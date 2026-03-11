Wenn Kühlung zum Maßstab wird: Flüssigkeitskühlung und das Ende klassischer Effizienzlogiken

Energie verschwindet nie. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist für das Verständnis moderner IT-Infrastruktur zentral. Für Rechenzentren bedeutet das: Jede Kilowattstunde Strom, die in ein IT-System eingespeist wird, verlässt es am Ende als Wärme.
Diese physikalische Realität stand lange nicht im Zentrum der Systementwicklung. Technologischer Fortschritt wurde vor allem über steigende Rechenleistung definiert. Mehr Kerne, höhere Leistungsdichten und spezialisierte Beschleuniger galten als Innovationsmaßstab, während Wärme als infrastrukturelles Randthema behandelt wurde.
Diese Priorisierung hat Folgen. Serverdichte und Leistungsaufnahme steigen schneller als die Fähigkeit, Wärme abzuführen. Racks sind ausgelastet, die Kühlkapazitäten am Limit – die thermische Skalierbarkeit bleibt auf der Strecke.
Künstliche Intelligenz verschärft diesen Effekt noch. KI-Workloads erzeugen keine typischen Lastspitzen, sondern kontinuierlich hohe thermische Belastung. Hocheffiziente Beschleuniger wie GPUs oder TPUs transformieren elektrische Energie in Rechenleistung – und dann in anhaltende Hitze. Der Ausnahmezustand wird zur Norm.
Effizienzmaßnahmen haben diesen Trend lange abgefedert. Virtualisierung erhöhte die Auslastung der Systeme deutlich, Netzteile wurden erheblich effizienter und der Energieeinsatz pro Rechenoperation konnte gesenkt werden. Doch die absolute Energieaufnahme steigt weiter. Zunehmend fließt der Strom nicht in Compute, sondern in Kühlung und thermische Kontrolle.
Effizienz wirkt damit nur noch als Schadensbegrenzung. Sie mildert Symptome, adressiert aber nicht die Ursache. Wenn thermische Aspekte nicht Teil der Systemarchitektur sind, wird Kühlung zur entscheidenden Stellgröße für Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Skalierbarkeit.
Von Luft zu Wasser
Der größte Teil moderner IT-Hardware wird noch immer mit Luft gekühlt – obwohl dieser Ansatz klare physikalische Grenzen hat. Luft kann nur wenig Wärme aufnehmen und transportieren, deutlich weniger als Flüssigkeiten. Um die steigende Abwärme abzuführen, müssen daher größere Luftmengen bewegt, höhere Luftgeschwindigkeiten eingesetzt oder größere Temperaturunterschiede zugelassen werden.
Damit wird Kühlung selbst zu einem bedeutenden Energieverbraucher. Lüfter und Klimaanlagen laufen zunehmend im Dauerbetrieb, ein wachsender Teil des Stroms wird für Luftbewegung und Raumkühlung benötigt. Auf Ebene des Rechenzentrums wächst der Kühlaufwand schneller als die Rechenleistung. Der sogenannte Power Usage Effectiveness-Wert (PUE), der das Verhältnis von Gesamtenergie zu tatsächlich genutzter IT-Energie beschreibt, verschlechtert sich mit steigender Leistungsdichte. Zusätzliche Rechenleistung erfordert mehr Infrastruktur und eine aufwendigere Luftführung. Luftkühlung funktioniert weiterhin, lässt sich unter diesen Bedingungen jedoch nur noch begrenzt erweitern und wirtschaftlich skalieren.
An diesem Punkt zeigt sich ein Muster, das auch aus anderen Industrien bekannt ist. Serienfahrzeuge wie der VW Käfer kamen lange mit luftgekühlten Motoren aus, solange Leistungsdichte und thermische Belastung begrenzt waren. In Hochleistungsanwendungen hingegen – etwa im Motorsport – wurde Flüssigkeitskühlung früh zum Standard. Der Rennsport fungierte dabei als Experimentierfeld: Kühlkonzepte wurden unter extremen Bedingungen erprobt und optimiert, bevor sie in den Massenmarkt übernommen wurden. In der IT lässt sich heute eine vergleichbare Verschiebung beobachten.
