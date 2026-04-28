Neue Managed Services stellen die Weichen für digitale Souveränität

Controlware betreibt Cloud-basiertes Security Operations Center auf Basis von Sekoia.io

Controlware erweitert das Managed Service-Portfolio um neue, digital souveräne SOC-Services auf Basis der europäischen Threat-Detection-&-Response-Plattform Sekoia.io. Das Angebot richtet sich an mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, die ihre Cyberabwehr stärken und gleichzeitig wachsenden Anforderungen an Datenhoheit, regulatorische Sicherheit und technologische Unabhängigkeit gerecht werden müssen.

Digitale Souveränität ist für viele Organisationen zu einem strategischen Schlüsselfaktor geworden: Geopolitische Entwicklungen, strenge Datenschutzvorgaben und steigende Compliance-Anforderungen erhöhen den Druck, IT- und Security-Lösungen bewusst aus dem europäischen Rechtsraum zu beziehen. Insbesondere öffentliche Einrichtungen und regulierte Branchen stehen vor der Herausforderung, sensible Daten jederzeit unter eigener Kontrolle zu halten und Abhängigkeiten von außereuropäischen Anbietern zu reduzieren – ohne Abstriche bei Innovationsfähigkeit oder Sicherheitsniveau zu machen.

Die neuen SOC-Services kombinieren die langjährige Security- und Managed Service-Erfahrung von Controlware mit der leistungsstarken, Cloud-basierten Plattform von Sekoia.io und umfassen unter anderem:

Durchgängige 24/7-Überwachung der IT-Umgebungen

Automatisierte Erkennung und Priorisierung von Sicherheitsvorfällen auf Basis aktueller Threat Intelligence

Schnelle Analyse und koordinierte Reaktionsmaßnahmen durch das Controlware SOC-Team

Transparente Datenhaltung und Datenverarbeitung im Einklang mit europäischen Datenschutz- und Compliance-Anforderungen

Die enge Partnerschaft zwischen Controlware und Sekoia.io stellt sicher, dass neue Bedrohungen und Angriffsmuster kontinuierlich in die Plattform einfließen und Kunden stets von aktuellen Erkennungs- und Abwehrmechanismen profitieren.

„Mit unseren neuen, digital souveränen SOC-Services auf Basis von Sekoia.io bieten wir Unternehmen und öffentlichen Auftraggebern jetzt ein zeitgemäßes und zuverlässiges Security-Modell, das zwei zunehmend wichtige Anforderungen abdeckt: maximale Sicherheit und lückenlose Kontrolle über die eigenen Daten“, erklärt Christian Bohr, Head of Managed Services Consulting bei Controlware. „Unsere Kunden profitieren damit von einem leistungsfähigen, rund um die Uhr verfügbaren Security Operations Center, ohne selbst in komplexe Infrastruktur, spezialisiertes Personal oder kontinuierliche Weiterentwicklung investieren zu müssen. Gleichzeitig entlasten wir interne IT- und Security-Teams spürbar und schaffen Freiräume für strategische Aufgaben.“

„Durch die Kombination der herausragenden Managed-Services-Expertise von Controlware mit unserer KI-gestützten SOC-Plattform schaffen wir eine hochwirksame europäische Alternative“, ergänzt Thomas Koettnig, Head of Channel EMEA bei Sekoia.io. „Gemeinsam versetzen wir Unternehmen in die Lage, fortschrittlichen Cyberbedrohungen stets einen Schritt voraus zu sein und dabei die volle Kontrolle über ihre digitalen Assets zu behalten.“

Über Sekoia.io

Sekoia.io ist ein europäisches Cybersecurity-Technologieunternehmen und führender Anbieter von KI-gestützten Detection- und Response-Lösungen, angereichert durch Cyber Threat Intelligence. Durch die Kombination von Bedrohungsantizipation (basierend auf fundiertem Angreiferwissen) mit automatisierter Erkennung und Reaktion bietet die Sekoia AI-SOC-Plattform Sicherheits-Teams eine einheitliche Sicht und vollständige Kontrolle über ihre Informationssysteme. Dank der offenen Architektur und Interoperabilität mit Drittanbieter-Lösungen können Organisationen ihre bestehenden Technologien voll ausschöpfen. Sekoia.io gibt seinen Kunden die Mittel an die Hand, ihre personellen Ressourcen auf Aufgaben mit hohem Mehrwert zu konzentrieren, ihre Cyber-Abwehrstrategie zu optimieren und den Vorteil gegen fortschrittliche Cyber-Bedrohungen zurückzugewinnen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.