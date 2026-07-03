Souveräne Lizenzierung – »Microsoft Cloud ja – aber ohne Kontrollverlust«

Management Summary
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Cloud-Euphorie weicht Kosten- und Kontrollrealismus: Unternehmen hinterfragen Full‑Cloud‑Modelle zunehmend, weil Abopreise steigen und sensible Daten nicht überall extern liegen sollen.
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Hybride Lizenzstrategien gewinnen an Bedeutung: Kombination aus lokal betriebenen Anwendungen und gezielt eingesetzten M365‑Plänen ermöglicht Kostensicherheit, Stabilität und moderne Kollaboration.
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Lizenzrecht ist der kritische Erfolgsfaktor: Die saubere Verbindung von Cloud- und On‑Premises‑Welten verhindert Compliance‑Risiken und reduziert Kosten – erfordert jedoch tiefes Microsoft‑Lizenzwissen.
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Gebrauchtsoftware bleibt ein strategischer Hebel: Durch Einbezug vorhandener Bestände und günstiger Gebrauchtlizenzen entstehen wirtschaftliche Modelle, die 30–40 % Einsparungen ermöglichen.
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Digitale Souveränität wird zum Top‑Thema: Unternehmen suchen Wege, Datenzugriffe zu kontrollieren, Abhängigkeiten von Hyperscalern zu reduzieren und offene Technologien als Alternativen zu prüfen.
Die große Cloud-Euphorie ist vorbei. Nicht, weil Unternehmen digitale Zusammenarbeit infrage stellen würden – sondern weil eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Darüber, was ein Full-Cloud-Modell dauerhaft kostet und welche Daten wirklich in externe Rechenzentren gehören. Manch IT-Verantwortlicher bevorzugt heute Strategien, die zwar moderne Zusammenarbeit zulassen, jedoch die Kontrolle über Kosten, Daten und Systeme bestmöglich bewahren. Wie das geht, erklärt Björn Orth, Gründer und Geschäftsführer des Microsoft-Lizenzberaters VENDOSOFT.
VENDOSOFT ist »manage it«-Lesern als ein Microsoft-Partner bekannt, der Kostenersparnisse in den Mittelpunkt seiner Beratungen stellt. Welche Entwicklungen und Herausforderungen nehmen Sie in diesem Zusammenhang derzeit bei Unternehmen besonders stark wahr?
Wir arbeiten mit Unternehmen, Organisationen und Behörden jeder Größe zusammen – von der Kreisstadt bis zum Konzern. Besonders häufig beraten wir produzierende Unternehmen, IT-Dienstleister oder auch Organisationen mit knappen Budgets, beispielsweise im Gesundheitswesen. Die Herausforderungen ähneln sich dabei erstaunlich oft: Hoher Modernisierungsdruck ist ein vermeintlicher Treiber in die Cloud – gleichzeitig besteht die Sorge vor der Geschwindigkeit, mit der Microsoft seine Abopreise erhöht. Und viel häufiger als noch vor zwei, drei Jahren steht bei unseren Kunden heute im Vordergrund, ihre sensiblen Daten bestmöglich zu schützen.
Björn Orth,
Geschäftsführer von VENDOSOFT
Welche Lösungen werden da besonders stark nachgefragt?
IT-Verantwortliche kommen in diesen Fällen mit der Frage auf uns zu, wie sich Kosteneffizienz, Datensicherheit und kollaborative Zusammenarbeit verbinden lassen. Unsere Antwort darauf ist ein hybrider Ansatz. Das bedeutet, zentrale Anwendungen und sensible Daten im eigenen Rechenzentrum belassen – damit sind Kontrolle, Stabilität und Kostensicherheit gewährleistet. Den Bedarf an Kollaboration decken wir in der Regel über Microsoft 365 Business -Premium, etwa für kleinere und mittlere Organisationen. Bei größeren Umgebungen kommen entsprechend die Enterprise-Pläne zum Einsatz.
Die eigentliche Herausforderung liegt aber weniger in der Technik als in der Lizenzierung. Cloud- und On-Premises-Welten müssen sauber zusammengeführt werden, damit es weder rechtliche noch wirtschaftliche Risiken gibt. Das schreckt manche IT-Abteilung ab – weil das Microsoft-Lizenzrecht bekanntlich nicht das leichteste ist. Doch dafür gibt es ja uns. Und es lohnt sich, bei uns anzufragen! Weil IT-Abteilungen viel Geld sparen, wenn ihre Lizenzierung sauber aufgesetzt ist.
