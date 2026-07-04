Digitale Souveränität beginnt weit vor der Cloud

Wie Fsas Technologies digitale Abhängigkeiten analysiert – und daraus tragfähige IT-Architekturen ableitet.
Digitale Souveränität ist mehr als Cloud, Open Source und Datenschutz. Beim Presse Roundtable anlässlich des Fsas Technologies Summit 2026 in München wurde deutlich: Unternehmen und öffentliche Institutionen müssen ihre technologische Abhängigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette bewerten – von Chips und Daten bis zu Exit-Strategien.
Digitale Souveränität ist zu einem der zentralen Begriffe der europäischen Technologiepolitik geworden. Doch was bedeutet sie in der Praxis? Beim Roundtable mit Vertretern des Fsas Deutschland- und Europa-Managements ging es genau um diese Frage: Wie können Unternehmen und öffentliche Institutionen geopolitische, technologische und regulatorische Abhängigkeiten realistisch bewerten – und daraus resiliente, portable und wirtschaftlich tragfähige Zielarchitekturen entwickeln?
Santosh Wadwa, Head of Fsas Technologies Deutschland, eröffnete die Runde mit einem Unternehmensüberblick und ordnete die Rolle des Unternehmens im Markt ein. Fsas komme historisch aus der Infrastruktur, entwickle sich aber zunehmend zu einem Technologie- und Beratungspartner für moderne IT-Landschaften. »Die beste Technologie nützt nichts, wenn sie nicht in eine tragfähige Gesamtarchitektur eingebettet ist«, so Wadwa. Entscheidend sei deshalb nicht nur die Bereitstellung von Servern, Storage oder Plattformen, sondern die Verbindung von Technologie, Beratung, Betrieb und Menschen.
Souveränität ist keine Autarkie
Isabel Netzband, Head of Public Policy and Governmental Affairs, rückte den politischen und strategischen Rahmen in den Mittelpunkt. Die Debatte über digitale Souveränität werde konkreter, sagte sie. Deutschland und Frankreich hätten den Begriff zuletzt als Fähigkeit beschrieben, digitale Technologien einschließlich Hardware selbstbestimmt zu entwickeln, bereitzustellen und zu nutzen.
Doch Netzband warnte davor, digitale Souveränität zu eng zu fassen. In der öffentlichen Diskussion gehe es häufig um Software, Cloud, Open Source oder einzelne Anbieter. Das seien wichtige Themen, aber nur ein Ausschnitt. »Digitale Souveränität beginnt deutlich früher – bei Energieträgern, kritischen Rohstoffen, Halbleitern, Netzen, Standards, Daten und KI-Infrastruktur«, so Netzband.
Damit verschiebt sich der Blick von einzelnen Produkten auf die gesamte digitale Wertschöpfungskette. Wer Halbleiter, Daten, Energie, Rohstoffe und kritische Infrastrukturen kontrolliert oder zuverlässig verfügbar machen kann, verfügt über strategische Handlungsfähigkeit. Wer davon einseitig abhängig ist, reduziert den eigenen Spielraum.
Zugleich machte Netzband deutlich, dass Souveränität nicht mit Abschottung verwechselt werden dürfe. Europa könne und solle nicht jede Technologie allein entwickeln. Entscheidend sei vielmehr, Abhängigkeiten transparent zu machen, Risiken faktenbasiert zu bewerten und vertrauenswürdige internationale Partnerschaften aufzubauen. »Die entscheidende Frage ist nicht, ob wir abhängig sind, sondern ob wir diese Abhängigkeiten kennen, bewerten und auch unter geopolitischem Druck handlungsfähig bleiben«, lautete ihre zentrale Botschaft.
Von der politischen Forderung zur IT-Realität
Sophia Henter, Head of IT Consulting, übersetzte den strategischen Anspruch in die Praxis moderner IT-Landschaften. Für Unternehmen gehe es längst nicht mehr nur um klassische Business Continuity. Durch geopolitische Spannungen, Cloud-Abhängigkeiten, Datenregulierung und neue Sicherheitsanforderungen habe die Frage nach Handlungsfähigkeit eine zusätzliche Dimension bekommen.
Viele Organisationen hätten in den vergangenen Jahren stark auf Cloud-first-Strategien gesetzt. Sichtbar seien dabei meist die genutzten Plattformen und Anwendungen. Weniger sichtbar seien jedoch die Abhängigkeiten darunter: Anbieterstrukturen, Datenflüsse, Vertragsmodelle, Betriebsorte, Rechtsräume und technische Schnittstellen. Genau dort entstehe ein erheblicher Teil des Souveränitätsrisikos.
Henter beschrieb vier zentrale Handlungsfelder: Architektur, Daten, Governance und Strategie. Ergänzt werden sie durch Einhaltung juristischer Souveränität. Bei der Architektur gehe es darum, Abhängigkeiten zu reduzieren und Portabilität herzustellen – etwa durch hybride oder Multi-Cloud-Modelle, offene Schnittstellen, klar definierte Betriebsmodelle und Exit-Strategien. Bei den Daten stehe die Frage im Mittelpunkt, welche Informationen besonders schützenswert sind, wo sie liegen, welchen Schutzklassen sie unterliegen und wer im Ernstfall darauf zugreifen kann.
»Souveränität entsteht nicht durch ein einzelnes Produkt, sondern durch die Fähigkeit, Risiken zu bewerten und Alternativen tatsächlich nutzen zu können«, fasste Henter die operative Perspektive zusammen. Das bedeute harte Detailarbeit: Daten klassifizieren, Lieferketten verstehen, Vertragsmodelle prüfen, Plattformabhängigkeiten dokumentieren und technische Wechseloptionen schaffen.
