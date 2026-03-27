Vertiv übernimmt ThermoKey und erweitert damit sein Portfolio an Wärmeabfuhrlösungen für konvergierte physische Infrastrukturen

Die Transaktion soll Kunden mehr Wahlmöglichkeiten entlang der gesamten thermischen Kette bieten, um Strombedarf und Energieeffizienz von KI-fähigen Rechenzentren zu optimieren
Vertiv, ein weltweit tätiger Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von ThermoKey S.p.A. geschlossen. ThermoKey ist ein Anbieter von Wärmeabfuhr- und Wärmeaustauschtechnologien mit langjährigen Beziehungen zu Originalgeräteherstellern (OEMs) und Systemintegratoren. Die Übernahme ist Teil der fortlaufenden Investitionen von Vertiv in fortschrittliche Kühllösungen zur Unterstützung von KI-Rechenzentren mit hoher Dichte. Nach Abschluss der Transaktion wird die Übernahme voraussichtlich das Wärmemanagement-Portfolio und die Fertigungskapazitäten von Vertiv erweitern, insbesondere in der EMEA-Region, und die Fähigkeit des Unternehmens stärken, umfassende Lösungen entlang der gesamten thermischen Kette für KI-Fabriken und Rechenzentren mit hoher Dichte bereitzustellen.
Nach Abschluss der Transaktion wird ThermoKey voraussichtlich den Weg von Vertiv hin zu einer konvergenten physischen Infrastruktur vorantreiben, indem das Angebot an thermischen Technologien für Kunden erweitert wird. Zudem soll die Fähigkeit von Vertiv verbessert werden, integrierte thermische Architekturen auf Systemebene zu unterstützen, die Kunden dabei helfen, mehrere Rechengenerationen voraus zu sein. Das Portfolio von ThermoKey an Trockenkühlern und mikrokanalbasierten Wärmeaustauschlösungen ergänzt die durchgängige thermische Kette von Vertiv und bietet Kunden die Flexibilität, ihre Lösungen hinsichtlich Leistung, Standortbedingungen und Wachstum zu optimieren.
»Die Wärmeabfuhr wird für Rechenzentren und KI-Fabriken immer wichtiger, da die Branche nach neuen Wegen sucht, um Kapazitäten freizusetzen, die Energieeffizienz zu verbessern und sicher zu skalieren«, sagt Giordano Albertazzi, CEO von Vertiv. »Durch unsere Zusammenarbeit mit ThermoKey haben wir die differenzierten Wärmeaustauschtechnologien, die technische Kompetenz und die Beziehungen zu OEMs und Systemintegratoren des Unternehmens schätzen gelernt. Diese Übernahme wird voraussichtlich die Optionen für unsere Kunden erweitern, wenn diese effizientere Kühlstrategien einführen und eine Infrastruktur aufbauen, die darauf ausgelegt ist, den sich rasch entwickelnden Rechenanforderungen immer einen Schritt voraus zu sein.«
ThermoKey wurde 1991 gegründet, hat seinen Sitz in Italien und verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Wärmetauschern für die Kühlung von Rechenzentren und andere anspruchsvolle Anwendungen.
Das Unternehmen hat langjährige Beziehungen zu führenden Herstellern und Installateuren weltweit aufgebaut und ist bekannt für sein technisches Know-how, seine Anwendungskompetenz und die Zusammenarbeit mit Kunden in den Bereichen Rechenzentren, OEM und Prozesskühlung. Seine differenzierten technischen Fähigkeiten, Mikrokanaltechnologien und die Kompatibilität mit Kältemitteln mit niedrigem GWP-Wert sowie natürlichen Kältemitteln machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für fortschrittliche, energieintensive KI-Rechenzentrumsumgebungen.
Die hauseigenen Konstruktions- und Fertigungskapazitäten von ThermoKey sowie sein Portfolio an Wärmetauschern, Trockenkühlern, luftgekühlten Kondensatoren und Flüssigkeitskühlsystemen werden voraussichtlich die breite thermische Technologiebasis und die Fertigungsflexibilität von Vertiv stärken. Darüber hinaus wird erwartet, dass die verfügbaren Produktionskapazitäten von ThermoKey die laufende Erweiterung des thermischen Portfolios von Vertiv unterstützen und dazu beitragen, die gestiegene Kundennachfrage in kritischen Bereichen der thermischen Infrastruktur zu decken.