Welche Projekte machen Ihnen besonders Spaß?
Spannend sind eben genau diese Projekte: bei denen nicht einfach pauschal »alles in die Cloud« verschoben wird, sondern eine wirklich passende Struktur entsteht. Wir betreuen beispielsweise Organisationen, die über viele Jahre ausschließlich mit gebrauchten Microsoft-Lizenzen gearbeitet haben und nun remote Work und Teams einführen wollen – ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Dann analysieren wir sehr genau, welche Anwendungen tatsächlich von Cloud-Diensten profitieren und welche lokal wirtschaftlicher und sinnvoller betrieben werden. In vielen Fällen entstehen daraus hybride Szenarien mit lokal betriebenen Office-Versionen und Windows-Servern, ergänzt um punktuelle Microsoft-365-Dienste. Solche Modelle ermöglichen moderne Zusammenarbeit und sparen 30, 40 oder mehr Prozent!
Wie profitieren Unternehmen konkret von Ihren Lösungen?
Unternehmen profitieren von unserem Lizenzwissen, mit dem wir Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit zusammenbringen. Reine On-Premises-Lizenzierungen sind nur noch für bestimmte Betriebe und Branchen dauerhaft praktikabel; reine Cloud-Modelle sind oft nicht compliant. Die Herausforderung besteht darin, eine Struktur zu schaffen, die die Kosten auf ein Minimum reduziert und Daten zuverlässig schützt.
Dafür entwickeln wir Lösungen, die vorhandene Lizenzbestände einbeziehen und die wir um gebrauchte Lizenzen und notwendige Online-Pläne ergänzen. So bleibt die Lizenzbeschaffung überschaubar, während funktional alle Anforderungen erfüllt sind. Kunden profitieren von dieser Mischung aus strategischer Beratung, die bei VENDOSOFT kostenfrei ist, unserem Lizenzwissen über gebrauchte, neue und Cloud-Modelle – und ganz sicher davon, dass wir ihnen die günstigste Lösung empfehlen, nicht die teuerste, weil uns das hohe Margen brächte.
Wo liegen die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit?
Häufig in der Ausgangssituation. Viele Unternehmen haben ihre Software über Jahre hinweg ohne übergreifende Lizenzstrategie beschafft. Dadurch entstehen gewachsene Strukturen mit unterschiedlichen Office-Versionen, Servern, Mietmodellen und teilweise unklaren Nutzungsrechten. In der Praxis führt das zu Unsicherheiten, unnötigen Kosten und Risiken bei Microsoft-Audits. Unsere Aufgabe besteht dann oft zunächst darin, dieses »Lizenzchaos« transparent zu machen und eine belastbare Grundlage zu schaffen.
Welche Neu- und Weiterentwicklungen für Ihre Produkte/Lösungen planen Sie?
Ein zunehmend wichtiges Thema unserer Kunden ist die digitale Souveränität. Die Fragen dahinter lauten: Wo liegen meine Daten, wer kann im Zweifel darauf zugreifen – und wie abhängig bin ich von einzelnen Anbietern, insbesondere Cloud-Hyperscalern wie Microsoft?
Wir setzen wie erwähnt auf hybride Lizenzstrategien, um Abhängigkeiten zu reduzieren und finanziellen Gestaltungsspielraum zu bewahren. Gleichzeitig entwickeln wir gemeinsam mit Partnern Lösungen, wie sich Cloud-Dienste unbekümmert nutzen lassen – zum Beispiel mit zusätzlichen Kontrollinstanzen für Datenflüsse und Zugriffsmöglichkeiten.
Auch prüfen wir den Markt auf offene und unabhängige Technologien, die perspektivisch eine echte Alternative darstellen. Die Nachfrage nach solchen Ansätzen steigt spürbar.
