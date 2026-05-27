Vertiv erweitert sein Flüssigkeitskühlungsportfolio in der EMEA-Region, um die Einführung von KI-fähigen Rechenzentren zu beschleunigen

Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds werden auf dem Datacloud Global Congress vorgestellt
Vertiv, ein weltweiter Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, gibt die Erweiterung seiner durchgängigen thermischen Kette durch die Verfügbarkeit der Vertiv™ CoolChip CDU 2300 und der Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) bekannt. Diese Flüssigkeitskühltechnologien unterstützen die wachsenden Anforderungen von KI und hochdichter Rechenleistung der nächsten Generation, um Kunden dabei zu helfen, hochdichte Infrastruktur schneller bereitzustellen und effizienter zu betreiben.
Die Vertiv CoolChip-Familie ist ein zentraler Baustein der thermischen Kette von Vertiv, einem End-to-End-Portfolio, das Direktkühlung, Immersionskühlung, Rückwand-Wärmetauscher, Kühlmittelverteilung, Wärmeabfuhr, intelligente Steuerungen und Lebenszyklus-Services in einem einzigen, einheitlichen Wärmemanagementsystem vereint.
Die neu angekündigten Lösungen werden auf dem Datacloud Global Congress in Cannes (1.- 4. Juni) zu sehen sein, wo Vertiv als Patron-Sponsor teilnimmt und seine neuesten Technologien am Stand Nr. 123 präsentiert.
»Das rasante Wachstum der KI-Workloads führt zu einem grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie Rechenzentren konzipiert, gekühlt, mit Strom versorgt und betrieben werden«, sagte Paul Ryan, Präsident für EMEA bei Vertiv. »Auf dem Datacloud Global Congress zeigen wir, wie Vertiv sein End-to-End-Portfolio erweitert und dabei Lösungen für hohe Leistungsdichte, Flüssigkeitskühlung, Wärmeabfuhr, intelligente Steuerungen und Lebenszyklus-Services kombiniert, um Kunden dabei zu unterstützen, KI-fähige Infrastruktur schneller bereitzustellen und langfristig effizienter zu betreiben.«
Als entscheidendes Glied in der thermischen Kette von Vertiv ist die Vertiv CoolChip CDU 2300 eine Flüssig-Flüssig-Kühlmittelverteilungseinheit, die 2,3 MW Kühlleistung auf kompakter Stellfläche liefert und damit eines der höchsten Leistungs-Flächen-Verhältnisse auf dem Markt bietet. Sein kleineres Gehäuse ermöglicht eine flexible Aufstellung, beispielsweise in der Reihe oder in angrenzenden technischen Bereichen, und hilft Betreibern so, den Platzbedarf sowie die Anzahl der benötigten CDUs in groß angelegten, hochdichten Installationen zu reduzieren.
Vertiv™ CoolChip CDU-Systeme decken einen Leistungsbereich von 100 kW bis 2,3 MW ab und unterstützen sowohl die direkte Flüssigkeitskühlung der Chips als auch Wärmetauscher an der Rückwand. Der integrierte Vertiv™ CoolChip CDU-Controller ermöglicht die Anpassung von Temperatur und Durchfluss an die Arbeitslastanforderungen, während Funktionen wie Redundanz, Kommunikation zwischen den Einheiten und Fernüberwachung dazu beitragen, die Systemverfügbarkeit zu verbessern und den Betrieb zu vereinfachen. Diese Intelligenz auf Controllerebene ermöglicht es der CDU, in Abstimmung mit anderen Elementen der thermischen Kette zu arbeiten, was eine konsistente thermische Leistung über die gesamte Infrastruktur hinweg gewährleistet.
Als Ergänzung zur CDU innerhalb der thermischen Kettenarchitektur bilden die neuen Vertiv™ CoolChip Fluid Network Row Manifolds die physische Verbindungsebene zwischen Kühlmittelverteilereinheiten, Server-Kühlhardware und Wärmeabfuhrsystemen. Jede Verteilerbaugruppe wird gespült, passiviert, druckgeprüft und versiegelt, um höchste Sauberkeit, Korrosionsbeständigkeit und einen leckfreien Betrieb zu gewährleisten. Das konfigurierbare Design bietet vollständige Systemkompatibilität für Direct-to-Chip-Kühlung, Immersionskühlung und Rückwand-Wärmetauscher und vereinfacht gleichzeitig die Kühlmittelverteilung. Es ermöglicht zudem eine schnelle Bereitstellung bei Neubauten oder Nachrüstungen und hilft Betreibern, die Flüssigkeitskühlungsinfrastruktur innerhalb von Wochen statt Monaten zu skalieren.
Vertiv ergänzt sein Portfolio mit den Vertiv™ Liquid Cooling Services, die Designunterstützung, Installation und laufende Wartung umfassen. Dieser Lebenszyklusansatz soll Kunden dabei helfen, die Effizienz zu maximieren, die Systemverfügbarkeit aufrechtzuerhalten und eine konstante Leistung zu gewährleisten, da die Flüssigkeitskühlung zu einem integralen Bestandteil des modernen Rechenzentrumsbetriebs wird.
Vertiv-Experten stehen während des gesamten Datacloud Global Congress am Stand Nr. 123 zur Verfügung, um das umfassende Portfolio von Vertiv an Lösungen für Stromversorgung, Kühlung und konvergierte Infrastruktur zu besprechen, die für hochdichte, KI-fähige Rechenzentren ausgelegt sind. Weitere Einblicke und Ressourcen finden Sie unter Vertiv.com/AI.
Um einen Termin mit Vertiv-Experten auf dem Datacloud Global Congress zu vereinbaren, klicken Sie hier.
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