspiel mehrerer Technologien. Leistungsfähige Glasfaserverbindungen, intelligente Netzwerkarchitekturen wie SD-WAN und sichere Anbindungen an leistungsfähige Rechenzentren bilden gemeinsam die Grundlage für stabile, skalierbare und resiliente IT-Umgebungen.

Dennoch halten sich zahlreiche Mythen, die Unternehmen vom Umstieg abhalten. Es ist Zeit, damit aufzuräumen und Entscheidungsträger aktiv zu ermutigen, den Umstieg auf Glasfaser anzugehen – für eine zukunftsfähige, sichere und wettbewerbsfähige Unternehmensinfrastruktur.

Mythos 1: Glasfaser ist zu teuer

Viele Entscheider gehen davon aus, dass Glasfaseranschlüsse nur Großkonzernen vorbehalten sind. Die Realität sieht anders aus: Dank wettbewerbsfähiger Anbieter sind Glasfaseranschlüsse heute für kleine, mittlere und große Unternehmen erschwinglich. Oft liegen die monatlichen Kosten auf dem Niveau klassischer Kupferleitungen – und das bei deutlich höheren Leistungen und Zukunftssicherheit.

Ein Praxisbeispiel: Ein mittelständisches Unternehmen, das bisher DSL oder VDSL nutzte, kann mit einem Glasfaseranschluss seine Bandbreite vervielfachen, ohne das Budget wesentlich zu belasten.

In modernen Unternehmensnetzen entfaltet Glasfaser ihre Vorteile besonders dann, wenn sie mit intelligentem Netzwerkmanagement kombiniert wird. Technologien wie SD-WAN ermöglichen es beispielsweise, mehrere Standorte, Cloud-Dienste und Rechenzentren effizient miteinander zu verbinden und Datenströme optimal zu steuern.

Mythos 2: Der Umstieg ist kompliziert und langwierig

Ein weiterer verbreiteter Irrtum: Die Umstellung auf Glasfaser sei ein monatelanges Projekt mit Ausfallzeiten. Moderne Installationsprozesse widerlegen dies. Viele Anbieter, so auch wir, übernehmen Planung, Beantragung, Installation und Testläufe. Für den Geschäftsbetrieb bedeutet dies: Der Umstieg ist oft in wenigen Wochen abgeschlossen, während die IT-Infrastruktur nahezu durchgehend verfügbar bleibt.

Ein Praxisbeispiel: Unternehmen berichten von Projekten, bei denen Planung, Aufbau und Liveschaltung innerhalb von acht bis zwölf Wochen erfolgten – inklusive Migration von Telefonie, VPN und Cloud-Zugängen. Bei der Verfügbarkeit von On-Net Kapazitäten sogar noch deutlich schneller.

Gerade beim Aufbau moderner Standortnetzwerke spielt auch SD-WAN eine wichtige Rolle. Die Technologie ermöglicht es, unterschiedliche Verbindungen – etwa Glasfaseranschlüsse, Internetzugänge oder Data-Center-Verbindungen – zentral zu steuern und Anwendungen automatisch über den jeweils optimalen Netzwerkpfad zu leiten.

Mythos 3: Dafür brauchen wir zusätzliche Ressourcen oder eigene Sicherheitsexperten

Gerade im Zuge der NIS2-Richtlinie entsteht in vielen Unternehmen die Sorge, man müsse umfangreiche Inhouse-Expertise aufbauen oder eigene IT-Sicherheitsabteilungen massiv erweitern.

Richtig ist: NIS2 verlangt klare Verantwortlichkeiten, Risikomanagement, Notfallkonzepte und technische Schutzmaßnahmen. Falsch ist jedoch die Annahme, dass all dies ausschließlich intern aufgebaut werden muss.

Moderne Infrastrukturanbieter liefern heute weit mehr als reine Konnektivität. Sie bieten gemanagte Sicherheitslösungen, redundante Anbindungen, Monitoring und Incident-Response-Unterstützung sowie Service-Level-Agreements mit garantierten Verfügbarkeiten.

