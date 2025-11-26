Supermicro erweitert sein Portfolio an leistungsfähigen und effizienten luftgekühlten KI-Lösungen um AMD Instinct™ MI355X GPUs

- Supermicro stellt mit einem neuen luftgekühlten 10-U-Server die neueste Ergänzung der KI-beschleunigten Lösungen vor. Der Server ist mit AMD Instinct MI355X GPUs ausgestattet und bietet bahnbrechende Leistung für KI- und Inferenz-Workloads.
- Als Teil der »Data Center Building Block® (DCBBS)«-Architektur von Supermicro bietet der neue 10-U-Server zuverlässige sowie optimierte Performance für kürzere Entwicklungszyklen und eine beschleunigte Markteinführung.
- Der neue Server bietet eine bis zu 4-fache Verbesserung der KI-Rechenleistung im Vergleich zur Vorgängergeneration und einen bis zu 35-fachen Leistungssprung beim Inferencing[1]
Supercomputing Conference – Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage sowie 5G/Edge, kündigt die neueste Ergänzung der AMD-basierten GPU-optimierten Lösungen der Instinct™ MI350-Serie an. Diese bieten eine beispiellose Leistung, maximale Skalierbarkeit und Energieeffizienz. Supermicro hat dieses neue System für Unternehmen entwickelt, die zwar die hohe Rechenleistung der AMD Instinct MI355X GPUs benötigen, jedoch zugleich auf eine luftgekühlte Umgebung angewiesen sind (Details siehe hier).
»Supermicro verfügt über die umfangreichste Erfahrung der Branche bei der Bereitstellung leistungsstarker KI- und HPC-Lösungen für Kunden«, betont Vik Malyala, SVP, Technology & AI bei Supermicro. »Die DCBBS-Architektur von Supermicro ist die Basis dafür, dass wir AMD-Lösungen zügig auf den Markt bringen können. Wir bringen damit fortschrittliche Technologie zusammen mit bewährten Rechenzentrumslösungen. Die neuen luftgekühlten AMD-Instinct-MI355X-GPU-Systeme erweitern und stärken unser KI-Portfolio und bieten Kunden zusätzliche Optionen für den Aufbau der nächsten Generation von Rechenzentren.
Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.supermicro.com/en/accelerators/amd
Mit den neuen luftgekühlten 10-U-Servern erweitert Supermicro erneut seine Produktlinie für flüssigkeits- und luftgekühlte Hochleistungssysteme. Diese Systeme nutzen den bestehenden Industriestandard »OCP Accelerator Module« (OAM). Die beschleunigten GPU-Server bieten 288 GB HBM3e pro GPU, eine Bandbreite von 8 TB/s sowie einen Anstieg von 1000 W TDP auf 1400 W TDP. Im Vergleich zum luftgekühlten 8-U-MI350X-System bedeutet dies eine bis zu zweistellige Leistungssteigerung und ermöglicht Kunden eine schnellere Datenverarbeitung. Die neue 10-U-Option ergänzt die Reihe der MI355X-GPU-Server. Damit können Kunden eine höhere Leistung pro Rack sowohl in luft- als auch in flüssigkeitsgekühlter Infrastruktur nutzen.
»AMD ist stolz darauf, mit Supermicro zusammenzuarbeiten, um die luftgekühlte AMD Instinct MI355X GPU auf den Markt zu bringen. Damit wird es für Kunden einfacher, fortschrittliche KI-Leistung in ihrer bestehenden Infrastruktur zu nutzen«, sagt Travis Karr, Corporate Vice President of Business Development, Data Center GPU Business bei AMD. »AMD und Supermicro sind gemeinsam führend in Sachen Leistung sowie Effizienz und liefern KI- und HPC-Lösungen der nächsten Generation, die Innovationen in Rechenzentren weltweit beschleunigen.«
Diese GPU-Lösungen sind so konzipiert, dass sie maximale Leistung für KI und Inferenzen im großen Maßstab für Cloud-Service-Provider und Unternehmen bieten. Das erweiterte Angebot an beschleunigten KI-Servern von Supermicro mit AMD-Instinct-GPUs der MI350-Serie unterstreicht die nächste Generation der Rechenzentrumslösungen. Diese sind auf Supermicros DCBBS-Architektur zusammen mit AMDs neuester 4 Gen-CDNA-Architektur aufgebaut. Damit bringt Supermicro einmal mehr fortschrittliche KI-Lösungen als erste auf den Markt. Die neuen Supermicro-Server mit AMD-Instinct-GPUs werden auf der SC25 in St. Louis, Missouri, vorgestellt.