www.vendosoft.de/hybride-cloud | info@vendosoft.de
Illustration: © Muhammad Nabeel | Dreamstime.com
335 Artikel zu „Lizenzierung „
News | Effizienz | Lösungen | Services | Ausgabe 5-6-2025
Wie die Microsoft-Lizenzierung in Zeiten von Supportende, Compliance und Cyber Security finanziert werden kann – Do more with less
Die Jahre der fetten IT-Budgets sind vorbei. Das attestierte schon 2024 eine Studie des Bundesverbands der IT-Anwender (VOICE) in Zusammenarbeit mit Metrics. Allein für Software-Ausgaben wurde damals ein Anstieg von über acht Prozent erwartet, während die dafür nötigen Budgets nur um etwa 4,3 Prozent stiegen. Noch enger wird es 2025, einem Jahr, in dem zu allen Compliance- und Security-Themen auch noch das Supportende von Windows 10 und Office 2019 ansteht. »Mehr mit weniger schaffen«, ist daher die Devise – ein Microsoft-Lizenzstratege erklärt, wie das geht…
News | Effizienz | Lösungen | Services | Ausgabe 9-10-2024
Wettbewerbsvorteil für Handelsunternehmen – Microsoft-Lizenzierung verschlanken
Die digitale Transformation ist allgegenwärtig. Den Handel prägt sie besonders: durch E-Commerce-Lösungen, daten-getriebenes Marketing, Omnichannel, künstliche Intelligenz. Ganz selbstverständlich findet all das in der Cloud statt. Was Fluch und Segen zugleich ist – denn »die Cloud« wird immer teurer. Da ist es eine gute Nachricht für Handelsunternehmen, dass ihre eigenen Microsoft-Systeme, quasi das Rückgrat ihrer Geschäftstätigkeit, nicht a aus M365-Plänen bestehen müssen. Der Microsoft-Lizenzhändler VENDOSOFT erklärt, wie eine Software-Infrastruktur aussehen kann, die alle Anforderungen erfüllt – aber nur die Hälfte kostet.
News | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services | Ausgabe 7-8-2023
Herstellerkonforme Lizenzierung – Lizenzberatung ohne (Folge-)Kosten
Seit 20 Jahren berichtet die »manage it«-Redaktion über News, Trends, Analysen, Anwenderstorys, strategische und taktische IT-Entscheidungen. Immer wieder spannend und immer aktuell. Auch die VENDOSOFT GmbH findet sich seit Jahren in diesem informativen Magazin wieder. Um die Rechtskonformität gebrauchter Microsoft-Produkte ging es da oder um Einsparpotenziale in der IT. Um die optimale Microsoft-Lizenzierung von Unternehmen und Behörden, die VENDOSOFT in einer hybriden Struktur aus M365 und günstiger Gebrauchtsoftware sieht. Neueren Datums sind Berichte über Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Soft- und Hardware. Und immer wieder ging und geht es um den von Microsoft erschaffenen Lizenzdschungel, der IT-Verantwortliche vor Herausforderungen stellt.
News | Business | Services | Tipps
Benutzeraktivitäten und Digital Access bei SAP-Lizenzierung: Wie Unternehmen Kosten sparen
SAP-Systeme kommen zwar in vielen Unternehmen zum Einsatz, doch die entsprechende SAP-Lizenzierung gibt es nicht. So verfügt jeder Betrieb über individuelle Typen und Kombinationen. Durch regelmäßige Nachkäufe wächst das System dann unstrukturiert weiter. Dies hat nicht nur zur Folge, dass die Lizenzierungen mit der Zeit unübersichtlicher werden, sondern auch schnell unnötige Kosten entstehen. Denn häufig…
News | Business | Lösungen | Ausgabe 1-2-2022
Der Kampf um Fairness im Cloud-Bereich – 10 Grundsätze einer fairen Softwarelizenzierung
Für viele deutsche und europäische Anbieter von Cloud-Diensten und ihre Kunden stellen unfaire Software-Lizenzierungspraktiken ein dringendes Problem dar. Sie schaden dem Wettbewerb und dem Innovationsstandort Deutschland, da sie Nutzer an einzelne Softwareanbieter binden. Ein Wechsel zu alternativen Anbietern, etwa zu innovativen Cloud-Lösungen, ist mit hohen Kosten und großem Aufwand verbunden und wird durch unzulässige Lizenzbedingungen zusätzlich erschwert.
News | Business | Services | Strategien | Ausgabe 7-8-2021
Schichtbetriebe können bei der Microsoft-Lizenzierung sparen – Den Profi fragen!
Der F3-Plan von Microsoft ist ein auf Schichtbetriebe zugeschnittenes Angebot aus der Microsoft Cloud. Er umfasst unter anderem Office Mobile Apps, Teams, Intune und diverse Sicherheits-Features. Dass er kaum bekannt ist, verwundert. Denn Logistikern, Industriebetrieben, Gesundheitseinrichtungen und vielen weiteren kann er bis zu 90 Prozent ihrer Lizenzierungskosten sparen. Trotzdem kommt M365 F3 dort nur selten zum Einsatz. Das liegt nach Meinung von Markus Seirer, Lizenzberater bei der VENDOSOFT GmbH, an den Lizenzbestimmungen. Vor ihrer Komplexität und Undurchsichtigkeit schrecken IT-Verantwortliche zurück. Das muss nicht sein, erklärt der Microsoft-Spezialist!
