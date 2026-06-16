Nach VMware-CSP-Ausstieg – Cloud Service Provider suchen souveräne Alternativen

Die Übernahme von VMware durch Broadcom verändert den Markt für Cloud Service Provider grundlegend. Seit Oktober 2025 hat Broadcom das VMware Cloud Service Provider (VCSP) Program offiziell beendet. An seine Stelle tritt ein stark selektives, einladungsbasiertes Partnermodell rund um VMware Cloud Foundation (VCF).
Sebastian Scheele, CEO und Co-Gründer von Kubermatic, erläutert warum Souveränität, Anbieterabhängigkeit und Plattformstrategie neu bewertet werden müssen:
Für viele regionale Cloud Service Provider (CSPs) und Managed Service Provider (MSPs) hat das erhebliche Folgen. Besonders Anbieter in Deutschland, der Schweiz und der DACH-Region können bestehende Verträge nicht mehr verlängern oder neue VMware-Kunden aufnehmen. Viele prüfen deshalb, wie sie Kunden weiterhin wirtschaftlich, compliant und souverän bedienen können.
Broadcoms neues Partnermodell erhöht den Handlungsdruck
Viele regionale Anbieter wurden nicht in Broadcoms neues Partnermodell aufgenommen. Für sie entsteht akuter Handlungsdruck. Wenn bestehende Vereinbarungen auslaufen, müssen sie Kunden auf andere Plattformen migrieren oder brauchen alternativ eine neue Virtualisierungsstrategie. Andernfalls riskieren sie, VMware-basierte Dienste nicht mehr anbieten zu können.
Auch Anbieter, die im VMware-Ökosystem bleiben, stehen vor Herausforderungen. Der Wechsel zu VMware Cloud Foundation erfordert häufig ein umfassenderes und teureres Abonnementmodell. Statt nur benötigte Komponenten zu lizenzieren, müssen Anbieter oft größere Plattformpakete erwerben. Das erhöht die Kosten und setzt Margen zusätzlich unter Druck.
Ein neuer Hypervisor löst das Lock-in-Problem nicht
Ein Wechsel zu einem anderen proprietären Hypervisor löst das Grundproblem jedoch nicht. Vendor Lock-in bleibt bestehen. Lizenzmodelle können sich ändern, Anbieter übernommen werden und Preise steigen. Das Risiko verlagert sich nur auf den nächsten Anbieter.
Hinzu kommen wachsende Anforderungen an digitale Souveränität. Europäische Organisationen wollen kritische Workloads unter lokaler Kontrolle betreiben und ihre Abhängigkeit von Plattformen in ausländischem Besitz reduzieren. Für Cloud Service Provider wird Souveränität dadurch zunehmend zu einem Wettbewerbsmerkmal.
Viele Cloud Service Provider nutzen die aktuelle Marktlage deshalb für eine strategische Neubewertung. Im Mittelpunkt stehen offene Standards, Open-Source-Technologien und langfristige Plattformkontrolle. Die VMware-Änderungen zeigen, welche Risiken entstehen, wenn ein Geschäftsmodell auf einer einzigen proprietären Plattform aufbaut.
»Open Source ist hier nicht nur eine technische Alternative, sondern eine strategische Grundlage für Souveränität«, sagt Joana Figueiredo, Product Marketing Manager bei Kubermatic. »Cloud Service Provider müssen heute sicherstellen, dass sie Plattformen langfristig kontrollieren können – technologisch, wirtschaftlich und regulatorisch.«
Open Source als Grundlage souveräner Cloud-Infrastrukturen
Als technische Alternative rücken Kubernetes und KubeVirt stärker in den Fokus. KubeVirt ermöglicht den Betrieb klassischer virtueller Maschinen neben containerisierten Anwendungen innerhalb von Kubernetes. Damit entsteht eine einheitliche Plattform für Legacy-Workloads und Cloud-native Anwendungen.
KubeVirt allein reicht jedoch nicht aus. Für Plattformen im Unternehmenseinsatz brauchen Organisationen weiterhin Lifecycle-Management, Automatisierung, Mandantenfähigkeit, Self-Service-Funktionen, Upgrades, Sicherheitskontrollen und Tools für den Betrieb. Nur so lassen sich Produktionsumgebungen im großen Maßstab zuverlässig betreiben.