Kühltechnologien, die lange dem High-End-Segment vorbehalten waren, werden zunehmend zur Voraussetzung im Alltag. Flüssigkeiten können Wärme deutlich effizienter aufnehmen und transportieren als Luft; Wasser besitzt beispielsweise eine rund vierfach höhere Wärmekapazität. Ohne neue Kühlkonzepte wird zusätzliche Rechenleistung schnell teuer und ineffizient, weil der Energieaufwand für Luftbewegung und Klimatisierung weiter steigt.
Besonders deutlich zeigt sich diese Entwicklung in zwei Technologiebereichen, die traditionell als Vorreiter fungieren: im Hochleistungsrechnen und im Gaming. Dort werden Flüssigkeitskühlungen seit Jahren eingesetzt, um hohe Dauerlasten auf engem Raum stabil zu beherrschen. Diese Ansätze halten nun Einzug in breitere Einsatzbereiche.
Kühlung als Strategiethema
Dass Wasserkühlung inzwischen selbst in mobilen Geräten eingesetzt wird, ist weniger ein Komfortmerkmal als ein Warnsignal. Wenn selbst thermisch stark begrenzte Systeme auf komplexe Kühlkonzepte angewiesen sind, zeigt das, dass klassische Ansätze an strukturelle Grenzen stoßen.
Diese Entwicklung verschiebt den Stellenwert von Kühlung grundlegend. Wärmemanagement wird zu einer architektonischen und strategischen Entscheidung, die beeinflusst, wie Systeme aufgebaut, verdichtet und erweitert werden können. Damit rückt Kühlung in die Nähe klassischer Designparameter wie Rechenleistung, Speicher oder Netzwerkanbindung.
Gleichzeitig wird Kühlung zu einem wirtschaftlichen Faktor. Der Energieaufwand für Wärmemanagement wirkt sich direkt auf Betriebskosten und Skalierbarkeit aus. Zusätzliche Rechenleistung ist nur dann sinnvoll, wenn die entstehende Wärme technisch und wirtschaftlich beherrscht werden kann.
Ein praktisches Beispiel für integriertes Wärmemanagement ist der Supercomputer Otus am Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) der Universität Paderborn. Das System nutzt ein warmwasserbasiertes Flüssigkeitskühlkonzept auf Basis der Lenovo-Neptune-Technologie, bei dem die Abwärme direkt an den wärmeerzeugenden Komponenten abgeführt wird. Otus erreichte Platz 5 der internationalen Green500, einem Ranking der energieeffizientesten Supercomputer, das Rechenleistung und elektrische Leistungsaufnahme ins Verhältnis setzt. Die Integration der Kühlung in Architektur und Betrieb wirkt sich auf Energiebedarf, Auslastung und die langfristige Betriebsplanung des Systems aus.
Rechenzentren zwischen Effizienz und Physik
Laut der Datacenter of the Future-Studie von Lenovo erwarten 88 Prozent der Unternehmen in Deutschland, dass ihre Abhängigkeit von Rechenzentren bis 2035 weiter zunimmt. Der Bedarf an Rechenleistung wächst damit dauerhaft und nicht nur vorübergehend.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die langfristige Planung von Rechenzentren an Bedeutung. Effizienz auf Komponenten- und Betriebsebene bleibt notwendig, entfaltet ihre Wirkung jedoch nur, wenn Wärmemanagement und Skalierbarkeit von Beginn an in die Architektur eingebunden sind. Zusätzliche Rechenleistung lässt sich nicht isoliert betrachten, sondern muss im Kontext der entstehenden thermischen Lasten geplant werden.
Die zentrale Frage lautet damit weniger, wie effizient einzelne Systeme im Betrieb sind, sondern ob Wärme als feste Größe in der Systemauslegung verankert ist. Wer sie erst nachträglich adressiert, reagiert auf Grenzen. Wer sie im Design berücksichtigt, schafft die Voraussetzungen dafür, dass digitale Infrastruktur langfristig wirtschaftlich und skalierbar betrieben werden kann.
