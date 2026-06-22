Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Rechenzentrenausbau in Deutschland

- 60 Prozent halten den weiteren Ausbau von Rechenzentren in Deutschland für wichtig oder sehr wichtig, um digitale Leistungsfähigkeit und digitale Souveränität am Standort zu stärken.
- 50 Prozent befürworten den Ausbau von Rechenzentren in der eigenen Region, nur 11 Prozent lehnen einen weiteren Ausbau ab.
- Größte Bedenken betreffen Energie- und Wasserverbrauch
Die voranschreitende Digitalisierung in der Wirtschaft, Verwaltung und Gesellschaft, insbesondere auch die damit verbundene zunehmende Verwendung von Cloud und KI-Anwendungen treiben den Bedarf an Rechenkapazitäten. eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. schätzt, dass die IT-Anschlussleistung von Rechenzentren in Deutschland bis 2030 um über 50 % steigen wird, die Nachfrage ist allerdings mindestens dreimal so hoch. Der Ausbau von Rechenzentren sorgt jedoch immer wieder für Diskussionen. In den vergangenen Monaten stießen neue Projekte in Gemeinden wie Groß-Gerau und Maintal auf erheblichen Widerstand aus der Bevölkerung und Kommunalverwaltung, aber dieser lautstarke Widerstand stellt nicht die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung dar, wie eine aktuelle YouGouv Umfrage im Auftrag, der unter dem Dach des eco Verbands der Internetwirtschaft e.V. gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen zeigt [1].
Demnach bewertet die Mehrheit der Menschen in Deutschland den Ausbau von Rechenzentren positiv. 60 Prozent halten den weiteren Ausbau für wichtig oder sehr wichtig, um Deutschlands digitale Leistungsfähigkeit und digitale Souveränität zu stärken. Nur 7 Prozent bewerten ihn als eher oder sehr unwichtig.
Zustimmung für Rechenzentren mehr als viermal so hoch wie Ablehnung
Auch beim regionalen Ausbau zeigt sich ein klares Bild. Jede zweite befragte Person befürwortet den weiteren Ausbau von Rechenzentren in der eigenen Region. Nur 11 Prozent lehnen ihn eher oder sehr ab. Damit ist die Zustimmung mehr als viermal so hoch wie die Ablehnung.
»Die Umfrage zeigt, dass die Menschen in Deutschland verstanden haben, wie zentral Rechenzentren für digitale Leistungsfähigkeit, Künstliche Intelligenz, Cloud-Anwendungen, digitale Verwaltung, Online-Banking, Streaming und digitale Souveränität sind«, sagt Volker Ludwig, Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen. »Wer Deutschland digital leistungsfähiger und wettbewerbsfähiger machen will, braucht moderne Rechenzentren im Land. Dafür gibt es in der Bevölkerung eine klare Mehrheit.«
Gleichzeitig plädiert Ludwig aber auch dafür, die Bedenken aus der Bevölkerung ernst zu nehmen und zu adressieren. Laut Umfrage sehen 43 Prozent den Stromverbrauch mit Sorge, 31 Prozent die Belastung lokaler Stromnetze, 29 Prozent den Wasserverbrauch und 22 Prozent den Flächenbedarf von Rechenzentren. Aus Sicht der Allianz ist das ein klarer Auftrag an Politik, Verwaltung und Branche, den Ausbau effizient zu planen, transparent zu erklären und bestmöglich in Energie-, Netz- und Standortstrategien einzubinden.