Kubermatic positioniert sich in diesem Umfeld als Anbieter offener, souveräner Alternativen zu VMware. Das Unternehmen aus Hamburg unterstützt Cloud Service Provider beim Aufbau und Betrieb moderner Cloud-Plattformen. Grundlage sind Kubermatic Kubernetes Platform, Kubermatic Virtualization und KubeVirt. Mit diesem Ansatz können Anbieter virtuelle Maschinen und Kubernetes-Workloads auf einer gemeinsamen Plattform betreiben. Gleichzeitig vermeiden sie Lizenzbeschränkungen und Vendor Lock-in klassischer Virtualisierungs-Stacks.
Swisscom zeigt den Einsatz im produktiven Betrieb
Ein Praxisbeispiel ist Swisscom, der führende ICT-Anbieter der Schweiz. Das Unternehmen setzte diesen Ansatz beim Aufbau einer Cloud-Plattform der nächsten Generation ein. Zielgruppe waren stark regulierte Kunden mit hohen Anforderungen an Kontrolle, Resilienz und Souveränität.
Statt die bestehende Virtualisierungsumgebung zu erweitern, baute Swisscom gemeinsam mit Kubermatic eine Open-Source-Plattform auf. Damit wurde ein einheitliches Betriebsmodell für virtuelle Maschinen und Kubernetes geschaffen.
Die Plattform wird weiterhin vollständig von Swisscom betrieben. Sie läuft in der Schweiz und unterliegt Schweizer Recht. Damit bleiben Infrastruktur und Daten unter lokaler Kontrolle. Die daraus entstandene Architektur wurde von der Cloud Native Computing Foundation (CNCF) als Beispiel für die Modernisierung Cloud-nativer Infrastruktur im großen Maßstab anerkannt.
Swisscom führte die Kubernetes-Plattform erfolgreich als interne Container-Plattform des Unternehmens ein. Die neue Plattform bietet Self-Service-Bereitstellung, automatisierte Skalierung, schnellere Updates und höhere Resilienz. Zudem reduziert sie die Abhängigkeit von proprietären Anbietern. Die Einführung verlief schnell: Innerhalb der ersten neun Betriebsmonate waren mehr als 60 Prozent der angestrebten Workloads auf die neue Plattform migriert.
Migration mit kontrolliertem Risiko
Für viele Organisationen ist die größte Herausforderung nicht die Wahl einer Alternative. Entscheidend ist das Management des Migrationsrisikos. Die meisten VMware-Workloads lassen sich erfolgreich migrieren. Zunächst muss jedoch klar sein, welche Workloads unverändert umziehen können. Ebenso wichtig ist, welche Anwendungen modernisiert werden sollten und welche zusätzliche Planung erfordern.
KubeVirt ermöglicht den Betrieb klassischer virtueller Maschinen, ohne Anwendungen innerhalb der VMs zu verändern. So können Organisationen bestehende Investitionen schützen und gleichzeitig die zugrunde liegende Infrastruktur modernisieren. Es müssen auch nicht alle Workloads als virtuelle Maschinen migriert werden. Viele Organisationen stellen im Migrationsprozess fest, dass einige Anwendungen besser für Container geeignet sind. Die erfolgreichsten Migrationen kombinieren daher meist beide Ansätze.
Kubermatic setzt dafür auf ein schrittweises Vorgehen. Zunächst wird eine vollständige Bestandsaufnahme der VMware-Workloads und Abhängigkeiten erstellt. Danach werden Kompatibilitätsanforderungen, Netzwerkaspekte und Modernisierungspotenziale analysiert. In einem Pilotprojekt wird anschließend eine kleine Gruppe von Workloads migriert, um Performance und Betriebsprozesse zu validieren. Auf Basis dieser Erkenntnisse erfolgt der phasenweise Rollout.
Dieser Ansatz minimiert Unterbrechungen und erhält Rollback-Optionen. Zugleich reduziert er Risiken über den gesamten Migrationsprozess hinweg.
Ein strategischer Wendepunkt für europäische Cloud-Infrastrukturen
Das Ende des VMware-CSP-Ökosystems ist deshalb mehr als eine Änderung der Lizenzierung. Es zwingt Anbieter, Souveränität, Anbieterabhängigkeit und Plattformstrategie neu zu bewerten. Swisscom zeigt, dass eine offene Alternative produktiv funktionieren kann. Sie unterstützt virtuelle Maschinen und Cloud-native Anwendungen, ohne neue proprietäre Abhängigkeiten zu schaffen.
