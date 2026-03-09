Enterprise-KI made in Germany: Neue Maßstäbe für Produktivität und Sicherheit

Startup Aiconiq.io maximiert KI-Wirkung auf Kosten und Erträge durch unternehmensindividuelles KI-Hirn.
Mit Aiconiq.io startet ein deutsches KI-Unternehmen, das künstliche Intelligenz konsequent als Produktivitäts- und Kostensenkungsfaktor versteht: Die Enterprise-KI von Aiconiq.io stellt den wirtschaftlichen Nutzen ins Zentrum. Das Herzstück der KI-Innovation von Aiconiq.io ist das patentierte »Corporate Brain« – eine unternehmensindividuelle KI-Wissensbasis. Mit seinem Wissen steuert dieses KI-Hirn eines Unternehmens vielfältigste autonom agierende KI-Agenten. Durch diese bahnbrechende KI-Infrastruktur erzielen Unternehmen klare Top- und Bottomline-Effekte – etwa eine nachweisliche 50-prozentige Kostenreduktion durch ERP-Prozessoptimierung im Mittelstand. Gegründet wurde Aiconiq.io von dem KI-Pionier und Seriengründer Prof. Dr. Peter Gentsch und dem KI-Deep Tech-Experten Dr. Michael Patrushev. Gemeinsam bringen sie Erfahrung aus jahrzehntelanger KI-Forschung, im internationalen Engineering und beim Skalieren technologiegetriebener Unternehmen in das deutsche KI-Startup ein. Namhafte Hidden Champions und DAX-Konzerne zählen bereits zu den Kunden von Aiconiq.io. Darüber hinaus wurde Aiconiq.io für das German Accelerator USA-Programm ausgewählt – als Auszeichnung für eines der innovativsten KI-Startups in Deutschland.
Das eigene Corporate Brain als Basis der Enterprise-KI-Infrastruktur
Mit seiner Idee des individuellen Corporate Brains denkt Aiconiq.io das Konzept der Agentic AI völlig neu. Wie Peter Gentsch, Co-Founder von Aiconiq.io, erklärt: »Autonom agierende KI-Agenten können erst dann richtig handeln und dem Unternehmen wirklich Nutzen bringen, wenn sie auf unternehmensspezifisches Organisations-, Prozess- und Entscheidungswissen zugreifen. Unser Corporate Brain ist die Schaltzentrale, die dies ermöglicht – das KI-Hirn des Unternehmens. Das Corporate Brain hält das Wissen aktuell, valide und sicher, und es befähigt die KI-Agenten, im Unternehmen mit maximaler Produktivität und Effektivität zu arbeiten.«
Ohne die gravierenden Nachteile herkömmlicher LLMs
Während die klassischen Large Language Models (LLM), auf denen Agentic AI bislang basierte, primär auf explizitem, öffentlich verfügbarem Wissen fußen, integriert ein Corporate Brain sowohl das explizite als auch das implizite Wissen eines Unternehmens – etwa aus Konversationen und Meetings sowie in Gestalt von Tacit Knowledge, das bislang in Expertenwissen, Erfahrungswerten und Soft Skills verborgen war. Dazu wird das Corporate Brain beispielsweise anhand KI-gelenkter Interviews mit wichtigen Mitarbeitern des Unternehmens trainiert.
Unternehmen behalten volle Daten- und KI-Souveränität
Aiconiq.io ermöglicht Unternehmen erstmals eine KI-Nutzung mit voller Daten-, Wissens- und KI-Souveränität. Das Unternehmenswissen bleibt vollständig unter der eigenen Kontrolle und wird transparent, messbar und regelkonform eingesetzt. Die Enterprise-KI-Lösung von Aiconiq.io ist DSGVO-konform und kann wahlweise on-premises oder in souveränen europäischen Cloud-Umgebungen betrieben werden. Der zentrale Vorteil: So müssen Unternehmen weder Abhängigkeiten von US-Public-Cloud-Anbietern noch Zugriffsmöglichkeiten aufgrund des US CLOUD Act fürchten.
Produktivität trifft Vision
Unterstützt von namhaften Investoren und mit ersten Unternehmenskunden im produktiven Einsatz verbindet Aiconiq.io eine visionäre Enterprise-KI-Architektur mit unmittelbarem wirtschaftlichem Nutzen. Das Ergebnis sind eine höhere Produktivität, geringere Kosten und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Mit dem Versprechen »we make your company think. and act« steht Aiconiq.io für eine neue, zukunftsweisende Form der KI-Nutzung: agentisch, messbar, wertschöpfend – und konsequent aus der Praxis für die Praxis gedacht.