Gerade für mittelständische Unternehmen ist das ein entscheidender Vorteil: Statt eigene Ressourcen dauerhaft zu binden, können sie auf professionelle, skalierbare Infrastrukturen zurückgreifen, die regulatorische Anforderungen unterstützen. Dazu gehören auch hochverfügbare Rechenzentren, in denen geschäftskritische Anwendungen und Daten sicher betrieben werden können – mit redundanter Stromversorgung, physischer Sicherheit und zertifizierten Betriebsstandards.

NIS2 bedeutet vor allem strategische Entscheidungen für resiliente Infrastruktur.

Mythos 4: Moderne digitale Infrastrukturen sind nur für Großunternehmen relevant

Tatsächlich profitieren alle Unternehmensgrößen von digitalen Infrastrukturen, wie Glasfaser und SD-WAN-Lösungen: Startups, Mittelstand und Konzerne gleichermaßen. Hohe Datenmengen, Cloud-Anwendungen, Video- und VoIP-Kommunikation, IoT-Integration oder KI-gestützte Prozesse funktionieren nur effizient, wenn die digitale Infrastruktur leistungsfähig und zuverlässig ist.

Ein Blick auf die aktuelle Situation in Deutschland zeigt jedoch Nachholbedarf:

Von allen Unternehmen mit mindestens zehn Beschäftigten verfügten im Jahr 2025 nur 63 % über einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang (mindestens 100 Mbit/s). Damit liegt Deutschland unter dem EU-Durchschnitt von 69 % – im unteren Mittelfeld [1].

Hinzu kommt: Laut Institut der deutschen Wirtschaft nutzen lediglich rund 27 % der Unternehmen vorhandene Glasfaseranschlüsse aktiv – obwohl der Bedarf an stabilen, symmetrischen Bandbreiten kontinuierlich steigt [2].

Diese Lücke wird 2026 spürbar, denn Anwendungen werden datenintensiver und Sicherheitsmechanismen – etwa Verschlüsselung, Monitoring oder Zero-Trust-Architekturen – benötigen höhere Bandbreiten. Zudem werden Geschäftsprozesse zunehmend cloudbasiert und damit abhängig von stabiler, ausfallsicherer Konnektivität.

Mit Blick auf die NIS2-Richtlinie wird klar: Unternehmen müssen kritische Dienste und Daten absichern. Glasfaser bildet die technische Basis für redundante, sichere Verbindungen, die Compliance und Betriebssicherheit gewährleisten. In Kombination mit SD-WAN lassen sich Datenströme zusätzlich intelligent priorisieren, während die direkte und sichere Anbindung an Rechenzentren und Cloud-Plattformen eine flexible und effiziente IT-Architektur ermöglicht.

Mythos 5: Glasfaser bietet nur schnelles Internet

Schnelligkeit ist nur die halbe Wahrheit. Glasfaser ermöglicht stabile, ausfallsichere und skalierbare Netzwerke. Das ist besonders relevant, wenn Unternehmen ihre digitalen Geschäftsprozesse strategisch absichern wollen.

NIS2 schreibt vor, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen, um Netz- und Informationssysteme zu schützen. Glasfaser unterstützt dies durch:

Redundanz: Mehrfache Leitungen sorgen dafür, dass Ausfälle einzelner Verbindungen keine Störungen verursachen.

Sicherheit: Glasfaser ist schwerer abhörbar als Kupferleitungen, was den Schutz sensibler Daten erhöht.

Skalierbarkeit: Mit wachsenden Datenmengen skaliert Glasfaser problemlos, ohne dass physische Leitungen ausgewechselt werden müssen.

In Kombination mit Technologien wie SD-WAN lassen sich darüber hinaus hochverfügbare Netzwerkarchitekturen aufbauen, bei denen Standorte, Cloud-Dienste und Rechenzentren intelligent miteinander verbunden sind. Anwendungen können priorisiert, Netzwerkpfade dynamisch angepasst und Ausfallsicherheit deutlich erhöht werden.

