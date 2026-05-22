Schleswig-Holstein stärkt digitale Souveränität mit Analyse- und Visualisierungsplattform

Analyse- und Visualisierungsplattform wird über Datenhaus Schleswig-Holstein landesweit bereitgestellt.
Schleswig-Holstein stärkt seine digitale Souveränität und setzt dafür auf disy Cadenza. Die Analyse- und Visualisierungsplattform der Disy Informationssysteme GmbH ermöglicht es, Verwaltungsdaten systematisch auszuwerten und für Berichte an das Kabinett, die Hausspitze sowie für die Öffentlichkeit verständlich und professionell aufzubereiten. Die Bereitstellung erfolgt landesweit über das Datenhaus Schleswig-Holstein, das als zentrale Infrastruktur für datenbasiertes Verwaltungshandeln dient. Damit steht disy Cadenza Behörden flächendeckend zur Verfügung und wird zu einem zentralen Baustein der Datenstrategie des Landes. Schleswig-Holstein folgt damit auch dem Leitbild eines souveränen, modularen Deutschland-Stacks für die öffentliche Verwaltung.
Digitale Souveränität im Fokus
Ein zentrales Ziel der Digitalstrategie Schleswig-Holsteins ist es, Daten und IT-Systeme eigenständig zu betreiben und flexibel weiterzuentwickeln. Mit dem Datenhaus Schleswig-Holstein schafft das Land dafür die infrastrukturelle Grundlage.
disy Cadenza ergänzt diese Infrastruktur als leistungsfähige Analyse- und Visualisierungskomponente. Die Software unterstützt offene Schnittstellen, hohe Integrationsfähigkeit und flexible Betriebsmodelle. Sie wird seit fast 30 Jahren gemeinsam mit der öffentlichen Verwaltung entwickelt und steht für europäische Werte wie Datenschutz, Transparenz und technologische Unabhängigkeit.
»Die digitale Transformation von Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung wird nur durch eine umfassende Nutzung von Daten erfolgreich gelingen. Eine intelligente Datennutzung fördert evidenzbasierte Entscheidungen und beschleunigt Verwaltungshandeln. Durch effizientere und transparente Behörden profitieren Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen gleichermaßen«, sagt Dirk Schrödter, Digitalisierungsminister und Chef der Staatskanzlei des Landes Schleswig-Holstein. »Die Verwaltung arbeitet zunehmend datenbasiert, mit Open-Source-Lösungen sicher auf offenen Plattformen und damit unabhängiger von internationalen Konzernen. Die Bereitstellung von disy Cadenza im Datenhaus Schleswig-Holstein ist in dem Zusammenhang ein weiterer wichtiger Baustein für datenbasiertes und gleichzeitig digital souveränes Arbeiten in der Verwaltung.«
Marcus Briesen, Chief Business Officer der Disy Informationssysteme GmbH, ergänzt: »Die Entscheidung für disy Cadenza im Rahmen des Datenhauses unterstreicht den wachsenden Stellenwert digitaler Souveränität und datenbasierter Steuerung in der öffentlichen Verwaltung. Wir freuen uns, das Land Schleswig-Holstein auf diesem Weg zu begleiten.«
Daten gezielt nutzen und Transparenz stärken
Auf Basis des Datenhauses Schleswig-Holstein wird die Nutzung und Auswertung von Daten in der Verwaltung deutlich vereinfacht und standardisiert. Ziel ist es, Daten schneller, konsistenter und wirkungsvoller für Entscheidungen und Berichte nutzbar zu machen.
Die Analyse- und Visualisierungsplattform trägt dazu bei, indem es Daten aus unterschiedlichen Quellen integriert, analysiert und adressatengerecht aufbereitet.
- Im Umwelt- und Gesundheitsbereich werden Geodaten – etwa zur Qualität von Badegewässern – so aufbereitet, dass sie fundierte Bewertungen und transparente Kommunikation ermöglichen.
- Im Bereich Trinkwasser werden Monitoring-Daten ressort- und länderübergreifend zusammengeführt, wodurch Berichtspflichten effizient erfüllt und Abstimmungen verbessert werden.
- Im Gesundheitswesen werden Datenbestände gebündelt, um eine verlässliche Grundlage für strategische Entscheidungen und aussagekräftige Berichte zu schaffen.
Für Mitarbeitende in der Verwaltung bedeutet das konkret: Sie können Daten aus unterschiedlichen Fachverfahren über eine einheitliche Oberfläche zusammenführen, analysieren und ohne zusätzlichen Programmieraufwand in übersichtlichen Dashboards oder Berichten darstellen. Statt Informationen manuell aus verschiedenen Quellen zusammenzutragen, stehen aktuelle Kennzahlen und Auswertungen zur Verfügung. So lassen sich Berichte für die Hausleitung, parlamentarische Anfragen oder Veröffentlichungen effizient erstellen und Entscheidungen auf einer verlässlichen Datenbasis treffen.
Landesweite Nutzung über das Datenhaus Schleswig-Holstein
Mit dem Datenhaus Schleswig-Holstein bündelt Schleswig-Holstein zentrale Dateninfrastrukturen und stellt diese verwaltungsweit zur Verfügung.
Die Integration von disy Cadenza in diese Umgebung ermöglicht:
- einen niedrigschwelligen Zugang zur Datenanalyse
- eine einheitliche Nutzung von Analyse- und Visualisierungslösungen
- eine stärkere ressort- und ebenenübergreifende Zusammenarbeit
Die landesweite Bereitstellung reduziert den Einführungsaufwand, erleichtert die Zusammenarbeit und stärkt die Grundlage für eine moderne, datenbasierte Verwaltung.
Weiterführende Informationen
Analyse- und Visualisierungsplattform disy Cadenza: https://www.disy.net/de/produkte/cadenza/datenanalyse-software/
Landesportal Schleswig-Holstein: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesportal
Digitalstrategie Schleswig-Holstein 2026: https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/digitalisierung/digitalisierung-zukunftsthema/Digitale-Verwaltung/digitalstrategie
1270 Artikel zu „digitale Souveränität“
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