Der Supermicro 10-U-Server mit AMD Instinct MI355X GPUs wird derzeit versendet – mehr Informationen.
[1] https://www.amd.com/en/blogs/2025/amd-instinct-mi350-series-and-beyond-accelerating-the-future-of-ai-and-hpc.html#
242 Artikel zu „Supermicro“
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro beginnt mit der Serienauslieferung von NVIDIA Blackwell Ultra-Systemen und Rack Plug-and-Play-Lösungen für Rechenzentren
Ab sofort werden NVIDIA HGX B300-Systeme und NVIDIA GB300 NVL72 in großen Stückzahlen an Kunden weltweit ausgeliefert. Ermöglichung eines schlüsselfertigen Betriebs vom ersten Tag an durch die Bereitstellung von vorvalidierten Lösungen auf System-, Rack- und Rechenzentrumsebene durch Supermicro Data Center Building Block Solutions® (DCBBS). Komplettes Portfolio von mehr als 10 SKUs mit NVIDIA Blackwell und…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro stellt neue KI-Server mit AMD Instinct MI350 GPUs vor
Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat flüssigkeits- und luftgekühlte KI-Serverlösungen vorgestellt, die auf den neuesten AMD Instinct MI350 GPUs basieren und für maximale Skalierbarkeit und Effizienz optimiert sind. Die Supermicro H14 Serverfamilie mit dualen AMD EPYC 9005 CPUs und AMD Instinct MI350 GPUs bietet maximale Leistung bei gleichzeitiger Reduzierung…
News | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung
Supermicro stellt neue NVIDIA Blackwell Ultra Systeme und NVIDIA RTX PRO 6000 Lösungen vor
Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, hat NVIDIA Blackwell Ultra Systeme und Rack-Lösungen vorgestellt, die auf den NVIDIA HGX B300 NVL16- und NVIDIA GB300 NVL72-Plattformen basieren. Die neuen KI-Lösungen von Supermicro und NVIDIA bieten bahnbrechende Leistungssteigerungen für die rechenintensivsten KI-Workloads, wie KI-Reasoning, agentenbasierte KI und Video-Inferenz-Anwendungen. »Wir bei Supermicro…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro X14 Max Performance Server für KI, HPC, Virtualisierung und Edge Workloads jetzt verfügbar
Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, beginnt mit der Auslieferung seiner X14 Max Performance Server basierend auf den neuesten Intel Xeon 6900 Prozessoren. Die neuen Systeme bieten Unterstützung für GPUs der nächsten Generation, 400GbE-Netzwerkschnittstellen, E1.S- und E3.S-Laufwerke, MRDIMMs mit hoher Bandbreite von bis zu 8800 MT/s sowie Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung. Die Supermicro…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro präsentiert auf der SuperComputing 2024 das größte Portfolio an HPC-optimierten Multi-Node-Systemen
Komplett neuer FlexTwin™ und neue SuperBlade®-Generation maximieren Rechendichte mit bis zu 36.864 Kernen pro Rack – mit Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlung und verbesserten Technologien zur Maximierung der HPC-Leistung SAN JOSE, Kalifornien und ATLANTA, 20. November 2024 /PRNewswire/ — SuperComputing Conference — Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI) , ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, stellt…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro stellt neue Server und GPU-beschleunigte Systeme für KI-fähige Rechenzentren vor
Neue Supermicro-Systeme ermöglichen Kunden die Aufrüstung und Konsolidierung von Rechenzentren für KI-Workloads. Supermicro, Inc., ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt die Einführung einer neuen Serie von Servern, GPU-beschleunigten Systemen und Storage-Servern an, die mit AMD EPYC™ Prozessoren der Serie 9005 und AMD Instinct™ MI325X GPUs ausgestattet sind. Die neue…
News | Infrastruktur | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro stellt neue Max-Performance Intel-basierte X14 Server vor
Die branchenweit größte Auswahl an Workload-optimierten Systemen für KI, HPC, Cloud und Edge. Mehr als 15 Produktfamilien vollständig aktualisierter Server, die für maximale Leistung oder Effizienz optimiert sind, mit GPU-Unterstützung der nächsten Generation, Speicher mit höherer Bandbreite, 400 GbE Netzwerk, E1.S- und E3.S-Laufwerken und Direct-to-Chip-Flüssigkeitskühlungsunterstützung, die auf den neuen Intel® Xeon® Prozessoren der Serie 6900 mit…
News | Infrastruktur | Produktmeldung
Supermicro kündigt kommende X14-Serverfamilie mit künftiger Unterstützung für Intel® Xeon® 6-Prozessoren mit Early-Access-Programmen an
Das umfassende Systemportfolio von Supermicro bietet die Flexibilität, um die heutige Nachfrage nach Workload-optimierten, flüssigkeitsgekühlten Rechenzentren zu erfüllen, und umfasst die neuen Efficient-Core- und Performance-Core-Prozessoren – Rack-Scale-Plug-and-Play-Lösungen für KI-Fabriken, Enterprise/Cloud-Workloads und Edge-Deployments.