Paul Höcherl, Technologist Datacenter bei Lenovo
132 Artikel zu „Flüssigkeitskühlung „
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Hohe Anforderungen an Rechenzentren mit Flüssigkeitskühlung
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren bieten eine besonders effiziente und nachhaltige Lösung für den Betrieb leistungsstarker KI- und HPC-Systeme und erfüllen dabei strenge Energieeffizienz- und Umweltanforderungen, wie Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region bereits im ersten Teil des Interviews erklärt hat. Die Umsetzung solcher Systeme stellt jedoch hohe technische und organisatorische Anforderungen, etwa bei Stromversorgung,…
News | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2024
Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung – KI und der steigende Energiebedarf der Rechenzentren
KI-Workloads treiben den Energieverbrauch von Rechenzentren deutlich in die Höhe. Neue Algorithmen, energieeffizientere GPUs und innovative Kühlungsansätze können den Stromhunger durchaus reduzieren. Der beste Ansatz ist jedoch die Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung, um den PUE-Wert zu senken und die Energieeffizienz zu verbessern.
News | Infrastruktur | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Nachhaltigkeit und Performance bei Rechenzentren – Flüssigkeitskühlung gewinnt zunehmend an Bedeutung
Server für KI stoßen schnell an die Grenzen der Luftkühlung. Es ist daher eine Reihe von Flüssigkeitskühlungen erforderlich, von Wärmetauschern an der Rückseite der Tür über die direkte Kühlung des Chips bis hin zum vollständigen Eintauchen des Systems, um den PUE-Wert in einem Rechenzentrum auf nahezu 1,0 zu senken. Michael McNerney, Senior Vice President Marketing and Network Security gibt noch weitere Einblicke in die innovativen Entwicklungen bei Supermicro.
News | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2021
Flüssigkeitskühlung reduziert den Stromverbrauch im Rechenzentrum – Stay cool
Schätzungen zufolge werden Rechenzentren ab 2021 zwischen 1 und 3 Prozent der weltweiten Stromerzeugung verbrauchen. Ein erheblicher Teil dieses Stroms stammt, je nach geografischer Lage, aus fossilen Brennstoffanlagen. Um den CO₂-Fußabdruck von Rechenzentren zu reduzieren und die Betriebskosten zu senken, sollten neue Technologien implementiert werden, die die Kühlkosten des Rechenzentrums senken und die Power Usage Effectiveness (PUE) erhöhen.
News | Trends 2026 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit bleibt in Unternehmen Chefsache – doch die Dynamik ist dahin
In 73 Prozent der Unternehmen ist die Verantwortung für die Nachhaltigkeitstransformation weiterhin auf Vorstands- oder Geschäftsführungsebene verankert. Die selbstgesteckten Klimaziele haben überwiegend Bestand. Allerdings verliert das Thema merklich an Priorität und Dynamik. Das zeigt der vierte Sustainability Transformation Monitor (STM) der Bertelsmann Stiftung, der Stiftung Mercator, der Universität Hamburg und der Peer School for Sustainable…
News | Geschäftsprozesse | Nachhaltigkeit | Strategien
Panduit erhält Auszeichnung für Nachhaltigkeitsleistung
Silbermedaille unterstreicht Nachhaltigkeitsmanagement in Umwelt, Soziales, Ethik und Beschaffung. Panduit, ein weltweit tätiger Hersteller von Lösungen für physische Netzwerk und elektrische Infrastrukturen, wurde von EcoVadis, einem der international führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsratings, mit der Silbermedaille ausgezeichnet. Die Bewertung bestätigt die Nachhaltigkeitsstrategie und die unternehmensweiten Maßnahmen von Panduit in den Bereichen Umwelt, Soziales, Ethik und…
Ausgabe 1-2-2026 | News | Business | Digitalisierung | Lösungen | Nachhaltigkeit
Wie ECM-Lösungen den grünen Wandel weiter beschleunigen – Nachhaltigkeit trifft Digitalisierung
Ressourcenschonung ist eines der Prinzipien der DAH Gruppe, sowohl bei der Erzeugung von Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Energieträgern als auch in der Verwaltung. Seit 2024 setzt die Gruppe für Letzteres auf eine cloudbasierte Systemarchitektur aus eng verzahnter ECM- und ERP-Lösung.
