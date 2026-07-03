Souveräne Lizenzierung – »Microsoft Cloud ja – aber ohne Kontrollverlust«

Management Summary

Cloud-Euphorie weicht Kosten- und Kontrollrealismus: Unternehmen hinterfragen Full‑Cloud‑Modelle zunehmend, weil Abopreise steigen und sensible Daten nicht überall extern liegen sollen. Hybride Lizenzstrategien gewinnen an Bedeutung: Kombination aus lokal betriebenen Anwendungen und gezielt eingesetzten M365‑Plänen ermöglicht Kostensicherheit, Stabilität und moderne Kollaboration. Lizenzrecht ist der kritische Erfolgsfaktor: Die saubere Verbindung von Cloud- und On‑Premises‑Welten verhindert Compliance‑Risiken und reduziert Kosten – erfordert jedoch tiefes Microsoft‑Lizenzwissen. Gebrauchtsoftware bleibt ein strategischer Hebel: Durch Einbezug vorhandener Bestände und günstiger Gebrauchtlizenzen entstehen wirtschaftliche Modelle, die 30–40 % Einsparungen ermöglichen. Digitale Souveränität wird zum Top‑Thema: Unternehmen suchen Wege, Datenzugriffe zu kontrollieren, Abhängigkeiten von Hyperscalern zu reduzieren und offene Technologien als Alternativen zu prüfen.

Die große Cloud-Euphorie ist vorbei. Nicht, weil Unternehmen digitale Zusammenarbeit infrage stellen würden – sondern weil eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist. Darüber, was ein Full-Cloud-Modell dauerhaft kostet und welche Daten wirklich in externe Rechenzentren gehören. Manch IT-Verantwortlicher bevorzugt heute Strategien, die zwar moderne Zusammenarbeit zulassen, jedoch die Kontrolle über Kosten, Daten und Systeme bestmöglich bewahren. Wie das geht, erklärt Björn Orth, Gründer und Geschäftsführer des Microsoft-Lizenzberaters VENDOSOFT.



VENDOSOFT ist »manage it«-Lesern als ein Microsoft-Partner bekannt, der Kostenersparnisse in den Mittelpunkt seiner Beratungen stellt. Welche Entwicklungen und Herausforderungen nehmen Sie in diesem Zusammenhang derzeit bei Unternehmen besonders stark wahr?

Wir arbeiten mit Unternehmen, Organisationen und Behörden jeder Größe zusammen – von der Kreisstadt bis zum Konzern. Besonders häufig beraten wir produzierende Unternehmen, IT-Dienstleister oder auch Organisationen mit knappen Budgets, beispielsweise im Gesundheitswesen. Die Herausforderungen ähneln sich dabei erstaunlich oft: Hoher Modernisierungsdruck ist ein vermeintlicher Treiber in die Cloud – gleichzeitig besteht die Sorge vor der Geschwindigkeit, mit der Microsoft seine Abopreise erhöht. Und viel häufiger als noch vor zwei, drei Jahren steht bei unseren Kunden heute im Vordergrund, ihre sensiblen Daten bestmöglich zu schützen.

Björn Orth,

Geschäftsführer von VENDOSOFT



Welche Lösungen werden da besonders stark nachgefragt?

IT-Verantwortliche kommen in diesen Fällen mit der Frage auf uns zu, wie sich Kosteneffizienz, Datensicherheit und kollaborative Zusammenarbeit verbinden lassen. Unsere Antwort darauf ist ein hybrider Ansatz. Das bedeutet, zentrale Anwendungen und sensible Daten im eigenen Rechenzentrum belassen – damit sind Kontrolle, Stabilität und Kostensicherheit gewährleistet. Den Bedarf an Kollaboration decken wir in der Regel über Microsoft 365 Business -Premium, etwa für kleinere und mittlere Organisationen. Bei größeren Umgebungen kommen entsprechend die Enterprise-Pläne zum Einsatz.

Die eigentliche Herausforderung liegt aber weniger in der Technik als in der Lizenzierung. Cloud- und On-Premises-Welten müssen sauber zusammengeführt werden, damit es weder rechtliche noch wirtschaftliche Risiken gibt. Das schreckt manche IT-Abteilung ab – weil das Microsoft-Lizenzrecht bekanntlich nicht das leichteste ist. Doch dafür gibt es ja uns. Und es lohnt sich, bei uns anzufragen! Weil IT-Abteilungen viel Geld sparen, wenn ihre Lizenzierung sauber aufgesetzt ist.



Welche Projekte machen Ihnen besonders Spaß?

Spannend sind eben genau diese Projekte: bei denen nicht einfach pauschal »alles in die Cloud« verschoben wird, sondern eine wirklich passende Struktur entsteht. Wir betreuen beispielsweise Organisationen, die über viele Jahre ausschließlich mit gebrauchten Microsoft-Lizenzen gearbeitet haben und nun remote Work und Teams einführen wollen – ohne Nachteile in Kauf nehmen zu müssen. Dann analysieren wir sehr genau, welche Anwendungen tatsächlich von Cloud-Diensten profitieren und welche lokal wirtschaftlicher und sinnvoller betrieben werden. In vielen Fällen entstehen daraus hybride Szenarien mit lokal betriebenen Office-Versionen und Windows-Servern, ergänzt um punktuelle Microsoft-365-Dienste. Solche Modelle ermöglichen moderne Zusammenarbeit und sparen 30, 40 oder mehr Prozent!