News | Effizienz | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro stellt SuperCluster für generative KI-Lösungen vor
Supermicro, Inc. ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI, Cloud, Storage und 5G/Edge, kündigt sein neuestes Produktportfolio an, um den Einsatz von generativer KI zu beschleunigen. Die Supermicro SuperCluster-Lösungen bieten grundlegende Bausteine für die Gegenwart und die Zukunft der Infrastruktur für große Sprachmodelle (Large Language Models, LLM). Die drei leistungsstarken Supermicro SuperCluster sind jetzt für…
News | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum | Ausgabe 11-12-2023
Supermicro und das Metaverse – Neue Konfigurationen ermöglichen Echtzeit-Zusammenarbeit im Metaverse
Die Workloads für das Metaverse stellen für die Rechenzentren noch größere Herausforderungen als die ohnehin schon fordernden Ansprüche der fortschrittlichen KI-Implementierungen dar.
News | Produktmeldung
Supermicro stellt neues X13 Serverportfolio mit Intel Xeon Prozessoren der 4. Generation vor
Mehr als 50 Servermodelle sind verfügbar, die für die neueste Generation von Edge-to-Data-Center-Infrastrukturen optimiert sind, um Rack-Scale KI-, Cloud- und 5G/Edge-Lösungen bereitzustellen. Supermicro, ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Storage und 5G/Edge, bringt das branchenweit umfangreichste Tier-1-Server- und Storage-Portfolio mit mehr als 15 Familien von leistungsoptimierten Systemen auf den Markt, deren Schwerpunkt auf Workloads in…
News | Produktmeldung
Weltrekordleistung für kritischste Workloads: Supermicro stellt neue AMD EPYC 9004 Systeme vor
Die neuen Supermicro Single- und Dual-Socket-Server für Cloud-, KI/ML-, HPC-, HCI- und Unternehmensanwendungen bieten bis zu 192 Kerne, bis zu 12 TB DDR5-4800MHz 12-Channel-Memory und bis zu 160 PCI Express 5.0 Lanes. Supermicro, ein IT-Gesamtlösungsanbieter für Cloud, künstliche Intelligenz/Machine Learning, Storage und 5G/Edge, erweitert sein umfangreiches Produktportfolio um Server, die auf den neuen AMD…
News | Produktmeldung
Supermicro kündigt erstes Habana Gaudi2 KI-System an und stellt neue Intel Arctic Sound-M GPU-Server vor
Supermicro, ein Anbieter von Server-, Storage- und Netzwerklösungen sowie Green Computing Technologien für Unternehmen, hat mit dem 820GH-TNR2 das erste auf dem Intel Habana Gaudi2 (HL-225) Chip basierende KI-System angekündigt sowie neue auf der Intel Arctic Sound-M GPU basierende Server vorgestellt. »Supermicro arbeitet weiterhin eng mit Intel und Habana Labs zusammen, um eine…
News | Produktmeldung
Supermicro stellt modulares Universal GPU System für maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit vor
Supermicro, ein weltweiter Anbieter von Server-, Storage- und Netzwerklösungen sowie Green Computing Technologien für Unternehmen, hat mit dem neuen Universal GPU System nach eigenen Aussagen eine revolutionäre Systemarchitektur vorgestellt, die den Einsatz von GPUs im großem Umfang vereinfacht und ein zukunftssicheres Design bietet, welches selbst zukünftige Technologien unterstützt. Das Universal GPU System ermöglicht ein…
News | Produktmeldung
Supermicro bietet nahtlose Edge-to-Cloud-Lösungen für 5G- und Intelligent-Edge-Märkte