Ausgabe 1-2-2026 | News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
O₂ Telefónica vertraut auf innovative Colocation-Infrastruktur von noris network – Mit Sicherheit in die digitale Zukunft
Mit 34,4 Millionen Mobilfunkanschlüssen ist O₂ Telefónica einer der führenden Telekommunikationsanbieter Deutschlands. Um sich für zukünftiges Wachstum zu rüsten und den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht zu werden, entschied sich O₂ Telefónica für eine strategische Partnerschaft mit der noris network AG. Im Fokus des Projekts standen höchste Sicherheitsstandards und effiziente Remote-Hands-Services auf Basis einer leistungsfähigen Colocation-Infrastruktur des IT-Dienstleisters und Rechenzentrumsbetreibers mit Standorten in Nürnberg, München und Hof.
News | Infrastruktur | Rechenzentrum | Services
Server auf Tauchstation: Immersion Cooling für High-Density-Rechenzentren und KI-Workloads
Moderne Rechenzentren benötigen effiziente Lösungen, um die Abwärme von KI-Clustern sicher abzuführen. Heiko Ebermann von Vertiv erklärt im Gespräch, wie Immersion Cooling als Plattformansatz zur Skalierbarkeit der digitalen Infrastruktur beiträgt. Dabei wird deutlich, dass die technische Umsetzung weit über das bloße Eintauchen der Hardware hinausgeht. Heiko Ebermann, Global Offering Manager Liquid Cooling, Vertiv.…
News | Trends 2026 | Effizienz | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Rechenzentrum
Investieren, transformieren, wachsen: Fünf Trends für KI-Rechenzentren in Deutschland
Schon heute machen laut Bitkom KI-Datacenter rund 15 Prozent der installierten Kapazitäten in Deutschland aus. Bis 2030 soll dieser Anteil auf 40 Prozent steigen. Doch im internationalen Vergleich hinkt Deutschland nicht zuletzt wegen hoher Baukosten und langer Genehmigungsprozesse deutlich hinterher: Während in den USA und China Mega-Rechenzentren für KI entstehen, sind die Kapazitäten hierzulande deutlich…
News | Effizienz | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services
Rohstoff Energie: Was habe ich damit zu tun?
Das Smartphone, das Auto, die Fabrik oder das Krankenhaus – ohne Energie steht unsere moderne Welt still. Wie können wir also verantwortlicher mit ihr umgehen, damit Ressourcen nicht unnötig verbraucht werden und wir auch morgen noch genug Energie zur Verfügung haben? Mit dieser Frage haben sich Azubis der Friedhelm Loh Group in ihren Projektarbeiten intensiv…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum | Services
KI-gestützter vorausschauender Wartungsservice für moderne Rechenzentren und KI-Fabriken
Vertiv Next Predict ist ein neuer KI-gestützter Managed Service, der Fachwissen aus der Praxis mit fortschrittlichen Algorithmen für maschinelles Lernen kombiniert, um Probleme zu antizipieren, bevor sie auftreten. Vertiv, ein weltweit führender Anbieter für kritische digitale Infrastrukturen, stellt mit Vertiv Next Predict einen KI-gestützten Managed Service vor, der die Wartung von Rechenzentren grundlegend verändert.…
News | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro kündigt Unterstützung für NVIDIA Vera Rubin NVL72 und HGX Rubin NVL8 Systeme an
Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt in Zusammenarbeit mit NVIDIA den Ausbau seiner Fertigungs- und Flüssigkeitskühlungskapazitäten an, um frühzeitige Bereitstellungen von Rechenzentrumsplattformen im großen Maßstab zu ermöglichen, die für die neu vorgestellten NVIDIA Vera-Rubin- und Rubin-Plattformen optimiert sind. Dank der beschleunigten Entwicklung und der Zusammenarbeit mit NVIDIA ist Supermicro…
News | Effizienz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren: Für mehr Nachhaltigkeit und Energieeffizienz