Organisationen sollten mit einer strukturierten Bewertung beginnen. Dabei wird ermittelt, welche Workloads virtuelle Maschinen bleiben müssen und welche zu Containern modernisiert werden können. Hinzu kommen geschäftliche, regulatorische und souveränitätsbezogene Anforderungen. Vor einer groß angelegten Migration empfiehlt sich ein kleines Pilotprojekt. So lassen sich Performance, Betriebsprozesse und Migrationspfade validieren. Gleichzeitig bleibt das Risiko kontrollierbar.
Kubermatic unterstützt Cloud Service Provider bei dieser Transformation. Das Unternehmen bewertet bestehende VMware-Umgebungen, entwickelt Migrationsstrategien und implementiert souveräne Cloud-Plattformen. Grundlage sind Kubermatic Kubernetes Platform, Kubermatic Virtualization und KubeVirt.
356 Artikel zu „Cloud VMware“
News | Cloud Computing | Rechenzentrum | Services | Ausgabe 7-8-2021
Bekannt, beliebt und gut für die Cloud – noris cloud setzt verstärkt auf VMware
Der IT-Dienstleister noris network fokussiert sich mit seiner Cloud-Strategie auf zwei strategische Partner und deren Kerntechnologien: Red Hat mit noris Managed OpenShift für den PaaS-Betrieb sowie die VMware-basierende noris Enterprise Cloud. Ausgangspunkte sind Infrastruktur und Services in den fünf deutschen Hochsicherheitsrechenzentren des Unternehmens, wobei noris network auch hybride Modelle in beide Richtungen unterstützt. Die zertifizierte Sicherheit dieser Rechenzentren machen diese Angebote besonders für Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, öffentliche Organisationen, Automotive, Personal Management/Recruiting und Anwaltskanzleien interessant.
News | Business Process Management | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Trends Cloud Computing | Infrastruktur | Trends 2017 | Strategien
90 Prozent der Firmen-VMware geht in die Cloud
Datenschutz und Datenmanagement produktiver VMware-Umgebungen werden zu kritischen Erfolgsfaktoren. Der Spezialist für Cloud-Datenschutz und Informationsmanagement Druva hat die Studie »Druva 2017 VMware Cloud Migration Survey« veröffentlicht. Die Umfrage zeigt, dass die große Mehrheit der Unternehmen aktuell ihre VMware-Infrastrukturen von lokalen Installationen in die Cloud verlagern. An der Umfrage haben weltweit 443 VMware-Experten aus unterschiedlichen Branchen…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Infrastruktur | Strategien
Die Cloud-Falle schnappt zu: Warum HCI für KMUs zur Exit-Strategie wird
Das Versprechen der Public Cloud war so simpel wie verlockend: unendliche Skalierbarkeit bei ständig sinkenden Kosten. Doch im Jahr 2026 ist Ernüchterung angekommen. Zwischen massiven Ausfällen großer Hyperscaler und dem plötzlichen Ende der Preisdeflation stehen vor allem mittelständische Unternehmen vor einer existenziellen Frage: Wie lässt sich die digitale Transformation vorantreiben, ohne die Kontrolle über die…
News | Cloud Computing | TechTalk
TechTalk: »Wir unterstützen unsere Kunden beim Umstieg von VMware auf Broadcom«
Auf dem CloudFest 2026 durften wir mit Ulrich Seibold von Hewlett Packard Enterprise dieses Videointerview führen. Darin spricht er zum einen über die drei IT-Trends, die HPE derzeit beschäftigen. Das betrifft vor allem den Wechsel von VMware zu Broadcom und den damit verbundenen Herausforderungen, mit denen auch die Geschäftspartner und Kunden von HPE konfrontiert sind.