Volker Ludwig: Akzeptanz entsteht durch gute Standortpolitik und einen offenen Austausch vor Ort
»Akzeptanz entsteht nicht dadurch, dass man sich der Verantwortung entzieht, sondern durch Transparenz und gute Standortpolitik«, sagt Ludwig. »Rechenzentren müssen als Teil der Infrastrukturellen Daseinsvorsorge verstanden werden. Damit einher geht die Notwendigkeit Rechenzentren auch effizient in das erweiterte lokale Infrastrukturökosystem einzubetten, inkl. der systematischen Integration in lokale Energie- und Wärmenetze. Dafür braucht es schnellere Genehmigungen, verlässliche Netzanschlüsse, wettbewerbsfähige Strompreise, geeignete Flächen, realistische Effizienzregeln und gesetzgeberische Sicherheit. Die Bevölkerung ist bereit für den Ausbau. Jetzt muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen.«
Die Allianz verweist darauf, dass Deutschland im internationalen Wettbewerb um digitale Infrastruktur unter Druck steht. KI-Anwendungen, souveräne Cloud-Angebote, digitale Verwaltung und datengetriebene Geschäftsmodelle benötigen Rechenzentrumskapazitäten vor Ort. Werden diese Kapazitäten nicht in Deutschland und Europa aufgebaut, wandern digitale Wertschöpfung, Datenverarbeitung und technologische Abhängigkeiten in andere Weltregionen ab.
Die Umfrage zeigt zugleich: Die Menschen unterscheiden zwischen berechtigten Sorgen und Infrastrukturfragen und grundsätzlicher Ablehnung. Während Energie-, Netz-, Wasser- und Standortaspekte als relevant genannt werden, bleibt die grundsätzliche Unterstützung für Rechenzentren hoch.
»Deutschland braucht eine neue Sachlichkeit in der Rechenzentrumsdebatte«, sagt Ludwig. »Die Frage ist nicht, ob wir Rechenzentren brauchen. Die Frage ist, wie wir sie schneller, effizienter und besser integriert bauen. Diese Umfrage zeigt, dass die gesellschaftliche Grundlage dafür vorhanden ist.«
[1] Über die Umfrage: Die Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 09. bis 12. Juni 2026 insgesamt 2.039 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region, Wohnumfeld, Wahlverhalten und politischem Interesse quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.
Über die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen
Die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen ist ein Zusammenschluss führender Unternehmen der Branche. Die 2018 unter dem Dach von eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. gegründete Initiative setzt sich im Dialog mit Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit für leistungsfähige, nachhaltige und wettbewerbsfähige digitale Infrastrukturen in Deutschland ein.
4815 Artikel zu „Rechenzentrum“
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
IT Container Eco Fix: Nachhaltige Rechenzentrumsarchitektur in Holzbauweise
Executive Summary Der IT Container Eco Fix ist ein vollwertiges Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise mit VK2-Zertifizierung. X‑LAM-Brettsperrholz ermöglicht hohe Tragfähigkeit, sehr gute Dämmwerte und signifikante CO₂‑Einsparungen. Indirekte Freikühlung, natürliches Kältemittel R290 und erneuerbare Energien sorgen für energieeffizienten Betrieb. Das Modul ist vorinstalliert, anschlussfertig und in wenigen Wochen betriebsbereit. Sicherheit: F90-Brandschutz, RC2-Einbruchschutz, Monitoring, Löschanlage und Zutrittskontrolle. …
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Nachhaltigkeit im Rechenzentrum: Zwischen Klimaziel und Kostendruck
Mit der aktuellen Rechenzentrumsstrategie der Bundesregierung rückt neben Investitionen auch das Thema Nachhaltigkeit noch stärker in den Fokus der digitalen Infrastruktur [1]. Für Betreiber und Unternehmen bedeutet das: Neben steigenden Anforderungen entsteht gleichzeitig die Chance, Effizienzpotenziale gezielt zu erschließen und Wettbewerbsvorteile auszubauen. Dabei zahlt sich eine durchdachte Nachhaltigkeitsstrategie auch ökonomisch aus. Sie macht es…
News | Cloud Computing | TechTalk | Künstliche Intelligenz
TechTalk: Mit unserer Nvidia-zertifizierten KI-Lösung lässt sich ChatGPT im eigenen Rechenzentrum nutzen
Gemeinsam mit Nvidia hat Cloudian eine KI-Plattform vorgestellt, die eine im eigenen Rechenzentrum gehostete KI-Umgebung ermöglichen soll. Was der Anteil seitens Cloudian dabei ist, wen diese Lösung adressiert und warum in diesem Kontext eine Nvidia-Lizenzierung wichtig ist, darüber haben wir mit Carsten Graf auf dem CloudFest 2026 sprechen dürfen.
