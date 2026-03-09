Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit

Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn.

Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen steuert dieses KI-Hirn eines Unternehmens vielfältigste autonom agierende KI-Agenten. Durch diese bahnbrechende KI-Infrastruktur erzielen Unternehmen klare Top- und Bottomline-Effekte – etwa eine nachweisliche 50-prozentige Kostenreduktion durch ERP-Prozessoptimierung im Mittelstand. Gegründet wurde Aiconiq.io von dem KI-Pionier und Seriengründer Prof. Dr. Peter Gentsch und dem KI-Deep Tech-Experten Dr. Michael Patrushev. Gemeinsam bringen sie Erfahrung aus jahrzehntelanger KI-Forschung, im internationalen Engineering und beim Skalieren technologiegetriebener Unternehmen in das deutsche KI-Startup ein. Namhafte Hidden Champions und DAX-Konzerne zählen bereits zu den Kunden von Aiconiq.io. Darüber hinaus wurde Aiconiq.io für das German Accelerator USA-Programm ausgewählt – als Auszeichnung für eines der innovativsten KI-Startups in Deutschland.

Das eigene Corporate Brain als Basis der Enterprise-KI-Infrastruktur

Mit seiner Idee des individuellen Corporate Brains denkt Aiconiq.io das Konzept der Agentic AI völlig neu. Wie Peter Gentsch, Co-Founder von Aiconiq.io, erklärt: »Autonom agierende KI-Agenten können erst dann richtig handeln und dem Unternehmen wirklich Nutzen bringen, wenn sie auf unternehmensspezifisches Organisations-, Prozess- und Entscheidungswissen zugreifen. Unser Corporate Brain ist die Schaltzentrale, die dies ermöglicht – das KI-Hirn des Unternehmens. Das Corporate Brain hält das Wissen aktuell, valide und sicher, und es befähigt die KI-Agenten, im Unternehmen mit maximaler Produktivität und Effektivität zu arbeiten.«

Ohne die gravierenden Nachteile herkömmlicher LLMs

Während die klassischen Large Language Models (LLM), auf denen Agentic AI bislang basierte, primär auf explizitem, öffentlich verfügbarem Wissen fußen, integriert ein Corporate Brain sowohl das explizite als auch das implizite Wissen eines Unternehmens – etwa aus Konversationen und Meetings sowie in Gestalt von Tacit Knowledge, das bislang in Expertenwissen, Erfahrungswerten und Soft Skills verborgen war. Dazu wird das Corporate Brain beispielsweise anhand KI-gelenkter Interviews mit wichtigen Mitarbeitern des Unternehmens trainiert.

Unternehmen behalten volle Daten- und KI-Souveränität

Aiconiq.io ermöglicht Unternehmen erstmals eine KI-Nutzung mit voller Daten-, Wissens- und KI-Souveränität. Das Unternehmenswissen bleibt vollständig unter der eigenen Kontrolle und wird transparent, messbar und regelkonform eingesetzt. Die Enterprise-KI-Lösung von Aiconiq.io ist DSGVO-konform und kann wahlweise on-premises oder in souveränen europäischen Cloud-Umgebungen betrieben werden. Der zentrale Vorteil: So müssen Unternehmen weder Abhängigkeiten von US-Public-Cloud-Anbietern noch Zugriffsmöglichkeiten aufgrund des US CLOUD Act fürchten.

Produktivität trifft Vision

Unterstützt von namhaften Investoren und mit ersten Unternehmenskunden im produktiven Einsatz verbindet Aiconiq.io eine visionäre Enterprise-KI-Architektur mit unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen. Das Ergebnis sind eine höhere Produktivität, geringere Kosten und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Mit dem Versprechen »we make your company think. and act« steht Aiconiq.io für eine neue, zukunftsweisende Form der KI-Nutzung: agentisch, messbar, wertschöpfend – und konsequent aus der Praxis für die Praxis gedacht.

Aiconiq Factory: die industrielle KI-Revolution

Die hohe Innovationsgeschwindigkeit bei Aiconiq.io ist kein Zufall. Sie entsteht durch eine konsequente AI-First-Strategie, die das Unternehmen auch intern vollständig lebt. In seiner sogenannten Aiconiq Factory kann das junge Unternehmen neue Lösungen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit entwickeln, testen und ausrollen. Möglich wird dies durch AI-gesteuerte Prozesse, hochautomatisierte Entwicklungs-Pipelines und modernste Methoden und Technologien in der Softwareentwicklung. Michael Patrushev, Co-Founder von Aiconiq.io, sieht darin einen weiteren Beleg für die disruptive Kraft des Corporate-Brain-Konzepts: »Das, was wir Unternehmen empfehlen, leben wir selbst konsequent vor. Ohne AI-First, ohne agentische Entwicklung und ohne radikale Automatisierung wäre diese Umsetzungsgeschwindigkeit nicht möglich.« Patrushev ist überzeugt: »Unsere Enterprise-KI aus unternehmensindividuellem Corporate Brain und handelnden KI-Agenten wird die KI-Nutzung von Unternehmen revolutionieren. Und die wirtschaftlichen Potenziale dieser industriellen KI-Revolution sind immens.«

Über Aiconiq.io

Die Aiconiq GmbH aus Frankfurt (Aiconiq.io) ist ein deutsches KI-Startup, das künstliche Intelligenz in Unternehmen als effektiven, steuerbaren und messbaren Produktivitätsfaktor etabliert. Durch seine patentierte Technologie aus einer anwenderindividuellen KI-Wissensbasis und autonomen, agentischen Systemen unterstützt Aiconiq.io insbesondere den Mittelstand dabei, KI mit einem klaren Business-Fokus einzusetzen: wertschöpfend, ertragssteigernd, skalierbar, sicher und datensouverän.

Die Initiatoren und Köpfe von Aiconiq sind der deutsche KI-Pionier und Seriengründer Prof. Dr. Peter Gentsch sowie der international anerkannte KI-Deeptech-Experte Dr. Michael Patrushev. Namhafte Hidden Champions und DAX-Konzerne gehören bereits zu den Kunden von Aiconiq.io. Darüber hinaus wurde Aiconiq.io für das German Accelerator USA-Programm ausgewählt – als Auszeichnung für eines der innovativsten KI-Startups in Deutschland.

2861 Artikel zu „KI Produktivität“