Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsfähigen und effizienten luftgekühlten KI-Lösungen um AMD Instinct™ MI355X GPUs

Supermicro stellt mit einem neuen luftgekühlten 10-U-Server die neueste Ergänzung der KI-beschleunigten Lösungen vor. Der Server ist mit AMD Instinct MI355X GPUs ausgestattet und bietet bahnbrechende Leistung für KI- und Inferenz-Workloads.

Als Teil der »Data Center Building Block ® (DCBBS)«-Architektur von Supermicro bietet der neue 10-U-Server zuverlässige sowie optimierte Performance für kürzere Entwicklungszyklen und eine beschleunigte Markteinführung.

(DCBBS)«-Architektur von Supermicro bietet der neue 10-U-Server zuverlässige sowie optimierte Performance für kürzere Entwicklungszyklen und eine beschleunigte Markteinführung. Der neue Server bietet eine bis zu 4-fache Verbesserung der KI-Rechenleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration und einen bis zu 35-fachen Leistungssprung beim Inferencing[1]

Supercomputing Conference – Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage sowie 5G/Edge, kündigt die neueste Ergänzung der AMD-basierten GPU-optimierten Lösungen der Instinct™ MI350-Serie an. Diese bieten eine beispiellose Leistung, maximale Skalierbarkeit und Energieeffizienz. Supermicro hat dieses neue System für Unternehmen entwickelt, die zwar die hohe Rechenleistung der AMD Instinct MI355X GPUs benötigen, jedoch zugleich auf eine luftgekühlte Umgebung angewiesen sind (Details siehe hier).

»Supermicro verfügt über die umfangreichste Erfahrung der Branche bei der Bereitstellung leistungsstarker KI- und HPC-Lösungen für Kunden«, betont Vik Malyala, SVP, Technology & AI bei Supermicro. »Die DCBBS-Architektur von Supermicro ist die Basis dafür, dass wir AMD-Lösungen zügig auf den Markt bringen können. Wir bringen damit fortschrittliche Technologie zusammen mit bewährten Rechenzentrumslösungen. Die neuen luftgekühlten AMD-Instinct-MI355X-GPU-Systeme erweitern und stärken unser KI-Portfolio und bieten Kunden zusätzliche Optionen für den Aufbau der nächsten Generation von Rechenzentren.

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd

Mit den neuen luftgekühlten 10-U-Servern erweitert Supermicro erneut seine Produktlinie für flüssigkeits- und luftgekühlte Hochleistungssysteme. Diese Systeme nutzen den bestehenden Industriestandard »OCP Accelerator Module« (OAM). Die beschleunigten GPU-Server bieten 288 GB HBM3e pro GPU, eine Bandbreite von 8 TB/s sowie einen Anstieg von 1000 W TDP auf 1400 W TDP. Im Vergleich zum luftgekühlten 8-U-MI350X-System bedeutet dies eine bis zu zweistellige Leistungssteigerung und ermöglicht Kunden eine schnellere Datenverarbeitung. Die neue 10-U-Option ergänzt die Reihe der MI355X-GPU-Server. Damit können Kunden eine höhere Leistung pro Rack sowohl in luft- als auch in flüssigkeitsgekühlter Infrastruktur nutzen.

»AMD ist stolz darauf, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um die luftgekühlte AMD Instinct MI355X GPU auf den Markt zu bringen. Damit wird es für Kunden einfacher, fortschrittliche KI-Leistung in ihrer bestehenden Infrastruktur zu nutzen«, sagt Travis Karr, Corporate Vice President of Business Development, Data Center GPU Business bei AMD. »AMD und Supermicro sind gemeinsam führend in Sachen Leistung sowie Effizienz und liefern KI- und HPC-Lösungen der nächsten Generation, die Innovationen in Rechenzentren weltweit beschleunigen.«

Diese GPU-Lösungen sind so konzipiert, dass sie maximale Leistung für KI und Inferenzen im großen Maßstab für Cloud-Service-Provider und Unternehmen bieten. Das erweiterte Angebot an beschleunigten KI-Servern von Supermicro mit AMD-Instinct-GPUs der MI350-Serie unterstreicht die nächste Generation der Rechenzentrumslösungen. Diese sind auf Supermicros DCBBS-Architektur zusammen mit AMDs neuester 4 Gen-CDNA-Architektur aufgebaut. Damit bringt Supermicro einmal mehr fortschrittliche KI-Lösungen als erste auf den Markt. Die neuen Supermicro-Server mit AMD-Instinct-GPUs werden auf der SC25 in St. Louis, Missouri, vorgestellt.

Der Supermicro 10-U-Server mit AMD Instinct MI355X GPUs wird derzeit versendet – mehr Informationen.