News | Business | Strategien | Tipps | Ausgabe 5-6-2021
Microsoft-Lizenzierung – (Wo) gibt’s das legal?
Steuerbegünstigungen finanzieren IT-Investitionen.
News | Business | Strategien | Ausgabe 3-4-2021
Microsoft-Lizenzierung – Unternehmen geben zu viel Geld für Software aus
Dabei lässt es sich so leicht sparen – wie ein Kostenvergleich zeigt.
Ausgabe 5-6-2026 | News | Business | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Strategien
Konsequente Integration als Erfolgsfaktor für KI-Anwendungen – Raus aus dem Piloten, rein in die Kernprozesse
KI-Investitionen erzielen oft nur begrenzten Nutzen, weil KI-Tools nicht tief in Kernprozesse und Unternehmenssysteme integriert wurden. Eine konsequente Integration erfordert gemeinsames Sicherheits- und Rollenmanagement, einheitliche Datenzugriffe, Aktionsfähigkeit der KI mit eingebetteten Compliance- und Kontrollmechanismen sowie Privacy-by-Design-Architekturen, damit Präzision, Datenschutz und Auditierbarkeit gewährleistet sind. Durch kontextualisierte KI in vertrauten Systemen lassen sich repetitive HR- und Finance-Aufgaben automatisieren, Supportanfragen reduzieren, Entscheidungsprozesse beschleunigen und messbare betriebliche Effekte erzielen, sofern Führung, Governance und Change-Management die verantwortungsvolle Einführung begleiten.
News | Business | Business Process Management | Geschäftsprozesse | Services | Tipps
Uwe Werner IT Einkaufsberatung unterstützt Bühler Group bei der SAP-Vertragsgestaltung
Bei den Verhandlungen eines neuen »RISE with SAP«-Vertrags vertraute das Schweizer Technologieunternehmen auf das Know-how und die Strategie der Uwe Werner IT Einkaufsberatung AG. Rund 8.500 User weltweit arbeiten bei der Bühler Group mit SAP S/4HANA, das Unternehmen gilt als einer der ersten Schweizer SAP-Kunden. Unternehmensintern bestand ein profundes Wissen im Hinblick auf die…
Ausgabe 5-6-2026 | Security Spezial 5-6-2026 | News | IT-Security
VPN-Nachfolger Privileged Access Security im Kommen – Steigende IT-Sicherheitsrisiken erfordern Umdenken beim Fernzugriff Externer
Die breite Nutzung von VPN vergrößert das Risiko von Cyberangriffen, da klassische VPN-Modelle weitreichenden Netzwerkzugang gewähren und schwer zu kontrollieren sind. Organisatorische Schwächen sowie das exponentielle Wachstum vernetzter Geräte (IoT) erhöhen das Risiko für Kompromittierungen zusätzlich. Privileged Access Security (PAS) bietet als granulare, zeitlich begrenzte, protokollierte und Zero-Trust-kompatible Alternative stärkere Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Nicht zuletzt wegen des regulatorischen Drucks und Cyberbedrohungen wird Privileged Access Management zunehmend als Ersatz für traditionelle VPN-Lösungen betrachtet. Als Vendor und Customer Privileged Access Management wird PAM eingesetzt, um Zugriffe Externer abzusichern.
News | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Services | Ausgabe 3-4-2026
Agentenbasierte KI im IT Asset Management – Vom Reporting zur autonomen Steuerung
Das IT Asset Management wandelt sich durch Cloud, SaaS und dynamische Lizenzmodelle von einer reinen Bestandsaufnahme zu einem aktiven Steuerungsinstrument, das nicht mehr nur fragt, was vorhanden ist, sondern was damit sinnvoll getan werden sollte. Agentenbasierte KI ermöglicht es dabei, Analysen, Entscheidungen und Maßnahmen zu verbinden und Aufgaben wie Lizenzsteuerung, Serviceprozesse und Compliance zunehmend autonom, aber regelbasiert umzusetzen. Voraussetzung für diesen Wandel sind hochwertige, konsolidierte Daten sowie klare Governance-Strukturen, wobei der Mensch weiterhin die Ziele definiert, Verantwortung trägt und die KI steuert.