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Ohne (Flüssigkeits-)Kühlung kein effizientes Rechenzentrum
Steigende Leistungsdichten, KI‑Workloads und dauerhaft hohe Lasten bringen klassische Luftkühlung in Rechenzentren an ihre physikalischen und wirtschaftlichen Grenzen. Effizienzgewinne auf Komponentenebene reichen nicht mehr aus, wenn ein wachsender Teil der Energie in Kühlung statt in Rechenleistung fließt. Flüssigkeitskühlung wird damit vom Nischenthema zur strategischen Voraussetzung für skalierbare, zukunftsfähige IT‑Infrastrukturen. Energie verschwindet nie. Der erste…
Trends 2026 | News | Trends 2030 | Trends Infrastruktur | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services
Gefährdungen im Rechenzentrum beurteilen: Haftung steuern, Risiken senken
Mit klaren Prüfstrategien Risiken minimieren und wirtschaftlichen Nutzen sichern. Die Gefährdungsbeurteilung (GBU) für das Rechenzentrum rettet Leben und sichert den Betrieb. Klare Verantwortlichkeiten, optimierte Prüffristen und gezielte Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko von Personenschäden deutlich. Gleichzeitig sinken Ausfallrisiken, teure Stillstände werden vermieden und Versicherungskonditionen eventuell verbessert. Wer seine GBU professionell angeht, erfüllt nicht nur gesetzliche…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Cloud-Repatriierung: 10 Empfehlungen für die Rückverlagerung ins eigene Rechenzentrum
Steigende KI-Kosten, neue Regulierungen und der Wunsch nach Kontrolle verändern die Cloud-Strategien vieler Unternehmen. Ein Leitfaden für die richtige Repatriierungsstrategie aus Sicht der Rechenzentrumsplanung. Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads…
News | Effizienz | Kommentar | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Grünes Reisen beginnt im Rechenzentrum
Ein Kommentar von Jeff Wittich, Chief Product Officer bei Ampere Computing Der Sommer steht vor der Tür und Millionen von Europäern bereiten sich darauf vor, über Luft, Schienen oder Straßen in ihren wohlverdienten Urlaub zu fahren. Doch bevor sie Sonne, Strand und Sehenswürdigkeiten in vollen Zügen genießen können, müssen sie sich mit Dingen wie…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
IT Container Eco Fix: Das CO₂-optimierte Rechenzentrum aus Holz
Vollausgestattetes Green Data Center aus X-LAM erfüllt alle Anforderungen der EN 50600. Mit dem IT Container Eco Fix bringt Prior1 ein vollständig ausgestattetes Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise auf den Markt – technisch hochmodern, ressourcenschonend und sofort betriebsbereit. Entwickelt in enger Kooperation mit dem Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix vereint die modulare Lösung alle Anforderungen moderner IT-Infrastruktur mit konsequenter…
News | Business | Kommentar | Rechenzentrum
Rechenzentrums-Branche: Ein Papier als Türöffner?
Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer der firstcolo GmbH, ordnet die Bedeutung der Inhalte des neuen Koalitionsvertrags für die Rechenzentrums-Branche ein: »Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung zeichnen sich weitreichende Veränderungen für die Rechenzentrumsbranche und die Digitalwirtschaft in Deutschland ab. Die geplanten Maßnahmen dienen zur Stärkung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, während sich zugleich der realistische Blick auf…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Abwärme aus Bestandsrechenzentrum ermöglicht klimaschonendes Wärmekonzept in neuem Berliner Quartier
Spandauer Rechenzentren versorgen mehr als 10.000 Menschen zuverlässig mit CO2-freier Wärme. Am Rechenzentrumsstandort Berlin 1 von Global Data Centers, einem Geschäftsbereich von NTT DATA, fiel der Startschuss für ein zukunftsweisendes Wärmekonzept im Neubaugebiet »Das Neue Gartenfeld«: Aus den beiden Rechenzentren in Spandau werden bis zu 8 MW Heizleistung für das Projekt mit der Quartierswerk Gartenfeld…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Neue Wege und Maßnahmen für mehr Energieeffizienz – Nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb ist eine Daueraufgabe
Im Zuge der drastischen klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt, ist das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, so legen auch Kunden großen Wert auf umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb des Anbieters. Die Politik leistet mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) einen wichtigen Beitrag mit klaren Vorgaben für die Branche. Eine konkrete Umsetzung der geforderten Auflagen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit obliegt den Rechenzentrumsbetreibern. Beispiele zeigt dieser Beitrag auf – und es ist Kreativität und Mut gefragt, um Veränderung voranzutreiben.
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum
Quantencomputer mit 1.000 Qubits für das Leibniz-Rechenzentrum in Garching
Das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ) in Garching bei München erhält seinen ersten Quantencomputer auf Basis neutraler Atome. Das vollständig digitale System mit 1.000 Qubits und einer neuartigen Multi-Core-Architektur wird vom deutschen Start-up planqc entwickelt und in die bestehende Infrastruktur für Hochleistungsrechnen (HPC) integriert. Für planqc ist dies bereits das zweite große…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Vier Wege, um Computing- und Energieeffizienz im Rechenzentrum zu verbessern
KI-Anwendungen verringern die Effizienz und erhöhen den Energiebedarf in Rechenzentren. Laut aktueller Prognosen werden Rechenzentren bis zum Jahr 2030 für etwa 3,2 Prozent des gesamten Strombedarfs in der EU verantwortlich sein. Im Vergleich zu 2018 entspricht dies einem Anstieg von ganzen 18,5 Prozent [i]. Hauptgrund dafür sind die höheren Rechenleistungen, aufgrund von komplexen Anwendungen…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Legacy im Rechenzentrum: Was tun, wenn das Ende der Garantiedauer erreicht ist?
Mit Third-Party-Maintenance (TPM) schützen Unternehmen ihre Investitionen in die IT-Landschaft, indem sie die Betriebsdauer von Hardware wie Storage-Systemen, Netzwerk-Switches und Servern verlängern. Der Beitrag zeigt, wie CIOs die Drittwartung nutzen, um beispielsweise ihre IT-Kosten zu optimieren. Auch wenn Organisationen vermehrt ihre IT-Ressourcen aus der Cloud beziehen, bleibt das eigene Rechenzentrum weiterhin eine zentrale Komponente…
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Erfolgsfaktoren für die Anwendungsmodernisierung im Rechenzentrum
Damit Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig bleiben, müssen sie schnell auf Marktveränderungen reagieren und mit technologischen Entwicklungen Schritt halten. Doch das gelingt nur, wenn auch die IT-Systeme mitspielen. Aerospike rät Unternehmen daher, ihre Legacy-Anwendungen regelmäßig auf den aktuellen Stand zu bringen. Milliarden von Entscheidungen werden heute in weniger als einer Millisekunde getroffen: bei der Betrugsbekämpfung, beim Online-Shopping…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 1-2-2024
Rechenzentrumsbranche in der Pflicht – Gegen Energievampire hilft kein Knoblauch
Rechenzentren sind als Stromfresser verschrien. Im Vereinigte Königreich werden sie gar schon als »Energievampire« gescholten, die das Stromnetz leersaugen, sodass für andere häufig nichts übrig bleibt [1]. Die Diskussionen um den hohen Energieverbrauch von Rechenzentren konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Bereich der Neubauten, obwohl etwa 60 Prozent des Bestands an Rechenzentren in Europa älter als achtzehn Jahre sind.