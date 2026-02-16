Digitale Souveränität gemeinsam gestalten: BSI und Schwarz Digits schließen strategische Partnerschaft

Das BSI und Schwarz Digits kooperieren bei der Entwicklung souveräner Cloud-Lösungen für die öffentliche Verwaltung.

Die Partner entwickeln Kontrollschichten und sichere Cloud-Systeme auch für kritische Daten.

Souveräne Infrastruktur sichert die Handlungsfähigkeit gegen hybride Bedrohungen und verhindert Vendor Lock-ins.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, haben im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz 2026 eine strategische Kooperation vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist die gemeinsame Entwicklung souveräner Cloud-Lösungen für die öffentliche Verwaltung, um die technologische Unabhängigkeit Deutschlands zu stärken. Die Zusammenarbeit umfasst einen intensiven fachlichen Austausch sowie die Erarbeitung technischer Kontrollschichten.

Angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen und geopolitischer Spannungen rückt die digitale Souveränität in das Zentrum der staatlichen Resilienz. Um den Schutz kritischer Infrastrukturen und die Handlungsfähigkeit der Verwaltung zu sichern, setzen BSI und Schwarz Digits auf ein koordiniertes Vorgehen. Der Fokus liegt dabei auf dem Austausch zu Lagebildern der Cybersicherheit, der Weiterentwicklung bestehender Lösungen sowie der gezielten Entwicklung souveräner Cloud-Infrastrukturen: Schwarz Digits plant im Jahr 2026 mit der »STACKIT Public Cloud Restricted« die Anforderungen für den Betrieb einer Public Cloud im Bereich »VS-NfD« umzusetzen. Darauf aufbauend soll mit der »STACKIT Distributed Cloud« eine skalierbare Cloud-Infrastruktur bis zur Geheimhaltungsstufe »Geheim« folgen.

BSI-Präsidentin Claudia Plattner: »Digitalisierung wird zum Dreh- und Angelpunkt einer sich massiv verändernden Welt – mit Aus- und Wechselwirkungen auf Regeln des Miteinanders, Politik, Macht und staatlichen Interessen. Deutschland und Europa brauchen darauf eine starke Antwort. Ich freue mich daher außerordentlich, dass wir mit Schwarz Digits nun einen Partner an unserer Seite haben, mit dem wir die Digitalisierung in unserem Land gezielt und strategisch vorantreiben und gleichzeitig absichern: Durch innovative, hochperformante Produkte mit zeitgemäßen Sicherheits- und Souveränitätseigenschaften, von denen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen profitieren können. Das ist ein großer und wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer resilienten Cybernation Deutschland.«

Dr. Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung: »Deutschland kommt in Bewegung – sichtbar, messbar und mit wachsendem Tempo. Die Partnerschaft zwischen dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und Schwarz Digits ist ein starkes Signal für deutsche Innovationskraft und europäische Handlungsfähigkeit. Wenn staatliche Sicherheitskompetenz auf industrielles Spitzen-Know-how trifft, entstehen souveräne Cloud-Lösungen, die unsere Verwaltung moderner, schneller und sicherer machen. So stärken wir unsere Unabhängigkeit. Digitale Souveränität ist der Schlüssel für Zukunftsfähigkeit – und damit für Sicherheit, Freiheit und Wohlstand.«

Operative Zusammenarbeit und technologische Standards

Die Kooperation sieht regelmäßige gegenseitige Hospitationen und fachliche Austauschformate vor. Thematisch deckt die Partnerschaft kritische Bereiche wie Monitoring, Forensik in der Cloud sowie Zulassungsabläufe für die Verarbeitung von Verschlusssachen ab. Zudem sollen allgemeine Souveränitätskriterien und Interoperabilitätsstandards weiterentwickelt werden, um Anbieterwechsel zu vereinfachen und Abhängigkeiten (Vendor Lock-in) zu vermeiden.

Rolf Schumann, Co-CEO von Schwarz Digits, betont: »Echte digitale Freiheit entsteht nur durch die Kontrolle über eigene Daten und Systeme. Wir verstehen diese Partnerschaft als klares Signal für ein digital souveränes Europa, das seine Werte auch im Cyberraum entschlossen verteidigt.«

Christian Müller, Co-CEO von Schwarz Digits, ergänzt: »Unsere technologische Antwort basiert auf der konsequenten Entwicklung technischer Kontrollschichten und der Umsetzung des Zero-Trust-Prinzips. Wir schaffen Interoperabilität durch Open-Source-Technologien, um einen technischen Vendor Lock-in für die Verwaltung dauerhaft auszuschließen.«

Neben der Infrastruktur adressiert die Partnerschaft auch strategische Fragen zur IT-Sicherheit von Produkten und Dienstleistungen. In einer Zeit, in der der demografische Wandel die Verwaltung unter Druck setzt, werden Technologien wie künstliche Intelligenz zum notwendigen Effizienzmotor. Die Partnerschaft stellt sicher, dass solche Innovationen auf einem sicheren und souveränen Fundament zum Einsatz kommen können.