News | ERP | Lösungen | Services
Mit der richtigen Projektmethodik zur erfolgreichen SAP S/4HANA Conversion
Die meisten Transformationen scheitern, weil Projekte nicht gut aufgestellt wurden. Es fehlt an Planung, Projektmanagement und Priorisierung. Der Georg Thieme Verlag ist innerhalb von 24 Monaten mit Nagarro auf die neue Software umgestiegen und dabei klar in »Time and Budget« geblieben. Viele Unternehmen kämpfen nach einer Softwareeinführung mit massiven Problemen. Zuletzt sorgte die millionenteure,…
Trends 2026 | News | Cloud Computing | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Mehrheit der Bevölkerung befürwortet Rechenzentrenausbau in Deutschland
60 Prozent halten den weiteren Ausbau von Rechenzentren in Deutschland für wichtig oder sehr wichtig, um digitale Leistungsfähigkeit und digitale Souveränität am Standort zu stärken. 50 Prozent befürworten den Ausbau von Rechenzentren in der eigenen Region, nur 11 Prozent lehnen einen weiteren Ausbau ab. Größte Bedenken betreffen Energie- und Wasserverbrauch Die voranschreitende Digitalisierung in…
Ausgabe 5-6-2026 | News | Infrastruktur | IT-Security | Services
Dongle-Server: Lizenzschutz für virtuelle und verteilte Umgebungen – USB-Dongles zentral verwalten
USB-Dongles gelten als bewährter Schutz für Softwarelizenzen, stoßen in virtualisierten, verteilten und hochverfügbaren IT-Umgebungen jedoch schnell an praktische Grenzen. Dongle-Server verlagern diese physischen Lizenzschlüssel ins Netzwerk und ermöglichen so eine zentrale, kontrollierte Nutzung über Rechenzentrum, Cloud und Homeoffice hinweg. Wie sich dieses Modell auch in missionskritischen Infrastrukturen bewährt, zeigt das Beispiel des kanadischen Telekommunikationsanbieters Telium.
News | Business | Kommunikation
Was Manager von den DFB-Kapitänen lernen können
Joshua Kimmich führt das DFB-Team bei dieser WM als Kapitän an. Ein guter Anlass, eine Frage zu stellen, die jede Führungskraft betrifft: Was macht jemanden zum akzeptierten Anführer? Die Geschichte der deutschen Spielführer gibt darauf eine überraschend klare Antwort, sagt Laura Wällnitz, Sprechwissenschaftlerin und Expertin für Wirkung unter Druck. »Führung wird gehört, bevor sie…
News | Cloud Computing | Kommentar | Produktmeldung | Services
Nach VMware-CSP-Ausstieg – Cloud Service Provider suchen souveräne Alternativen
Die Übernahme von VMware durch Broadcom verändert den Markt für Cloud Service Provider grundlegend. Seit Oktober 2025 hat Broadcom das VMware Cloud Service Provider (VCSP) Program offiziell beendet. An seine Stelle tritt ein stark selektives, einladungsbasiertes Partnermodell rund um VMware Cloud Foundation (VCF). Sebastian Scheele, CEO und Co-Gründer von Kubermatic, erläutert warum Souveränität, Anbieterabhängigkeit…
Trends 2026 | News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Strategien | Tipps
KI braucht kontinuierliches Lernen, datenbasierte Talententscheidungen und unternehmensweite KI-Governance
Nur jeder fünfte Mitarbeitende fühlt sich für KI gerüstet. Es gibt offenbar eine enorme Diskrepanz von 52 Prozentpunkten zwischen der Einschätzung von Führungskräften und Mitarbeitenden in Deutschland hinsichtlich der KI-Bereitschaft. Die Einführung von KI hat die dafür notwendigen Systeme überholt. Nur 21 % der Beschäftigten in Deutschland fühlen sich ausreichend auf den effektiven Einsatz…
Trends 2026 | News | Business | Business Process Management | Trends Geschäftsprozesse | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Geschäftskritische Prozesse: Agentic AI funktioniert nur mit radikal neu gedachten Prozessen
Unternehmen, die beim Einsatz agentenbasierter KI erfolgreich sind, überdenken bestehende Prozesse und schaffen eine Kultur der Zusammenarbeit und Innovation. Für die gemeinsam von Pegasystems und dem Marktforschungsunternehmen Savanta durchgeführte Studie wurden über 500 Entscheider aus Business und IT in Unternehmen weltweit befragt. Diese Unternehmen haben bereits Projekte mit agentenbasierter KI umgesetzt und stammen aus…