Für Kunden wird die Übernahme voraussichtlich mehrere Vorteile mit sich bringen, darunter:
- verbesserte Unterstützung für hocheffiziente Kühlstrategien in KI- und Hochdichte-Anwendungen,
- verbesserte Integration auf Systemebene innerhalb der thermischen Infrastruktur in Vertivs konvergierter physischer Infrastruktur,
- die Möglichkeit zur Optimierung von Flüssigkeitskühlung, Luftkühlung und Wärmeabfuhr als integrierte thermische Kette, einschließlich erweiterter Wärmeabfuhrkapazitäten wie Vertiv™ CoolLoop TrimCooler-Systeme, um den Strombedarf und die Effizienz zu verbessern, sowie
- erweiterter Zugang in der EMEA-Region zu fortschrittlichen Trockenkühlungs- und Wärmeaustauschtechnologien sowie verbesserter technischer und fertigungstechnischer Support für die Geschwindigkeit und den Umfang, die bei der Bereitstellung von Rechenzentren der nächsten Generation erforderlich sind.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Erteilung behördlicher Genehmigungen, und wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen.
Weitere Informationen zum Lösungsportfolio von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com.
465 Artikel zu „Rechenzentrum Kühlung“
News | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2021
Flüssigkeitskühlung reduziert den Stromverbrauch im Rechenzentrum – Stay cool
Schätzungen zufolge werden Rechenzentren ab 2021 zwischen 1 und 3 Prozent der weltweiten Stromerzeugung verbrauchen. Ein erheblicher Teil dieses Stroms stammt, je nach geografischer Lage, aus fossilen Brennstoffanlagen. Um den CO₂-Fußabdruck von Rechenzentren zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken, sollten neue Technologien implementiert werden, die die Kühlkosten des Rechenzentrums senken und die Power Usage Effectiveness (PUE) erhöhen.
News | Effizienz | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Wenn Kühlung zum Maßstab wird: Flüssigkeitskühlung und das Ende klassischer Effizienzlogiken
Energie verschwindet nie. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist für das Verständnis moderner IT-Infrastruktur zentral. Für Rechenzentren bedeutet das: Jede Kilowattstunde Strom, die in ein IT-System eingespeist wird, verlässt es am Ende als Wärme. Diese physikalische Realität stand lange nicht im Zentrum der Systementwicklung. Technologischer Fortschritt wurde vor allem über steigende Rechenleistung definiert. Mehr Kerne,…
News | Trends 2026 | Trends 2030 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Von Las Vegas ins Rechenzentrum – was die CES 2026 über die bevorstehende Infrastruktur-Revolution verrät
Auf der CES 2026 war KI allgegenwärtig, was auf eine Infrastruktur-Revolution für Unternehmensrechenzentren hindeutet – dies unterstreicht die Notwendigkeit von KI-fähigen Datenplattformen, die GPUs kontinuierlich mit Daten versorgen können. KI stand auf der vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen CES im Mittelpunkt – und die Messe kann eine unerwartete Kristallkugel für Trends in der…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bieten eine besonders effiziente und nachhaltige Lösung für den Betrieb leistungsstarker KI- und HPC-Systeme und erfüllen dabei strenge Energieeffizienz- und Umweltanforderungen, wie Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region bereits im ersten Teil des Interviews erklärt hat. Die Umsetzung solcher Systeme stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen, etwa bei Stromversorgung,…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Services
Gefährdungen im Rechenzentrum beurteilen: Haftung steuern, Risiken senken
Mit klaren Prüfstrategien Risiken minimieren und wirtschaftlichen Nutzen sichern. Die Gefährdungsbeurteilung (GBU) für das Rechenzentrum rettet Leben und sichert den Betrieb. Klare Verantwortlichkeiten, optimierte Prüffristen und gezielte Schutzmaßnahmen reduzieren das Risiko von Personenschäden deutlich. Gleichzeitig sinken Ausfallrisiken, teure Stillstände werden vermieden und Versicherungskonditionen eventuell verbessert. Wer seine GBU professionell angeht, erfüllt nicht nur gesetzliche…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Cloud-Repatriierung: 10 Empfehlungen für die Rückverlagerung ins eigene Rechenzentrum