Wie profitieren Unternehmen konkret von Ihren Lösungen?

Unternehmen profitieren von unserem Lizenzwissen, mit dem wir Wirtschaftlichkeit und technische Machbarkeit zusammenbringen. Reine On-Premises-Lizenzierungen sind nur noch für bestimmte Betriebe und Branchen dauerhaft praktikabel; reine Cloud-Modelle sind oft nicht compliant. Die Herausforderung besteht darin, eine Struktur zu schaffen, die die Kosten auf ein Minimum reduziert und Daten zuverlässig schützt.

Dafür entwickeln wir Lösungen, die vorhandene Lizenzbestände einbeziehen und die wir um gebrauchte Lizenzen und notwendige Online-Pläne ergänzen. So bleibt die Lizenzbeschaffung überschaubar, während funktional alle Anforderungen erfüllt sind. Kunden profitieren von dieser Mischung aus strategischer Beratung, die bei VENDOSOFT kostenfrei ist, unserem Lizenzwissen über gebrauchte, neue und Cloud-Modelle – und ganz sicher davon, dass wir ihnen die günstigste Lösung empfehlen, nicht die teuerste, weil uns das hohe Margen brächte.



Wo liegen die größten Herausforderungen in der Zusammenarbeit?

Häufig in der Ausgangssituation. Viele Unternehmen haben ihre Software über Jahre hinweg ohne übergreifende Lizenzstrategie beschafft. Dadurch entstehen gewachsene Strukturen mit unterschiedlichen Office-Versionen, Servern, Mietmodellen und teilweise unklaren Nutzungsrechten. In der Praxis führt das zu Unsicherheiten, unnötigen Kosten und Risiken bei Microsoft-Audits. Unsere Aufgabe besteht dann oft zunächst darin, dieses »Lizenzchaos« transparent zu machen und eine belastbare Grundlage zu schaffen.



Welche Neu- und Weiterentwicklungen für Ihre Produkte/Lösungen planen Sie?

Ein zunehmend wichtiges Thema unserer Kunden ist die digitale Souveränität. Die Fragen dahinter lauten: Wo liegen meine Daten, wer kann im Zweifel darauf zugreifen – und wie abhängig bin ich von einzelnen Anbietern, insbesondere Cloud-Hyperscalern wie Microsoft?

Wir setzen wie erwähnt auf hybride Lizenzstrategien, um Abhängigkeiten zu reduzieren und finanziellen Gestaltungsspielraum zu bewahren. Gleichzeitig entwickeln wir gemeinsam mit Partnern Lösungen, wie sich Cloud-Dienste unbekümmert nutzen lassen – zum Beispiel mit zusätzlichen Kontrollinstanzen für Datenflüsse und Zugriffsmöglichkeiten.

Auch prüfen wir den Markt auf offene und unabhängige Technologien, die perspektivisch eine echte Alternative darstellen. Die Nachfrage nach solchen Ansätzen steigt spürbar.

335 Artikel zu „Lizenzierung „

News | Effizienz | Lösungen | Services | Ausgabe 9-10-2024 Wettbewerbsvorteil für Handelsunternehmen – Microsoft-Lizenzierung verschlanken Die digitale Transformation ist allgegenwärtig. Den Handel prägt sie besonders: durch E-Commerce-Lösungen, daten-getriebenes Marketing, Omnichannel, künstliche Intelligenz. Ganz selbstverständlich findet all das in der Cloud statt. Was Fluch und Segen zugleich ist – denn »die Cloud« wird immer teurer. Da ist es eine gute Nachricht für Handelsunternehmen, dass ihre eigenen Microsoft-Systeme, quasi das Rückgrat ihrer Geschäfts­tätigkeit, nicht a aus M365-Plänen bestehen müssen. Der Microsoft-Lizenz­händler VENDOSOFT erklärt, wie eine Software-Infrastruktur aussehen kann, die alle Anforderungen erfüllt – aber nur die Hälfte kostet. Weiterlesen →

News | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services | Ausgabe 7-8-2023 Herstellerkonforme Lizenzierung – Lizenzberatung ohne (Folge-)Kosten Seit 20 Jahren berichtet die »manage it«-Redaktion über News, Trends, Analysen, Anwenderstorys, strategische und taktische IT-Entscheidungen. Immer wieder spannend und immer aktuell. Auch die VENDOSOFT GmbH findet sich seit Jahren in diesem informativen Magazin wieder. Um die Rechtskonformität gebrauchter Microsoft-Produkte ging es da oder um Einsparpotenziale in der IT. Um die optimale Microsoft-Lizenzierung von Unternehmen und Behörden, die VENDOSOFT in einer hybriden Struktur aus M365 und günstiger Gebrauchtsoftware sieht. Neueren Datums sind Berichte über Nachhaltigkeit und Langlebigkeit von Soft- und Hardware. Und immer wieder ging und geht es um den von Microsoft erschaffenen Lizenzdschungel, der IT-Verantwortliche vor Herausforderungen stellt. Weiterlesen →