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Lock-in 2.0: Warum sich die Cloud-Fehler bei KI nicht wiederholen dürfen
Im vergangenen Jahr wurde viel über die Bedeutung von künstlicher Intelligenz und digitaler Souveränität geredet. Jetzt müssen Taten folgen. Denn während KI zunehmend in kritische Geschäftsprozesse integriert wird, läuft Europa Gefahr, noch tiefer in die Abhängigkeit von großen US-Anbietern zu rutschen. 2026 wird es entscheidend sein, die richtigen Weichen zu stellen. Es braucht von Anfang…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien | Tipps
Modernisierung mit Zuversicht – Von VMware auf Kubernetes wechseln
Für viele CIOs gleicht der Weg zu einer modernen, Cloud-nativen Infrastruktur weniger einer Migration als vielmehr einem Minenfeld. Virtuelle Maschinen (VMs) hosten oft die kritischsten Workloads und Daten im Unternehmen. Der Übergang zu VMware hat Unternehmen dazu gezwungen, sich mit steigenden Kosten und ungewissen Roadmaps auseinanderzusetzen, während sie nach einem Weg in die Zukunft suchen.…
News | Business Process Management | Cloud Computing | Effizienz | Infrastruktur | Services | Tipps
Tools und Praxistipps für die große Migration: Von VMware zu Kubernetes
Wenige Themen beschäftigen IT-Verantwortliche aktuell so akut wie eine mögliche Migration von VMware zu Kubernetes. Experten für Kubernetes-Management aus Hamburg nennen im folgenden Beitrag die Tools und sich weiterentwickelnden Praktiken, welche die Anforderungen von Anwendungen auf einer neuen Plattform nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. Auch ohne Modernisierung der Anwendungslaufzeit bietet die Umstellung auf eine…
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Die große Cloud-Lüge: Abfahrt vom Irrweg
Die moderne IT-Welt wird von der scheinbar grenzenlosen Leistungsfähigkeit der Cloud begeistert – einem Versprechen von Skalierbarkeit, Flexibilität und ständiger Innovation. Hinter diesem verführerischen Image verbergen sich jedoch erhebliche wirtschaftliche Risiken, die den Fortschritt in eine teure Falle verwandeln können. Seit Jahren wird uns von IT-Giganten und Beratungsfirmen eingetrichtert, dass die Zukunft sämtlicher Datenverarbeitung…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Produktmeldung
ADN & Verge.IO bieten zukunftssichere VMware-Alternative für den Channel
Der Value-Added Distributor ADN gibt die neue Partnerschaft und den exklusiven Distributionsvertrag im DACH-Raum mit VergeIO bekannt. VergeIO bietet eine 100 %-softwarebasierte IT-Infrastruktur, die Virtualisierung, Storage und Netzwerk in einer Lösung vereint. Damit ist sie eine echte Alternative im Channel zu traditionellen Virtualisierungsangeboten wie VMware. ADN eröffnet Partnern neue Geschäftschancen mit der Hardware-agnostischen US-Lösung und…
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Kubernetes-Integration: Rationalisierung des Cloud-Betriebs in der produzierenden Industrie
Wie produzierende Unternehmen von der Skalierung der Kubernetes-Integration in einer Private-Cloud-Infrastruktur profitieren können. Für viele Unternehmen sind Themen wie Kubernetes, Container und Cloud Native noch ein Buch mit sieben Siegeln. Zugleich aber gibt es bereits produzierende Unternehmen, welche die neuen Technologien für sich nutzen. Von einem realen Praxisbeispiel berichtet Kubermatic, der Hamburger Experte für…
News | Effizienz | Geschäftsprozesse | Lösungen | Produktmeldung | Services
LizenzDirekt baut VMware-Expertise aus und kooperiert mit Origina
Partnerschaft zur Kostenoptimierung und Schließung von Service-Lücken. LizenzDirekt, einer der führenden europäischen Händler für gebrauchte Software-Lizenzen, baut im Zuge einer neuen strategischen Partnerschaft mit Origina seine VMware-Expertise weiter aus. Ziel der vertieften Beziehung ist es, in Zeiten von Preissteigerungen bei VMware-Lösungen den Kunden bestmöglichen Support zu bieten sowie Lizenzkosten umfassend zu optimieren. Die Übernahme von…
News | Cloud Computing | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services | Strategien
Warum Unternehmen sich zunehmend von der Public Cloud abwenden
In letzter Zeit hat eine Statistik Debatten über die Wahl zwischen öffentlichen und privaten Cloud-Infrastrukturen ausgelöst. Laut der CIO-Umfrage 2024 von Barkley planen überraschende 83 Prozent der Unternehmen, ihre Workloads wieder vermehrt in private Clouds zu verlagern. Michael Dell, CEO von Dell Technologies, bemerkte, dass diese Ergebnisse »nicht überraschend« seien. IDC hat einen ähnlichen Trend…
News | Trends 2025 | Cloud Computing | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Technologietrends 2025: Cloud, KI und Energieeffizienz
Rasante Entwicklungen bei Automatisierung, KI und in vielen anderen Bereichen lassen Unternehmen nicht zur Ruhe kommen. Welche Trends sind Strohfeuer, welche Entwicklungen werden langfristig die Wirtschaft und den Technologiebereich prägen? Markus Grau, Enterprise Architect im CTO Office bei Pure Storage, erwartet für das kommende Jahr drei grundsätzliche Entwicklungen: 2025 wird eine strengere Auswahl bei…
News | Business | Lösungen | Services | Ausgabe 11-12-2024
Herausforderungen und Lösungen für eine ganzheitliche Kostenkontrolle – IT Financial Management im Zeitalter der Cloud
Ein ganzheitliches ITFM-Tool führt sämtliche Kosten, die mit einem Business-Service verbunden sind – On-Premises- und Cloud-Infrastrukturen sowie Personalkosten – in einer zentralen Datenbank zusammen und bildet sie in einem einheitlichen Kostenmodell ab.