Neue Systeme für KI-Inferenz, Highspeed-Streaming und niedrige Latenz wurden auf dem Mobile World Congress vorgestellt – einschließlich AR/VR- und Lidar-Anwendungen. Supermicro, ein weltweiter Anbieter von Server-, Storage- und Netzwerklösungen für Unternehmen, hat auf dem Mobile World Congress in Barcelona die neuesten Technologien vorgestellt, die speziell für 5G-Netzwerke und Edge-Computing in Telekommunikations- und IoT-Implementierungen entwickelt…
News | Produktmeldung
Supermicro stellt neue Intel Xeon D basierende Systeme für Industrie 4.0, 5G und Intelligent Edge vor
Neue Systeme mit bis zu doppelter Leistung pro Watt und erhöhter Kernanzahl dank moderner Intel Xeon D Prozessoren. Supermicro, ein weltweiter Anbieter von Server-, Storage- und Netzwerklösungen für Unternehmen, hat neue Serversysteme vorgestellt, die mit den neuesten Intel Xeon D-1700 und Intel Xeon D-2700 Prozessoren ausgestattet sind. Die Serverreihen E300, 110D und 510D wurden speziell…
News | Produktmeldung | Rechenzentrum
Supermicro gibt das weltweit erste TPCx-HCI-Benchmark-Ergebnis bekannt
Supermicro, AMD und VMware arbeiten zusammen, um eine noch nie dagewesene Leistung für HCI-Datenbank-Workloads zu liefern. Super Micro Computer, Anbieter von High-Performance-Computing-, Speicher-, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie, gibt das erste veröffentlichte TPCx-HCI-Benchmark-Ergebnis mit einer gemessenen Leistung von 4.790,18 tpsHCI bei 49,60 $/tpsHCI bekannt. In Zusammenarbeit mit AMD und VMware nutzte Supermicro AMD EPYC™ Prozessor-basierte Server der…
News | Produktmeldung
Supermicro beschleunigt die Bereitstellung von HPC-Clustern für IT-Gesamtlösungen
Effiziente Large-Scale-Cluster aus einem Portfolio von über 30 GPU-Systemen und flüssigkeitsgekühlten Standardlösungen, die CPUs mit bis zu 350 Watt und GPUs mit 500 Watt unterstützen. Super Micro Computer, Anbieter von High-Performance-Computing-, Speicher-, Netzwerklösungen und Green-Computing-Technologie, erweitert seine HPC-Marktreichweite für eine Vielzahl von Branchen durch Innovationen auf System- und Clusterebene. Mit seinen IT-Gesamtlösungen kann Supermicro…
News | Veranstaltungen
Webinar: World Record Performance, Supermicro SuperBlade Powers Cloud & Modern Workloads
Join us for this upcoming webinar to learn how you can modernize your IT infrastructure while bringing cloud-like agility and economics to on-premises infrastructure with Supermicro’s SuperBlade®. Powered by AMD EPYC™ processors, the SuperBlade sets world-record performance. It provides an efficient architecture that combines performance, density, and advanced networking in one compact build to power…
News | Business | Business Process Management | Kommunikation | Lösungen | New Work
Warum Change-Projekte scheitern – und wie PMO as a Service den Unterschied macht
Die hohe Kunst des Wandels – und warum er oft scheitert: Veränderung ist in der heutigen dynamischen Geschäftswelt unvermeidlich. Doch trotz des Bedarfs scheitern bis zu 70 Prozent aller Change-Projekte. Die Gründe dafür sind vielfältig: von mangelnder Planung bis hin zu Widerstand in der Belegschaft. Doch es gibt eine Lösung, die Unternehmen hilft, den…