Unternehmen, die frühzeitig auf Glasfaser setzen, schaffen eine Grundlage, um künftig steigende Anforderungen an Geschwindigkeit, Sicherheit und Compliance problemlos zu erfüllen.

Denn wie beim Hausbau gilt auch hier: Niemand würde auf ein solides Fundament verzichten, weil man zunächst nur das Erdgeschoss braucht.

Fazit: Infrastruktur ist eine strategische Notwendigkeit

Glasfaser ist kein Luxus, sondern eine strategische Notwendigkeit. Der Umstieg ist einfacher und kosteneffizienter, als viele denken, und er hilft, regulatorische Anforderungen wie die NIS2-Richtlinie strukturiert zu erfüllen.

Angesichts der vergleichsweise geringen Nutzung vorhandener Glasfaseranschlüsse in Deutschland wird deutlich: Es geht nicht nur um Ausbau, sondern um tatsächliche Aktivierung und strategische Nutzung moderner Netze.

Unternehmen, die jetzt handeln, sichern nicht nur ihre Wettbewerbsfähigkeit. Sie schaffen die Basis für digitale Innovationen, KI-Nutzung, resiliente Lieferketten und sichere Cloud-Strategien – mit hoher Verfügbarkeit und maximaler Stabilität.

Kurz gesagt: Die Mythen rund um Kosten, Ressourcen und Komplexität bremsen viele Organisationen aus. Die Realität zeigt jedoch: Erst das Zusammenspiel aus leistungsfähiger Glasfaser, intelligentem Netzwerkmanagement durch SD-WAN und sicheren Rechenzentrumsinfrastrukturen schafft die Grundlage für eine wirklich zukunftssichere digitale Unternehmenslandschaft.

Andreas Gerhardt

Andreas Gerhardt ist Experte für die digitale Transformation und CEO von GlobalConnect in Deutschland. GlobalConnect ist Anbieter von digitaler Infrastruktur und Datenkommunikation in Dänemark, Norwegen, Schweden, Deutschland und Finnland. Mit einem umfangreichen Glasfasernetz fördert das Unternehmen den Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland. Dabei geht die Mission über reine Konnektivität hinaus: Auf Basis der skandinavischen Expertise setzt sich GlobalConnect dafür ein, Deutschland fit für die digitale Zukunft zu machen – mit Innovation, Wettbewerbsfähigkeit und langfristiger Widerstandsfähigkeit.

[1] Statistisches Bundesamt, 22.12.2025

[2] Institut der Deutschen Wirtschaft: Engpass Breitbandversorgung: Mehr als 60 Prozent fühlen sich beeinträchtigt, 11.11.2025

1075 Artikel zu „Infrastruktur Glas“

News | Infrastruktur | Kommunikation | Rechenzentrum KI-Rechenzentren: Flexibel und effizient dank Glasfasertechnologie Die zunehmende Nutzung von KI bringt Rechenzentren an ihre physikalischen und infrastrukturellen Grenzen, gleichzeitig müssen die Betreiber immer strengere Auflagen befolgen. Innovative Glasfasertechnologie bietet eine leistungsstarke, skalierbare und zukunftssichere Lösung, um den wachsenden Anforderungen an ultraschnelle Datenübertragung gerecht zu werden. Hans-Jürgen Niethammer, verantwortlich für Business Development und Solution Architect Data Center EMEA bei CommScope zeigt,… Weiterlesen →

News | Infrastruktur | Services Kuriositäten beim Glasfaserausbau Das Interview mit Herrn Thomas Pförtner, Interim Manager, behandelt verschiedene Aspekte des Glasfaserausbaus in Deutschland. Er betont, dass trotz ausreichendem Budget die typischen Bremsfaktoren wie Genehmigungsverfahren und Bauressourcen den Ausbau verzögern. Pförtner argumentiert, dass staatliche Regulierung, nicht Bewirtschaftung, der richtige Ansatz sei, um natürliche Monopole zu kontrollieren und den Verbraucherschutz zu gewährleisten. Er kritisiert die… Weiterlesen →