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Checkliste für den Wechsel in die Legal Cloud: 7 Tipps, die Kanzleien bei der Cloud-Migration helfen
Florian Riedel vom Legal Tech Anbieter stp.one verrät, worauf Kanzleien beim Replacement von On-Premises-Servern durch Cloud Services achten sollten. Der aktuelle Legal Tech Report hat herausgefunden, dass die meisten der europäischen Anwaltskanzleien in der Cloud eine wichtige Zukunftstechnologie sehen [1]. Etwas mehr als 37 Prozent der befragten Kanzleien gaben an, dass die Cloud-Migration zu…
News | Business | Cloud Computing | Geschäftsprozesse | Services | Strategien
VOICE bittet EU-Kommission um Unterstützung gegen missbräuchliches Marktverhalten von Broadcom/VMware
VOICE – Bundesverband der IT-Anwender hat in einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erneut das missbräuchliche Marktverhalten von Broadcom und seiner Tochter VMware deutlich kritisiert und die Kommission gebeten, dieses Anwender-schädigende Verhalten zu unterbinden. Die Interessenvertretung fordert die Kommission auf, Broadcom/VMware zu Veränderung der Lizenzbedingungen in acht konkreten Bereichen zu bewegen. …
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Microsoft-Lizenzkosten des Bundes auf Rekordniveau: Eine kritische Analyse von M365 und der Cloud-Strategie
Die Lizenzkosten des Bundes für Microsoft-Produkte haben ein neues Rekordhoch erreicht. Laut Berichten von Heise belaufen sich die Ausgaben auf bisher nie dagewesene Summen. Diese Entwicklung wirft ernste Fragen nach der Nachhaltigkeit der IT-Strategie des Bundes auf, insbesondere in Hinblick auf die zunehmende Abhängigkeit von Microsoft 365 (M365) und anderen Cloud-Diensten. Kritiker befürchten, dass diese…
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Cloud-Marktplätze verstehen: Neun Tipps für ISVs
Cloud-Marktplätze sind heute zu einem unverzichtbaren Dreh- und Angelpunkt für unabhängige Softwareanbieter (ISVs) geworden, um ihre Reichweite zu vergrößern, den Verkaufsprozess zu rationalisieren und Wachstum zu fördern. Erfolg ist jedoch nicht allein dadurch garantiert, dass ein Produkt auf einem Marktplatz gelistet ist. Um diese Plattformen optimal zu nutzen, müssen ISVs strategische Ansätze verfolgen, die ihre…
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So meistern TK-Anbieter den Weg in die Cloud
Der Aufbau einer modernen Cloud-Plattform ebnet Anbietern von Telekommunikationsdiensten den Weg zu mehr Agilität und Innovationen – und trägt damit letztendlich zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit bei. Dell Technologies erläutert, welche Herausforderungen sie auf diesem Weg meistern müssen. Anbieter von Telekommunikationsdiensten stehen unter großem Transformationsdruck. Die Zeiten, in denen es genügte, grundlegende Konnektivitäts-Services anzubieten, sind vorbei.…
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Datensicherung für Microsoft 365 ist auch in der Cloud unverzichtbar
Die E-Mail ist nicht nur eines der wichtigsten Kommunikationsmedien in Unternehmen, sondern auch eines der wertvollsten Informationsressourcen. Diese Informationen sicher und gleichzeitig effizient zu verwalten und zu nutzen ist oft eine Herausforderung für viele mittelständische Unternehmen. Die Gefahr, dass die wertvollen Daten verloren gehen könnten, ist omnipräsent und die Risiken für Datenverlust sind vielfältig. Cyberangriffe,…