Steigende KI-Kosten, neue Regulierungen und der Wunsch nach Kontrolle verändern die Cloud-Strategien vieler Unternehmen. Ein Leitfaden für die richtige Repatriierungsstrategie aus Sicht der Rechenzentrumsplanung. Lange galt die Cloud als Endpunkt der IT-Modernisierung. Doch mit dem Aufkommen rechenintensiver KI-Workloads, neuen regulatorischen Pflichten und intransparenten Kostenmodellen stellt sich für viele Unternehmen die Frage neu: Welche Workloads…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Strategien | Tipps
Direct Liquid Cooling: Der Paradigmenwechsel in der Datacenter-Kühlung
Wie Flüssigkeitskühlung Rechenzentren effizienter, nachhaltiger und zukunftsfähig macht – eine technische und strategische Analyse. Rechenzentren verschlingen weltweit 1,3 % des globalen Stromverbrauchs [1], ein großer Teil davon für die Kühlung. Moderne KI-Anwendungen verstärken dieses Problem dramatisch: Sie erzeugen bis zu fünfmal mehr Abwärme als herkömmliche Server und bringen traditionelle Luftkühlsysteme an ihre Grenzen. Direct…
News | TechTalk | Infrastruktur
»manage it« TechTalk: Wenn Warmwasserkühlung in Standard-Servern Einzug hält
Vor ziemlich genau 13 Jahren wurde im Landesrechenzentrum Garching der Supercomputer namens SuperMUC eingeweiht. Das Besondere daran war die Heißwasserkühlung dieses Rechensystems. 5 Jahre später wurde die zweite Stufe namens SuperMUC-NG in Betrieb genommen, wieder wassergekühlt, dieses Mal mit Highend-Servern der Marke Lenovo. Heute sorgt eine Wasserkühltechnik namens »Neptune« dafür, dass auch kleinere Maschinen von dieser Art der Wärmeabfuhr profitieren. Wie das funktioniert, warum das immer wichtiger wird und wie das genau aussieht, hat uns Paul Hoecherl von Lenovo in knapp 2 Minuten auf der Hannover Messe 2025 erzählt und gezeigt.
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Produktmeldung | Rechenzentrum
IT Container Eco Fix: Das CO₂-optimierte Rechenzentrum aus Holz
Vollausgestattetes Green Data Center aus X-LAM erfüllt alle Anforderungen der EN 50600. Mit dem IT Container Eco Fix bringt Prior1 ein vollständig ausgestattetes Rechenzentrumsmodul in Holzbauweise auf den Markt – technisch hochmodern, ressourcenschonend und sofort betriebsbereit. Entwickelt in enger Kooperation mit dem Ingenieurholzbau-Unternehmen Derix vereint die modulare Lösung alle Anforderungen moderner IT-Infrastruktur mit konsequenter…
News | Business | Kommentar | Rechenzentrum
Rechenzentrums-Branche: Ein Papier als Türöffner?
Jerome Evans, Gründer und Geschäftsführer der firstcolo GmbH, ordnet die Bedeutung der Inhalte des neuen Koalitionsvertrags für die Rechenzentrums-Branche ein: »Mit dem neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung zeichnen sich weitreichende Veränderungen für die Rechenzentrumsbranche und die Digitalwirtschaft in Deutschland ab. Die geplanten Maßnahmen dienen zur Stärkung des Rechenzentrumsstandorts Deutschland, während sich zugleich der realistische Blick auf…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Abwärme aus Bestandsrechenzentrum ermöglicht klimaschonendes Wärmekonzept in neuem Berliner Quartier
Spandauer Rechenzentren versorgen mehr als 10.000 Menschen zuverlässig mit CO2-freier Wärme. Am Rechenzentrumsstandort Berlin 1 von Global Data Centers, einem Geschäftsbereich von NTT DATA, fiel der Startschuss für ein zukunftsweisendes Wärmekonzept im Neubaugebiet »Das Neue Gartenfeld«: Aus den beiden Rechenzentren in Spandau werden bis zu 8 MW Heizleistung für das Projekt mit der Quartierswerk Gartenfeld…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Neue Wege und Maßnahmen für mehr Energieeffizienz und Energieeffizienz – Nachhaltiger Rechenzentrumsbetrieb ist eine Daueraufgabe