Cloud, Datenlokalität und Exit-Strategien
Insgesamt ging es damit weniger um die Frage, ob Cloud grundsätzlich richtig oder falsch ist. Entscheidend ist vielmehr, welche Cloud-Architektur zu welchem Risiko passt. Für manche Workloads kann eine Public Cloud wirtschaftlich und technisch sinnvoll sein. Andere Daten oder Anwendungen benötigen Private-Cloud-, souveräne Cloud- oder On-Premises-Modelle. Wieder andere Szenarien verlangen hybride Architekturen, die Portabilität und Kontrolle miteinander verbinden.
Datenlokalität spielt dabei eine zentrale Rolle. Unternehmen und öffentliche Institutionen müssen wissen, in welchem Rechtsraum Daten verarbeitet werden, welche Zugriffsmöglichkeiten bestehen und welche regulatorischen Anforderungen greifen. Das betrifft Datenschutz, Compliance, Sicherheitsanforderungen und branchenspezifische Vorgaben. Verschlüsselung ist dabei ein wichtiger Baustein, ersetzt aber keine Gesamtstrategie. Entscheidend ist auch, wer Schlüssel kontrolliert, wie Identitäten verwaltet werden und ob ein Anbieterwechsel technisch und organisatorisch vorbereitet ist.
Exit-Strategien werden dadurch zum Kern souveräner IT-Planung. Wer eine Plattform nicht verlassen kann, ist nicht wirklich souverän. Portabilität bedeutet daher mehr als Datenexport. Sie umfasst Anwendungen, Schnittstellen, Identitäten, Betriebsprozesse, Sicherheitsrichtlinien und Know-how.
KI-Server aus Japan für Europas Souveränitätsdebatte
Mit neuen PRIMERGY-GX-Servern will Fsas europäische Unternehmen beim Aufbau vertrauenswürdiger KI-Infrastrukturen unterstützen. Auf dem Fsas Technologies Summit 2026 in München stellte das Unternehmen die Modelle PRIMERGY GX2550 M8s und GX2580 M8s vor, die seit 1. Juli in Europa verfügbar sind.
Der Zeitpunkt ist strategisch gewählt: Unternehmen und öffentliche Institutionen suchen nach Wegen, künstliche Intelligenz (KI), Hochleistungsrechnen und datenintensive Anwendungen zu skalieren, ohne Kontrolle über sensible Daten, Betriebssicherheit und Lieferketten zu verlieren. Fsas positioniert sich dabei unter dem Leitgedanken »Made in Japan« als neutraler Infrastrukturpartner. Das Unternehmen verweist auf japanische Fertigungsqualität, kontrollierte Produktionsprozesse und ein Rechts- und Wertesystem, das europäischen Datenschutzvorstellungen näherstehe als andere globale Technologieblöcke.
Technisch richten sich die neuen Server an anspruchsvolle Enterprise-AI- und High Performance Computing (HPC)-Workloads: Modelltraining, Inferenz, Simulation und Analytik sollen durch beschleunigte Systemarchitekturen effizienter laufen. Für Branchen wie Industrie, Finanzdienstleister, Gesundheitswesen, Forschung und öffentliche Verwaltung geht es damit nicht nur um mehr Rechenleistung, sondern um resiliente, skalierbare und vertrauenswürdige Infrastruktur als Grundlage produktiver KI.
Resilienz muss wirtschaftlich tragfähig bleiben
Die Sprecher machten auf dem Roundtable eindrücklich klar, dass digitale Souveränität nicht kostenlos ist. Mehr Transparenz, Architekturarbeit, Beratung, Migration, Verschlüsselung, Redundanz und Exit-Fähigkeit kosten Zeit und Geld. Doch die Alternative ist ebenfalls teuer: Ausfälle, Lock-in-Effekte, regulatorische Risiken, eingeschränkte Handlungsfähigkeit und Abhängigkeit von geopolitischen Entscheidungen können im Ernstfall deutlich größere Schäden verursachen.
Deshalb muss digitale Souveränität als Risikomanagement verstanden werden. Es geht nicht darum, jedes Risiko auszuschließen. Organisationen müssen entscheiden, welche Abhängigkeiten akzeptabel sind, welche reduziert werden müssen und wo Investitionen den größten Resilienzgewinn bringen. Das verlangt eine nüchterne Analyse statt symbolischer Technologiepolitik.
Gestaltungsmacht statt Schlagwort
Digitale Souveränität ist kein abstrakter politischer Begriff, sondern eine konkrete Managementaufgabe. Sie betrifft Beschaffung, Architektur, Datenstrategie, Cloud-Nutzung, Verschlüsselung, Governance, Verträge und Betrieb gleichermaßen. Für Unternehmen und öffentliche Institutionen geht es darum, technologische Resilienz, regulatorische Anforderungen und wirtschaftliche Tragfähigkeit langfristig miteinander zu verbinden.
Der entscheidende Perspektivwechsel liegt darin, Souveränität nicht als Abkehr von globaler Technologie zu verstehen, sondern als Fähigkeit zur bewussten Wahl. Wer seine Abhängigkeiten kennt, Alternativen vorbereitet, Daten kontrolliert und Architekturen portabel hält, gewinnt Handlungsspielraum. Genau dieser Spielraum wird in einer geopolitisch unruhigen Technologiewelt zum strategischen Vorteil.
»Die beste Technologie nützt nichts, wenn sie nicht in eine tragfähige Gesamtarchitektur eingebettet ist«, Santosh Wadwa, Head of Fsas Technologies Deutschland
Foto: Stefan Mutschler
1379 Artikel zu „Digitale Souveränität“
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