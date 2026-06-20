Was Manager von den DFB-Kapitänen lernen können

Joshua Kimmich führt das DFB-Team bei dieser WM als Kapitän an. Ein guter Anlass, eine Frage zu stellen, die jede Führungskraft betrifft: Was macht jemanden zum akzeptierten Anführer?
Die Geschichte der deutschen Spielführer gibt darauf eine überraschend klare Antwort, sagt Laura Wällnitz, Sprechwissenschaftlerin und Expertin für Wirkung unter Druck. »Führung wird gehört, bevor sie verstanden wird. Der Inhalt muss stimmen, sonst trägt auch die beste Stimme nicht. Aber ob jemand als Anführer durchdringt, entscheidet zuerst die Präsenz.«
Die Kapitänsgeschichte, so Wällnitz, sei deshalb kein Sportthema, sondern ein Lehrbuch für Leadership. »Jede Ära hat einen anderen Führungstyp belohnt. Wer die vier Grundmuster kennt, erkennt sich selbst wieder.«
Vier Führungsmodelle
Der integrative Lenker (Fritz Walter).
Autorität aus Menschlichkeit, statt Lautstärke. Walter nahm Druck aus dem Team. »Dieser Typ stabilisiert Gruppen in Stresssituationen, weil er Sicherheit vermittelt, ohne selbst Spannung aufzubauen. Besonders wirksam in Krisen, in denen Teams Orientierung statt Druck brauchen.”
Die natürliche Autorität (Franz Beckenbauer).
»Beckenbauer musste nicht laut werden, weil seine Präsenz die Lautstärke ersetzte. Eine ruhige, souveräne Stimme signalisiert Kontrolle und beruhigt ein ganzes Team.« Die Lektion: Wirkung entsteht durch innere Souveränität und erzeugt automatisch Vertrauen und Stabilität.
Der Antreiber (Oliver Kahn).
Führung über pure Energie und Willenskraft. »Kahn war eine echte Naturgewalt, diese Intensität kann ein Team in Sekunden hochfahren.« Die Lektion: Hohe Aktivierung ist ein starkes Werkzeug für den entscheidenden Moment. Als alleiniger Dauermodus ist sie für die meisten Führungskräfte allerdings schwer zu tragen, für sie selbst wie für ihr Umfeld.
Der ruhige Stratege (Philipp Lahm).
»Lahm führte über Klarheit statt über Druck. Seine stabile Stimme erzeugt Verlässlichkeit.« Die Lektion: Das moderne Gegenmodell zum lauten Antreiber, Wirkung durch Struktur und Verbindlichkeit. Dieser Stil ist besonders stark in komplexen Situationen, weil er Unsicherheit reduziert.
Kimmichs Spagat und die Warnung
In Kimmich treffen heute beide Pole aufeinander, antreiben und verbinden zugleich. »Genau das ist der Spagat, den moderne Führung aushalten muss. Die Stimme muss beides können, fordern und beruhigen«, so Wällnitz.
Ihre Warnung an Führungskräfte: »Der häufigste Fehler ist, eine fremde Präsenz zu kopieren. Ein leiser Mensch, der den lauten Antreiber spielt, wirkt aufgesetzt und verliert sofort an Glaubwürdigkeit. Stärke entsteht, wenn jemand die eigene Stimme bewusst einsetzt, statt eine fremde zu imitieren. Und das lässt sich trainieren. Stimme ist ein Regulator, der unter Druck über Wirkung entscheidet.”
Über Laura Wällnitz
Laura Wällnitz ist Sprechwissenschaftlerin, ICF-zertifizierter Business-Coach und Expertin für Stimme, Wirkung und Präsenz unter Druck. Seit über zehn Jahren arbeitet sie mit Führungskräften an der Verbindung aus Stimme und Psychologie. Ihr Buch »Selbstbewusst führen in 30 Tagen« ist im April 2026 bei Campus erschienen. Für Fachbeiträge, Interviews und Gastartikel zum Thema Führungswirkung und Stimme steht sie Redaktionen zur Verfügung.
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