Im Zuge der drastischen klimatischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf die Umwelt, ist das Bewusstsein der Menschen sensibilisiert, so legen auch Kunden großen Wert auf umweltfreundlichen Rechenzentrumsbetrieb des Anbieters. Die Politik leistet mit dem Energieeffizienzgesetz (EnEfG) einen wichtigen Beitrag mit klaren Vorgaben für die Branche. Eine konkrete Umsetzung der geforderten Auflagen für mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit obliegt den Rechenzentrumsbetreibern. Beispiele zeigt dieser Beitrag auf – und es ist Kreativität und Mut gefragt, um Veränderung voranzutreiben.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Innovative Lösungen für Stromversorgung und Kühlung – Neue Herausforderungen und Chancen für Rechenzentren
Künstliche Intelligenz (KI) und High-Performance-Computing (HPC) – diese beiden Technologien verändern nicht nur die Art und Weise, wie die Zukunft gestaltet wird, Produkte entwickelt werden und neue Geschäftsmodelle entstehen. Ihr Einsatz führt auch zu einem noch nie dagewesenen Bedarf an Energie und Kühlung in Rechenzentren. Laut einer aktuellen Studie der German Datacenter Association hat sich seit 2010 die Rechenleistung, die Unternehmen benötigen, aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung verzehnfacht [1]. Weltweit wird sich der Strombedarf von Rechenzentren bis 2026 voraussichtlich verdoppeln [2]. Um gleichzeitig die anvisierten und vom Gesetzgeber geforderten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, braucht es im Bereich Stromversorgung und Kühlung innovative Lösungen.
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Rechenzentrumstrends 2025: Unterstützung, Umsetzung, Nutzung und Regulierung von KI rücken verstärkt in den Fokus der Branche
Innovationen bei der Stromversorgung und Kühlung von KI-Racks sowie das Management von Energieverbrauch und Emissionen – diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr im Mittelpunkt stehen. KI wird die Rechenzentrumsbranche weiterhin grundlegend neu gestalten. Das wird in den von Vertiv, einem Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, prognostizierten Trends für Rechenzentren für…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Vier Wege, um Computing- und Energieeffizienz im Rechenzentrum zu verbessern
KI-Anwendungen verringern die Effizienz und erhöhen den Energiebedarf in Rechenzentren. Laut aktueller Prognosen werden Rechenzentren bis zum Jahr 2030 für etwa 3,2 Prozent des gesamten Strombedarfs in der EU verantwortlich sein. Im Vergleich zu 2018 entspricht dies einem Anstieg von ganzen 18,5 Prozent [i]. Hauptgrund dafür sind die höheren Rechenleistungen, aufgrund von komplexen Anwendungen…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 1-2-2024
Rechenzentrumsbranche in der Pflicht – Gegen Energievampire hilft kein Knoblauch
Rechenzentren sind als Stromfresser verschrien. Im Vereinigte Königreich werden sie gar schon als »Energievampire« gescholten, die das Stromnetz leersaugen, sodass für andere häufig nichts übrig bleibt [1]. Die Diskussionen um den hohen Energieverbrauch von Rechenzentren konzentrieren sich fast ausschließlich auf den Bereich der Neubauten, obwohl etwa 60 Prozent des Bestands an Rechenzentren in Europa älter als achtzehn Jahre sind.
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Nachhaltigkeit und Performance bei Rechenzentren – Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Server für KI stoßen schnell an die Grenzen der Luftkühlung. Es ist daher eine Reihe von Flüssigkeitskühlungen erforderlich, von Wärmetauschern an der Rückseite der Tür über die direkte Kühlung des Chips bis hin zum vollständigen Eintauchen des Systems, um den PUE-Wert in einem Rechenzentrum auf nahezu 1,0 zu senken. Michael McNerney, Senior Vice President Marketing and Network Security gibt noch weitere Einblicke in die innovativen Entwicklungen bei Supermicro.
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Vorreiterrolle in den Schlüsseltrends der Rechenzentrumsbranche
Erfolgreiche Bilanz 2023 und strategische Ausrichtung für das kommende Jahr. Nach einem herausfordernden, aber erfolgreichen Jahr 2023 richtet Prior1 seinen Blick auf die Zukunft. Die Geschäftsführer Stefan Maier und Tobias von der Heydt legen ihre Visionen für 2024 dar und zeigen auf, wie Prior1 seine Rolle als Vorreiter in der Rechenzentrumsbranche weiter ausbauen wird.…