Flüssigkeitsgekühlte Rechenzentren ermöglichen eine effiziente Wärmeableitung und sind besonders für hochdichte KI- und HPC-Anwendungen geeignet, während sie gleichzeitig die Energieeffizienz steigern und Nachhaltigkeitsanforderungen erfüllen. Im Interview erklärt Clark Li, Country Manager von KAYTUS für die DACH-Region, warum umfassende Flüssigkeitskühlungstechnologien und grüne Prinzipien entlang des gesamten Produktlebenszyklus notwendig sind, um gesetzlichen Vorgaben und Umweltverantwortung gerecht zu…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Antwort auf den KI-Bedarf: Vertiv präsentiert Strategie zur schnellen Skalierung weltweiter Rechenkapazitäten
Der amerikanische Spezialist für kritische digitale Infrastruktur in Rechenzentren und Kommunikationsnetzen sowie in gewerblichen und industriellen Umgebungen unterhält in Europa mehrere Standorte, darunter strategisch wichtige Produktionsstätten in der Region Venetien. Hier werden Kerntechnologien wie hochpräzise Klimasysteme, Kaltwassersätze (Chiller) und unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) entwickelt und für den globalen Markt gefertigt. Das Unternehmen Vertiv ist aus dem…
News | Trends 2026 | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsfähigen und effizienten luftgekühlten KI-Lösungen um AMD Instinct™ MI355X GPUs
Supermicro stellt mit einem neuen luftgekühlten 10-U-Server die neueste Ergänzung der KI-beschleunigten Lösungen vor. Der Server ist mit AMD Instinct MI355X GPUs ausgestattet und bietet bahnbrechende Leistung für KI- und Inferenz-Workloads. Als Teil der »Data Center Building Block® (DCBBS)«-Architektur von Supermicro bietet der neue 10-U-Server zuverlässige sowie optimierte Performance für kürzere Entwicklungszyklen und eine beschleunigte Markteinführung.…
News | Effizienz | Infrastruktur | Kommentar | Rechenzentrum
Energiekrise für Rechenzentren spitzt sich zu
»Ohne wettbewerbsfähige Strompreise und zuverlässige Netzanschlüsse hat Digitalstandort Deutschland keine Chance.« Die unter dem Dach von eco – Verband der Internetwirtschaft e.V. gegründete Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen kritisiert die verfehlte Standortpolitik der Bundesregierung. Insbesondere der vom Wirtschaftsausschuss abgelehnte Bundesratsvorschlag zur Vergabe von Netzanschlüssen, als auch die gestrige Vereinbarung des Koalitionsausschusses für einen Industriestrompreis,…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Rechenzentrum
5 Hindernisse beim Aufbau eines flüssigkeitsgekühlten KI-basierten Rechenzentrums (AIDC)
Wie Anwender die komplexe Infrastruktur von AIDCs der nächsten Generation in der Praxis meistern können. Aufgrund der rasanten Entwicklung KI-basierter Technologien der nächsten Generation, wie GenAI und AI4S (KI für die Wissenschaft), müssen Rechenzentren Workloads bewältigen, die noch vor wenigen Jahren unvorstellbar waren. Allerdings stellen der deutsche Branchenverband Bitkom und nationale Studien fest, dass die…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Mit der 360-AI-Plattform bieten wir eine vollständig integrierte Infrastrukturlösung, die alles abdeckt
Die digitale Transformation schreitet innerhalb von Mitteleuropa mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten voran. Von etablierten Märkten im DACH-Raum bis hin zu den aufstrebenden Digital-Hubs in Polen und im restlichen CEE-Bereich. Zudem verändert KI die Infrastrukturanforderungen von europäischen Rechenzentren und schafft so neue Chancen für datensouveräne Rechenzentren. manage it sprach mit Igor Grdic, Regional Director Central Europe…