Aiconiq Factory: die industrielle KI-Revolution
Die hohe Innovationsgeschwindigkeit bei Aiconiq.io ist kein Zufall. Sie entsteht durch eine konsequente AI-First-Strategie, die das Unternehmen auch intern vollständig lebt. In seiner sogenannten Aiconiq Factory kann das junge Unternehmen neue Lösungen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit entwickeln, testen und ausrollen. Möglich wird dies durch AI-gesteuerte Prozesse, hochautomatisierte Entwicklungs-Pipelines und modernste Methoden und Technologien in der Softwareentwicklung. Michael Patrushev, Co-Founder von Aiconiq.io, sieht darin einen weiteren Beleg für die disruptive Kraft des Corporate-Brain-Konzepts: »Das, was wir Unternehmen empfehlen, leben wir selbst konsequent vor. Ohne AI-First, ohne agentische Entwicklung und ohne radikale Automatisierung wäre diese Umsetzungsgeschwindigkeit nicht möglich.« Patrushev ist überzeugt: »Unsere Enterprise-KI aus unternehmensindividuellem Corporate Brain und handelnden KI-Agenten wird die KI-Nutzung von Unternehmen revolutionieren. Und die wirtschaftlichen Potenziale dieser industriellen KI-Revolution sind immens.«
Über Aiconiq.io
Die Aiconiq GmbH aus Frankfurt (Aiconiq.io) ist ein deutsches KI-Startup, das künstliche Intelligenz in Unternehmen als effektiven, steuerbaren und messbaren Produktivitätsfaktor etabliert. Durch seine patentierte Technologie aus einer anwenderindividuellen KI-Wissensbasis und autonomen, agentischen Systemen unterstützt Aiconiq.io insbesondere den Mittelstand dabei, KI mit einem klaren Business-Fokus einzusetzen: wertschöpfend, ertragssteigernd, skalierbar, sicher und datensouverän.
Die Initiatoren und Köpfe von Aiconiq sind der deutsche KI-Pionier und Seriengründer Prof. Dr. Peter Gentsch sowie der international anerkannte KI-Deeptech-Experte Dr. Michael Patrushev. Namhafte Hidden Champions und DAX-Konzerne gehören bereits zu den Kunden von Aiconiq.io. Darüber hinaus wurde Aiconiq.io für das German Accelerator USA-Programm ausgewählt – als Auszeichnung für eines der innovativsten KI-Startups in Deutschland.
Ausgabe 1-2-2026 | Security Spezial 1-2-2026 | News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Strategischer Mehrwert intelligenter Co-Piloten in der Cyberabwehr – Warum KI die XDR/MDR-Strategie neu definiert
Cyberangriffe werden schneller, komplexer und schwerer erkennbar. Künstliche Intelligenz liefert den strategischen Vorsprung: Sie erkennt Muster früher, verdichtet Daten intelligent und unterstützt Analysten mit neuer Präzision.
News | Business | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work
Microsoft 365: Jedes zweite Unternehmen stoppt KI-Projekte
Für 82 Prozent stellt Microsoft 365 eine erhebliche operative Herausforderung dar, die mittels Automation noch nicht hinreichend adressiert werden kann. Jedes zweite Unternehmen stoppt KI-Projekte wegen Sicherheits- und Governance-Bedenken. 51 Prozent der Unternehmen weltweit haben KI-basierte Änderungen in Microsoft 365 aufgrund von Sicherheits- oder Governance-Bedenken rückgängig gemacht (Deutschland: 46 %). Gleichzeitig sehen knapp drei…
News | Business | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz
Vom Hype zum Impact: Warum Agentic Orchestration das Betriebssystem der KI-Ära ist
Unternehmen testen autonome KI‑Agenten mit großen Erwartungen – doch beim Schritt von der Demo zur produktiven Skalierung folgt oft die Ernüchterung. Der Grund liegt weniger in der Intelligenz der Modelle als in fehlender Kontrolle, Governance und Prozessverantwortung. Erst Agentic Orchestration macht KI vom faszinierenden Experiment zum belastbaren Motor für messbaren Business‑Impact. In den letzten…
News | Business | Business Intelligence | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Services
Mehrwerte in Milliardenhöhe: Wie Unternehmen von Process Intelligence und KI profitieren
Celonis, Anbieter im Bereich Process Intelligence, zeigt anhand konkreter Beispiele, wie internationale Unternehmen Enterprise AI in die industrielle Praxis bringen und dabei messbaren Mehrwert erzielen. »KI beschleunigt den Trend von monolithischen Anwendungen hin zu modularen Architekturen. Doch eine neue Benutzeroberfläche ersetzt nicht die intelligente Ebene darunter«, sagt Dan Brown, Chief Product Officer bei Celonis.…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Künstliche Intelligenz | Services
Personalwesen 4.0 – Wie KI den Unternehmenswert steigert
Das Personalwesen steht vor einem tiefgreifenden Wandel: Weg von der reinen Verwaltungsfunktion, hin zum strategischen Treiber für den Unternehmenserfolg. Fachkräftemangel, hybride Arbeitsmodelle und gestiegene regulatorische Anforderungen werden oft als Belastungen empfunden. Doch die Integration von KI bietet die Chance, diese Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Anstatt unter Druck zu geraten, kann die Personalabteilung ihre Rolle neu definieren und einen messbaren Mehrwert für das Unternehmen schaffen.
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Von der KI-Euphorie zur Wertschöpfung: Warum 2026 nicht Technologie entscheidet – sondern Führung
Key Takeaways aus der Leadership-Umfrage 2026 (für Eilige): KI und Digitalisierung sind Produktivitäts- und Wettbewerbshebel, keine Innovationsspielwiese. Der Engpass liegt selten in der Technologie, sondern in Priorisierung, Governance und Umsetzungskraft. Entscheidend ist nicht die Zahl der Initiativen, sondern deren Wirkung entlang der Wertschöpfungskette. Ohne sauberes Datenfundament, klare Verantwortlichkeiten und Enablement bleibt Digitalisierung Stückwerk. Die nächsten…